Tin sáng 28/12: Tin nhắn khiến người dân mất sạch tiền trong tài khoản, cần đặc biệt cảnh giác; Cách nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Tin nhắn khiến người dân mất sạch tiền trong tài khoản, cần đặc biệt cảnh giác

Theo thông tin từ Công an xã Giao Thủy (tỉnh Ninh Bình), các nhóm tội phạm công nghệ cao gần đây liên tục thay đổi kịch bản lừa đảo để đón đầu xu hướng tăng cường "phạt nguội" qua hình ảnh. Người dân thường nhận được các tin nhắn hoặc đường dẫn lạ với nội dung thông báo phương tiện của mình đã vi phạm giao thông. Điều đáng nói là khi tò mò nhấn vào các liên kết này, màn hình sẽ hiển thị thông tin vi phạm rất chi tiết với giao diện được thiết kế giống hệt trang thông tin chính thống của cơ quan nhà nước, khiến nạn nhân rất dễ mất cảnh giác và tin tưởng. Thông tin cảnh báo trên Phụ nữ Số.

Tin nhắn giả mạo thông báo vi phạm giao thông nhằm mục đích lừa đảo

Sau khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ yêu cầu người dân thực hiện các bước như "xác minh", "liên kết tài khoản" hoặc "nộp phạt trực tuyến". Tại bước này, nạn nhân bị dẫn dụ nhập các dữ liệu quan trọng gồm thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng và đặc biệt là mã OTP.

Ngay khi người dùng hoàn tất thao tác nhập liệu, kẻ gian sẽ lập tức chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và rút sạch tiền chỉ trong thời gian ngắn. Cơ quan chức năng khẳng định không bao giờ gửi đường dẫn yêu cầu người dân cung cấp thông tin thẻ hay mã OTP, do đó việc yêu cầu nhập các dữ liệu này là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất của hành vi lừa đảo.

Cách nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại

Cách đơn giản nhất để tra cứu và nhận thông báo nguội là cài đặt ứng dụng VNeTraffic. Đây là phần mềm được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) phát triển. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng từ cửa hàng CH Play hoặc App Store, sau đó đăng nhập bằng tài khoản VNeID, đã định danh mức độ 2. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Giao diện tính năng Tra cứu phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic

Trong ứng dụng, người dùng có thể nhận thông báo phạt nguội từ mục Lịch sử vi phạm. Tại đây, thông tin về phương tiện giao thông chủ sở hữu sẽ được tự động cập nhật theo tài khoản VNeID, người dùng không cần phải nhập tay các thông tin.

Ngoài tra cứu phạt nguội, người dân còn có thể sử dụng nhiều tính năng khác trên ứng dụng VNeTraffic như: Phản ánh về vi phạm giao thông; quản lý hồ sơ phương tiện; tra cứu các thông tin về đăng kiểm, trạm thu phí, cảnh báo giao thông, trạm cứu hộ xe. Lịch đấu giá biển số xe và kết quả đấu giá cũng được tích hợp trong ứng dụng.

Năm 2025, hơn 630.000 "ma men" vẫn cầm lái, gần 150.000 học sinh vi phạm giao thông

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong năm 2025, lực lượng chức năng trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 634.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Đây vẫn là nhóm hành vi vi phạm chiếm tỷ lệ lớn, trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng người tham gia giao thông.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng xử lý 147.289 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, phản ánh thực trạng đáng lo ngại về ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong lứa tuổi chưa thành niên. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo Cục CSGT, năm 2025 lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 634.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cùng hàng trăm nghìn trường hợp vi phạm giao thông khác.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo mỗi người dân, đặc biệt là người điều khiển phương tiện, cần tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đối với học sinh, phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn, đúng quy định, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Xử phạt người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về công tác giải phóng mặt bằng

Công an xã Tây Phương, Hà Nội đã xử phạt một người phụ nữ đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống liên quan đến quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tây Phương, Hà Nội đã phát hiện trường hợp bà N.T.T, trú tại thôn Sen, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng trên mạng xã hội Facebook.

Xử phạt người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Công an xã Tây Phương đã tiến hành triệu tập bà N.T.T để làm rõ các nội dung liên quan. Tại cơ quan Công an, bà N.T.T đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, nhận thức được tính chất, mức độ sai phạm của mình, chủ động xoá các bài viết đã đăng tải; đồng thời cam kết không tiếp tục đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên không gian mạng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT "chốt" bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" sử dụng thống nhất toàn quốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 26/12 đã ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT về bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Người Lao Động đưa tin.

Bộ GD-ĐT chọn Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027

Theo đó, bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Theo Bộ GD-ĐT, việc lựa chọn một bộ SGK thống nhất toàn quốc phải bảo đảm các nguyên tắc: Đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018; bảo đảm tính khoa học - sư phạm - pháp lý; có tính kế thừa; giảm gánh nặng đổi mới; tiết kiệm ngân sách; hạn chế tác động đến giáo viên, học sinh và xã hội theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 281/NQ-CP.

Hà Nội ấn định thời hạn xóa bỏ hoàn toàn chợ cóc, kinh doanh tự phát

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND, yêu cầu các xã, phường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ thông tin.

Theo kế hoạch, trên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát và phân loại thực trạng chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng phương án cụ thể và tổ chức giải tỏa theo lộ trình rõ ràng. Thành phố yêu cầu việc xử lý phải thực hiện quyết liệt, triệt để, bảo đảm nguyên tắc “làm đến đâu dứt điểm đến đó”.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, nhóm các chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, được xác định là “điểm nóng”, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, trật tự đô thị, phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026. Với các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát quy mô nhỏ, dưới 50 hộ kinh doanh, thời hạn giải tỏa được ấn định trước ngày 30/6/2026.

Đối với các điểm kinh doanh tự phát có quy mô từ 50 đến 100 hộ, thành phố yêu cầu hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026. Riêng những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có trên 100 hộ, tồn tại lâu năm, có tính chất phức tạp, thời hạn cuối cùng để xử lý là trước ngày 30/6/2027.







