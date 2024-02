Tin sáng 25/2: Làm cộng tác viên online, người đàn ông bị mất gần 600 triệu đồng; yêu cầu kiểm định chung cư mini bị nứt khiến 60 hộ dân phải di dời

Làm cộng tác viên online, người đàn ông bị mất gần 600 triệu đồng

Ngày 19/2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của anh T (SN 1970; trú tại: Tây Hồ, Hà Nội) lên mạng xã hội làm cộng tác viên bán hàng online. Anh T đã đóng 560 triệu đồng để làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng nhưng không rút được tiền ra. Lúc này anh mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. VTV đưa tin.

Theo VTV, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, đã có nhiều cảnh báo của cơ quan Công an, nhưng vẫn có nhiều người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử.

"Mồi nhử" bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn, như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng lãi cao. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền.

Nhiều người, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu làm thêm, bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã sập bẫy của các đối tượng.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu kiểm định chung cư mini bị nứt khiến 60 hộ dân phải di dời

Tối 24/2, UBND quận Thanh Xuân thông tin về dấu hiệu không đảm bảo an toàn tại công trình nhà ở số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình. Vụ việc khiến 60 hộ dân trong tòa nhà phải di dời. Thông tin trên VnExpress, VietnamNet và một số báo.

Theo đó, sau khi nắm bắt thông tin công trình này nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác, sử dụng, lãnh đạo quận Thanh Xuân thống nhất chỉ đạo và có văn bản khuyến cáo, đề nghị người dân trong tòa nhà thực hiện di chuyển, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ di chuyển khi người dân có yêu cầu.

"Khuyến cáo của quận đã được các hộ dân tại số nhà 22 đồng thuận. Đến cuối ngày 24/2, toàn bộ các hộ dân đã di dời ra khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn", theo UBND quận Thanh Xuân.

Người dân di dời ra khỏi chung cư mini bị nứt sáng 24/2 (Ảnh: Tiền Phong).

Cùng ngày, UBND quận Thanh Xuân có văn bản yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ trên phải thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực theo quy định tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.

Cùng với đó, chủ tòa nhà này được yêu cầu thuê đơn vị thi công đủ năng lực điều kiện để tổ chức sửa chữa, gia cố công trình theo quy định đảm bảo an toàn sử dụng; quá trình thực hiện có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Sau khi sửa chữa và gia cố, công trình phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn theo quy định mới tiếp tục đưa vào sử dụng. UBND phường Hạ Đình được giao giám sát việc thực hiện.

Theo lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân, chung cư mini ở địa chỉ trên đã được cấp sổ đỏ, các hộ dân sinh sống tại đây đồng sở hữu cả về đất và tài sản trên đất.

Sau khi nhận thấy công trình có dấu hiệu nứt tường từ đầu tháng 2, những hộ dân ở đây đã xử lý, gia cố bằng giàn giáo. Sắp tới, việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình cũng như khắc phục sự cố sẽ do chính quyền giám sát.

Lịch mới chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 3

Theo Dân Trí, trong kỳ chi trả tháng 3, người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt đầu từ ngày 2 đầu tháng.

Theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hàng tháng từ ngày 2 đến hết ngày 25 của tháng.

Cụ thể, chi trả tại điểm chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến.

Chi trả tại điểm giao dịch của Bưu điện huyện từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.

Căn cứ quy định trên, lịch chi trả lương hưu hàng tháng trong năm 2024, tới đây là tháng 3 sẽ bắt đầu từ ngày 2 hàng tháng. Tuy nhiên, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hàng tháng cụ thể ở từng địa phương trong năm 2024 sẽ do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quyết định.

Tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, trung bình mỗi tháng, các cơ quan chức năng tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng cho hơn 580.000 người.

Lũy kế tổng số tiền đã chi trả trong 11 tháng năm 2023 là 35.604 tỷ đồng, trong đó, số tiền chi từ ngân sách nhà nước là 7.689 tỷ đồng; chi từ nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội là 27.915 tỷ đồng.

Tại TPHCM, Bảo hiểm xã hội thành phố cho hay, tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH quy định việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng tổ chức chi trả. Tuy nhiên, do ngày 2-3 nhằm ngày thứ bảy, một số ngân hàng không làm việc nên lịch chi trả có sự điều chỉnh.

Người nhận lương hưu bằng hình thức tiền mặt sẽ được chi trả từ ngày 2 đến 25/3. Đối với người nhận bằng hình thức tiền mặt, thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 2 đến 25/3.

Bên cạnh đó, đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, Bưu điện TPHCM sẽ chuyển tiền đến tài khoản người hưởng vào ngày 2/3.

Đối với người hưởng có tài khoản nhận lương hưu tại các ngân hàng, gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Bưu điện TPHCM sẽ chuyển tiền vào tài khoản người thụ hưởng trong ngày 4/3 (thứ hai), do các ngân hàng này không làm việc vào ngày thứ bảy.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương dừng tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS

Tối 23/2, Bộ GD&ĐT gửi công văn yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025. Thôn tin trên VTC News

Yêu cầu trên được Bộ GD&ĐT đưa ra trong bối cảnh một số địa phương công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 áp dụng hình thức cộng điểm ưu tiên, xét tuyển thẳng các thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế - IELTS từ 4.0 trở lên.

Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành thực hiện đúng quy chế tuyển sinh THCS, THPT được ban hành năm 2019.

"Với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên thì phải điều chỉnh và thông báo công khai", công văn của Bộ GD&ĐT nêu rõ. Bộ sẽ kiểm tra, thanh tra việc tuyển sinh lớp 10 tại một số địa phương.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương dừng tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS. (Ảnh minh hoạ)

Theo quy chế tuyển sinh THCS, THPT, thí sinh được tuyển thẳng lớp 10 công lập nếu thuộc một trong bốn nhóm: học trường phổ thông dân tộc nội trú; là người dân tộc rất ít người; là người khuyết tật; đạt giải quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật.

Nếu là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, anh hùng lao động, lực lượng vũ trang, đang sống và học tập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thí sinh được cộng điểm khuyến khích, mức điểm do địa phương quy định.

Nhóm thí sinh có giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hay có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không được hưởng bất kỳ ưu tiên nào. Tuy nhiên, gần 5 năm qua, nhiều địa phương cộng 1-2 điểm ưu tiên, miễn thi, tuyển thẳng thí sinh có 4.0 IELTS trở lên hoặc đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tạm dừng giao dịch tài sản của người phụ nữ bị tố lừa đảo 11 tỷ đồng

Ngày 24/2, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi đến các tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh này về việc tạm dừng các giao dịch đối với tài sản của bà P>T.T.H. Thông tin trên Dân Trí.



Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đề nghị tạm dừng chuyển nhượng đất đai của bà P.T.T.H. (SN 1981, trú tại TPHCM) vì bị tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 11 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành kiểm tra xác minh giải quyết đơn của bà Sou Thị M. (SN 1958, trú tại tổ 1, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai) tố giác bà H. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 11 tỷ đồng, xảy ra vào tháng 2 tại thành phố Pleiku.

Cụ thể, nội dung tố giác, vào tháng 1, thông qua mối quan hệ xã hội nên bà Sou Thị M. và P.T.T.H. có gặp mặt và quen biết nhau. Quá trình quen biết, P.T.T.H. tự giới thiệu bản thân là giám đốc doanh nghiệp lớn tại TPHCM.

Đầu tháng 2, bà H. hỏi vay mượn tiền thì bà M. đồng ý và hai bên hẹn nhau ngày 15/2, sẽ đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Chi nhánh Gia Lai để thực hiện giao dịch vay tiền.

Đến hẹn, hai bên đã đến ngân hàng ACB, Chi nhánh Gia Lai để làm thủ tục vay tiền. Sau đó, bà M. chuyển số tiền 11 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của bà H. và ngồi đợi ngân hàng hoàn tất thủ tục giao dịch.

Lúc này, bà H. đưa ra lý do đi vệ sinh rồi sau đó lên Grab đi khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với bà M. Do vậy, bà M. đã làm đơn tố giác P.T.T.H. lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 11 tỷ đồng.

Qua đó, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh này nghiên cứu nội dung kiến nghị tạm dừng giao dịch đối với tài sản của bà H. theo quy định pháp luật./.