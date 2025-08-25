Tin sáng 25/8: Thời tiết miền Bắc dịp 2/9 ban ngày trời nắng, khả năng mưa thấp; Cụ bà 71 tuổi ở Đồng Nai suýt mất 1 tỷ đồng với 'kịch bản cũ'

Dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 25/8 đến 31/8: Khu vực Bắc Bộ từ ngày 25-31/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ ngày 25 và 26/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, khu vực ven biển có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-33 độ; riêng từ 25-26/8 phổ biến 27-30 độ.

Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 25-31/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm); Ngày 25 và 26/8 khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Trị có mưa to đến rất to, Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-33 độ; riêng từ 25-26/8, khu vực từ Thanh Hóa-Đà Nẵng phổ biến 27-30 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 25-31/8 có mưa rào và dông vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 27-31 độ; khu vực Nam Bộ từ 30-34 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 01/9 đến 05/9: Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ: Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông; ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ: ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Từ ngày 01-05/9: Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ ban ngày trời nắng, khả năng xảy ra mưa thấp. Ảnh VTC

Hà Nội: Nhiều tuyến buýt sẽ điều chỉnh lộ trình dịp lễ 2/9

Báo Công an nhân dân đưa tin, Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) vừa lên kế hoạch phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt dịp Quốc khánh 2/9. Nhiều tuyến sẽ được điều chỉnh lộ trình.

Cụ thể, với các tuyến buýt không bị ảnh hưởng do phân luồng tổ chức giao thông phục vụ lễ diễu binh, diễu hành sẽ thực hiện theo biểu đồ hiện tại. Ngày thường sẽ tổ chức khoảng 9.269 lượt xe/ngày, tương ứng với 791 xe hoạt động. Ngày Chủ nhật sẽ tổ chức khoảng 9.053 lượt xe/ngày, tương ứng với 771 xe hoạt động.

Đối với các tuyến buýt bị ảnh hưởng do công tác phân luồng tổ chức giao thông phục vụ lễ diễu binh, diễu hành, trong ngày sơ duyệt (27/8), tổ chức điều chỉnh lộ trình 5 tuyến, quay đầu 23 tuyến và dừng hoạt động 4 tuyến.

Trong ngày tổng duyệt và chính thức (30/8 & 2/9), tổ chức điều chỉnh lộ trình 5 tuyến, quay đầu 22 tuyến, điều chỉnh điểm đầu cuối 2 tuyến và dừng hoạt động 3 tuyến.

Đặc biệt, trong các ngày cao điểm (từ 30/8 đến 2/9), Tổng Công ty vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn các điều kiện (về nhân lực và phương tiện) để kịp thời tăng cường, giải tỏa hành khách tại các bến xe, trạm trung chuyển khi có nhu cầu và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Số phương tiện dự phòng dự kiến tăng cường 34 xe, số lượt xe tăng cường dự kiến 80 lượt.

Nhiều tuyến xe buýt tại sẽ được điều chỉnh lộ trình vào dịp 2/9. Ảnh TL

Khối ngành y dược không có đột biến về điểm trúng tuyển

Theo An ninh Thủ đô, điểm chuẩn khối ngành y dược năm 2025 có xu hướng giảm nhẹ ở một số ngành như Y tế công cộng, Điều dưỡng, các ngành kỹ thuật y tế... Ở những ngành hot như Y đa khoa, Răng hàm mặt thì điểm chuẩn vẫn ổn định ở mức cao.

Với khu vực miền Bắc, ghi nhận điểm chuẩn khá cao, tập trung ở nhóm ngành Bác sĩ đa khoa. Trong đó, cao nhất là Học viện Quân y: 27,21 - 30 điểm. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất chạm mức tuyệt đối 30 điểm, áp dụng với đối tượng thí sinh nữ, ngành Y khoa, khu vực miền Bắc. Còn với thí sinh nam khu vực này, điểm chuẩn là 27,94, điểm chuẩn ngành Y khoa ở khu vực miền Nam thấp hơn, lần lượt là 27,71 với thí sinh nam và 29,03 với thí sinh nữ.

Trường ĐH Y Hà Nội: 17 – 28,7 điểm; Trường ĐH Y Dược - ĐH QGHN: 19 – 27,43 điểm; Y khoa 27,43; Răng – Hàm – Mặt 26,99; Điều dưỡng từ 19; Học viện Y Dược học cổ truyền: 21 – 24,25 điểm;Trường ĐH Y Dược Thái Bình: 17 – 24,6 điểm; Dược học còn 19,5 điểm; Điều dưỡng, Y tế công cộng 17 điểm; Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Y khoa 23,8; Kỹ thuật xét nghiệm 22,6; Điều dưỡng 21; Kỹ thuật hình ảnh 22,5; Phục hồi chức năng 23.

Khu vực miền Trung, mức điểm chuẩn nhìn chung dao động từ 21 – 25 điểm. Cụ thể: trường ĐH Y Dược Huế: Y khoa 25 điểm, Răng – Hàm – Mặt 24 điểm, Dược học 23,5 điểm; Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng: Y khoa 24 điểm, Điều dưỡng và Xét nghiệm Y học từ 21 – 22 điểm; Trường ĐH Y khoa Vinh: Y khoa 23,5 điểm, Điều dưỡng 21 điểm.

Khu vực miền Nam ĐH Y Dược TP.HCM có mức điểm chuẩn ngành Y khoa: 27,34 điểm, Răng – Hàm – Mặt: 26,45, Dược học: 23,65, Y tế công cộng: 17 điểm; Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 18 – 25,55 điểm; Trường ĐH Khoa học Sức khỏe – ĐHQG TP.HCM: 18 – 25,6 điểm; Trường ĐH Y Dược Cần Thơ: 17 – 23,88 điểm.

Năm 2025, khối ngành y dược có mức điểm ổn định, không đột biến tăng hoặc giảm.

Bắt khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cháy 57 ki-ốt chợ vì ghen



Theo báo Tiền phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Văn Phúc - nghi phạm gây ra vụ cháy 57 ki-ốt chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng), trưa 22/8 vừa qua. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Phạm Văn Phúc (63 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Ông Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng), làm 57 ki-ốt bị thiêu rụi, ước thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Trước đó, trưa 22/8, ngọn lửa bùng phát từ ki-ốt của ông Phúc tại chợ Thanh Tùng và lan nhanh sang các ki-ốt khác. Đám cháy lan nhanh do khu vực kinh doanh chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa như vải, quần áo.

Về nguyên nhân vụ cháy bước đầu chính quyền xác định, do ghen tuông với bà T., ông Phúc đã dùng dao chém bà T. bị thương. Sau đó, ông Phúc mở van bình gas trong ki-ốt làm lửa bùng phát dữ dội. UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) thống kê có 57 ki-ốt tại chợ bị thiêu rụi, ước thiệt hại ban đầu hơn 20,6 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng.

Cụ bà 71 tuổi ở Đồng Nai suýt mất 1 tỷ đồng với "kịch bản cũ"



Theo VOV.VN, Công an phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa phối hợp với Ngân hàng LB Bank kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp cụ bà 71 tuổi không bị mất 1 tỷ đồng.

Theo thông tin, ngày 23/8, Công an phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ Ngân hàng LB Bank về một giao dịch chuyển khoản bất thường, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh nhanh, cơ quan công an xác định bà Nguyễn Thị T. (SN 1954) đang chuẩn bị chuyển số tiền lớn vào một tài khoản lạ. Bà T. cho biết, bà bị một nhóm đối tượng không rõ danh tính tự xưng là công an và Viện kiểm sát tối cao. Các đối tượng này đe dọa bà có liên quan đến một vụ án lừa đảo và yêu cầu bà phải chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của chúng để "phục vụ điều tra".

Do lo sợ, bà T. đã ra ngân hàng để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã lập tức báo cho công an phường. Sau khi được cán bộ Công an phường Phước Bình giải thích, bà T. đã nhận ra chiêu trò lừa đảo và không thực hiện giao dịch.

Công an giải thích về hành vi lừa đảo của các nhóm đối tượng để bà T. hiểu, phòng tránh.