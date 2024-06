Tin sáng 25/6: Thông tin mới nhất vụ hỏa hoạn khiến 3 cháu bé ở Đà Lạt tử vong; dự báo mưa rất to, thủy điện Hòa Bình bắt đầu xả lũ

Tin sáng 24/6: Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%; Mẫu thẻ căn cước áp dụng từ 1/7 có điểm gì mới? GĐXH - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Hà Nội tạm ngừng cấp căn cước công dân

Tối 24/6, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo liên quan đến cấp căn cước công dân mới từ ngày 1/7/2024.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, để chuẩn bị điều kiện cấp Căn cước cho công dân theo Luật Căn cước số 26/2023/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024, Công an TP Hà Nội tạm ngừng việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân từ ngày 25/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

Từ ngày 1/7/2024, lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội tiếp tục thu nhận, thực hiện việc cấp Căn cước công dân theo quy định.

Từ ngày 1/7/2024, thẻ căn cước cấp cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên có hiệu lực.

Liên quan đến chủ trương mới của Bộ Công an, Thông tư số 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước sẽ được sử dụng từ ngày 1/7 gồm: 2 mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Cụ thể, nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen.

Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước (đối với thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên) được in màu trực tiếp trên thẻ căn cước.

Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 6 tuổi sẽ có các thông tin như: Biểu tượng chip điện tử; số định danh cá nhân/personal identification number; họ, chữ đệm và tên khai sinh/full name; ngày, tháng, năm sinh/date of birth; giới tính/sex; quốc tịch/nationality...

Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên gồm các thông tin: Biểu tượng chip điện tử; ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước; số định danh cá nhân/Personal identification number; họ, chữ đệm và tên khai sinh/full name; ngày, tháng, năm sinh/date of birth; giới tính/sex; quốc tịch/nationality.

Mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 6 tuổi và thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên sẽ có thông tin về nơi cư trú/place of residence; nơi đăng ký khai sinh/place of birth; chip điện tử; mã QR; ngày, tháng, năm cấp/date of issue; ngày, tháng, năm hết hạn/date of expiry...

Về chất liệu, thẻ căn cước được sản xuất bằng nhựa. Ngoài tiếng Việt, ngôn ngữ khác trên thẻ căn cước là tiếng Anh. Thông tin trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước được mã hóa theo tiêu chuẩn ICAO gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; số định danh cá nhân; quốc tịch; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ngày, tháng, năm hết hạn; quê quán; thông tin sinh trắc học về ảnh khuôn mặt.

Thông tin lưu trữ trong chip điện tử sẽ được mã hóa bằng thuật toán do cơ quan quản lý căn cước tạo lập gồm: Tên gọi khác; nơi sinh; nơi đăng ký khai sinh; dân tộc; tôn giáo; nhóm máu; số chứng minh nhân dân 9 số; ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại; thông tin sinh trắc học về vân tay, mống mắt; thông tin nhân dạng...

Các thông tin được mã hóa QR gồm: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; ngày, tháng, năm cấp thẻ căn cước; số chứng minh nhân dân 9 số (nếu có); số định danh cá nhân đã hủy (nếu có); họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ (đối với thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi).

Dự báo mưa rất to, thủy điện Hòa Bình bắt đầu xả lũ

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên, vào 15h ngày 24/6, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 111,53 m, lưu lượng đến hồ 2.941 m3/s, lưu lượng xả 2.123 m3/s.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc, từ chiều tối 24/6 đến sáng 26/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biển từ 50-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, để đưa dần mực nước thượng lưu hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 22h ngày 24/6.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên yêu cầu Thủy điện Hòa Bình có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ.

Công ty Thủy điện Hòa Bình được yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang.

Các địa phương cần rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ.

Chuyên gia cảnh báo ngập úng cục bộ nhiều nơi do mưa lớn

Tối ngày 24/6, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay Bắc Bộ xảy ra mưa to đến rất to, một vài điểm như Hòa Bình, Hà Giang có lượng mưa 100-200mm. Từ đêm nay kéo dài đến sáng ngày 26/6, trên khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa lên đến trên 200mm

Khu vực tập trung mưa lớn là vùng Việt Bắc, tập trung các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình. Một số tỉnh phía Đông Bắc có mưa cục bộ trên 200mm, đây là điều rất nguy hiểm vì mưa cục bộ xảy ra ngắn, đi kèm với các hiện tượng thiên tai lũ quét, sạt lở đất, lũ ống... rất nguy hiểm.

Trận mưa đầu tháng 6 khiến Quảng Ninh ngập úng diện rộng.

"Khi rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, quá trình của áp cao nhiệt đới cũng như khối không khí biển di chuyển vào đất liền, hội tụ rải rác trên cả khu vực miền Bắc, có những điểm hội tụ manh gây mưa lớn như tôi vừa thống kê. Mưa sẽ tiếp tục từ đêm nay đến sáng ngày 26/6, mưa chủ yếu tập trung về đêm và sáng, ban ngày mưa giảm về cường độ rồi lại lặp lại vào chiều tối và đêm", ông Vũ Anh Tuấn cho hay.

Chuyên gia đánh giá đợt mưa này, nguyên nhân xuất hiện cũng gần giống với đợt mưa đầu tháng 6, có thể gây ngập úng cục bộ nhiều nơi. Do mưa lớn tập trung nhiều vào nửa đêm và sáng làm khó khăn cho công tác phòng chống. Mưa lớn dẫn đến lũ quét, sạt lở đất, ngập úng diện rộng ở đô thị.

Ông Vũ Anh Tuấn cho biết, từ ngày 28-29/6, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại kéo dài đến đầu tháng 7, Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có thể lên đến trên 39 độ C.

Dự báo mưa lũ sẽ dồn dập vào cuối năm. Ở các tỉnh miền Bắc, tháng 7 và 8 dự báo mưa lũ tương đương với trung bình nhiều năm. Nhưng sang tháng 9-11, lượng mưa ở Bắc Bộ sẽ tăng lên 10-30%. Đối với các tỉnh Trung Bộ, tháng 7 -9, lượng mưa tăng hơn trung bình nhiều năm khoảng 20%. Nhưng sang tháng 11-12, mưa có thể tăng lên từ 20-40%.

"Mưa sẽ tập trung nhiều vào cuối năm, nguy cơ xảy ra các hiện tượng ngập úng kéo dài, lũ lụt trên diện rộng, lũ quét sạt lở đất là tương đối lớn với các tỉnh Trung Bộ", ông Vũ Anh Tuấn nhận định.

Xả nước váng mỡ xuống hệ thống thoát nước, chủ quán miến ngan phải nạo vét cống trả lại nguyên trạng

Tiền Phong đưa tin, ngày 24/6, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, Xí nghiệp Thoát nước số 1 vừa phối hợp cùng UBND phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ quán bún, miến ngan trên phố Phùng Hưng, do vi phạm quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thoát nước thành phố.

Cụ thể, trong quá trình kinh doanh, cửa hàng trên đã xả nước có váng mỡ xuống hệ thống thoát nước chung của thành phố.

Xí nghiệp Thoát nước số 1 đã yêu cầu chủ cửa hàng khẩn trương nạo vét, hoàn trả đoạn rãnh thoát nước về nguyên trạng ban đầu. Ảnh: Cty Thoát nước cung cấp.

Xí nghiệp Thoát nước số 1 đã yêu cầu chủ cửa hàng khẩn trương nạo vét, hoàn trả đoạn rãnh thoát nước, ghi, ga thoát nước chung về nguyên trạng ban đầu, dưới sự giám sát của xí nghiệp. Hộ kinh doanh cũng được yêu cầu phải lắp đặt bể tách mỡ để xử lý nước thải trước khi chảy vào hệ thống thoát nước .

UBND phường Hàng Mã cũng lập hồ sơ xử phạt chủ hộ kinh doanh này, mức phạt 1,5 triệu đồng với hành vi “vứt rác thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa tái sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển”, được quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, việc yêu cầu khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm để người dân, doanh nghiệp có ý thức chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo thoát nước, giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 cháu bé tử vong ở Đà Lạt: Nghi do quên tắt bếp gas

NLĐ đưa tin, chiều 24/6, Cơ quan chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có báo cáo ban đầu liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường 7 (TP Đà Lạt) khiến 3 cháu bé tử vong vào trưa cùng ngày.

Căn phòng của bà T. cháy rụi sau hỏa hoạn. Ảnh: NLĐ

Theo đó, bà N.T.T. (56 tuổi, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An) là người làm vườn thuê cho gia đình chủ nhà và ở nhà trọ ngay phía sau. Tối 23/6, chị Đ.T.T. (29 tuổi, con gái bà T.) đưa 3 con ruột là V.A.K. (6 tuổi), V.N.B.A. (4 tuổi) và V.M.A. (gần 1 tuổi) đến Đà Lạt thăm và ở cùng bà ngoại.

Đến sáng 24/6, bà T. đi làm vườn thuê thì chị T. nấu ăn sáng cho 3 con. Lúc này, chị T. khóa cửa phòng có 3 đứa con bên trong để mua vật dụng nhưng quên tắt bếp gas đang nấu thức ăn sáng.

Gần 9 giờ cùng ngày, một người dân ở cạnh đó nghe tiếng trẻ con khóc ở phòng bà T. nên liền chạy đến thì đã thấy lửa lớn bốc ra từ căn phòng có 3 đứa trẻ. Người này đập cửa ứng cứu, hô hoán người dân xung quanh đến giúp nhưng không dập được hỏa hoạn.

Lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai đến hiện trường và dập tắt vụ cháy. Tuy nhiên, lúc này 3 cháu bé trong phòng đã tử vong, thi thể sau đó được đưa về bệnh viện khám nghiệm. Trước mắt, chính quyền địa phương hỗ trợ 18 triệu đồng/trường hợp tử vong để gia đình lo hậu sự cho các bé. Người dân xung quanh cũng đặt thùng quyên góp.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do khi đi ra khỏi phòng, chị T. quên tắt bếp gas dẫn đến cháy.

Bức thư tuyệt mệnh trên cầu với nội dung "11 năm đi 2 miếng đất"

Trưa 24/6, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tìm thấy thi thể anh B.Đ.L. (SN 1989, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - người nghi nhảy cầu Sêrêpốk tự tử.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trục vớt thi thể nạn nhân.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 22/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận thông tin người đàn ông nghi nhảy cầu Sêrêpốk (nối 2 tỉnh Đắk Lắk – Đắk Nông) nên huy động xe chuyên dụng và 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ.

Lá thư tuyệt mệnh để lại trên cầu.

Do trong thời gian này, khu vực sông Sêrêpốk nước sông chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 9 giờ 25 phút ngày 24/6, lực lượng công an đã vớt được thi thể nạn nhân, cách cầu Sêrêpốk khoảng 5km về phía hạ nguồn.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, người dân đi đường phát hiện chiếc xe máy mang BKS: 47P5-14xx dựng trên cầu, trên xe để lại giấy tờ tùy thân cùng một lá thư tuyệt mệnh.

Trong lá thư để lại có nội dung: "Con xin lỗi mẹ. Con còn sống là làm mẹ và em khổ, hãy coi như chưa có con trên đời là được. Con mà còn sống là nhà mình bị cướp hết. Con ở nhà làm 11 năm đi 2 miếng đất. Con mà còn sống nữa bán hết, khổ mẹ, khổ em".

