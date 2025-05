Tin sáng 18/5: Những khu vực mưa lớn xối xả ở miền Bắc hôm nay; nam sinh bị đánh hội đồng gãy xương sườn ngay tại trường

Dự báo thời tiết hôm nay 18/5/2025: Mưa lớn xối xả ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày mai vẫn duy trì có mưa vừa, mưa to và giông, mức nhiệt cao nhất giảm còn 31 độ.

Từ ngày 19/5, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác: có mưa rào và giông vài nơi, riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thông tin mới về sức khỏe của 4 nạn nhân trong vụ sạt lở tại dự án thủy điện

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân mất tích. Ảnh: Công an Lai Châu

Theo Người lao động, chiều 17/5, Công an tỉnh Lai Châu, cho biết sau nhiều giờ tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể ông L.V.H. (SN 1987, quê huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở vùi lấp nhiều người khi thi công dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.

Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới lòng suối, cách hiện trường vụ sạt lở hơn 50m. Sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm, Công an tỉnh Lai Châu đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở số tiền 3 triệu đồng.

Liên quan đến vụ sạt lở ở thủy điện Tả Páo Hồ 1A, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, ngày 17/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị này đã cấp cứu cho 4 nạn nhân, sau khi được cấp cứu, sức khỏe của các bệnh nhân tạm ổn định.

Cụ thể, bệnh nhân Đ.V.V. (41 tuổi, ở Nghệ An) nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở ở cẳng chân phải và bàn chân trái, hiện đã được các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân L.V.P. (40 tuổi, ở Nghệ An) có dấu hiệu chấn thương sọ não và đa chấn thương, vùng cổ đau nhiều. Bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu xử lý vết thương cẳng chân phải và vành tai phải

Bệnh nhân L.V.S. (55 tuổi, ở Nghệ An) da niêm mạc hồng, đau nhiều vùng cổ và khuỷu tay trái. Chẩn đoán ban đầu là chấn động não, chấn thương cột sống cổ, ngực, bụng. Đã được nẹp cố định cột sống cổ và treo tay trái tư thế cơ năng.

Bệnh nhân M.V.Q. (39 tuổi, ở Nghệ An) bị vết thương phần mềm đùi phải, đau lưng và ngực. Đã được rửa, băng ép vết thương phần mềm đùi.

Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đang bố trí lực lượng y tế theo dõi sát sao và hỗ trợ chăm sóc hậu phẫu cho các nạn nhân.

Ngày 17/5, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, cùng đoàn lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Một phụ nữ 77 tuổi nghi đột quỵ tử vong khi đi tắm biển

Người phụ nữ nghi đột quỵ tử vong tại biển Thiên Cầm. Ảnh: Linh Nga.

Ban Quản lý Khu Du lịch Thiên Cầm cho biết, vào khoảng 16h chiều 17.5, trong lúc đang tắm biển, một phụ nữ 77 tuổi (trú ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An) bị đột quỵ, tử vong, thông tin trên Lao Động.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Du lịch Thiên Cầm thông tin, nạn nhân biết bơi, khi vớt lên, trong bụng không có nước nên được xác định tử vong không phải do đuối nước mà do đột quỵ.

Sau khi xảy ra sự việc, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về để tổ chức tang lễ, an táng.

Nam sinh bị đánh hội đồng ngay tại trường đến mức gãy xương sườn

Cơ quan Công an làm việc với đại diện nhà trường và các học sinh.

Ngày 17/5, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã làm rõ vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng dẫn đến gãy xương sườn, thông tin trên Vietnamnet.

Trước đó, 4 học sinh có hành vi đánh bạn và quay video được xác định là: T.A.Đ. (SN 2010); B.T.N.D. (SN 2010) học sinh lớp 9A5; G.P.V. (SN 2010); T.B.K. (SN 2011), học sinh lớp 8A4. Cả 4 học sinh đều của Trường THCS Bắc Kạn.

Trong đó G.P.V có nhiệm vụ sử dụng điện thoại của T.A.Đ để quay video quá trình 3 bạn còn lại đánh N.H.H. (SN 2011), học sinh lớp 8A2 cùng trường.

Nguyên nhân là do T.A.Đ. đăng thông tin bán diều, N.H.H. có liên hệ để hỏi mua, tuy nhiên sau đó không mua. Tại buổi làm việc với nhà trường và cơ quan Công an, T.A.Đ. lại đưa ra một lý do nữa đó là do N.H.H. nhắn tin với bạn gái của T.A.Đ. (là học sinh THCS trên địa bàn thành phố) nên T.A.Đ. và bạn gái mới xảy ra mâu thuẫn. Dù N.H.H. đã chụp màn hình tin nhắn chuyển cho T.A.Đ. để chứng minh, nhưng Đ. vẫn không tin.

Đến 8h, ngày 5/5, đang trong giờ giải lao, T.A.Đ đã nhờ 1 bạn cùng trường nhắn N.H.H. đến khu vực nhà thực hành của trường, tại đây H. bị T.A.Đ và B.T.N.D. đánh. Khi được T.B.K. can ngăn, sự việc dừng lại.

Tiếp đó, đến khoảng 10h cùng ngày thì T.B.K. lại tìm đến N.H.H. ghì cổ đưa đến nhà vệ sinh của trường thì gặp 3 học sinh: Đ, D, V. đợi sẵn. Khi đó, K. bắt H. nhận là cướp người yêu của Đ. rồi D, Đ, V lao vào dùng chân, tay đấm, đá túi bụi khiến H. không kịp phản kháng. Chỉ khi nghe thấy tiếng hô "cô giáo đến" cả nhóm mới dừng lại. Sau vụ việc, H. rất sợ hãi, không dám chia sẻ với ai.

Kết quả chụp cắt lớp ngày 11/5 cho thấy H. bị gãy cung trước xương sườn 5,6,7 bên trái và có khí trong khớp vai trái.

Đoàn Bi Băng xin lỗi vụ kem chống nắng không đạt chuẩn, dân mạng vẫn bức xúc

Sau dầu gội, sản phẩm kem chống nắng của Đoàn Di Băng tiếp tục bị thu hồi.

Theo VTC News, trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng đăng thông báo về việc thu hồi sản phẩm kem chống nắng toàn thân Hanayuki Sunscreen Body, số lô 001012, do Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group phân phối. Theo thông tin doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng là đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của công ty.

Theo thông báo, sản phẩm được sản xuất bởi Công ty TNHH EBC Giang Điền - Công ty cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai). Công ty thu hồi toàn bộ sản phẩm thuộc lô 0010125 đang lưu hành trên thị trường. Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, công ty sẽ đổi sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn hoặc hoàn tiền 100%.

Đồng thời, Đoàn Di Băng cũng cho biết, đã tạm ngưng kinh doanh tất cả sản phẩm thuộc phạm vi sản xuất của Nhà máy EBC Đồng Nai để rà soát lại chất lượng. "Chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận bất kỳ hình thức gian lận hoặc sai lệch tiêu chuẩn nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín thương hiệu", cô viết trong thông báo.

Ngoài việc kiểm định lại toàn bộ chuỗi cung ứng và gửi mẫu đi kiểm nghiệm độc lập, công ty sẵn sàng khởi kiện nếu có đủ cơ sở pháp lý về hành vi gian lận hoặc ghi nhãn sai lệch từ phía nhà máy.

Công ty đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người tiêu dùng, đại lý và các đối tác, khẳng định đây là bài học lớn và là cơ hội để nâng cao tiêu chuẩn kiểm định nội bộ.

"Chúng tôi cũng là bên chịu thiệt hại trực tiếp vì là khách hàng nhập sản phẩm từ nhà máy sản xuất. Sự cố lần này là bài học lớn và là cơ hội để chúng tôi rà soát, nâng cao hơn nữa các tiêu chuẩn kiểm định nội bộ", thông báo viết.

Sau bài đăng, cư dân mạng thấy không hài lòng trước lời xin lỗi của vợ chồng Đoàn Di Băng. Người tiêu dùng cho rằng, ngoài việc nhà máy sản xuất làm sai thì công ty của chồng Đoàn Di Băng - VB Group cũng phải nhận trách nhiệm, thay vì tiếp tục biện minh "chỉ là nạn nhân".

Hiện tại, Đoàn Di Băng chọn chế độ ẩn toàn bộ bình luận dưới bài đăng.

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body (hộp 1 tuýp 100g) do không đáp ứng quy định về chỉ số chống nắng (SPF).

Kết quả kiểm nghiệm do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM thực hiện cho thấy chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 50) không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng của mẫu thử (SPF là 2,4).

Trước đó vào đầu tháng 5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) cũng của 2 công ty trên. Lý do là kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu sản phẩm vi phạm giới hạn vi sinh vật và chứa 2-Phenoxyethanol- thành phần không có trong công thức đã đăng ký công bố.

'Biển' người đến chùa Tam Chúc ở Hà Nam chiêm bái xá lợi Đức Phật GĐXH - Chiều ngày 17/5, đông đảo người dân, du khách thập phương và các phật tử đã có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) chiêm bái xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vật Quốc gia Ấn Độ.