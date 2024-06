Tin sáng 22/6: Hàng chục bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Triệt phá đường dây đánh bạc mùa EURO 2024 với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc mùa EURO 2024 với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Từ trái qua: Nguyễn Huỳnh Văn Đợi, Trần Đình Bá và Đoàn Trọng.

Theo CAND, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầu đầu một đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền cá cược đã thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Huỳnh Văn Đợi (SN 1966), Trần Đình Bá (SN 1958, cùng trú quận Hải Châu) và Đoàn Trọng (SN 1965, trú quận Sơn Trà, TP TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Huỳnh Văn Đợi đã nhận tài khoản tổng từ các đối tượng ngoại tỉnh, sau đó phân thành nhiều tài khoản nhỏ rồi cùng Bá và Trọng tổ chức cá độ các trận bóng đá trong nước và quốc tế. Trong thời gian EURO 2024 đang diễn ra sôi nổi tại sân cỏ châu Âu, đường dây này càng thu hút sự tham gia của các con bạc.

Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng đã bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đưa vào tầm ngắm.

Với sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các trinh sát đã nỗ lực xâm nhập, thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng tội phạm.

Tối 20/6, lực lượng công an đồng loạt tiến hành đột kích nhiều địa điểm, bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua khám xét, lực lượng phối hợp đã thu giữ hơn 15.000 trang tài liệu thể hiện số tiền cá cược hơn 1.000 tỷ đồng cùng gần 240 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ hai đối tượng có vai trò là nhà cung cấp tài khoản tổng cho Nguyễn Huỳnh Văn Đợi.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Hai máy bay suýt va chạm trên không, tạm đình chỉ kiểm soát viên không lưu

Ảnh minh họa.

Trên VTV News, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, đã nhận được báo cáo sơ bộ của Công ty Quản lý bay miền Nam về sự việc liên quan đến các chuyến bay tại Phân khu 1 (Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh), có cảnh báo xung đột ngắn hạn (STCA). Sau khi Hệ thống ATM phát tín hiệu cảnh báo, kiểm soát viên không lưu (KSVKL) đã cấp huấn lệnh để điều chỉnh quỹ đạo các chuyến bay liên quan; đồng thời, các tổ lái cũng thực hiện vòng tránh, đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Theo báo cáo ban đầu của Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh, khoảng 6h30 ngày 19/6, kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho máy bay HVN1575 trong hành trình từ Hà Nội đi Đà Lạt xuống mực bay 300 và sau đó huấn lệnh xuống mực bay 340, tàu bay xác nhận.

Cùng thời điểm này, khoảng 6h31, máy bay VJC244 từ TP Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa thiết lập liên lạc với phân khu 1, báo cáo đang bay thẳng, duy trì mực bay 330. Kiểm soát viên không lưu nhận dạng máy bay và yêu cầu duy trì mực bay 330, tàu bay xác nhận.

Lúc 6h34, kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho HVN1575 tiếp tục xuống mực bay 240, tàu bay xác nhận lại lần 2.

Tuy nhiên, tới gần 6h35, màn hình ATM xuất hiện cảnh báo STCA (cảnh báo xung đột ngắn hạn). Ngay lập tức, kiểm soát viên không lưu hối hả cấp huấn lệnh cho HVN1575 duy trì mực bay 340, rẽ trái vì lý do traffic.

Kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh cho VJC244 rẽ phải hướng bay 040o. Tàu bay VJC244 thông báo có cảnh báo TCAS RA (hệ thống cảnh báo va chạm máy bay được thiết kế để giảm tai nạn do va chạm trên không giữa các máy bay).

Đến khoảng 6 giờ 35 phút 45 giây, HVN1575 xác nhận đã nhận huấn lệnh xuống mực bay 240 trước đó. Tới 6h36, màn hình ATM hết cảnh báo STCA.

Đánh giá sự cố ban đầu, cả 2 máy bay HVN1575 và VJC244 cũng như các máy bay khác khi thiết lập liên lạc với kiểm soát viên không lưu phân khu 1 - ACC Hồ Chí Minh đều đã được nhận dạng và cung cấp dịch vụ radar. Tổng số chuyến bay mà kiểm soát viên không lưu kiểm soát tại phân khu 1 thời điểm đó là 12 máy bay.

Cũng trong khoảng thời gian này, thời tiết phân khu 1 tại thời điểm xảy ra sự cố có rất nhiều mây, các máy bay xin thay đổi hướng bay nhiều lần, tần suất liên lạc giữa kiểm soát viên không lưu với các máy bay khá cao.

Đáng chú ý, kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh cho HVN1575 đang duy trì mực bay 340 xuống mực bay 240 nên dẫn tới thiếu phân cách với VJC244 đang giữ mực bay 330 và bay ngược chiều, dẫn tới hệ thống TCAS của VJC244 cảnh báo.

Tại thời điểm HVN1575 cắt qua mực bay của VJC244, hai máy bay đang đối đầu với khoảng cách gần nhất giữa 2 máy bay khoảng 8NM (nautical mile - đơn vị đo hàng không được ICAO sử dụng), tương ứng khoảng 15 km.

Ngay khi sự việc xảy ra, kíp trực đã báo cáo; Công ty Quản lý bay miền Nam đã tạm thời đình chỉ các Kiểm soát viên không lưu liên quan và tiến hành xác minh sự việc, cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Hàng chục bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não

Các thầy thuốc cúi đầu tri ân người đàn ông hiến tạng cứu hai bệnh nhân đang chờ sự sống. Ảnh: BVCC

Theo VietnamNet, chiều tối 20/6, tại phòng mổ ở khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, lần đầu tiên diễn ra một hành động đẹp đẽ, nhân văn rất đặc thù: Các thầy thuốc im lặng, cúi đầu tri ân người đàn ông 57 tuổi trước khi bắt đầu thao tác kỹ thuật lấy 2 thận để chuyển đi ghép cho hai người bệnh đang chờ sự sống.

Một vụ tai nạn giao thông đã khiến người đàn ông 57 tuổi chấn thương sọ não, nguy kịch. Ông được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng Glassgow 3 điểm (thang điểm đánh giá người bệnh hôn mê), mất các phản xạ, thở máy hoàn toàn.

Dù đã được thầy thuốc nỗ lực cứu chữa bằng các biện pháp hồi sức tích cực nhưng không có kỳ tích nào xảy ra. Kết quả 3 lần đánh giá của Hội đồng chẩn đoán chết não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tư vấn gia đình về hiến tạng.

Các thủ tục pháp lý cần thiết về cho và hiến tạng của người chết não được tiến hành. Bệnh viện cũng khẩn trương phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), các bệnh viện có người bệnh chờ ghép tạng để rà soát, tìm kiếm những người đủ điều kiện.

Dự kiến ban đầu có 1 người bệnh được ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế và 2 người được ghép thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, các kết quả xét nghiệm sau cùng cho thấy không đáp ứng yêu cầu tương thích giữa người nhận và người hiến. Do vậy, yêu cầu tìm kiếm người nhận tạng ghép được đặt ra rất cấp thiết.

Các phương án rà soát người bệnh tương thích có thể nhận tạng từ người hiến tiếp tục được thực hiện. May mắn, 2 người bệnh suy thận tại Bệnh viện Trung ương Huế được xác định đủ điều kiện để nhận tạng. Ngay khi thủ tục pháp lý, các phương án chuẩn bị lấy tạng ghép hoàn tất, người bệnh nhanh chóng được chuyển lên phòng phẫu thuật.

Chiều tối ngày 20/6, các thầy thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tiến hành ca phẫu thuật lấy tạng của người đàn ông 57 tuổi và chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho 2 người bệnh suy thận.

Quá trình lấy hai quả thận từ người hiến diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Theo đánh giá ban đầu, tạng ghép được lấy ra có chất lượng tốt và được bảo quản trong thùng theo đúng quy trình để đưa về Huế - nơi có 2 người bệnh đang chờ ghép.

Ngay sau đó, ê-kíp nhận tạng từ Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển khẩn trương ra sân bay Nội Bài để kịp về Huế đúng thời gian khi tạng còn chất lượng tốt nhất.

22h22 phút, đoàn Bệnh viện Trung ương Huế đáp xuống sân bay Phú Bài (Huế) và nhanh chóng được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn về bệnh viện an toàn, kịp thời ghép cho người bệnh. Hai ca ghép thận được thực hiện ngay trong đêm.

Tới sáng 21/6, 2 người bệnh được nhận tạng ghép đã có nước tiểu.

Tiêu thụ điện toàn quốc lại lập kỷ lục mới

Trong tháng 6/202, sản lượng điện tiêu thụ điện ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia. Ảnh minh họa: TL

Theo TTXVN, số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho thấy, trong tháng 6/2024, cả công suất cực đại (Pmax) và sản lượng điện tiêu thụ điện ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/6, công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc đã lên tới 49533 MW; Sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 14/6 đã lên tới 1,025 tỷ kWh.

Theo đại diện EVN, mặc dù tiêu thụ điện toàn quốc đã thiết lập các mức kỷ lục mới nhưng nếu không có mưa vào chiều tối trong một số ngày gần đây thì mức tiêu thụ điện kỷ lục có thể còn lên cao hơn nữa cả về công suất và sản lượng. Tình trạng tăng cao về tiêu thụ điện cũng gia tăng áp lực đáng kể về cung cấp điện.

Với tinh thần tìm mọi giải pháp đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống trong năm 2024, EVN và các đơn vị đã và đang chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp về điều hành tối ưu hệ thống điện, thị trường điện, tăng cường nhập khẩu điện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Bị chó lạ cắn vào tay, người đàn ông tử vong sau 2 tháng

Ảnh minh họa.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, vào ngày 20/6, một người dân sinh sống trên địa bàn xã Lê Lợi, TP. Chí Linh tử vong do mắc bệnh dại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 tháng trước, ông Vũ Văn Th (49 tuổi, trú tại thôn Tân Trường, xã Lê Lợi, TP Chí Linh) ra mở cổng phát hiện có một con chó lạ đi vào nhà. Lúc này, con chó của gia đình ông sủa con chó lạ khiến chó lạ giật mình và lao vào cắn lòng bàn tay trái của ông. Mặc dù đã được gia đình và nhân viên y tế thôn khuyến cáo người bệnh đi tiên phòng dại nhưng ông Th chủ quan không đi.

Đến chiều 16/6, ông Th nhận thấy bản thân có biểu hiện bị tê cánh tay trái và ngày hôm sau cánh tay trái của người bệnh tê nhiều hơn kèm buồn nôn, người mệt mỏi, chán ăn. Ông Th đi khám tại Phòng khám Đa khoa Côn Sơn (TP Chí Linh).

Ngày 18/6, ông Th cùng vợ đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám và điều trị theo dõi mắc bệnh dại. Sau đó, người bệnh được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán mắc dại.

Đến ngày 20/6, ông Th đã tử vong.