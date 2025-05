Tin sáng 26/5: Thông tin mới nhất vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn; Lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

Tạm giữ hình sự kẻ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vàng vua triều Nguyễn

Hồ Văn Phương Tâm bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Theo VTC News, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tạm giữ hình sự Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, nơi ở hiện tại quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại Điện Thái Hoà (Đại Nội Huế).

Theo điều tra, lúc 11h55 ngày 24/5, Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào cổng tham quan Đại nội Huế. Sau đó, hắn vào khu vực Điện Thái Hoà của Đại nội Huế, leo qua hàng rào bảo vệ trong điện ngồi lên Ngai vua Triều Nguyễn (bảo vật quốc gia trưng bày trong Điện Thái Hòa).

Sau đó, Tâm bẻ phần tựa tay bên trái của ngai vàng vua triều Nguyễn và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh vỡ.

Đến 12h10 cùng ngày, lực lượng bảo vệ Đại Nội mới khống chế được Tâm và báo cho Công an phường Đông Ba lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Sau đó, cơ quan Công an thực hiện test nhanh ma tuý với Hồ Văn Phước Tâm, kết quả xác định âm tính.

Công an TP Huế cũng chỉ đạo Cơ quan CSĐT huy động lực lượng phối hợp Viện KSND quận Phú Xuân (TP Huế) và các lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của kẻ phá hoại, nhân chứng, người liên quan và thực hiện các hoạt động điều tra. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa thể ghi lời khai của Tâm do gã này có biểu hiện tâm thần, nói nhảm.

Sau sự việc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật. Đồng thời, đơn vị này đưa ngai phục chế đến trưng bày tại Điện Thái Hoà phục vụ du khách.

Lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

DJ Ngân 98 giới thiệu các viên uống giảm cân trên Facebook cá nhân.

TTTĐ đưa tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua, một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo (X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus) đang nhận được sự quan tâm của người dân và các cơ quan truyền thông, báo chí vì nghi chứa chất cấm.

Cục An toàn thực phẩm đã khẩn trương kiểm tra, rà soát trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Cục, kết quả cho thấy chỉ có 1 sản phẩm trong số các sản phẩm trên được tiếp nhận bản công bố tại Cục An toàn thực phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe X7 plus (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5297/2021/ĐKSP ngày 14 tháng 6 năm 2021) do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Zubu (Địa chỉ: 154 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP HCM) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (Địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội).

Cục An toàn thực phẩm cũng không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào cho các sản phẩm có tên nêu trên.

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn đề nghị Sở ATTP TP HCM và Chi cục ATVSTP Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất các sản phẩm trên, đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định chất cấm (nếu có) để xử lý theo quy định.

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây thiệt hại lớn về tài sản và nông sản

Nông dân huyện Cẩm Xuyên vớt vát lúa bị ngâm nước ở ngoài đồng. Ảnh: VNN

Theo NLĐO, Hà Tĩnh đã hứng chịu trận mưa lớn hiếm gặp với lượng mưa lên tới gần 600mm trong đêm 24/5 và rạng sáng 25/5 gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Thiệt hại về nông nghiệp và tài sản: 2.250 ha lúa xuân chưa thu hoạch bị ngập; 2.076 tấn lúa đã thu hoạch bị ướt; 397 ha cây trồng các loại bị ngập. Tại huyện Cẩm Xuyên, 11.895 con gia cầm bị chết, 32 con gia súc bị cuốn trôi; huyện Hương Khê có 300 con gà bị chết.

Huyện Kỳ Anh ngập 150 hộ ở xã Kỳ Văn, mức độ ngập từ 30 cm đến 1m; TP Hà Tĩnh có xã Tân Lâm Hương bị ngập cục bộ tại một số nhà dân; TX Kỳ Anh có 3 tàu cá nhỏ bị chìm ở xã Kỳ Lợi.

Huyện Cẩm Xuyên có hơn 500 hộ dân bị ngập lụt, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Các xã như Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Quan, Cẩm Thịnh, Cẩm Thạch... nằm ở hạ lưu hồ Kẻ Gỗ cũng bị ngập cục bộ

Tại xã Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh), nhiều hộ dân không kịp kê dọn đồ đạc, lúa gạo, vật dụng trong nhà bị ngập nước, gây thiệt hại lớn về tài sản. Người dân đã chủ động kê đồ đạc khi thấy mưa lớn. Tuy nhiên, việc nước tràn về nhanh khiến nhiều tài sản, trong đó có lúa xuân vừa thu hoạch về, bị ngấm nước rất nhiều.

Hà Nội: Bắt đầu quây rào, chuẩn bị phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập'

Tòa nhà Hàm cá mập sẽ được triển khai các biện pháp an toàn, bắt đầu được phá dỡ từ ngày 25/5.

Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận đang phối hợp Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp an toàn, tháo dỡ di chuyển các trang thiết bị và hạ giải tòa nhà "Hàm cá mập" tại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng.

Theo quận Hoàn Kiếm, việc phá dỡ tòa nhà này dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2025.

Trước đó, quận Hoàn Kiếm đã nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Đây là điểm kết nối 2 khu vực đô thị di sản gồm hồ Hoàn Kiếm - đền Ngọc Sơn ở phía Nam (di tích cấp quốc gia đặc biệt) và khu phố cổ ở phía Bắc (di tích cấp quốc gia).

Việc nghiên cứu, lập phương án được triển khai thận trọng và xin ý kiến các bộ ngành, hội đồng kiến trúc thành phố… do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện làm cơ sở trước khi triển khai. Việc cải tạo, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong đó có việc hạ giải tòa nhà "Hàm cá mập" được triển khai trước.

Xảy ra động đất ở Quảng Nam và Kon Tum

Khu vực xảy ra trận động đất.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, vào hồi 4 giờ 57 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 25/5, tức 11 giờ 57 phút 18 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.001 độ vĩ Bắc, 108.154 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, hệ thống cảnh báo của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học trái đất cũng phát đi thông tin cảnh báo tại khu vực Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra trận động đất có độ lớn 2.6 độ và độ sâu 8.1km

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất cho biết hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.