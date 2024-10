Tin sáng 28/10: Từ 2025, đã rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn có thể được hưởng lương hưu? Chuyên gia dự báo ra sao về giá vàng tuần này?

Từ 2025, đã rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn có thể được hưởng lương hưu?

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 quy định người lao động đóng bảo hiểm xã hội 15 năm được hưởng lương hưu. Điều này sẽ gia tăng cơ hội cho người tham gia muộn được hưởng lương hưu. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Trong quá trình xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội 2024, cơ quan soạn thảo cho biết, qua khảo sát thực tiễn, một trong những nguyên nhân được chỉ ra đối với việc nhiều người hưởng bảo hiểm xã hội một lần là do số năm tích lũy hưởng lương hưu (20 năm) quá dài, làm giảm động lực tham gia, gắn bó lâu dài để hưởng lương hưu của người lao động.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024, quy định người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng.

Quy định này nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc tham gia không liên tục có cơ hội tích lũy đủ 15 năm đóng (thay vì 20 năm như quy định hiện hành) để hưởng lương hưu hàng tháng thay vì phải nhận bảo hiểm xã hội một lần. Quy định về số năm đóng tối thiểu này không áp dụng với người hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn liên quan không cấm người lao động đã rút bảo hiểm xã hội một lần thì không được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.

Theo đó, nếu đã rút bảo hiểm xã hội một lần thì sau khi đóng lại bảo hiểm xã hội từ đầu, người lao động hoàn toàn vẫn có thể được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện về độ tuổi và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Với quy định giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc xuống 15 năm thay vì 20 năm như đã nêu, những người đã trót rút bảo hiểm xã hội một lần trước đó vẫn có thể kịp thời gian đóng 15 năm bảo hiểm xã hội.

Quy định này còn tạo điều kiện cho những người tham gia muộn (45 - 47 tuổi mới bắt đầu tham gia) hoặc tham gia không liên tục vẫn có thể tích lũy đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu hằng tháng.

Về mức lương hưu hàng tháng, đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo bảo hiểm xã hội quy định tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm, mức lương hưu hàng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Từ năm thứ 20 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu là 45%, tính thêm 2%/năm đóng cho đến khi hưởng tối đa 75%.

Chuyên gia dự báo ra sao về giá vàng tuần này?

Sự điều chỉnh của giá vàng vào những phiên cuối tuần trước đã khiến các chuyên gia chia rẽ hơn khi nhận định về triển vọng tuần này. Vàng nhẫn vượt 88 triệu đồng/lượng Mua – bán vàng trao tay bùng phát: Tiềm ẩn nhiều rủi ro 94% chuyên gia phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục tăng tuần này. An Ninh Thủ Đô nhận định.

Tuần qua, giá vàng trong nước không ngừng nóng lên. Ngân hàng Nhà nước đã có 2 lần điều chỉnh giá bán can thiệp vàng SJC với tổng mức tăng 3 triệu đồng/lượng trong tuần. Theo đó, giá vàng miếng trên thị trường những phiên cuối tuần giao dịch tại mức 87,00 – 89,00 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng nóng lên từng ngày trong những phiên đầu tuần với những phiên giá vàng tăng xấp xỉ 1 triệu đồng mỗi lượng. Đến 3 phiên cuối tuần, vàng nhẫn có xu hướng đi ngang ở vùng đỉnh.

Kết phiên giao dịch cuối tuần, 26/10, vàng nhẫn tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện đang niêm yết ở mức 87,00 - 88,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại các doanh nghiệp khác, giá vàng nhẫn dao động chiều mua vào quanh 87,9 triệu đồng/lượng, chiều bán ra sát mức 89 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, vàng nhẫn đã tăng khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu mua vàng nhẫn tăng mạnh dịp cuối năm

Đà tăng mạnh mẽ của giá vàng trong nước một phần do giá thế giới có xu hướng tăng. Tuy nhiên, thực tế, mức tăng của vàng thế giới tuần qua là không quá lớn. Do đó, việc thị trường trong nước nóng lên từng ngày được nhận định có thể do nhu cầu mua vàng, đặc biệt là vàng nhẫn cho mùa cưới cuối năm đang tăng mạnh, trong khi việc mua vàng lại đang vô cùng khó khăn do khan hiếm.

Trong tuần, có phiên giá vàng nhẫn thậm chí đã vượt giá vàng miếng, lên trên 89 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trên thị trường tự do, nhiều người chấp nhận mua bán vàng nhẫn trao tay với giá lên tới 90 – 91 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, trong tuần giá vàng có những phiên biến động mạnh, có lúc thiết lập mức giá kỷ lục mới, tuy nhiên sau đó điều chỉnh trở lại. Vàng giao ngay kết thúc tuần ở mức 2.748 USD/ounce, chỉ tăng khoảng 26 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá VND/USD hiện hành, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 85 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Dự báo về giá vàng tuần tới, tâm lý các chuyên gia đã bớt lạc quan hơn. Nếu như cuối tuần trước, có tới 94% chuyên gia cho rằng giá vàng tiếp tục tăng thì dự báo này chỉ còn 56% trong khảo sát mới nhất. Số còn lại, 22% dự đoán giá vàng sẽ giảm trong tuần tới và 22% giữ quan điểm trung lập.

Theo đa phần các chuyên gia, những yếu tố cơ bản thúc đẩy thị trường tăng giá hiện tại vẫn không thay đổi như sự mất giá của tiền giấy và rủi ro chính trị, đặc biệt là khi cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa.

Tuy nhiên, việc kim loại quý phá vỡ vùng giá 2.700 USD đang gây một số rủi ro chốt lời. Cùng với đó, giá vàng đã tăng mạnh trước Hội nghị thượng đỉnh BRICS với kỳ vọng về những động thái mạnh mẽ hướng tới mục tiêu phi đô la hóa, tuy nhiên đã không có gì được đưa ra đối với kim loại quý và nó thậm chí đã điều chỉnh sau cuộc họp này. Ngoài ra, tuần tới, không có cuộc họp nào của ngân hàng trung ương trong tuần này, cũng khiến giá vàng thiếu đi động lực.

Trong khi đó, phía nhà đầu tư, 59% nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 22% dự đoán giảm và 19% dự đoán giá sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Mua bán, chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ?

Theo luật sư, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay chỉ có hiệu lực nếu thời điểm chuyển nhượng diễn ra trước ngày 1/8/2024. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Mua bán đất (chuyển nhượng) bằng giấy viết tay là giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng hợp đồng không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật. Nhiều người lo lắng những mảnh đất giao dịch bằng giấy viết tay có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không?

Luật sư Nguyễn Văn Nam – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo khoản 3 Điều 27 Luật Đất đai 2024 quy định hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Theo đó, chỉ trừ trường hợp một hoặc các bên chuyển nhượng là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản mới không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực.

Mua bán đất (chuyển nhượng) bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ? Ảnh minh hoạ

Mặc dù vậy, Khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015 quy định đối với các hợp đồng không công chứng hoặc chứng thực nhưng một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong hợp đồng thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng.

Tuy nhiên, việc yêu cầu tòa án công nhận hợp đồng chuyển nhượng không công chứng hoặc chứng thực có hiệu lực mất nhiều thời gian và phức tạp hơn việc các bên thực hiện công chứng hoặc chứng thực. Mặt khác, việc không công chứng hợp đồng có rủi ro lớn về tranh chấp pháp lý.

Vì vậy, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay chỉ có hiệu lực nếu thời điểm chuyển nhượng diễn ra trước ngày 1/8/2024.

Luật sư Nam cho biết thêm, đối với các trường hợp giao dịch trước ngày 1/8/2024 sẽ có 2 trường hợp là thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận và thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ nhất là trường hợp mua bán đất chưa được cấp sổ đỏ .

Khoản 5 Điều 137 Luật Đất đai 2024 quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, nhưng đến trước ngày 1/8/2024 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nếu đã chuyển nhượng trên thực tế (một bên trả tiền, bên còn lại giao đất nhưng chưa sang tên) thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất mà phải thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng nộp hợp đồng, văn bản chuyển nhượng có công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay mà muốn được cấp giấy chứng nhận thì người nhận chuyển nhượng phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục được quy định tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định 101/2024.

Thứ hai là mua bán đất đã được cấp sổ đỏ.

Khoản 2 Điều 42 Nghị định 101/2024 quy định trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/8/2024 mà bên nhận chuyển nhượng chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển nhượng hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển nhượng theo quy định thì người nhận chuyển nhượng nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có để có giấy chứng nhận mới.

Đề xuất trừ toàn bộ 12 điểm bằng lái nếu vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất

Bộ Công an vừa có dự thảo lần 4 nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nếu được thông qua, các quy định sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025. Người Lao Động đưa tin.



CSGT kiểm tra nồng độ cồn người đi đường. Ảnh minh hoạ

Trong dự thảo, đối với xe ôtô, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng nếu tài xế điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/l khí thở. Mức phạt thêm là trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt 18 đến 20 triệu đồng được đề xuất áp dụng với tài xế điều khiển ôtô trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/l khí thở. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạt 30 đến 40 triệu đồng và trừ 12 điểm giấy phép lái xe là mức cao nhất khi tài xế lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở. Dự thảo lần 4 cũng đề xuất trừ toàn bộ 12 điểm bằng lái xe nếu tài xế ôtô tái phạm hoặc vi phạm nồng độ cồn nhiều lần ở mức 1 (dưới 0,25 mg/l khí thở) và mức 2 (từ 0,25 mg - 0,4 mg/l khí thở).

Bên cạnh đó, mức trừ 12 điểm cũng được áp dụng nếu tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

Đối với người lái môtô, xe máy, các loại xe tương tự, dự thảo đề xuất trừ 12 điểm bằng lái xe nếu vi phạm các lỗi sau: Lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở; trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn hoặc chất ma túy, các chất kích thích khác.

Bên cạnh đó, tài xế xe máy mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các hành vi sau cũng bị trừ hết điểm bằng lái xe: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn mức 1 (dưới 0,25 mg/l khí thở) và mức 2 (từ 0,25 mg - 0,4 mg/l khí thở).

Theo đó, người vi phạm ở mức 1 sẽ giữ nguyên tiền phạt 2-3 triệu đồng song bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, người vi phạm ở mức 50-80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4 ml/l khí thở sẽ bị phạt 6 đến 8 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Mức hiện hành 4-5 triệu đồng.

Về nguyên tắc trừ điểm giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một lần mà bị xử phạt trong cùng một lần thì số điểm bị trừ là số điểm của hành vi bị trừ điểm nhiều nhất. Trường hợp số điểm còn lại của giấy phép lái xe ít hơn số điểm bị trừ áp dụng biện pháp "trừ hết số điểm còn lại của giấy phép đó". Nếu trừ điểm với bằng lái tích hợp "có thời hạn và không thời hạn" thì người có thẩm quyền trừ điểm phải ghi rõ các hạng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không có thời hạn.

Bộ Công Thương khuyến cáo người dùng không mua hàng trên Temu, Shein, 1688

Bộ Công Thương vừa có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử (TMĐT). Thông tin trên Người Lao Động.



Bộ Công Thương khuyến cáo người dùng tuyệt đối không giao dịch với các nền tảng chưa đăng ký hoạt động

Trong tháng 10/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục TMĐT và Kinh tế số tăng cường truyền thông, hướng dẫn người tiêu dùng thận trọng khi thực hiện mua sắm trực tuyến trên các nền tảng TMĐT xuyên biên giới nói chung và các nền tảng như Temu, Shein, 1688… nói riêng.

Đặc biệt, tuyệt đối không thực hiện giao dịch với các nền tảng khi chưa được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký tại Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT.

Cục TMĐT và Kinh tế số tham mưu cho lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án giám sát, quản lý hàng hóa nhập khẩu lưu thông qua các sàn TMĐT chưa tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp cần thiết, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông để ngăn chặn Temu

"Chủ động liên hệ với đội ngũ pháp lý của Temu yêu cầu tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, trong trường hợp cần thiết có thể phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp kỹ thuật ngăn chặn phù hợp"- Bộ Công Thương yêu cầu.

Cùng với đó, Tổng cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Tổng cục Hải quan tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kho hàng, điểm tập kết hàng hóa (nếu có) của các nền tảng TMĐT xuyên biên giới chưa được cấp đăng ký.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng, có những biện pháp tuyên truyền kịp thời đến người tiêu dùng, nâng cao nhận thức về những rủi ro khi mua hàng trên các nền tảng TMĐT xuyên biên giới.

Vụ Pháp chế phối hợp với Cục TMĐT và Kinh tế số rà soát các yếu tố pháp lý, đề xuất phương án xử lý các nền tảng TMĐT xuyên biên giới hoạt động trái phép.

Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Tổng cục Hải quan đề xuất phương án kiểm soát hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thông qua kênh TMĐT.

Cục Xúc tiến thương mại đề xuất phương án xử lý đối với những hình thức khuyến mãi không tuân thủ quy định của pháp luật đối với các nền tảng TMĐT.

Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá tác động đối với thị trường trong nước (nếu có) khi hàng hóa nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam thông qua các nền tảng TMĐT xuyên biên giới.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" để thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thương mại, đặc biệt trong môi trường TMĐT. Trong quá trình xử lý vi phạm, các vướng mắc về cơ chế xử lý, về quy định pháp luật điều chỉnh cần được rà soát, đánh giá để kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Dự báo thời tiết 28/10/2024: Hà Nội mưa lạnh, miền Trung mưa to sau bão số 6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Thông tin trên VietnamNet.

Theo đó, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ đang trải qua đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm rõ rệt, xuất hiện mưa rào.

Thời tiết Hà Nội ngày 28/10 có mưa rào, trời lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày 28/10/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Bắc Hà Tĩnh) có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió tây bắc cấp 3-4; phía Nam đêm gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, ngày mai gió giảm dần. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc đêm gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; ngày mai gió giảm dần; phía Nam gió tây nam cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3; riêng phía Bắc đêm có gió mạnh cấp 4, giật cấp 6-7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.