Tin sáng 27/7: Miền Bắc sắp mưa lớn trở lại; xác minh tin đồn về 'cô gái Samsung' lây truyền HIV cho 16 người

Tin sáng 26/7: Bắc Bộ nắng nóng trước khi đón đợt mưa lớn; giá đền bù đất nông nghiệp chuẩn bị tăng rất cao GĐXH - Từ ngày 28-30/7, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to trên diện rộng, nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét và sạt lở đất; Sắp tới, người dân sẽ được hưởng thêm quyền lợi về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp...

Miền Bắc sắp mưa lớn trở lại, có nơi trên 250mm

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 26/7, ngày 27/7/2024

Theo VTCnews cập nhật từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 26/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ngày 27/7, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 28/7, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ.

Trong hai ngày 27-28/7, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Sau đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Bắc Bộ mưa lớn trở lại. Cụ thể, từ đêm 28/7 đến 31/7, khu vực này khả năng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở vùng núi và trung du 70-200mm, có nơi trên 250mm; đồng bằng 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 26/7, ngày 27/7/2024

Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, khu Tây Bắc 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trong đó phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên đêm nay và chiều mai mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ đêm nay và chiều mai mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cháy lớn ở Hội An, hàng chục xe điện du lịch bị thiêu rụi

Theo VietNamNet đưa tin sáng 26/7, ông Đinh Hoa - Chủ tịch UBND phường Tân An (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hàng chục xe điện bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h hôm nay, nhân viên phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ một góc bãi đỗ xe điện của Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An (số 5 Lê Văn Hiến, phường Tân An). Ngay lập tức, các nhân viên đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Bắc Quảng Nam cùng 4 xe chữa cháy đã khẩn trương có mặt ở hiện trường. Đến khoảng 6h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế.

Được biết, thời điểm phát hiện vụ cháy, một số nhân viên của nhà trường gần đó đã phối hợp đẩy được 4 xe ra ngoài, còn lại khoảng 21 chiếc bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, đây là vụ cháy xe điện thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng ở TP Hội An.

Trước đó, khoảng 5h50 ngày 8/5, tại khuôn viên trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (phường Tân An) cũng đã xảy ra vụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch bị thiêu rụi.

Thực hư thông tin cô gái làm ở Samsung lây truyền HIV cho 16 người ở Thái Nguyên

Chiều 26/7, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo TP. Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, công an TP. Phổ Yên đang vào cuộc điều tra, xác minh về thông tin nữ nhân viên Công ty Samsung lây truyền HIV cho 16 người.

"Đây là thông tin giả, cơ quan công an đã vào cuộc xử lý", vị lãnh đạo TP. Phổ Yên khẳng định. Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết và clip về nội dung nêu trên. Trong đó, nhân vật nữ được cho là nhân viên của Công ty Samsung Thái Nguyên (TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Bên cạnh bài đăng là hình ảnh của cô gái và hình ảnh danh sách 16 người đã quan hệ với cô gái này, được cho là đã bị lây nhiễm HIV.

Những bài đăng về sự việc nêu trên đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận từ phía cư dân mạng.

Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip của cô gái trong sự việc nêu trên. Cô gái này lên tiếng cho rằng bản thân đang bị đồn thổi những điều sai sự thật, bị xúc phạm danh dự nghiêm trọng.

6 tiếng kinh hoàng mắc kẹt trong tâm lũ ống

Theo VietNamNet cập nhật, sáng 26/7, một ngày sau trận lũ ống kinh hoàng tràn qua xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), các lực lượng chức năng cùng nhân dân đang chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. Trận lũ ống xảy ra vào rạng sáng 25/7 đã khiến 2 người tử vong, 5 người mất tích và hơn 100 căn nhà bị lũ đánh sập, cuốn trôi và hư hỏng nghiêm trọng.

Lũ đến quá bất ngờ, đến nay nhiều người dân bản Mường Pồn 1 vẫn chưa hết ám ảnh. Hơn 60 năm từ khi lập bản, họ chưa từng chứng kiến trận lũ ống nào kinh hoàng đến vậy.

Bị mắc kẹt suốt 6 tiếng đồng hồ giữa tâm lũ, chị Lò Thị Liên (nhân viên Trạm Y tế xã Mường Pồn) cho biết, đến nay vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại tiếng cây đổ gãy, tiếng nước gào thét...

Trưa hôm qua (25/7), sau nhiều giờ mắc kẹt ở tâm lũ, chị được lực lượng cứu hộ dùng cáng đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Quá trình bị lũ cuốn trôi, chân chị bị đá va đập vào dẫn đến mất máu nên không thể tự mình thoát ra khỏi vũng bùn

Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với mưa lớn sắp tới ở miền Bắc

Theo Sức khỏe và Đời sống đưa tin chiều 26/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc ứng phó với mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ.

Theo đó, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/7 - 31/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, trong đó khu vực vùng núi và trung du lượng mưa phổ biến từ 70-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm, khu vực đồng bằng có 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Các địa phương Bắc Bộ cần chuẩn bị các phương án ứng phó với đợt mưa lớn sắp tới.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

