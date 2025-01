Tin sáng 25/1: Bộ Công an thông tin về trường hợp vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu; chi tiết nhiệt độ các vùng dịp Tết Nguyên đán 2025

Tin sáng 24/1: Tin vui cho người nghỉ hưu, sắp có sự thay đổi về lương hưu từ 1/7/2025; TikToker nổi tiếng có hơn 1 triệu người theo dõi bị khởi tố là ai? GĐXH - Bộ LĐ,TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội trong đó quy định về chế độ lương hưu; Bùi Phương Nam (TikToker với tên gọi Nam Birthday) bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ".

Bộ Công an thông tin về trường hợp vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu

Trả lời câu hỏi về trường hợp lái xe không chấp hành tín hiệu đèn giao thông để nhường đường cho xe ưu tiên, xe cấp cứu có bị xử phạt theo Nghị định 168 không, Bộ Công an thông tin như sau:

Tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, không xử phạt hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết.

Khoản 5 Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024 yêu cầu khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, trạm thu phí phải ưu tiên cho xe ưu tiên qua trạm trong mọi tình huống, không được gây cản trở.

Do đó, người dân yên tâm, việc không chấp hành tín hiệu đèn giao thông để nhường đường cho xe cấp cứu, xe ưu tiên trong trường hợp "tình thế cấp thiết" sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trong các trường hợp này, khi lập biên bản xử phạt, lực lượng phụ trách đèn tín hiệu sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông tại chốt, trích xuất camera, hình ảnh vi phạm của người điều khiển xe, cho xem trực tiếp diễn biến hành vi vi phạm và tín hiệu đèn thời điểm đó.

Đối với việc phạt nguội, cảnh sát giao thông sẽ cho người vi phạm xem lại clip diễn biến toàn trình của vi phạm vượt đèn đỏ trước khi lập biên bản, đảm bảo người dân "tâm phục, khẩu phục", tránh oan sai.

Chi tiết nhiệt độ các vùng dịp Tết Nguyên đán 2025: Miền Bắc rét đậm kèm mưa phùn, vùng núi có nơi dưới 3 độ C

Thời tiết Hà Nội sắp chuyển rét đậm ngay trước Tết Nguyên đán, thấp nhất chỉ 9 độ. Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ ngày 25/1 đến 2/2/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng đêm 25, sáng 26/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 26/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Trung Trung Bộ từ đêm 26/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến thành phố Huế phổ biến 14-17 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-19 độ C.

Nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán từ 25/1-2/2 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết):

Chia sẻ thêm với Vietnamnet, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2025 sẽ chịu ảnh hưởng từ một đợt không khí lạnh tác động từ khoảng 26/1 (tức 27 tháng Chạp).

Ông Lâm nhận định, thời tiết Tết Nguyên đán 2025 ở miền Bắc trời rét khá sâu và kèm theo có thể có mưa nhỏ, mưa phùn. Các tỉnh miền Trung thì mưa nhỏ. Năm nay mưa vào miền Trung không lớn như năm ngoái. Còn với Nam Bộ, không có khả năng xảy ra nắng nóng như năm ngoái.

Khi nào giáo viên Hà Nội sẽ được nhận thưởng theo Nghị định 73?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa cho biết, thành phố Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Tài chính về việc hỗ trợ tiền thưởng cho giáo viên theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.

Theo đó, các thầy giáo, cô giáo đang công tác tại các trường thực hiện thí điểm đặt hàng giá dịch vụ giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ được bảo đảm quyền lợi theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Dự kiến, các thầy giáo, cô giáo sẽ được nhận thưởng sau khi HĐND thành phố họp và thông qua nghị quyết.

Theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2024, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chế độ tiền thưởng căn cứ vào thành tích công tác và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Quỹ tiền thưởng hằng năm tại quy định này nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và được xác định bằng 10% tổng quỹ lương (không tính phụ cấp). Số tiền thưởng này phải chi trước ngày 31/1 của năm sau, nếu không chi hết đơn vị không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau. Đây là lần đầu tiên, cán bộ, công chức, viên chức có khoản này.

Tuy nhiên, đầu tháng 1/2025, theo phản ánh của các giáo viên làm việc tại các trường công lập thực hiện thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục của Hà Nội, đội ngũ này lại không được thụ hưởng quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP vì là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên.

Năm học 2024-2025, Hà Nội có 119 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện thí điểm đặt hàng giá dịch vụ giáo dục; ngoài ra, khối quận, huyện, thị xã có khoảng 250 cơ sở giáo dục.

Nhằm bảo đảm quyền lợi giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Tài chính đã có văn bản báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền có phương án hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện thí điểm đặt hàng giá dịch vụ giáo dục.

Bộ Công an hướng dẫn người dân tra cứu, nhận diện website lừa đảo

Ngày 24/1, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) thông tin: Để kịp thời cảnh báo, cung cấp danh sách các trang web và liên kết độc hại giúp người dân phòng tránh, C06 đã cập nhật nội dung hướng dẫn tra cứu trang web lừa đảo do TT Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia xây dựng.

Người dân có thể sử dụng mục Tin tức trên ứng dụng VNeID, hoặc truy cập vào trang thông tin tinnhiemmang.vn để thực hiện tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo nhằm bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Theo C06, trong thời đại số, việc sử dụng internet trở nên phổ biến, với lượng thông tin và website khổng lồ, đa dạng, là phương tiện cho người dân trong cuộc sống. Tuy nhiên, môi trường mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ. Việc các thông tin của tổ chức, doanh nghiệp bị giả mạo để lừa đảo người dùng đã trở nên khá phổ biến.

Người dùng internet khó có thể phân biệt được chính xác các thông tin. Do đó, giải pháp mới của C06 giúp người dân nhận diện các trang web giả mạo, để phòng tránh việc bị lừa đảo. Để tra cứu, người dân có thể làm theo hướng dẫn như sau: Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/website-lua-dao; Bước 2: Tại mục tìm kiếm, người dùng nhập tên miền cần kiểm tra và nhấn nút "Tìm kiếm"; Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách các tên miền độc hại, lừa đảo. Người dùng thực hiện kiểm tra và phòng tránh các tên miền tương ứng.

Xóa tụ điểm sinh hoạt hội thánh Đức Chúa trời mẹ do thanh niên 30 tuổi cầm đầu

Ngày 24/1, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc liên quan đến một tụ điểm sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ" trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h40 tối 21/1, Công an thị xã Điện Bàn bất ngờ ập vào kiểm tra một địa điểm lưu trú tại khối phố Trung Phú 2 (phường Điện Minh).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 9 người (3 nam, 5 nữ và 1 trẻ em) đang sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Trong đó, N.T.T. (SN 1995, quê ở TP Hội An, tạm trú tại Trung Phú 2) được xác định là trưởng nhóm.

Khám xét hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một số tài liệu và công cụ phục vụ sinh hoạt tôn giáo liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ".

Thời gian qua, lực lượng công an đã tăng cường cảnh báo, tuyên truyền cho người dân về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về sinh hoạt tôn giáo. Trong đó, một số tôn giáo chưa được công nhận như "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ" có nhiều yếu tố tiêu cực, trái ngược với thuần phong mỹ tục cũng như những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa của người Việt.

Công an thị xã Điện Bàn khuyến cáo người dân không tin theo lời dụ dỗ của các đối tượng, tham gia sinh hoạt các tôn giáo bất hợp pháp, không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Cụ ông tâm thần đi lạc trên cao tốc được Cảnh sát giao thông giúp về nhà an toàn

Gia đình đến đón ông Th. về nhà.





Ngày 24/1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt của Cục đã phát hiện, đưa người đàn ông có biểu hiện không bình thường đi bộ trên cao tốc về gia đình.

Trước đó, khi đang tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt, phát hiện một người đàn ông đi bộ trên cao tốc tại Km 410 hướng Nam - Bắc có biểu hiện không bình thường, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã đưa ông ra khỏi đường cao tốc đến nơi an toàn.

Tổ công tác đã cùng Ban quản lý đường tìm cách liên hệ với gia đình và xác định được người đàn ông tên là H.V.Th, 70 tuổi, trú ở xóm 2, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ông Th có biểu hiện tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang nên đi lạc trên cao tốc.

Tổ công tác đã bàn giao cho gia đình. Gia đình ông Th. cảm ơn các cán bộ Cảnh sát giao thông đã giúp ông được về nhà an toàn và hứa sẽ quản lý, chăm sóc ông cẩn thận.