Tin sáng 5/6: Diễn biến mưa lớn diện rộng ở miền Bắc trong 3 ngày tới; hé lộ lí do bất ngờ khiến chiếc Mazda CX-5 phủ đầy bụi, nằm chỏng chơ trước cửa quán bia

Tin sáng 4/6: Sở hữu cái tên độc lạ, người đàn ông đi làm 3 lần CCCD mới xong; tin mới nhất về ông ‘Thích Minh Tuệ’ GĐXH - Do sở hữu cái tên độc đáo người đàn ông ở Hà Nội phải làm lại thẻ CCCD tới ba lần mới đúng tên; ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.

Dự báo diễn biến mưa lớn diện rộng ở miền Bắc trong 3 ngày tới

Dự báo Hà Nội tiếp tục mưa lớn trong 3 ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 6/6, dự báo khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 120mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối và đêm 5/6 đến ngày 6/6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 20 - 50mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị.

Lá thư xúc động của phó giám đốc được giải cứu khỏi nhóm bắt cóc đòi 10 tỉ đồng

Lá thư xúc động của ông M.V.C gửi Công an tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Công an Hậu Giang





Công an tỉnh Hậu Giang vừa nhận được lá thư cảm ơn của ông M.V.C (phó giám đốc một công ty tư vấn, thiết kế, thi công nội ngoại thất tại TP Cần Thơ), nạn nhân được giải cứu trong vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng.

Trong thư, ông C. thay mặt tất cả người thân trong gia đình gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Công an Vĩnh Long, Công an TP Cần Thơ… lời cảm tạ và biết ơn sâu sắc.

"Trong suốt quá trình bị bắt, nhốt giữ, uy hiếp, tôi luôn có một niềm tin là mình sẽ được giải thoát an toàn trở về với gia đình, một niềm tin mãnh liệt vào các anh công an, niềm tin vào Đảng, niềm tin vào Nhà nước. Một lần nữa, tôi và gia đình luôn luôn khắc ghi sự việc trên mà lực lượng công an đã giúp đỡ, đưa tôi an toàn trở về" - ông C. viết trong thư.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 11-5, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tiếp nhận tin báo về việc ông M.V.C sau khi đi đến địa bàn huyện này hôm 10-5 để gặp khách hàng thì bị bắt cóc. Nhóm bắt cóc liên hệ với gia đình ông C. đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng.

Lo ngại an toàn cho nạn nhân nên gia đình đã chuyển trước 44,5 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng xác minh, điều tra với quyết tâm giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin.

Lực lượng phá án nhận định nạn nhân có mối quan hệ xã hội rộng. Vì vậy, Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp..., đồng thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác truy theo dấu vết các đối tượng và xác minh các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ.

Đến chiều 11-5 và sáng 13-5, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1987, em ruột của Nghĩa), Nguyễn Quốc Thanh (SN 1987; ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (SN 1978; sống lang thang) đã bị bắt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy, không tiền tiêu xài nên khi biết gia đình ông C. có điều kiện kinh tế, anh em Nghĩa bàn bạc với 2 tên còn lại thực hiện hành vi bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Hé lộ lí do bất ngờ khiến chiếc Mazda CX-5 phủ đầy bụi, nằm chỏng chơ trước cửa quán bia

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy xung quanh chiếc CX-5 cỏ đã mọc đầy (Ảnh: Nghĩa Nguyễn/Oto+).





Những ngày vừa qua, hình ảnh chiếc ô tô Mazda CX-5 mang BKS 30A-249.XX, để tại một bãi đất trống ở trước cửa quán bia, xung quanh xe, bụi phủ dày, cỏ mọc um tùm đã được chia sẻ kèm dòng chia sẻ "tìm chủ nhân" đã gây xôn xao MXH.

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với An ninh Thủ đô, công an phường Mộ Lao cho biết đã làm rõ và làm việc được với chủ nhân chiếc xe trên, là anh L.A.D (SN 1988, trú tại căn hộ tầng 6 tòa chung cư trên địa bàn phường Mộ Lao).

Theo tường trình của anh D., chiếc xe trên anh mua từ năm 2014 với giá khoảng 1,4 tỷ đồng; đứng tên chính chủ. Anh D. từng cho người quen, bạn bè mượn xe, và khoảng tháng 2-2022, phương tiện này bị "phạt nguội" do vi phạm luật giao thông. Đến thời điểm này, anh D. chưa thực hiện trách nhiệm nộp phạt hành chính.

Về lý do để đỗ quá lâu phương tiện mà không sử dụng, anh D. tường trình do chiếc xe bị hỏng ắc-quy; trong hầm chung cư lại không có chỗ đỗ, cộng thêm việc ít nhu cầu sử dụng nên đã mang xe đến để ở khu vực trên. Anh D. cũng giải thích lý do "vì chiếc xe nhiều kỷ niệm nên không muốn bán".

Ngày 2-6, khi biết phương tiện của mình "được" mạng xã hội quan tâm, anh D. đã gọi thuê cứu hộ tới di chuyển đến gara để sửa chữa.

Trước đó, theo thông tin trên Vietnamnet, vị trí chiếc Mazda CX-5 từng đỗ nằm ở cuối một đoạn đường nội bộ thuộc khu Hoàng Thành, sát với hàng rào sang khu chung cư Seasons Avenue (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội). Khu vực này được quây tôn kín và được các quán ăn gần đó trưng dụng làm nơi để xe của khách cùng một số dụng cụ nhà bếp.

Chia sẻ với nguồn trên, một người dân ở gần đó cho biết, chiếc CX-5 chiếc Mazda màu trắng đỗ ở đây được khoảng trên 1 năm chứ không phải từ trước dịch Covid-19 như nhiều thông tin trên mạng xã hội.

Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc

Trên Vietnamnet, chiều tối 3/6, người thân, bà con láng giềng, đại diện các đoàn thể, lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình bé T.G.H. (5 tuổi, ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Đôi mắt trũng sâu, anh Thắng, cha của bé H. nghẹn ngào kể, vợ chồng anh cưới nhau hơn 15 năm, có hai con trai. Con đầu 15 tuổi, còn bé H. chuẩn bị vào lớp 1.

Nhìn di ảnh con nhỏ, anh Thắng nấc nghẹn, vẫn không thể tin con trai đã ra đi mãi mãi vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt.

Anh kể, hôm xảy ra vụ việc là ngày nghỉ lễ, cả gia đình mua 7 ổ bánh mì thịt tại tiệm cô Băng (phường Xuân Bình, TP Long Khánh) cho 8 người cùng ăn. "Mọi người sau khi ăn bánh mì đều bị ngộ độc. Trong đó, con trai nhỏ của tôi bị nặng nhất", anh Thắng xót xa nói.

Theo lời anh Thắng, hôm đó bé H. chỉ ăn 1 ổ bánh mì với pate và chả. Đến khuya, bé bắt đầu có dấu hiệu tiêu chảy và nôn ói. Sáng hôm sau, gia đình mua thuốc cho bé uống nhưng tình trạng không thuyên giảm. Tuy nhiên, lúc đó bé vẫn còn khỏe mạnh, có thể nói chuyện và chơi đùa bình thường.

Hôm sau (2/5), bé H. có dấu hiệu mệt mỏi và lên cơn sốt co giật. Gia đình vội vã đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Ngay khi đến bệnh viện, bé đã bị ngưng tim và được đưa vào hồi sức cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Tại đây, bé H. được các bác sĩ chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Đến ngày 4/5, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng do tình trạng bệnh quá nặng, bé H. đã không qua khỏi vào tối 2/6, sau 1 tháng điều trị.

"Mấy hôm trước, vợ chồng còn bàn bạc cho cháu đi học dự thính 3 tháng để chuẩn bị vào lớp 1, song không ngờ kế hoạch dang dở", anh Thắng thẫn thờ nói.

Khi nhận hung tin cháu không qua khỏi, ông ngoại của bé H. đã vội vã từ TP Châu Đốc (An Giang) lặn lội trong đêm lên để kịp nhìn mặt cháu lần cuối. Ông kể lại, H. là một đứa trẻ ngoan, mỗi khi rảnh rỗi bé thường rủ mẹ đi lễ chùa.

Ông ngoại bé H. chia sẻ: "Cháu nhỏ mà biết đi chùa niệm Phật chắc sống thọ, không ngờ lại xảy ra chuyện xui rủi vậy".

Nhớ về những kỷ niệm đẹp, ông ngoại không khỏi nghẹn ngào: "Bé H. rất dễ thương và dễ ăn. Mỗi khi chiều đến, mẹ bé thường gọi điện, khi thấy ông ngoại đang ăn cơm thì bé nói mẹ ơi dọn cơm cho em ăn. Giọng nói hồn nhiên, vẫn còn ngọng của đứa trẻ sắp vào lớp 1 thật đáng yêu, mà nay...!!!".

Liên quan đến vụ việc, chủ cơ sở bánh mì đã khắc phục hậu quả, thanh toán số tiền hơn 580 triệu đồng viện phí cho các bệnh nhân.

Đặc biệt, khi hay tin bé H. không qua khỏi, chủ tiệm bánh mì cô Băng đã đến chia buồn, hỗ trợ cùng gia đình lo hậu sự cho bé.

Thí sinh thi trường chuyên phúc khảo từ 1 lên 9 điểm

Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Ảnh CTV

Thông tin trên Vietnamnet, ông Hoàng Mạnh Thắng - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, ngày 3/6, Sở GD-ĐT đã công bố kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2024-2025.

Trong số nhiều thí sinh phúc khảo ở nhiều môn thi khác nhau, có điểm tăng lên, có điểm giảm xuống.

Đáng chú ý, trong số các thí sinh, có em Ngô Hoàng Khôi thi chuyên Toán, điểm chấm đợt đầu được 1 điểm. Sau khi biết kết quả, thí sinh thấy không đúng với chất lượng bài làm của mình nên đã làm đơn phúc khảo.

Điểm kết luận sau phúc khảo, em Khôi được 9 điểm.

Liên quan tới điểm thi của thí sinh này từ 1 lên 9 điểm sau phúc khảo, nhiều người không khỏi băn khoăn.

Về vấn đề này, ông Thắng cho biết, nguyên nhân có sự chênh lệch điểm là do bộ phận lên điểm nhầm.

Theo ông Thắng, ngay từ đầu bài thi môn Toán (chuyên) của em Ngô Hoàng Khôi chấm đợt đầu đã là 9 điểm, tuy nhiên bộ phận lên điểm đã lên nhầm là 1 điểm.

"Sau khi xác minh, thực hiện các quy trình phúc khảo, Sở GD-ĐT mới ra thông báo kết quả phúc khảo như trên", ông Thắng cho biết.

