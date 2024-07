Tin sáng 22/7: Tin bão mới nhất cơn bão số 2, gây mưa xối xả ở miền Bắc; Ba người trong gia đình ở Bạc Liêu bất ngờ gặp họa giữa đường

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của bão số 2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Có nơi mưa to với tổng lượng mưa lên đến trên 250mm; Ba người cùng trong một gia đình ở Bạc Liêu bất ngờ bị cây xanh ngã đè trúng.