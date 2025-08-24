Thông tin mới nhất về bão số 5 đang di chuyển theo hướng vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 16h00 ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 khoảng 17.6 độ Vĩ Bắc; 109.9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đường đi của bão số 5 đi vào các tỉnh miền Trung nước ta.

Dự báo tác động của bão số 5 trên biển và đất liền:

Trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa): gió cấp 9-11, gần tâm cấp 12-14, giật cấp 16; sóng 5-7m, gần tâm bão cấp 8-10m. Biển Thanh Hóa - Huế: gió cấp 7-9, tăng cấp10-11, gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16; sóng 5-7m, gần tâm 8-10m. Bắc vịnh Bắc Bộ: gió cấp 6-7, giật cấp 9; phía Nam (Bạch Long Vĩ) gió cấp 8-9, giật cấp 11; sóng 2,5-4,5m. Biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền, lồng bè, công trình ven biển.

Nước dâng, ngập lụt: Hải Phòng - Bắc Quảng Trị dâng 0,5-1,5m. Mực nước cao tại Hòn Dấu 3,3-3,8m; Sầm Sơn 3,2-3,7m; Hòn Ngư 3,2-3,6m; nguy cơ ngập úng cao vùng trũng thấp, cửa sông tối 25/8.

Trên đất liền: Từ đêm 24/8 các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị gió cấp 8-10, gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15. Quảng Ninh - Ninh Bình: gió cấp 6-8, giật cấp 9.

Từ 24-26/8: Trung du và Đông Bắc Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa - Huế mưa 100-150mm, có nơi >250mm. Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị: 200-400mm, có nơi >700mm. Nguy cơ mưa cực lớn >200mm/3h. Hà Nội, Đà Nẵng: có mưa vừa, mưa to và dông. TP.HCM chiều tối và tối có mưa rào và dông.