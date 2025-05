Tin sáng 27/5: Miền Bắc và Bắc Trung Bộ sắp đón mưa lớn; Lời kể của nữ giáo viên lao xuống sông cứu người

Tin sáng 26/5: Thông tin mới nhất vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn; Lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo GĐXH - Công an TP Huế đang tạm giữ hình sự Hồ Văn Phương Tâm để điều tra, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng ngai vàng triều Nguyễn; Cục ATTP (Bộ Y tế) đề nghị Sở ATTP TPHCM và Chi cục ATVSTP Hà Nội lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo.

Miền Bắc, Bắc Trung Bộ lại sắp đón mưa lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 180mm.

Tại khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, mưa bắt đầu muộn hơn, khoảng ngày 29/5, kéo dài đến 30/5 với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước đó nên khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua những ngày mưa nhiều hiếm thấy. Từ ngày 22-24/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, miền Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 200mm.

Riêng tại Hà Tĩnh, không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao và địa hình đón gió của đèo Ngang đã gây ra mưa lũ kỷ lục ở khu vực này trong tháng 5, khiến tình trạng ngập úng diện rộng đã xuất hiện ở nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về hoa màu, vật nuôi.

Các trường hợp tuyển thẳng vào đại học năm 2025

Thí sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học năm 2025 tại Hà Nội.

Quy chế tuyển sinh đại học 2025 của Bộ GD&ĐT mở rộng cơ hội vào đại học cho nhiều đối tượng thí sinh có thành tích xuất sắc hoặc thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Việc hiểu rõ các trường hợp tuyển thẳng giúp thí sinh định hướng học tập, nắm bắt cơ hội.

Việc xét tuyển thẳng đại học là một trong những phương thức quan trọng, ghi nhận và khuyến khích những nỗ lực vượt trội của học sinh trong học tập, nghiên cứu khoa học hoặc thuộc các đối tượng chính sách.

Nhóm đối tượng được ưu tiên trong xét tuyển thẳng đại học năm 2025:

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia. Các môn thi phổ biến như Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh... thường được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia. Thành tích này cũng mở ra cơ hội vào các ngành đào tạo có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của thí sinh.

Chính sách xét tuyển thẳng thể hiện tính nhân văn sâu sắc, hỗ trợ những đối tượng cần sự ưu tiên của xã hội:

Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng: Những thí sinh này, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng có khả năng theo học một số ngành do cơ sở đào tạo quy định, sẽ được xem xét đặc cách.

Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người: Thuộc các dân tộc có số dân dưới 10.000 người theo quy định của Chính phủ, đây là chính sách nhằm bảo tồn và phát triển nguồn nhân lực cho các dân tộc thiểu số.

Thí sinh thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ: Đây là một chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục tại các vùng khó khăn, hỗ trợ con em người dân địa phương.

Thí sinh người nước ngoài: Những thí sinh này có thể được xét tuyển thẳng nếu có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: Các đối tượng này cũng được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do cơ sở đào tạo quy định.

Lời kể của nữ giáo viên lao xuống sông Đào ở Nam Định cứu người

Cô Nguyễn Thị Mai đã cứu được học sinh.

Sáng 26/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại khoảnh khắc một người bơi rất nhanh dưới sông Đào để cứu một nạn nhân đang chới với giữa dòng nước. Địa điểm xảy ra sự việc là khu vực cầu Đò Quan, phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định.

Theo tìm hiểu của PV, người có hành động dũng cảm là cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên thể dục Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Cô Mai cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, cô cùng mẹ đang trên đường từ bệnh viện chăm người ốm trở về nhà. Khi đi đến khu vực giữa cầu Đò Quan, thấy nhiều người đứng tập trung trên cầu, cô dừng lại hỏi và được biết có người vừa rơi xuống nước. Ngay lúc đó, không suy nghĩ gì nhiều, cô Mai bảo với mẹ: "Con phải nhảy xuống cứu người ta đây".

"Ban đầu tôi định trèo qua lan can cầu để nhảy xuống luôn, nhưng lúc đó người gặp nạn đã bị cuốn trôi khá xa rồi, có nhảy xuống chưa chắc đủ sức bơi ra cứu người. Nhìn thấy thang bộ từ phía trên cầu xuống đường đê gần đó, tôi lập tức đi thang bộ xuống, chạy dọc theo bờ đê đến gần vị trí nạn nhân bị trôi ra rồi nhảy xuống sông, bơi ra kéo người vào bờ. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ phải cứu người thật nhanh", cô Mai kể lại.

Với kinh nghiệm bơi lội lâu năm, nữ giáo viên nhanh chóng tiếp cận được người gặp nạn và đưa vào bờ an toàn. Sau khi hỏi han động viên, cô Mai đã cùng người dân đưa người gặp nạn trở về nhà.

Theo ông Nguyễn Đình Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang cho biết, cô Mai là một giáo viên gương mẫu, có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, đồng thời cũng là người đạt nhiều giải cao trong môn bơi lội. Ngay sau khi nắm được thông tin, sáng nay Ban Giám hiệu nhà trường đã đến nhà động viên, thăm hỏi sức khỏe cô giáo Mai.

"Dù sáng nay, trong người đang cảm thấy rất mệt vì hai đêm liền mất ngủ do công việc gia đình nhưng thấy một nữ sinh gặp nạn, cô Mai vẫn không chần chừ mà lao xuống sông, cố hết sức bơi thật nhanh ra cứu giúp. Hành động dũng cảm đó của cô là một nghĩa cử cao đẹp, rất đáng trân trọng" - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang cho biết.

Theo UBND TP.Nam Định, nạn nhân được cô Mai cứu là T.M.A (18 tuổi, học sinh lớp 12 của một Trường THPT trên địa bàn TP Nam Định).

Mua vé số mong có tiền chữa bệnh cho mẹ, anh công nhân ở Bình Dương bất ngờ trúng 2 tỷ đồng

Tấm vé số may mắn giúp anh công nhân trúng 2 tỷ đồng.





Câu chuyện trúng số của một nam công nhân ở Bình Dương mới đây khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa mừng thay cho chủ nhân.

Theo đó, người đàn ông may mắn đã trúng giải độc đắc nhờ tờ vé số mang dãy số 752743 của đài Bình Phước, mở thưởng ngày 24/5.

Chủ đại lý vé số Rồng Vàng (ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là người đã đổi thưởng cho vị khách may mắn cho biết, người đàn ông trúng xổ số khoảng ngoài 30 tuổi.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, chủ đại lý kể, chủ nhân tờ vé số may mắn nói anh làm công nhân. Hoàn cảnh của người này cũng rất đặc biệt. Trước đó, mẹ của anh có biểu hiện tai biến, bị ngã ra nhà trong lúc đang nấu ăn. Nam công nhân có mua tờ vé số với mong ước trúng số để có tiền chữa bệnh cho mẹ đàng hoàng. Không ngờ, ước mơ của anh đã thành sự thật khi trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế TNCN).

Chủ đại lý vé số nói thêm, vị khách may mắn nhận 40 triệu đồng tiền mặt, số còn lại nhận bằng hình thức chuyển khoản.

Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chúc mừng đến người đàn ông may mắn. "Với số tiền này thì anh có thể lo tốt cho mẹ rồi, chúc mừng gia đình, chúc bác gái sớm bình phục", một cư dân mạng bình luận.

Bé gái sơ sinh bị bỏ lại cùng bức tâm thư trước cổng nhà vợ chồng hiếm muộn

Chiều 26/5, ông Nguyễn Văn Viên - Phó chủ tịch UBND thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, địa phương này vừa phát thông báo tìm thân nhân cho một bé gái bị bỏ rơi trong đêm trên địa bàn thị trấn.

Trước đó, khoảng 22h tối 25/5, anh L.Đ.L. (trú thị trấn Dùng) cùng vợ đang ngủ thì nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ trước cổng nên đi ra ngoài kiểm tra. Khi mở cổng, vợ chồng anh L. phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc làn nhựa để trước cổng nhà. Anh L. lập tức bế cháu bé vào nhà rồi trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Thời điểm phát hiện, bên trong làn nhựa ngoài một số quần áo, vật dụng sinh hoạt còn có một tờ giấy ghi nội dung nhờ nuôi hộ cháu bé.

Trong tờ giấy để lại, cha mẹ bé trình bày do hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nên không đủ sức khỏe để nuôi dưỡng, chăm sóc con một cách tốt nhất.

"Mong gia đình có tâm, có đức, có phúc nhận cháu về nuôi cháu trưởng thành. Chúng tôi cam kết không có tranh chấp nào về quyền nuôi con… Cha mẹ rất có lỗi với con. Xa con mãi mãi", nội dung trong lá thư ghi rõ.

Nhận được tin báo, cán bộ Trạm y tế thị trấn Dùng cũng chính quyền địa phương đã đến kiểm tra sức khỏe cháu bé. Kết quả kiểm tra cho thấy cháu bé mới sinh khoảng 2 tuần tuổi, nặng 2,9kg, sức khỏe bình thường.

Theo ông Viên, vợ chồng anh L. cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con. Sau khi phát hiện cháu bé, vợ chồng anh bày tỏ nguyện vọng muốn nhận cháu làm con nuôi.

"Trước mắt cháu bé được tạm thời giao cho vợ chồng anh L. chăm sóc trong thời gian chờ kết quả thông báo tìm thân nhân. Nếu hết thời gian thông báo không có ai đến nhận cháu bé, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định", ông Viên nói.

Hà Nội lạnh bất thường giữa mùa hè: Thời tiết "đảo chiều" và lời cảnh báo từ khí hậu

Sáng 25/5, nhiệt độ Hà Nội giảm còn 20,6°C – mức nhiệt thấp nhất trong nửa cuối tháng 5 kể từ năm 2009 đến nay.

Dữ liệu khí tượng cho thấy, trong vòng 17 năm qua, chưa từng có năm nào Hà Nội lạnh sâu đến vậy vào cuối tháng 5. Thông thường, cuối tháng 5 là thời điểm Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng, nền nhiệt sáng sớm phổ biến từ 25–29 độ C. Việc giảm xuống dưới 21°C là hiện tượng hiếm và đáng chú ý. Trước đó, ngày 19/5/2017, Hà Nội cũng ghi nhận trời lạnh bất thường, nhưng nhiệt độ thấp nhất vẫn cao hơn đợt này, ở mức 20,8 độ C.

Trong đợt lạnh này, nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc nhiệt độ cũng giảm thấp. Cá biệt tại Sa Pa, nhiệt độ sáng 25/5 đã giảm xuống còn 12,4 độ C, cao nhất ban ngày là 14 độ C. Trời rét hại giữa mùa hè.

Hiện tượng lạnh trái mùa không phải lần đầu xuất hiện, nhưng ngày càng rõ rệt và bất thường hơn. Đây là một dạng biểu hiện của biến đổi khí hậu, khi ranh giới các mùa trở nên mờ nhạt và thời tiết diễn biến khó đoán. Không chỉ nắng nóng cực đoan, mà cả những đợt "lạnh trái mùa" như thế này đều là tín hiệu cảnh báo. Cái lạnh bất ngờ giữa mùa hè có thể mang lại chút dễ chịu, nhưng cũng đặt ra câu hỏi lớn: Liệu chúng ta đã sẵn sàng thích ứng với một tương lai khí hậu ngày càng bất ổn?

Dự báo khối khí lạnh đang ổn định rồi sẽ suy yếu dần. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội những ngày tới sẽ tăng dần. Phổ biến trong 5 ngày tới là 23-25 độ C.