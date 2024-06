Tin sáng 26/6: Thời điểm kết thúc mưa to diện rộng ở miền Bắc; quy định mới về cấp đổi thẻ căn cước cho người chuyển giới

Thời điểm kết thúc mưa to diện rộng ở miền Bắc

Từ chiều và đêm 26/6, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Ảnh minh hoạ

Thông tin trên báo Lao Động, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Hai ngày qua, khu vực Bắc bộ đã xảy ra mưa dông diện rộng, cục bộ đã có những điểm mưa to đến rất to. Hòa Bình và Hà Giang đã có lượng mưa 100 đến 200mm. Điển hình như Xuân Minh ở Hà Giang đã có lượng mưa là 290mm.

Về nhận định tiếp theo, ông Tuấn cho hay, từ chiều tối ngày 25/6 đến sáng ngày 26/6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ là 30 - 70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa khoảng 20 - 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Bắc Trung Bộ lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Nguyên nhân mưa lớn là do rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ và áp cao nhiệt đới cũng như khối không khí biển di chuyển vào đất liền gây hội tụ rải rác trên cả khu vực miền Bắc, có những điểm hội tụ mạnh gây mưa lớn. Mưa lớn chủ yếu tập trung về đêm và sáng, ngày mưa giảm về cường độ, chiều tối, đêm và sáng lặp lại tình trạng mưa lớn.

Từ chiều và đêm 26/6, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần.

Quy định cấp đổi thẻ căn cước cho người chuyển giới từ ngày 1/7

Ngày 24/6, Công an TPHCM và Công an TP Hà Nội thông báo tạm ngừng cấp Căn cước công dân trên địa bàn từ ngày 25/6 đến hết ngày 30/6.

Việc này để chuẩn bị điều kiện cấp căn cước cho công dân theo Luật Căn cước số 26/2023/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Từ ngày 1/7, lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội và Công an TPHCM tiếp tục thu nhận, thực hiện việc cấp căn cước cho công dân theo quy định.

Mẫu thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 6 tuổi từ ngày 1/7/2024. Ảnh: Bộ Công an

Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước

Theo Điều 24, Luật Căn cước năm 2023, các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh.

Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật.

Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước.

Xác lập lại số định danh cá nhân.

Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Ngoài ra, từ ngày 1/7/2024, công dân dưới 14 tuổi nếu có nhu cầu cũng được cấp thẻ căn cước. Thời hạn để cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước được quy định trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được quy định tại Điều 25 của luật này.

Theo đó, trường hợp cấp đổi thẻ căn cước do xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính hoặc thay đổi, cải chính thông tin quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 của luật này mà thông tin đó chưa được cập nhật, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người cần cấp thẻ căn cước phải xuất trình các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh những thông tin đã thay đổi để thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ quan quản lý căn cước thu lại thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã sử dụng đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 thành phố

Ngày 25/6, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Kỳ họp thứ 21 khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ và thành lập TP Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Huyện Long Điền sẽ được nhập vào huyện Đất Đỏ, lấy tên là huyện Long Đất. Ảnh: NLĐ

Cụ thể, thành lập các phường Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số từ 3 xã cùng tên; thành lập TP Phú Mỹ trên cơ sở nguyên hiện trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Sau khi thành lập, TP Phú Mỹ sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm 8 phường và 2 xã.

Như vậy, sau khi thành lập thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 thành phố gồm: TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu và TP Phú Mỹ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, cụ thể nhập nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, lấy tên là huyện Long Đất.

Nhập xã Lộc An vào xã Phước Hội, lấy tên là xã Phước Hội, huyện Long Đất; nhập xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải; nhập 3 xã An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước thành xã Tam An; nhập phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa và phường Phước Trung.

Sau sắp xếp, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính gồm 7 xã, 4 thị trấn; TP Bà Rịa có 10 đơn vị hành chính gồm 3 xã và 7 phường. Như vậy, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 77 đơn vị hành chính cấp xã.

Bỏ đề xuất cấm tuyệt đối vượt đèn vàng, tài xế thoát cảnh 'tiến, lùi đều sai'

Tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất, ban soạn thảo đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi trên vạch dừng hoặc qua vạch dừng.

Cụ thể, tại Điều 12 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất quy định: Khi có tín hiệu đèn màu vàng, phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì phương tiện được đi tiếp.

Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, phương tiện được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác.

Ảnh minh hoạ.

Đồng tình với việc sửa đổi này (bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi trên vạch dừng hoặc qua vạch dừng), TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trên Vietnamnet, trong Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ đã viết rất rõ về tín hiệu đèn giao thông.

Trong đó, đối với đèn vàng, phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp tiến sát đến vạch dừng hoặc chạy quá vạch dừng thì được đi tiếp.

"Luật mới cần tiệm cận và phù hợp với pháp luật quốc tế. Do đó, việc cơ quan soạn thảo, thẩm tra điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể về đèn vàng trong dự thảo Luật là chính xác.

Tôi đánh giá cao việc cơ quan soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến phản biện, giúp các cơ quan chức năng sau này có thể xử lý các trường hợp thực tế đặt ra", ông Tạo nhấn mạnh.

Theo ông Tạo, trên thực tế, theo luật hiện hành, khi đến đường giao nhau có đèn tín hiệu sẽ xảy ra nhiều tình huống: Với đèn có hiển thị thời gian, tài xế sẽ ước lượng để quyết định có đi qua nút giao hay không trước khi đèn vàng bật sáng.

Đèn không hiển thị thời gian nhưng tài xế đã giảm tốc độ, đi gần đến vạch dừng thì vẫn đủ thời gian để dừng lại trước vạch khi đèn vàng bật sáng. Hai trường hợp này không bị vướng luật.

"Tuy nhiên, với trường hợp đèn tín hiệu không hiển thị thời gian, tài xế giảm tốc độ nhưng vừa chớm qua vạch thì đèn vàng bật sáng, tài xế rơi vào cảnh oái oăm, đi tiếp thì trái luật mà đứng im cũng không xong (vì luật quy định đèn vàng phải dừng lại trước vạch).

Thậm chí, tài xế muốn lùi lại để đỗ trước vạch cũng vi phạm vì luật cấm lùi ở đường giao nhau. Mặc dù trong tình huống này họ không hề có lỗi vì không biết trước hiệu lệnh", ông Tạo phân tích.

Chó lạ tấn công nhiều người dân ở TP. Buôn Ma Thuột

Thông tin trên Lao Động, ông Phạm Văn Thái - Chủ tịch UBND phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chó lạ tấn công nhiều người dân.

Một người dân bị chó cắn chịu thương tích trên tay. Ảnh: Tiến Thoại

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25/6, một con chó màu đen nặng khoảng 15kg bất ngờ tấn công, cắn bốn người dân trên địa bàn phường Tân Lợi.

Theo một clip người dân cung cấp, khi một phụ nữ đang đi bộ trên đường tại phường Tân Lợi thì bất ngờ bị con chó màu đen lao vào cắn. Người phụ nữ la hét, phản kháng và bỏ chạy nhưng con chó vẫn đuổi theo.

Được biết, để hạn chế việc chó lạ cắn người, người dân đã vây đánh chết con chó gây ra vụ việc.

Hiện, chính quyền địa phương đang cho trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, UBND phường Tân Lợi đã vận động bốn người dân bị chó lạ cắn đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại và theo dõi sức khỏe. Hiện, cả bốn người bị con chó lạ cắn đã tiêm phòng xong.

UBND phường cũng thông báo đến các tổ dân phố trên toàn phường, yêu cầu người dân nếu bị chó cắn phải đi tiêm phòng bệnh dại.

Nguyên nhân vụ rơi thang máy vận chuyển, 3 người tử vong, 7 người bị thương

UBND huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) vừa có thông tin chính thức vụ tai nạn lao động khiến 3 người chết, 7 người bị thương xảy ra tại công trình xây dựng nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Đông Yên B (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) do Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Quốc Oai là chủ đầu tư.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: CAND

Theo đó, vào ngày 18/6, sau khi hết giờ làm việc, công nhân tại công trường xây dựng nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Đông Yên B ra về.

Tuy nhiên, khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, thấy trời sắp mưa, nên một nhóm công nhân quay lại công trường và nói với bảo vệ cần lên trên mái tầng 3 khối nhà lớp học đang xây dựng để che đậy gờ tường mới xây, đồng thời chuyển dụng cụ lao động xuống.

Đến khoảng 19 giờ, bảo vệ công trình nghe tiếng động lớn và ra quan sát thì phát hiện có 10 người bị thương nằm ở vị trí thang máy vận chuyển vật liệu xây dựng. Trên thang có ghi thông số tải trọng 500 kg và có biển cảnh báo cấm chở người.

Sau khi phát hiện sự việc, bảo vệ công trình đã liên hệ với đơn vị thi công để bố trí phương tiện đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 (TP Hà Nội). Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện, trong số này có 3 người đã tử vong do bị thương nặng. Đơn vị thi công đã chủ động đưa 3 nạn nhân tử vong về quê (1 người ở tỉnh Hà Giang, 1 người ở tỉnh Sơn La, 1 người ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và phối hợp cùng gia đình tổ chức an táng chu đáo, đồng thời hỗ trợ đầy đủ các gia đình có người tử vong. Đối với 7 trường hợp bị thương, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 105.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về vụ việc, UBND huyện Quốc Oai đã chỉ đạo Công an huyện thực hiện xác minh, điều tra khởi tố vụ án theo quy định, đồng thời tổ chức Đoàn công tác đi chia buồn, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bị thương và gia đình có người tử vong; chủ động, phối hợp Bệnh viện Quân y 105 chữa trị người bị thương.

UBND huyện Quốc Oai, cơ quan chức năng xác định đây là vụ tại nạn đáng tiếc xảy ra tại công trường đang triển khai thi công xây dựng. Mặc dù công trường được trang bị đầy đủ các biển báo, nội quy về an toàn lao động, song việc tự ý sử dụng thang vận thăng sai quy định và vượt quá cân nặng tải trọng, ngoài giờ lao động nên dẫn đến sự cố đáng tiếc trên.

Đề xuất trả lương hưu mới ngay từ ngày 1/7 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa có đề xuất cấp thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn để đơn vị này có cơ sở chi trả lương hưu, trợ cấp mới ngay từ 1/7, tránh phản ứng của người hưởng khi chưa nhận được tiền lương hưu mới tại thời điểm áp dụng.