Thông tin mới nhất về bão số 5 đang di chuyển theo hướng vào miền Trung

Chủ nhật, 17:19 24/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Vào hồi 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 16h00 ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 khoảng 17.6 độ Vĩ Bắc; 109.9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Thông tin mới nhất về bão số 5 đang di chuyển theo hướng vào miền Trung - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão số 5 đi vào các tỉnh miền Trung nước ta.

Dự báo tác động của bão số 5 trên biển và đất liền:

Trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa): gió cấp 9-11, gần tâm cấp 12-14, giật cấp 16; sóng 5-7m, gần tâm bão cấp 8-10m. Biển Thanh Hóa - Huế: gió cấp 7-9, tăng cấp10-11, gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16; sóng 5-7m, gần tâm 8-10m. Bắc vịnh Bắc Bộ: gió cấp 6-7, giật cấp 9; phía Nam (Bạch Long Vĩ) gió cấp 8-9, giật cấp 11; sóng 2,5-4,5m. Biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền, lồng bè, công trình ven biển.

Nước dâng, ngập lụt: Hải Phòng - Bắc Quảng Trị dâng 0,5-1,5m. Mực nước cao tại Hòn Dấu 3,3-3,8m; Sầm Sơn 3,2-3,7m; Hòn Ngư 3,2-3,6m; nguy cơ ngập úng cao vùng trũng thấp, cửa sông tối 25/8.

Trên đất liền: Từ đêm 24/8 các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị gió cấp 8-10, gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15. Quảng Ninh - Ninh Bình: gió cấp 6-8, giật cấp 9.

Từ 24-26/8: Trung du và Đông Bắc Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa - Huế mưa 100-150mm, có nơi >250mm. Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị: 200-400mm, có nơi >700mm. Nguy cơ mưa cực lớn >200mm/3h. Hà Nội, Đà Nẵng: có mưa vừa, mưa to và dông. TP.HCM chiều tối và tối có mưa rào và dông.

Thông tin mới nhất về dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ ngày 24/8 đến ngày 05/9.

T.Hằng (th)
'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào

'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm tháng 7 Âm lịch (tháng cô hồn) mang lại những điều xui xẻo, khó khăn. Tuy nhiên, theo tử vi, đây lại chính là giai đoạn "lội ngược dòng" của một số con giáp.

Quy trình làm sổ đỏ online 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian người dân cần thực hiện theo những bước này

Quy trình làm sổ đỏ online 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian người dân cần thực hiện theo những bước này

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Làm sổ đỏ online giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần phải trực tiếp đến các cơ quan hành chính để nộp hồ sơ. Để quy trình được thuận lợi, người dân cần chuẩn bị những gì?

Người dân cần lưu ý khi đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 24/8 bằng xe buýt

Người dân cần lưu ý khi đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 24/8 bằng xe buýt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/8, người dân đi lại bằng xe buýt tại Hà Nội cần đặc biệt lưu ý khi có tới 18 tuyến buýt tạm dừng hoạt động hoàn toàn và 51 tuyến khác phải thay đổi lộ trình để phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai.

Thông tin mới nhất về dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thông tin mới nhất về dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ ngày 24/8 đến ngày 05/9.

Những trường hợp nào được làm sổ đỏ năm 2025 mà không phải nộp tiền sử dụng đất?

Những trường hợp nào được làm sổ đỏ năm 2025 mà không phải nộp tiền sử dụng đất?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải phải nộp tiền theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật Đất đai 2024, từ 2025, những trường hợp nào không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ?

Ngày sinh Âm lịch của người có khí chất, đi đến đâu cũng tỏa ra hào quang 'nhân vật chính'

Ngày sinh Âm lịch của người có khí chất, đi đến đâu cũng tỏa ra hào quang 'nhân vật chính'

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây được xem là có khí chất nổi bật, dễ dàng gặp quý nhân phù trợ và hưởng cuộc sống hanh thông.

Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)

Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có chính sách miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tin vui cho hàng triệu công chức, viên chức và người lao động, được nhận thêm khoản hỗ trợ đặc biệt từ 23/8

Tin vui cho hàng triệu công chức, viên chức và người lao động, được nhận thêm khoản hỗ trợ đặc biệt từ 23/8

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 200/2025/NĐ-CP, từ ngày 23/8/2025, công chức, viên chức và người lao động được nhận 2 mức tiền hỗ trợ khi làm nhiệm vụ trực.

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ai sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường có vận số nổi bật, càng trưởng thành càng phú quý, vượng phát.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vực

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vực

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và khả năng thành bão số 5 (Kajiki) trong 24 giờ tới.

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch sau luôn được quý nhân nâng đỡ, càng sống tốt bụng thì cuộc đời càng suôn sẻ, thuận lợi và giàu sang.

Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)

Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)

Đời sống
3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

Đời sống
Thông tin mới nhất về dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thông tin mới nhất về dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Đời sống
Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắng

Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắng

Đời sống

