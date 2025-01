Tin sáng 27/1: Miền Bắc rét trong Tết các năm Tỵ; Lời khai của các đối tượng người Việt chủ chốt vụ triệt xóa đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng ở Campuchia

Miền Bắc rét trong Tết của các năm Tỵ

Với năm nay, dự báo trong dịp Tết này miền Bắc cũng sẽ có nhiều ngày rét. Ảnh minh họa





Cụ thể, thống kê trong khoảng từ 28 Tết đến mùng 5 Tết các năm Tỵ kể từ năm 1965 đến năm 2013, nhiệt độ trung bình ngày ở Thủ đô Hà Nội hầu hết đều dưới 20 độ C - tức là mức rét. Trong đó, năm Đinh Tỵ 1977 là năm rét nhất, với nhiều ngày rét đậm, rét hại với nhiệt độ trung bình chỉ 13,9 độ C. Tiếp đến là năm Quý Tỵ 2013, nhiệt độ trung bình khoảng 17,3 độ C. Còn các năm Ất Tỵ 1965, Kỷ Tỵ 1989 hay Tân Tỵ 2001, nhiệt độ dao động ở ngưỡng 19-20 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, từ 28 Tết nhiệt độ ban ngày tăng dần, đến mùng 2 Tết có thể lên 22 độ C, cảm giác đỡ rét hơn. Tuy nhiên về đêm nhiệt độ lại giảm sâu. Nhất là vào đêm Giao Thừa, nhiệt độ có thể xuống thấp nhất 11 độ C.

Lưu ý từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, không khí lạnh suy yếu lệch đông nên trời sẽ không còn nắng, thay vào đó là trạng thái nhiều mây, thậm chí về đêm và sáng còn có mưa nhỏ, mưa phùn đậm không khí xuân.

Lui xuống miền Trung, không khí lạnh cũng gây mưa và giảm nhiệt ở hầu khắp các tỉnh thành. Như tại thành phố Đà Nẵng, dự báo mưa xuất hiện từ chiều mai kéo dài đến mùng 1 Tết. Có mưa nên trời chuyển lạnh, nhiệt độ giảm xuống 20-22 độ C. Về đêm trời rét, chỉ 18-19 độ C. Từ mùng 2 Tết trời mới có nắng ấm trở lại, nhiệt độ ban ngày nhích dần lên 23-24 độ C.

Nơi có thời tiết ổn định nhất cả dịp Tết là Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh nắng xuyên suốt đến mùng 5 Tết. Cường độ nắng không quá gắt, nhiệt độ phổ biến dưới 33 độ C. Riêng về đêm và sáng từ ngày 29 Tết sẽ chuyển lạnh do ảnh hưởng những sóng lạnh khuếch tán xuống. Nhiệt độ giảm còn thấp nhất 20-22 độ C.

Chỉ lưu ý đợt triều cường đầu tháng Giêng ở Nam Bộ. Dự báo khoảng từ mùng 2 đến mùng 4 Tết mực nước ở các trạm Nhà Bè, Phú An ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Cần Thơ và Vĩnh Long phổ biến báo động 1 - báo động 2.

Triều cường sẽ lên cao vào sáng sớm và chiều tối, có thể gây ngập nhẹ ở các vùng trũng thấp, ven sông, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, hiện còn 6 tuyến đường trục chính dễ ngập do triều cường đó là: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn ở quận 7; Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Đào Sư Tích thuộc huyện Nhà Bè và quốc lộ 50 ở huyện Bình Chánh.

Vụ triệt xóa đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng ở Campuchia: Lời khai của các đối tượng người Việt chủ chốt

Phạm Thị Huyền Trang tại cơ quan công an (ảnh CA Bắc Ninh)





Liên quan đến vụ bắt giữ khoảng 60 đối tượng chiếm đoạt gần 1000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước, bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can. Trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), khai vai trò sang Campuchia, hàng ngày chấm công, sửa chữa máy móc cho các nhân viên, tính theo doanh thu, hưởng 1%.

Một trong những đối tượng quan trọng là Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) khai nhận, anh ta đóng giả công an các cấp. Sau đó, đối tượng phối hợp với đồng bọn yêu cầu người dân cung cấp thông tin. Bước tiếp theo, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt vào đường link có mã độc.

Theo Nghĩa, khi người dân ấn vào link mã độc thì chúng đã chiếm toàn quyền sử dụng. Tiếp theo đó các đối tượng xâm nhập vào điện thoại của bị hại, kierm soát được tài khoản ngân hàng và chuyển tiền sang tài khoản của chúng.

Đối với Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng), là quản lý cấp cao, không chỉ thông thạo ngoại ngữ, cô gái trẻ này còn ăn nói lưu loát và rất thông minh.

Trang khai nhận, khi vào công ty, ông chủ thấy Trang ổn nên yêu cầu cô dịch và diễn đạt lại văn của ông chủ cập nhật các kịch bản lừa đảo phù hợp với tình hình thực tế.

Theo cơ quan công an, để tạo thành vòng tròn khép kín, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Văn Nghĩa; Phạm Thị Huyền Trang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng.

Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.

Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.

Theo các đối tượng cho biết thì những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bé trai 4 tuổi bất ngờ rời khỏi trường mầm non ở Hải Dương và cái kết ấm lòng trong ngày cuối năm

Bé trai may mắn được công an hỗ trợ tìm thấy và bàn giao lại cho gia đình. Ảnh: Công an huyện Cẩm Giàng

Mới đây tại xã Cao An, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xảy ra sự việc một cháu bé tự ý rời khỏi trường mầm non khiến nhiều người lo lắng. Sự việc nhanh chóng được cấp báo cho công an sở tại.

Theo thông tin từ Công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, vào khoảng 10h ngày 23/01, Công an xã Cao An nhận được tin báo từ bà N.T.L. (ở thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, khoảng 8h cùng ngày gia đình đưa cháu N.Đ.H.H. (SN 2021) đi học tại trường Mầm non Cao An, nhưng do sơ suất đã không đưa cháu vào trong lớp dẫn đến sự việc cháu tự ý bỏ đi ra khỏi trường.

Khi biết được sự việc trên, gia đình có đi tìm kiếm cháu nhưng không thấy nên đã trình báo sự việc đến Công an xã Cao An. Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Cao An đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như rà camera, thông báo rộng rãi trong trang facebook của Công an xã, các nhóm zalo thôn, khu dân cư,…

Đến khoảng 14h cùng ngày, Công an xã Cao An đã nhận được thông tin cháu H. hiện đang chơi tại nhà dân ở trong thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Sau khi nhận được phản hồi của Công an xã, gia đình cháu Hoàng đã đến Công an xã xác nhận và đón cháu trở về nhà.

Ngày 24/1, bà L. (là bà nội cháu H.) đã đến Công an xã Cao An với bức thư cám ơn đồng chí Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, đồng chí Trưởng Công an xã Cao An cùng các cán bộ chiến sĩ Công an xã Cao An đã kịp thời giúp gia đình tìm được con trai, cháu nội của mình.

Các trường đại học đổi mới xét tuyển, làm sao để ngăn tổ hợp lạ?

Các đại học đổi mới xét tuyển, làm sao để ngăn tổ hợp lạ? (Ảnh minh hoạ).

Từ 2025, thí sinh thi tốt nghiệp THPT sẽ có 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn trong 9 môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Việc lựa chọn môn, trong đó Tin học, Công nghệ lần đầu xuất hiện ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, tạo ra 36 tổ hợp có thể dùng để tuyển sinh đại học.

Trường Đại học Công thương TP.HCM bổ sung 5 tổ hợp mới, trong đó 4 tổ hợp khối C là C00 (Văn, Sử, Địa), C01 (Văn, Toán, Lý), C02 (Văn, Toán, Hóa), C14 (Toán, Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật), chủ yếu để tuyển sinh các ngành nhóm luật, quản trị kinh doanh, khách sạn.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) đưa ra 2 tổ hợp mới Toán, tiếng Anh, Tin học và Toán, tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Hai tổ hợp mới được dùng thay thế hai tổ hợp truyền thống là A00 (Toán, Lý, Hóa) và D07 (Toán, Hóa, tiếng Anh).

Ngoài bốn tổ hợp truyền thống là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) thêm 2 tổ hợp có môn Tin là Toán, Anh, Tin và Toán, Lý, Tin.

Đại học Bách khoa Hà Nội bổ sung thêm một tổ hợp xét tuyển là K01 (Toán, Văn kết hợp với một trong bốn môn Lý/Hóa/Sinh/Tin). Với tổ hợp này, khi tính điểm, môn Toán nhân hệ số 3, môn Văn hệ số 1, môn còn lại hệ số 2.

Cùng với việc thêm tổ hợp xét tuyển, nhiều đại học lớn cũng bỏ bớt các tổ hợp không còn phù hợp. Đại học Kinh tế quốc dân dừng 5 tổ hợp xét tuyển gồm: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh).

Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2025, quy định tổ hợp môn dùng để xét tuyển gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có Toán hoặc Ngữ văn với trọng số đánh giá chiếm ít nhất 1/3 tổng điểm. Các tổ hợp trong cùng một ngành phải có số môn chung chiếm ít nhất 50% tổng điểm.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho hay, dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2025 quy định tổ hợp môn dùng để xét tuyển gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có Toán hoặc Ngữ văn với trọng số đánh giá chiếm ít nhất 1/3 tổng điểm. Các tổ hợp trong cùng một ngành phải có số môn chung chiếm ít nhất 50% tổng điểm.

Theo bà Thuỷ, mục đích để các trường đại học không đưa ra nhiều tổ hợp tuyển sinh "lạ", không phù hợp cho một ngành, nhóm ngành đào tạo. Lưu ý, trọng số của các môn chung giống nhau giữa các tổ hợp phải chiếm ít nhất 50%. Qua đó để thấy, đây là những môn tiên quyết quy định về phẩm chất, năng lực cần thiết của thí sinh khi ứng tuyển vào ngành học đó. Không phải bất kỳ môn nào cũng có thể áp dụng tuyển sinh trong một ngành đào tạo.

"Đơn cử, ngành đào tạo kỹ thuật nhưng áp dụng cả môn Văn, Sử, Địa và Toán, Lý, Hóa để tuyển sinh là không đúng bản chất việc dựa vào năng lực, phẩm chất cần thiết cho ngành, lĩnh vực đào tạo đó", bà Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh.

Thời gian qua, việc xét tuyển dựa trên chỉ tiêu của từng phương thức mà không dựa trên đối sánh, quy đổi tương đương đã gây mất công bằng giữa các thí sinh. Do đó, quy định sửa đổi làm tăng trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh, phải nghiên cứu thấu đáo để không còn tình trạng chênh lệch điểm trúng tuyển bất hợp lý giữa các tổ hợp xét tuyển, giữa phương thức xét tuyển mà không có căn cứ giải thích.

Thầy Hồ Văn Tuấn, giáo viên THPT ở Quảng Bình đề xuất, dự thảo quy chế tuyển sinh 2025 nên chăng cố định danh sách các tổ hợp, từng trường sẽ lấy đó làm căn cứ để lựa chọn tổ hợp phù hợp với ngành, chương trình đào tạo, tránh mỗi trường đẻ ra một tổ hợp mới, dẫn đến nhiễu loạn tuyển sinh.

Đồng thời, cần loại bỏ các phương thức tuyển sinh không bảo đảm chất lượng đầu vào với ngành được đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; đồng thời yêu cầu đơn vị giải trình việc lựa chọn tổ hợp môn học, bài thi đánh giá năng lực của các kỳ thi riêng được sử dụng để xét tuyển sinh. Qua đó, bảo đảm chuẩn đầu vào năng lực cơ bản để học tập thành công ở bậc đại học.

Điều chỉnh giao thông TPHCM phục vụ bắn pháo đón giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

CSGT phân luồng giao thông tại khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Việc điều chỉnh này vào những khung giờ, ngày cố định nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, các hoạt động thể thao kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025), kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 – 2025).

Cụ thể, để tổ chức các chương trình bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng CSGT thông báo, từ 20h30 tối 28/1 đến 0h30 rạng sáng 29/1 sẽ cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường như:

Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi); Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng); Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng); Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Nguyễn Siêu đến cầu Khánh Hội); Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến hầm chui cầu Khánh Hội); Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng).

Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng); Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); Đường Hàm Nghi (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng); Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu); Đường Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Đường Hai Bà Trưng (từ Đông Du đến Công trường Mê Linh)

Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Phan Văn Đạt (đến đường Mạc Thị Bưởi), Thi Sách (đến đường Đông Du), Hai Bà Trưng (đến đường Mạc Thị Bưởi), Cầu Ba Son, cầu Khánh Hội.

Theo đó, người dân có thể chọn những lộ trình lưu thông thay thế, như:

Hướng từ quận Bình Thạnh đi quận 4: Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học – cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành (quận 4).

Hướng từ quận 4 đi quận Bình Thạnh: Nguyễn Tất Thành (quận 4) Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh).

Hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận 3, 5: Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức) – Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Ba Tháng Hai – Lê Hồng Phong (quận 5).

Hướng từ quận 3, 5 đi TP Thủ Đức: Lê Hồng Phong (quận 5) – Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức).

Đối với các tuyến đường dẫn ra vòng xoay Công trường Mê Linh (gồm: Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế): Chỉ lưu thông hướng ra Công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi (đối với các phương tiện còn sót lại trong khu vực Đồng Khởi sau khi đã cô lập để phục vụ chương trình).

Cấm các loại các loại xe dừng đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu vượt Ngã tư Gò Dưa, cầu Bình Triệu, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng có thông báo điều chỉnh giao thông tại khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và các hoạt động thể thao kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025) và kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 – 2025).

Các hoạt động của chương trình này tổ chức tại khu vực phía trước Nhà hát Thành phố và Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.

Các tuyến đường được sử dụng để phục vụ sự kiện gồm: đường Đồng Khởi: đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi; 2 nhánh đường Công trường Lam Sơn: đoạn từ Đồng Khởi đến Hai Bà Trưng. Do đó, từ 17h đến 23h tối 2/2/2025, sẽ cấm xe lưu thông ở các tuyến đường này.

Phòng CSGT cũng có hướng dẫn người dân về chọn lộ trình thay thế, như:

Hướng từ Công xã Paris vào Đồng Khởi: Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng đi quận 4, 5 hoặc Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – CMT8 – đi quận 3, 10…

Hướng từ Lê Duẩn vào Tôn Đức Thắng: Lê Duẩn – Hai Bà Trưng – Công trường Mê Linh – Tôn Đức Thắng…

Phòng CSGT lưu ý, người dân khi điều khiển phương tiện qua các khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của CSGT, các lực lượng có nhiệm vụ và đèn tín hiệu giao thông. Và tuỳ vào tình hình giao thông thực tế, CSGT sẽ điều chỉnh công tác phân luồng phù hợp.

Tuyết rơi ở Hà Giang ngày 27 Tết

Tuyết rơi ở Hà Giang

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Chảo Chỉn Chản, Chủ tịch xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) cho biết, sáng 26/1 (tức 27 Tết), một số thôn của xã có tuyết rơi.

Sáng nay, nhiệt độ thấp nhất ở xã xuống 0-4°C, trời mưa nhỏ. Khoảng 8h, tuyết rơi ở các thôn Xín Phìn Chư và thôn Mỏ Phàng (xã Thượng Phùng). Khoảng 10h30 cùng ngày, tuyết dừng rơi.

Đây là lần đầu tiên trong mùa Đông năm 2024-2025 ở miền núi phía Bắc ghi nhận hiện tượng tuyết rơi. Lượng tuyết ít, chưa tạo thành lớp phủ trên bề mặt cỏ cây, nền gạch.

Ngoài hai thôn của xã, thôn Lùng Vần Chải (xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc) cũng ghi nhận hiện tượng trên. Điểm cao nhất ở hai xã này ở độ cao khoảng 1.700m.

"Trước Tết Nguyên đán, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm, che chắn chuồng trại để giữ ấm vật nuôi", ông Chản nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ngày và đêm 27 Tết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm 27 Tết, Bắc Trung Bộ rét đậm, Trung Trung Bộ trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12°C, vùng núi Bắc Bộ 6-8°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, Quảng Bình đến Huế 14-17°C, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 16-19°C.

Đại tá Lê Văn Đàm làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Đại tá Lê Văn Đàm

Chiều 25/1 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì Lễ công bố.

Tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Đàm, Trưởng phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (Phòng 2) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (kể từ ngày 24/1/2025).

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Viện đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Đàm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị Đại tá Lê Văn Đàm tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất với tập thể lãnh đạo đơn vị, tham mưu các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Trước mắt là cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an đề án tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo xử lý và giải quyết đối với các chuyên án, vụ án, vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ; không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Lê Văn Đàm, 48 tuổi, quê Hưng Hà, Thái Bình có gần 20 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đại tá Lê Văn Đàm đã trực tiếp chỉ đạo, điều tra nhiều vụ án lớn về ma túy như: vụ khám phá chuyên án A720P, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy giấu trong khối đá công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, thu 40 kg ma túy tổng hợp; chuyên án khám phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy giấu trong motor điện và dạ dày lợn, thu giữ 270 kg ma túy; chuyên án 822T, khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà) cầm đầu, khởi tố 34 bị can, làm rõ các đối tượng mua bán 1,6 tấn ma túy; vụ thu giữ 1,3 tấn ma túy ketamin tại Hải Phòng và Hà Tĩnh ngụy trang cùng các bao xi măng để vận chuyển qua đường biển đi nước thứ ba tiêu thụ; chuyên án 522H, khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ do Lý Thành Hữu, 40 tuổi ở Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh cầm đầu bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tổng số 211 kg ma túy tổng hợp…

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, Đại tá Lê Văn Đàm 03 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có 1 Cục trưởng, 5 Phó Cục trưởng.