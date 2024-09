Tin sáng 23/9: MC Tố Quyên xin lỗi vì gây tranh cãi khi dẫn show Tuấn Hưng - Duy Mạnh; thông tin mới nhất về không khí lạnh ở miền Bắc

Tin sáng 22/9: Sự thật về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói '7 ngày chưa ăn gì' ở Phú Thọ; Truy tìm đối tượng lừa đảo 1 tỷ đồng tiền mua nhà GĐXH - Vào ngày xảy ra sự việc, ông D. lội nước ra đầu ngõ xin đồ cứu trợ. Khi đoàn hỏi ông "đã ăn gì chưa?" thì ông đáp "7 ngày chưa được ăn gì". Thông tin này sau đó được xác định là hoàn toàn sai sự thật. Ông D. đã lên tiếng xin lỗi.

Diễn biến không khí lạnh trên đất liền ngày 23/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, diễn biến không khí lạnh trên đất liền trong đêm 22 và ngày 23/9 tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 22 đến đêm 23/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 22 đến đêm 23/9, trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 21-23 độ.

Trên biển, đêm 22/9 và ngày 23/9, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2 - 3,5m.

Từ chiều tối 22/9 đến ngày 23/9, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 130mm; từ chiều tối ngày 22/9 đến đêm 23/9, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 150mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Nước lũ lên nhanh, hàng chục hộ dân xã vùng biên ở Thanh Hóa sơ tán khẩn

Chiều 22/9, lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Chanh (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá) cho hay, những ngày qua địa phương này liên tiếp có những trận mưa lớn. Mưa kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước suối Sim dâng cao gây ngập lụt nghiêm trọng đường tỉnh lộ 521E nối với trung tâm huyện Mường Lát.

Mưa lũ lên nhanh gây ngập lụt nhiều tuyến đường, ngầm tràn ở xã Mương Chanh, giao thông tê liệt, nhiều hộ dân bị cô lập. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Mưa lũ cũng khiến nhiều bản làng tại xã Mường Chanh bị cô lập, toàn bộ bốn cầu tràn đi các khu dân cư ngập sâu, có những điểm nước chảy xiết, dâng cao so với mặt của đập tràn gần 2m.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Mường Chanh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ vận động di dời, sơ tán khẩn cấp 18 hộ dân ở ven suối Sim đến nơi an toàn. Hiện chính quyền địa phương cũng đang vận động hơn 30 hộ dân ở các bản có nguy cơ lũ quét và sơ tán tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Theo chính quyền xã Mường Chanh, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, trong khi lũ đổ về từ thượng nguồn khiến suối Sim dâng cao nên ực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành rà soát, vận động bà con không được chủ quan, sớm di dời, sơ tán đến các địa điểm an toàn.

Lực lượng của xã duy trì 100% quân số thường trực, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống do lũ gây ra. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng chống và ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra.

Trong những ngày tới, với phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền xã Mường Chanh và các lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành rà soát, vận động bà con nhân dân không được chủ quan, sớm di dời, sơ tán đến các địa điểm an toàn. Trong thời gian mưa lũ hỗ trợ lương thực, thực phẩm không để người dân thiếu đói. Đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn người dân không đi qua các khu vực nước ngập sâu, các cầu tràn không đảm bảo an toàn.

Thủy điện Hòa Bình mở 3 cửa xả

VnExpress đưa tin, sáng 22/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất vào lúc 9h. Lúc này mực nước hồ Hòa Bình dưới mực nước dâng bình thường 0,01 m, lưu lượng nước đến hồ là 3.179 m3/s, trong khi lưu lượng xả thông qua chạy các tổ máy phát điện là 2.039 m3/s.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ ngày 6/8. Ảnh: Giang Huy

Đến 11h, lưu lượng nước đến hồ tăng lên 3.813 m3/s, mực nước hồ Hòa Bình vượt mức nước dâng bình thường 0,05 m, cơ quan quản lý yêu cầu thủy điện này mở cửa xả thứ hai lúc 13h.

Đến 13h, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình tăng đột biến lên 7.030 m3/s, trong khi lượng xả chỉ hơn 5.000 m3/s, mực nước hồ cao hơn mức nước dâng bình thường 0,15 m. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục yêu cầu mở cửa xả đáy thứ ba thủy điện vào lúc 15h.

Quyết định mở liên tiếp 3 cửa xả thủy điện Hòa Bình được đưa ra dựa trên quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng và thực tế đêm qua đến sáng nay nhiều khu vực thượng nguồn sông Đà mưa lớn như Km 46 (Sơn La) mưa hơn 110 mm, Lũng Vân (Hòa Bình) 100 mm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân về việc xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Thủy điện Hòa Bình mở ba cửa xả trong bối cảnh các sông Đáy, Tích, Bùi mực nước đang cao khiến quá trình thoát lũ vùng trũng thấp ngoại thành Hà Nội chậm hơn dự kiến, hàng chục nghìn người dân ở các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai tiếp tục sống chung với lũ.

Cụ thể lúc 14h, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt (Chương Mỹ) trên báo động ba 0,35 m, cao hơn ngày 21/9 là 0,05 m; sông Tích tại Kim Quan (Thạch Thất) trên báo động ba 0,36 m.

Hồi đầu tháng 8/2024, thủy điện Hòa Bình mở đến bốn cửa xả, nhưng thời điểm đó mực nước thượng lưu là 107,8 m, dưới mực nước dâng bình thường gần 10 m, các quyết định mở cửa xả cách nhau khoảng 24 tiếng trở lên.

Thủy điện Hòa Bình công suất 1.920 MW với 8 tổ máy, 12 cửa xả. Hồ Hòa Bình diện tích khoảng 208 km2, dung tích toàn bộ hồ chứa hơn 9,45 tỉ m3 nước.

Mất gần 500 triệu đồng khi làm cộng tác viên bán quần áo qua mạng

Tiền phong đưa tin, ngày 22/9, Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ đơn trình báo của người phụ nữ tên L. (SN 1974, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc bị lừa khi tham gia bán hàng online.

Theo đơn trình báo, chị L có nói chuyện với một người đàn ông. Sau đó, người này hướng dẫn chị đầu tư bán hàng quần áo để hưởng hoa hồng qua nền tảng Walmartagent.

Khi truy cập, trang web có giao diện, tên miền giả mạo Walmart với nhiều gian hàng và sản phẩm khác nhau. Chị L. đã 6 lần nộp tiền để đăng ký đầu tư với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng.

Sau đó người đàn ông kia cắt liên lạc với chị L. Phát hiện mình bị lừa, chị L đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác với các cuộc gọi, lời mời tham gia cộng tác viên trên các trang thương mại điện tử giả mạo. Đặc biệt cảnh giác khi nhận lời mời kết bạn, trò chuyện của các tài khoản mạng xã hội không quen biết.

Cần kiểm tra kỹ thông tin chủ tài khoản bằng cách theo dõi lịch sử hoạt động, ảnh đại diện hoặc các hình ảnh, bài đăng trên tường cá nhân bởi đối tượng giả mạo thường mới thay ảnh đại diện, đăng nội dung trong thời gian gần.

Khi quyết định đầu tư, cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của các công ty, sàn thương mại điện tử bằng hệ thống quản lý chính thức của Bộ Công Thương. Nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo , cần liên hệ cơ quan Công an gần nhất để giải quyết kịp thời theo quy định.

MC Tố Quyên xin lỗi vì gây tranh cãi khi dẫn show Tuấn Hưng - Duy Mạnh

Gây tranh cãi vì cắt lời MC Phan Anh và người đấu giá từ thiện trong liveshow từ thiện của Tuấn Hưng - Duy Mạnh, MC Tố Quyên nhận sai sót.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, MC Tố Quyên đã đọc bình luận và hiểu sự bức xúc của khán giả.

Được biết, cô nhận lời mời làm MC khi chỉ còn 3 ngày trước show và nhận kịch bản trước 1 ngày. Ê-kíp hơn 100 người chỉ trao đổi qua nhóm chat Zalo, không kịp họp trực tuyến.

BTC bày tỏ mong muốn 2 ca sĩ Tuấn Hưng và Duy Mạnh tự dẫn chuyện, Tố Quyên đảm nhận việc liên kết, chuyển tiếp giữa các phần nội dung chương trình cũng như kiểm soát diễn biến, nhịp độ và thời lượng tổng thể của các nội dung chính.

Về hành động được cho là cắt lời MC Phan Anh, cô cho biết: "Để đảm bảo thời lượng chương trình, theo yêu cầu của đạo diễn và BTC, tôi cần khép lại phần giao lưu ngắn này để chuyển tiếp tới nhiều nội dung khác. Do tình huống bất ngờ, cách tôi dẫn dắt chưa được tinh tế và gây hiểu lầm. Tôi chân thành cáo lỗi cùng chương trình và quý khán giả".

Về phần đấu giá, Tố Quyên nói đã trao micro để những người đấu giá thành công tự giới thiệu và chia sẻ cảm xúc theo đúng yêu cầu của BTC và họ chọn kể về câu chuyện của mình thay vì giới thiệu bản thân.

"Dù vậy, khi xem lại livestream các nội dung này, tôi cũng thấy mình còn nhiều chỗ vụng về. Tôi xem đây là bài học quý để trau dồi và nâng cao kỹ năng dẫn chương trình cũng như ứng biến tình huống tốt hơn", MC chia sẻ.

Tố Quyên nói thêm, nhận lời làm MC với mong muốn đóng góp chút công sức cho chương trình thiện nguyện khi cả nước hướng về đồng bào miền Bắc.

Tối 21/9, liveshow "Anh em kết đoàn" diễn ra tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ca sĩ Tuấn Hưng, Duy Mạnh và một số nhà hảo tâm chung tay thực hiện nhằm gây quỹ giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại sau cơn bão số 3.

Chương trình thu về tổng cộng 3,6 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 600 triệu đồng chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.