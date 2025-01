Tin sáng 24/1: Tin vui cho người nghỉ hưu, sắp có sự thay đổi về lương hưu từ 1/7/2025; TikToker nổi tiếng có hơn 1 triệu người theo dõi bị khởi tố là ai?

Đề xuất mới về lương hưu từ 1/7/2025

Ảnh minh họa: TL

Theo NLĐO, Bộ LĐ,TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó có điểm mới về lương hưu. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 1/7/2025.

Theo dự thảo thông tư, đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 64, Điều 65 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Việc xác định thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ trưởng LĐ,TB&XH ban hành. Hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 hoặc làm công việc khai thác than trong hầm lò làm căn cứ xét điều kiện hưởng lương hưu.

Với người lao động đang làm nghề, công việc hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên mà phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động do bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp (được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) thì thời gian này được tính là thời gian làm nghề, công việc hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Với người lao động đang làm nghề, công việc hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian này được tính là thời gian làm nghề, công việc hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Với người lao động đang làm nghề, công việc hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên mà được cử đi làm việc, đi học, hợp tác lao động mà không làm nghề, công việc hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì thời gian này không được tính là thời gian làm nghề, công việc hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Với người lao động đang làm nghề, công việc hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời gian này không được tính là thời gian làm nghề, công việc hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Không khí lạnh mạnh tràn về trước Tết Nguyên đán, Hà Nội lạnh nhất chỉ 9 độ

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh. Ảnh minh họa: TL

Không khí lạnh mạnh tràn về ngay trước Tết Nguyên đán 2025 nên từ chiều và đêm 26/1 (tức 27 Tết), miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi rét hại, khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Thời tiết Hà Nội thấp nhất 9 độ.

Theo Dự báo thời tiết, ở phía Bắc hiện có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng đêm 25/1 và sáng 26/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ chiều và đêm 26/1 (tức 27 Tết) trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối; ở Trung Trung Bộ từ đêm 26/1, trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 6-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế 14-17 độ; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 16-19 độ.

Thời tiết Hà Nội từ chiều tối và đêm 26/1 trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ.

Từ đêm 25-26/1, đợt không khí lạnh tràn về mạnh khiến các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nền nhiệt giảm sâu, do đó vùng núi có khả năng xảy ra rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông;

Từ ngày 26-28/1, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TikToker nổi tiếng có hơn 1 triệu người theo dõi bị khởi tố là ai?

Bùi Phương Nam (SN 1997, trú tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo NLĐO, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Phương Nam (SN 1997, trú tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), đang ở Khu đô thị Vinhomes Oceanpark 2, thuộc xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 55 phút ngày 22/1, Tổ công tác của lực lượng CSGT thuộc Công an huyện Văn Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Tô Quyền thuộc địa phận xã Nghĩa Trụ thì phát hiện xe ôtô mang 88A-484.96 đi ngược chiều trên đường có biển cấm.

Lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện nhưng Nam (là người điều khiển xe) không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ, cho xe tiến sang trái khoảng 3m để đi tiếp. Sau khi dừng được phương tiện, người điều khiển xe giới thiệu tên là Bùi Phương Nam, là Tiktoker có tài khoản Tiktok "Nam Birthday" với nhiều người theo dõi.

Quá trình làm việc, Nam không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ mà đăng nhập vào tài khoản TikTok của mình và dùng điện thoại quay, phát trực tiếp hình ảnh làm việc với Tổ công tác; kêu gọi những người đang theo dõi tích cực chia sẻ, bình luận vào livestream của mình. Nam yêu cầu Tổ công tác phải xuất trình các giấy tờ về việc được tuần tra, kiểm tra tại khu vực trên và có nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục kêu gọi mọi người chia sẻ, bình luận.

Mặc dù Tổ công tác đã giải thích, vận động nhưng Nam vẫn không chấp hành, không hợp tác…

Ngay sau nhận được thông tin, lãnh đạo Cục CSGT - Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng CSGT cử Tổ công tác phối hợp với Công an huyện Văn Giang tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Nam.

Tại cơ quan công an, Nam không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, giấy phép lái xe...

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kết quả nồng độ cồn qua hơi thở của Nam là 0,887 miligam/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong phương tiện.

Tại cơ quan điều tra, Nam đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Giang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Văn Nam được biết đến qua mạng xã hội là TikToker với tên gọi Nam Birthday, tài khoản hiện có hơn 1 triệu người theo dõi.

Chia nhau uống lọ nước màu hồng, 28 học sinh có biểu hiện lạ phải nhập viện

Học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Theo VietnamNet, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xác nhận, trong các ngày 21-22/1, đơn vị tiếp nhận khám và điều trị 28 học sinh Trường tiểu học Phú Lâm. Các em đều có triệu chứng mệt, buồn nôn, nôn nhiều ra dịch vàng, có em có hiện tượng co giật.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 14h ngày 21/1, nhóm học sinh trên nhặt được các lọ nước chứa dung dịch màu hồng, nghi là thuốc diệt chuột, sau đó chia cho các bạn cùng uống.

Sau khi uống nước nêu trên thì đồng loạt các em học sinh xuất hiện triệu chứng lạ và được đưa đi nhập viện.

Tính đến chiêu 23/1, có 23 học sinh được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai và 5 bệnh nhân chuyển đến Bệnh vện Nhi Trung ương để điều trị.

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Uống nhầm dầu thắp hương, trẻ 16 tháng hôn mê, suy giảm tri giác

Bệnh nhi ngộ độc vì uống nhầm dầu thắp hương đang được thở máy và chăm sóc tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khoa Điều trị tích cực Nội khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi D.B (18 tháng tuổi, Yên Bái) và G.K (16 tháng tuổi, Thái Nguyên) vào viện. Qua khai thác gia đình cho thấy cả hai trẻ đều uống nhầm dầu đựng trong những chai, lọ được gia đình sang chiết nhưng không dán nhãn và để trong tầm hoạt động của trẻ.

Sau khi gia đình phát hiện đã lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cấp cứu ban đầu. Sau đó các trẻ được đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, trẻ được điều trị thở máy chống suy hô hấp, sử dụng kháng sinh, thuốc chống viêm và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng 2 bệnh nhi đã tiến triển tốt, tuy nhiên, vẫn cần được theo dõi các biến chứng có thể xảy ra.

Mức phạt lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn mới nhất năm 2025

Vi phạm nồng độ cồn bị phạt rất nặng. Ảnh minh họa: TL

Từ ngày 1/1/2025, mức phạt không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ (tức lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn) sẽ áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể mức phạt chính thức sẽ như sau:

- Lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn đối với ô tô: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

- Lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn đối với xe máy: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

- Lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn đối với xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn đối với xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Nghị định cũng quy định trừ điểm giấy phép lái xe với các hành vi:

- Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở: Trừ 4 điểm giấy phép lái xe;

- Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở: Trừ 10 điểm giấy phép lái xe;

Mức trừ điểm giấy phép lái xe nêu trên áp dụng cho cả xe ô tô, xe máy.