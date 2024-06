Tin sáng 27/6: Miền Bắc mưa to; gã chủ nhà trọ đặt camera trong phòng tắm các cô gái trẻ vì lý do gì?

Tin sáng 26/6: Thời điểm kết thúc mưa to diện rộng ở miền Bắc; quy định mới về cấp đổi thẻ căn cước cho người chuyển giới GĐXH - Thông tin diễn biến mưa dông và những hình thái nguy hiểm đi kèm được người dân quan tâm; Theo Luật Căn cước năm 2023, người muốn được cấp đổi thẻ căn cước do xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính, phải xuất trình một số tài liệu, giấy tờ...

Lời khai của gã chủ nhà trọ đặt camera trong phòng tắm các cô gái trẻ

Theo Gia đình và Xã hội đưa tin, Công an quận Hà Đông đã xác minh, làm rõ hành vi đặt lén camera trong phòng tắm các cô gái trẻ của một chủ nhà trọ tại phường Yên Nghĩa.

Theo điều tra, chị Y. (SN 2004, quê Bắc Giang) đến thuê phòng trọ tại địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Quá trình sinh sống, chị Y. ở cùng 2 người bạn là chị L. (SN 2004, quê Hải Dương) và chị T. (SN 2004, quê tỉnh Bắc Ninh).

Khu trọ nơi ông N. đặt camera quay lén trong nhà tắm của các cô gái trẻ

Ngày 18/4, tình cờ chị Y. phát hiện bên trong nhà tắm của phòng trọ có lắp một camera tại vị trí dưới bóng đèn nên đã đến Công an quận Hà Đông để trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã triệu tập chủ nhà trọ là ông N. (58 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông N. khai nhận, do ham muốn của bản thân muốn xem lén người thuê phòng là nữ tắm nên đã lên mạng xã hội đặt mua 3 bộ camera về lắp vào phòng tắm của các phòng 401, 402 và tầng 5.

Việc quay lén các khách nữ thuê trọ, ông N. thường xem trực tiếp trên điện thoại hoặc lưu lại trên ứng dụng của camera để xem lại. Những hình ảnh, video trên, ông N. cam đoan không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được Công an quận Hà Đông xác định hành vi của ông N. trong vụ việc nêu trên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ đến mức xử lý vi phạm hành chính về hành vi "Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác".

Ngày 27/5, Công an quận Hà Đông đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND quận Hà Đông ra quyết xử phạt Vi phạm hành chính đối với ông N. về hành vi: "Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác" theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 84 - Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Mức phạt tiền là 12,5 triệu đồng.

Sau đó, Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã ra Quyết định xử phạt đối với ông N. về hành vi nêu trên, buộc người đàn ông này hủy bỏ các dữ liệu vi phạm liên quan.

Công an hỗ trợ du khách Hàn Quốc tham quan Hội An nhưng lạc đường đến miền núi

Theo báo VietNamNet, ngày 26/6, Công an xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cho biết, vừa hỗ trợ 1 du khách nước ngoài tìm lại người thân sau thời gian bị lạc đường trong lúc tự chạy xe máy tham quan ở Hội An.

Khoảng 6h30 sáng nay, Công an xã Trà Tân phát hiện 1 người nước ngoài có các biểu hiện lạ trên địa bàn nên chủ động tiếp cận.

Gia đình đến trụ sở Công an xã Trà Tân để đón anh Kyucheol về lại Hội An. Ảnh: CACC

Qua xác minh được biết người này tên là Kyucheol (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đến Việt Nam để du lịch. Trong lúc đi tham quan bằng xe máy, du khách này bị lạc đường. Du khách không mang theo giấy tờ tùy thân, không nhớ địa chỉ lưu trú, không có phương thức liên lạc với gia đình và không nói được tiếng Việt.

Công an xã Trà Tân đã động viên tinh thần, hỗ trợ ăn uống và đưa anh Kyucheol về trụ sở để nghỉ ngơi, hỗ trợ tìm kiếm thân nhân.

Sau thời gian xác minh, Công an xã Trà Tân xác định được nơi lưu trú và thân nhân của du khách này nên đã liên hệ gia đình đến đón.

Nguyên nhân vụ cháy nhà ở Thái Nguyên, 2 người thiệt mạng

Theo báo VTCnews cập nhật từ cơ quan chức năng, căn nhà 2 tầng được gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1981) sử dụng vừa để ở và đặt văn phòng Công ty TNHH Phát triển thương mại Bồ Đề. Công ty này chuyên kinh doanh online sản phẩm vòng tay và hương trầm. Có thể theo thói quen xử dụng nụ trầm hương xông đốt hằng ngày của gia đình dẫn đến cháy ban thờ.

Thông tin từ UBND TP Thái Nguyên, tại thời điểm xảy ra cháy nhà 2 tầng số 88 (ngõ 379, tổ 3, phường Tân Long, TP Thái Nguyên), trong nhà có 6 người.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người thiệt mạng.

Những người này gồm: Chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, chủ nhà); anh Alam MD Suhail (SN 2003, quốc tịch Ấn Độ, chồng chị Hiền).

Cháu Alam Minh Quang (SN 2024, con của chị Hiền và anh Suhail); bà Vũ Thị Huyền, bà Vũ Thị Luyến (cùng SN 1966, giúp việc cho gia đình chị Hiền) và cháu Nguyễn Thị Trang (SN 2011, cháu chị Hiền).

Sau khi cháy xảy ra, bà Huyền, Luyến, chị Trang và cháu Alam Minh Quang ở tầng 1 đã thoát được ra ngoài. Còn chị Hiền và Anh Suhail bị mắc kẹt ở tầng 2.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ hỏa hoạn, lúc 4h25 ngày 26/6, lực lượng cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt, dập tắt đám cháy và cứu nạn.

Đến khoảng 4h30 ngày 26/6, lực lượng chức năng đưa được chị Hiền và anh Suhail ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Hai vợ chồng được đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tuy nhiên đều không qua khỏi.

Dự báo thời tiết ngày mai 27/6 trên cả nước

Báo Lao động cập nhật tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết ngày 27/6 tại các khu vực.

Theo đó, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày mai 27.6 cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khởi tố gần 1.000 bị can từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, báo Tiền phong đưa tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, đến nay đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 318 vụ án với 961 bị can để điều tra về các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm; tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản.

Ngoài ra, cơ quan công an xử lý hành chính hơn 80 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ma túy được ngụy trang trong tuýp kem đánh răng.

Cơ quan điều tra thu giữ hơn 300kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và chứng minh số tiền giao dịch ma túy hơn 28.000 tỷ đồng. Đây là kết quả mới nhất sau hơn một năm tích cực điều tra của Công an TPHCM và các đơn vị liên quan.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/3/2023, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng nặng 60kg, gồm 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Sau đó, lực lượng hải quan phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali nêu trên có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy các loại Ketamine và MDMA.