Tin sáng 30/7: Những trường hợp phải di dời khẩn cấp khỏi nhà chung cư từ 1/8; Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Những trường hợp phải di dời khẩn cấp khỏi nhà chung cư từ 1/8

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở sửa đổi về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 1/8. VietnamNet đưa tin.



Theo Nghị định, có 5 trường hợp phải di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Trong đó, 2 trường hợp nhà chung cư phải di dời khẩn cấp và 3 trường hợp nhà chung cư cũng phải di dời theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Cụ thể, 2 trường hợp nhà chung cư phải di dời khẩn cấp là bị hư hỏng do cháy, nổ hoặc do thiên tai, địch họa không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng.

Với trường hợp này, cơ quan quản lý cấp tỉnh cần trình UBND tỉnh ban hành quyết định di dời khẩn cấp trong 3 ngày kể từ thời điểm có kết luận về việc chung cư không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng.

Trong đó, quyết định cần nêu rõ địa điểm nhà chung cư phải di dời khẩn cấp, nơi bố trí chỗ ở tạm thời, phương thức, kinh phí thời hạn di dời và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Nếu chủ sở hữu nhà chung cư không di dời, cơ quản quản lý sẽ cưỡng chế trong tối đa 7 ngày làm việc từ khi có quyết định cưỡng chế.

5 trường hợp phải di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Đồ hoạ: Hồng Khanh

3 trường hợp nhà chung cư cũng phải di dời theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Thứ nhất, nhà chung cư có các kết cấu chịu lực chính xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng.

Thứ hai, nhà chung cư bị hư hỏng nặng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, xử lý nước thải, điện, giao thông nội bộ không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc có nguy cơ mất an toàn trong vận hành khai thác. Các công trình này cần phá dỡ để đảm bảo an cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Cuối cùng là nhà chung cư bị hỏng một trong các kết cấu công trình gồm: móng, cột, tường, dầm, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường. Các công trình này không thuộc hai trường hợp phải phá dỡ như nêu ở trên, nhưng thuộc diện phải cải tạo, xây dựng đồng bộ theo quy hoạch đã được duyệt.

Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư sẽ được bố trí chỗ ở tạm thời theo nhiều hình thức như tại quỹ nhà ở tái định cư có sẵn; quỹ nhà ở thuộc tài sản công trên địa bàn; mua nhà ở thương mại hoặc đầu tư xây dựng quỹ nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách của địa phương hoặc nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ phát triển nhà ở của địa phương (nếu có). Ngoài ra, chủ sở hữu cũng có thể được thanh toán tiền để tự lo chỗ ở.

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Theo VTV đưa tin thì Nghị định nêu rõ các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm:

Điều kiện về nhà ở

Theo quy định, trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định này.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận diện tích nhà ở bình quân đầu người, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định này.

Điều kiện về thu nhập

Nghị định quy định đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định ở trên nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định trên nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có Hợp đồng lao động, nếu là người độc thân thì thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng, nếu đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề tính từ thời điểm đối tượng nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Đối với đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải thuộc trường hợp hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo của Chính phủ.

Đối với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Nhà ở thì áp dụng điều kiện thu nhập theo điều kiện đối với lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 67 của Nghị định 100/2024/NĐ-CP.

Nữ lãnh đạo của Hà Nội và TPHCM được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm p khoản 1 Điều 2 Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thông tin trên Tiền Phong online.

Theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 2 Nghị định số 83/2022/NĐ-CP thì một trong các đối tượng áp dụng quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là: Cán bộ, công chức nữ giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các Ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và TPHCM.

Đối tượng này được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 99/2024/NĐ-CP như sau: Cán bộ, công chức nữ giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội và TPHCM .

Trụ sở Thành ủy Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:

Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở T.Ư; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thứ trưởng, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ;

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư;

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc T.Ư; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh , Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và TPHCM;

Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các Ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và TPHCM; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy là người dân tộc thiểu số.

Xót xa hình ảnh công an Điện Biên vật lộn giữa dòng củi rác tìm kiếm người mất tích do lũ quét

Do lượng củi, rác, đất đá theo nước lũ đổ về vùng trũng quá nhiều, Công an Điện Biên không thể dùng thuyền mà phải bơi dò tìm người mất tích giữa lòng hồ Long Tạo. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Do ảnh hưởng của trận lũ quét xảy ra trong đêm ngày 24 rạng sáng 25/7 ở xã biên giới Mường Pồn huyện Điện Biên đã gây thiệt hại nặng nề. Ngay trong đêm, lũ quét làm 2 người tử vong; 5 người mất tích; 2 người bị thương nặng; hơn 100 ngôi nhà của người dân bị lũ cuốn, hư hỏng, đổ sập hoàn toàn. Cuộc sống của người dân vùng lũ gặp rất nhiều khó khăn.

Những ngày vừa qua, các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung nỗ lực tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ nhân dân vùng bị lũ quét ở Mường Pồn khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 nạn nhân bị lũ cuốn cách nơi xảy ra trận lũ quét 30km. Ảnh: Fanpage An ninh Điện Biên

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang tập trung tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: Fanpage An ninh Điện Biên

Được biết, tính đến ngày 29/7, sau gần 5 ngày xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, lực lượng chức năng đã tìm được 2 thi thể và vẫn còn 3 người chưa tìm thấy.

Theo tìm hiểu được biết, những ngày vừa qua việc tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn bởi củi, rác cộng với đất đá đổ về khu vực lòng hồ quá nhiều khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Các thành viên tổ tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực lòng hồ đã không thể dùng thuyền mà phải bơi, dò tìm, lật từng thanh củi để tìm kiếm các nạn nhân bị lũ quét.

Thời tiết ngày 30/7: Vùng núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa dông lớn

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 29/7 đến ngày 31/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo từ đêm 31/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Vùng núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa dông lớn

Thời tiết chi tiết ngày 30/7

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng đồng bằng Bắc Bộ trưa chiều mai mưa giảm, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc đêm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.