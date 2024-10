Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ Quốc khánh và 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ'

Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng lịch nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày, 30/4 nghỉ 5 ngày

Ảnh minh hoạ: Báo Sài gòn giải phóng

Sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng lịch nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 cùng với phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày.

Theo phương án được Bộ LĐ-TB&XH trình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5/2025 (hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu ngày 2/5 sang thứ Bảy 26/4/2025).

Việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp công chức, viên chức, người lao động có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, phát triển kinh tế. Phương án hoán đổi trên cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc.

Còn dịp lễ Quốc khánh 2/9, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nghỉ 4 ngày liên tiếp (từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2025). Trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ LĐ-TB&XH khuyến khích doanh nghiệp căn cứ thực tế và các phương án nêu trên để bố trí lịch nghỉ lễ cho người lao động.

Dù chọn phương án nào, doanh nghiệp cũng phải thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2025 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ "Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ"

Hình ảnh được cho là của ông Cao Xuân Ng. Ảnh: NLĐ

Hình ảnh người phụ nữ bịt kín mặt mũi bước về phía xe ông Ng. Ảnh: NLĐ

Thông tin trên Người lao động cho hay, ngày 23/10, ông Hoàng Phú Hậu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - cho biết đã báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy xin ý kiến về trường hợp của ông Cao Xuân Ng. - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, sau khi nhận được đơn tố cáo ông này có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

"Trường hợp Chủ tịch xã là cán bộ do Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, sau khi xin ý kiến Thường trực Thị ủy, Thường trực cho ý kiến thì sẽ thụ lý đơn và giao các bên liên quan tiến hành xác minh, kiểm tra theo đúng trình tự, quy định" - ông Hậu nói.

Ông Hậu thông tin thêm, hiện Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn đang trong quá trình kiểm tra, dự kiến sẽ có kết quả và báo cáo vào tuần sau.

Theo tìm hiểu, mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip được cho là của ông Cao Xuân Ng. - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải đi ra từ nhà nghỉ Song Hải. Trước đó là hình ảnh một người phụ nữ bịt kín mặt từ trong nhà nghỉ này, di chuyển về phía xe ô tô màu đen của ông Ng.

Thông tin này nhanh chóng truyền tay mạng xã hội, gây làm xôn xao dư luận địa phương. Nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Ng. và người phụ nữ nói trên, cùng với lý do xuất hiện tại nhà nghỉ vào thời điểm nhạy cảm.

Người quay lại đoạn video cho biết khi ông Ng. điều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ, người phụ nữ ngồi trong xe ô tô này và rời đi. Thời điểm này là vào khoảng 15 giờ ngày 8/10, tức trong giờ hành chính.

Bộ Công an đề xuất tịch thu phương tiện với lỗi 'bốc đầu, dùng chân lái xe'

Ảnh minh hoạ

Tại dự thảo lần 3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, nhiều lỗi vi phạm được đề xuất tịch thu phương tiện.

Cụ thể, theo dự thảo nghị định, sẽ tịch thu phương tiện đối với người điều khiển xe thực hiện các hành vi: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu xe); chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe. Đồng thời, người vi phạm các lỗi trên sẽ bị trừ 12 điểm trong giấy phép lái xe.

Người vi phạm sẽ bị tịch thu xe trong trường hợp: Sản xuất, lắp ráp trái quy định mà tham gia giao thông; không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận không do cơ quan có thẩm quyền cấp; không đúng số khung, số máy hoặc bị tẩy xóa.

Cũng theo dự thảo nghị định, nhiều lỗi vi phạm sẽ tăng hình thức phạt tiền như: Người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 9 - 11 triệu đồng (quy định hiện hành phạt 4 - 6 triệu đồng); quay đầu trái quy định sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng thay vì phạt từ 600.000-800.000 đồng như hiện hành; chở hàng vượt quá chiều cao phạt 8-12 triệu đồng (hiện 2-3 triệu đồng); mua bán biển số trái quy định bị phạt 48-52 triệu đồng (hiện 10-12 triệu đồng); giao xe cho người không đủ điều kiện sẽ bị phạt 28-30 triệu đồng (hiện là 4-6 triệu); đi vào khu vực cấm, đường cấm bị phạt 4-6 triệu đồng (hiện 2-3 triệu)...

Hay như lỗi điều khiển ô tô đi vào khu vực cấm, đường cấm thì sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu, thay vì 2 - 3 triệu như quy định hiện hành. Các hành vi như dừng, đỗ, quay đầu xe gây ùn tắc giao thông; quay đầu xe trong hầm đường bộ hoặc vượt không đúng quy định sẽ bị phạt từ 8 - 12 triệu đồng, thay vì phạt 2 - 3 triệu đồng.

Hành vi không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông được đề xuất tăng từ 4 - 6 triệu đồng lên 8 - 10 triệu đồng.

Đại diện Bộ Công an cho biết trên Vietnamnet, việc tăng mức xử phạt sẽ tập trung vào các các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao, nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn trong việc nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, xây dựng môi trường văn hóa giao thông bình đẳng văn minh và kiềm chế tai nạn giao thông.

Miễn giấy phép điện lực khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2024/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Nghị định này quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng gồm nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Việc mua bán điện trực tiếp giữa các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn.

Như vậy, Nghị định 135/2024/NĐ-CP có phạm vi áp dụng mở rộng cho tất cả các đối tượng là nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh được đầu tư, xây dựng trên phạm vi cả nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định này là chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nghị định quy định các chính sách khuyến khích:

Tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực và không giới hạn công suất lắp đặt trong các trường hợp không đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

Trường hợp khác là lắp đặt hệ thống thiết bị chống phát ngược điện vào hệ thống điện quốc gia; hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100kW.

Tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất lắp đặt từ 1.000kW trở lên và bán điện dư vào hệ thống điện quốc gia, thực hiện thủ tục về quy hoạch điện lực và đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ; công sở và công trình được xác định là tài sản công được xác định là thiết bị công nghệ gắn vào công trình xây dựng.

Thông tin mới vụ nam sinh lớp 9 bị nhóm người đe dọa, ép bốc đất ăn

Em Đ. bị nhóm bạn ép bốc đất ăn. Ảnh cắt từ clip

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết trên Người lao động, đơn vị đã báo cáo sự việc một nam sinh trên địa bàn bị bạn ép ăn đất, hút thuốc lá tới Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngày 22/10, Phòng GD-ĐT Nam Đàn nhận được thông tin trên mạng xã hội xuất hiện clip vụ việc một nam học sinh lớp 9, Trường THCS Anh Xuân, huyện Nam Đàn bị bắt ép ăn đất, hút thuốc lá. Lập tức, Phòng đã trực tiếp làm việc với nhà trường để xác minh sự việc.

Sự việc xảy ra lúc 21 giờ ngày 19/10, tại khu vực cánh đồng thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn sau buổi sinh hoạt đoàn xã Nam Anh tổ chức. Nguyên nhân là do mâu thuẫn từ trước giữa em N.V.T. với em V.H.Đ. (lớp 9C, Trường THCS Anh Xuân). Do đó, khi gặp Đ. trên đường thì em P.T.N. (học sinh lớp 11A4 - Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, bạn của T.) đã bắt ép Đ. phải ăn đất, buộc Đ. hút 2 điếu thuốc lá và phải nuốt khói thuốc.

Trong khi em N. ép buộc, dọa nạt nạn nhân thì em N.V.T. (học sinh lớp 9E Trường THCS Anh Xuân) đã dùng điện thoại quay clip, sau đó em T. đã gửi clip cho nhóm bạn trong lớp.

Khi phát hiện clip phát tán trên mạng xã hội, nhà trường đã trực tiếp báo cáo Phòng GD-ĐT và chính quyền địa phương. Phòng GD-ĐT đã phối hợp Công an huyện, chỉ đạo Công an xã cùng nhà trường điều tra vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh em Đ. bị một nhóm người bắt ngồi xổm tại một khu đất và bị buộc phải tự tay bốc đất ăn. Bị khống chế, Đ. chỉ còn biết tự bốc đất viên thành cục đưa vào miệng trong sự hả hê của nhóm người trên. Chưa dừng lại, sau đó em Đ. còn bị ép buộc hút 2 điếu thuốc lá và "phải nuốt khói thuốc".

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, em Đ. đã được người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đến sáng 23/10, em Đ. đã đi học trở lại.

