Tin sáng 20/5: Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông; 'Địa đạo' đã lên sóng truyền hình OTT dù vẫn trụ rạp

Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông

Thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (19/5), ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 19/5 có nơi trên 70mm như: Hạ Long (Quảng Ninh) 125.8mm, Trung An (Thái Bình) 77.4mm, Quất Lâm (Nam Định) 74.6mm, Yên Mô (Ninh Bình) 139mm…

Về diễn biến nắng nóng ở Trung Bộ, ngày 19/5, ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Ngày 20/5 và 21/5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông vào chiều nay.

Nắng nóng diện rộng trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên kéo dài đến khoảng ngày 22/5, sau có xu hướng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

'Địa đạo' đã lên sóng truyền hình OTT dù vẫn trụ rạp

Tuổi trẻ cho biết, chiều 19/5, nhà sản xuất phim Địa đạo thông báo: "Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác Hồ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối bản đặc biệt chính thức chiếu sớm nhất và độc quyền trên Galaxy Play".

Địa đạo lên nền tảng số nhanh "thần tốc", khi phim vẫn chưa chính thức rời rạp - Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Hồ Thu Anh (trong vai Ba Hương) hào hứng chia sẻ thông tin này. Cô kêu gọi những ai chưa kịp xem bản đặc biệt tại rạp có thể xem qua nền tảng này.

Với thông tin này, Địa đạo trở thành một trong những phim Việt có tốc độ "số hóa" nhanh nhất. Bản streaming xuất hiện khi phim chưa chính thức rời rạp. Hôm qua (19/5), phim còn 28 suất chiếu ít ỏi và được phân bổ ở một số rạp nhỏ.

Bản đặc biệt của Địa đạo cũng là phiên bản được nhiều khán giả tìm xem vào dịp 30-4. Đây là bản dựng mới, được thay đổi cách dựng và một số tình tiết nhằm khiến câu chuyện dễ hiểu hơn, cảm xúc liền mạch và dễ cảm nhận hơn so với cách dựng của bản cũ.

Đồng thời bản đặc biệt cũng không bỏ lửng số phận của nhân vật Bảy Theo (Thái Hòa) như bản cũ, mà dành ra một trường đoạn riêng.

Trong đó Bảy Theo nói hết tâm tư, sự lo lắng của anh dành cho đội du kích Bình An Đông và nhắn nhủ với Ba Hương, Tư Đạp - những đồng đội có thể sống sót ra khỏi địa đạo.

Cảnh phim này gây xúc động và là cảnh tâm đắc nhất của diễn viên Thái Hòa ngay khi anh đọc kịch bản lần đầu tiên. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng rất tiếc nuối khi phải cắt cảnh này khỏi bản dựng chính thức (chiếu từ ngày 4-4), sau đó ông đưa vào bản dựng đặc biệt. Sau khi bản đặc biệt được đưa lên Galaxy Play, nhiều khán giả cũng mong muốn bản thường sẽ được đưa lên nền tảng để người xem có thể thưởng thức cả hai.

Các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng nếu ca bệnh COVID-19 tăng cao

Theo VOV, hiện nay trên thế giới đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan... Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố và không có ca tử vong.

Các cơ sở y tế sẵn sàng cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế, vật tư y tế để tổ chức thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị và thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Để chủ động ứng phó với tình hình bệnh dịch COVID-19, bảo đảm thực hiện tốt việc khám, phát hiện, thu dung, điều trị người bệnh COVID-19, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành khẩn trương triển rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.

Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế, vật tư y tế để tổ chức thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị và thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm qua đường hô hấp để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Có giải pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, bệnh nặng, người cao tuổi…), khu vực hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật… Đồng thời tăng cường công tác vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bệnh phòng, bố trí sắp xếp khoa phòng thuận tiện, phù hợp tình hình dịch và bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bắt giữ nghi phạm dùng vỏ chai bia tấn công du khách Nam Phi tại phố Bùi Viện

Cũng theo thông tin từ VOV, Công an TP.HCM đã bắt giữ Trần Gia Huy, nghi phạm dùng vỏ chai bia hành hung du khách Nam Phi tại phố Bùi Viện tối 17/5. Huy bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nghi phạm Trần Gia Huy (SN 2006, quê Ninh Thuận) bị công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Huy được xác định là người trực tiếp dùng vỏ chai bia tấn công vào đầu du khách A.K.N (SN 1987, quốc tịch Nam Phi) trong vụ xô xát xảy ra tại phố Bùi Viện, Quận 1.

Đối tượng Trần Gia Huy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h10 ngày 17/5 tại quán N.L trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Du khách A.K.N vào quán và xảy ra mâu thuẫn với D.H (SN 1998, quê Sóc Trăng), là nhân viên của quán.

Sau đó, ông F.J (SN 1996, quốc tịch Đức) là chủ quán đến nói chuyện thì xảy ra xô xát với ông A.K.N. Thế nên, Trần Gia Huy cùng hai nhân viên khác của quán là D.H và N.N.C (đều SN 2006, quê Ninh Thuận) đã cùng xông vào tấn công du khách người Nam Phi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã có mặt, đưa tất cả người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Trần Gia Huy.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của Huy, đồng thời xác minh vai trò của những người liên quan.

Khởi tố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Thông tin trên VietnamNet, tối 19/5, VTV phát đi thông tin cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: Tư liệu

Trước đó, ngày 4/4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs; SN 1998, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt).

Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 4 người sau: Nguyễn Phong (SN 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ASIA LIFE, địa chỉ thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Lê Tuấn Linh (SN 1989, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, địa chỉ thường trú tại TP Thủ Đức, TPHCM); Lê Thành Công (SN 1989, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, trú tại TP Thủ Đức, TPHCM); Nguyễn Thị Thái Hằng (còn gọi là Hằng Du Mục; SN 1995, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt; chỗ ở hiện nay tại quận Gò Vấp, TPHCM).

Cùng với đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để xác minh làm rõ liên quan đến kẹo rau Kera.