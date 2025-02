Tin sáng 6/2: Diễn biến đợt không khí lạnh rất mạnh đang tràn xuống gây rét đậm, rét hại; Thêm tình tiết mới liên quan vụ ca sĩ Lynda Trang Đài bị bắt

Tin sáng 5/2: Sinh vào 3 năm này phải nhanh chóng làm lại CCCD để không bị ngừng khi giao dịch ngân hàng; chi tiết 49 điểm có camera phạt nguội ở Hà Nội GĐXH - Từ năm 2025, những năm sinh nào phải làm lại CCCD, tránh bị ngừng giao dịch ngân hàng? UBND TP Hà Nội cho biết, hiện có 49 điểm lắp camera phục vụ giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm trên địa bàn thành phố...

Diễn biến đợt không khí lạnh mạnh đang tràn xuống gây rét đậm, rét hại

Miền Bắc hửng nắng trước khi chuyển mưa rét.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo khoảng ngày 7-8/2 (thứ Sáu, thứ Bảy tuần này), một đợt không khí lạnh rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta gây rét đậm rét hại khắp miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Hà Nội thấp nhất chỉ 7-8 độ. Vùng núi cao có thể xảy ra băng giá.

Nhận định xa cho thấy, đợt không khí lạnh này có thể mạnh tương đương, thậm chí mạnh hơn đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta dịp giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ gây mưa tuyết diện rộng.

Dự báo không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ khoảng ngày 7/2, sau đó liên tục tăng cường và kéo dài trong nhiều ngày.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An trong các ngày 7-8/2 có thể xảy ra mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 7/2 đến ngày 10/2, một đợt rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc, Bắc Trung Bộ với nền nhiệt dự báo xuống rất thấp, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối trong thời gian này.

Đợt không khí lạnh này dự báo cũng sẽ gây rét cho khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định, đồng thời gây mưa rải rác trong các ngày từ 8-11/2, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Trước khi đón không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù, nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, trời rét sâu về đêm và sáng. Ngày 7/2, nhiệt độ trong ngày ở Thủ đô chỉ khoảng 11-16 độ, kèm mưa phùn, mưa nhỏ làm tăng cảm giác buốt.

Thêm tình tiết mới liên quan vụ ca sĩ Lynda Trang Đài bị bắt

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: FBNV

Theo biên bản đăng trên trang web chính thức của Sở Cảnh sát Orlando (Florida, Mỹ), ngày 4/1, ca sĩ Lynda Trang Đài vào cửa hàng của thương hiệu Gucci tại The Mall at Millenia.

Nhân viên của Gucci khai Lynda Trang Đài mua 2 chai nước hoa. Trong lúc thanh toán, chị lấy một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (8,3 triệu đồng) từ quầy trưng bày, "giấu dưới ví và điện thoại rồi rời khỏi cửa hàng".

Chiều 5/1, ca sĩ quay lại cửa hàng Gucci, bị cảnh sát bắt giữ để điều tra hình sự.

Sau khi được thông tin về việc bắt giữ, Lynda Trang Đài khai đã thử món phụ kiện với chiếc Airpods của mình, thấy không vừa nên đặt lại món đồ này ở quầy thanh toán.

Sĩ quan Stephen Erickson - người bắt Lynda Trang Đài - chất vấn rằng camera giám sát trong cửa hàng đã ghi lại cảnh chị lấy món phụ kiện mà không đặt lại quầy.

Ca sĩ cho hay "lúc ấy đang vội và đơn giản là ném món đồ xuống".

Theo luật pháp Florida, do Lynda Trang Đài không phải công dân của hạt Orange hoặc Osceola nên không được áp dụng "civil citation" - cơ chế giúp công dân được xử lý vi phạm dân sự thay vì truy tố hình sự, áp dụng cho các hành vi phạm tội nhẹ hoặc lần đầu phạm lỗi. Vì vậy, phía cảnh sát buộc tội chị trộm cắp tài sản mức độ 1 - tội nhẹ.

Lynda Trang Đài được đưa đến nhà giam ở Hạt Orange, tài sản cá nhân gồm túi xách, điện thoại và dây chuyền được giao cho một người thân.

Ngày 6/1, Lynda Trang Đài đóng 1.000 USD (25 triệu đồng) chi phí bảo lãnh và được tại ngoại.

Ca sĩ Lynda Trang Đài sinh năm 1968 ở Huế, theo gia đình sang Mỹ định cư cuối thập niên 1970. Chị nổi tiếng bởi dòng nhạc sôi động, phong cách gợi cảm, được cho là sao chép từ "Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna.

Dù vậy, nghệ danh Lynda Trang Đài lại bắt nguồn từ tên của nữ diễn viên Lynda Carter.

Về đời tư, Lynda Trang Đài đã kết hôn với ca sĩ Tommy Ngô. Ngoài ca hát, chị còn kinh doanh một cửa tiệm thức ăn nhanh.

Không có sổ hồng người dân có thể đăng ký thường trú cho con không?

Không có sổ hồng người dân vẫn có thể đăng ký thường trú về nơi ở mới. Ảnh minh họa





Bộ Công an cho biết, bạn đọc đã gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an như sau: Con tôi sinh năm 2021 đã làm giấy khai sinh nhưng chưa làm thủ tục nhập khẩu thường trú. Trước đây gia đình chồng tôi ở quận 12, TP Hồ Chí Minh nhưng hiện đã bán nhà chuyển tới xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh sinh sống (nhà ở xã Bình Mỹ không có sổ hồng). Bộ Công an cho tôi hỏi, hiện nay tôi muốn đăng ký nhập khẩu thường trú cho con tôi thì cần những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bộ Công an cho biết, bạn đọc có nhu cầu đăng ký thường trú cho con mới sinh nhưng chưa làm thủ tục nhập khẩu thường trú về nơi ở mới tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM và hiện nhà ở tại xã Bình Mỹ không có sổ hồng.

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 5 Nghị định 62/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký cư trú.

Theo đó, ngoài Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (thường được gọi là sổ hồng, sổ đỏ) còn có những loại giấy tờ, tài liệu khác chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký cư trú.

Như vậy, trường hợp này vẫn có thể đăng ký thường trú về nơi ở mới tại xã Bình Mỹ nếu có một trong các loại giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 62/2021/NĐ-CP. Sau khi đăng ký thường trú về nơi ở mới, công dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú con mới sinh về theo bố mẹ.

Cụ thể, công dân khi đăng ký cư trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp bằng một trong các loại giấy tờ, tài liệu sau:

- Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó có thông tin về nhà ở);

- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp công trình phải cấp giấy phép xây dựng và đã xây dựng xong);

- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

- Giấy tờ về mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;

- Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình;

- Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

- Giấy tờ chứng minh về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuộc quyền sở hữu. Trường hợp phương tiện không phải đăng ký, đăng kiểm thì cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về việc phương tiện được sử dụng để ở; Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện nếu nơi đăng ký cư trú không phải nơi đăng ký phương tiện hoặc phương tiện đó không phải đăng ký, đăng kiểm;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ của cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;

- Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức).

Chính quyền nói gì về sự xuất hiện của "núi" bánh kẹo chất thành đống phế thải khổng lồ ở Hà Nội?

Một đống bánh kẹo các loại được tập kết.





Sáng 5/2, PV ghi nhận tại Khu công nghiệp La Phù, xuất hiện rất nhiều bánh kẹo đổ tràn lan ở bãi rác, thậm chí tràn ra cả đường giao thông.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù xác nhận, địa phương đang tích cực xử lý tình trạng rác quá tải tại khu vực tập kết rác trong khu công nghiệp. Trong đó, có nhiều rác thải là bánh kẹo hoặc các sản phẩm thực phẩm.

Theo ông Tiến, địa phương có 2 ngành nghề chính là sản xuất bánh kẹo và dệt kim. Với hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo và dệt kim nên số lượng rác thải hàng ngày rất lớn.

Trước Tết Nguyên đán, UBND xã đã huy động lực lượng để dọn rác thải nhưng vẫn không xuể nên xảy ra tình trạng rác tràn ra đường như hiện nay.

Về số lượng rác thải là bánh kẹo, thực phẩm ông Tiến cho biết, làng nghề ngoài những hộ chuyên sản xuất còn có những hộ làm thương mại (tức là nhập khẩu hàng hóa về buôn bán). Các đơn vị không có nhu cầu mua bán, phân phối bánh kẹo nữa, hoặc tiêu thụ không hết nên bỏ vào bãi rác và đây cũng là điều bình thường.

"Tuy nhiên, do số lượng lớn, trong khi đơn vị thu gom rác không xử lý kịp dẫn đến ùn ứ. Thời gian tới, UBND xã sẽ phối hợp với các đơn vị thu gom để nhanh chóng vận chuyển rác thải khỏi bãi nhằm hạn chế tình trạng mất vệ sinh, môi trường", ông Tiến thông tin.

Theo tìm hiểu, La Phù là một trong những làng nghề nổi tiếng ở miền Bắc chuyên sản xuất và kinh doanh các loại bánh kẹo, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán.

Được biết, trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã La Phù. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và đình chỉ một số cơ sở có sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Phát hiện cá thể khỉ vàng quý hiếm ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể khỉ vàng.





Thông tin từ Công an phường Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), đơn vị này vừa bàn giao cá thể khỉ vàng cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) địa bàn để thực hiện các quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 2/2, người dân phường Thạch Trung phát hiện một cá thể khỉ vàng nặng hơn 10 kg, giống đực tại cánh đồng thuộc tổ dân phố Liên Phú (phường Thạch Trung). Nhận thấy đây là động vật quý hiếm, cần được bảo tồn, người dân tiến hành vây bắt và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về tự nhiên.

Cá thể khỉ vàng này có tên khoa học là Macaca mulatta. Đây là loài thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật và thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được quy định theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và đã được sửa đổi bởi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian qua, TP Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền và vận động cộng đồng, khuyến khích người dân chung tay bảo vệ động vật hoang dã. Những nỗ lực này góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn các loài động, thực vật nguy cấp và quý hiếm.

Sắp thêm hàng trăm nghìn người cao tuổi có lương hưu

Tổng hợp kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, kinh phí triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi và các chính sách, chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi được bố trí theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Luật Người cao tuổi năm 2009 và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Người từ đủ 80 tuổi trở lên (một số đối tượng đặc biệt được hưởng với tuổi thấp hơn) mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với mức 360.000 đồng/tháng.

Kinh phí hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội (trong đó có người cao tuổi) theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023 là trên 28.000 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023 là hơn 2.400 tỷ đồng, gồm hơn 1,5 triệu người cao tuổi.

Về trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đã có 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hằng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế; khoảng 10.000 người cao tuổi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Đồng thời, có khoảng 1,2 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Đến nay, 14 tỉnh, thành phố nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội; 32 tỉnh, thành phố mở rộng đối tượng là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo đối tượng đặc thù của tỉnh.

Để bảo đảm đời sống cho đối tượng người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, ngày 1/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021, trong đó quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là 500.000 đồng/tháng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 2,7 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trong đó có 2,2 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu hằng tháng và hơn 478.000 người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Hơn 14,6 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Riêng trong năm 2023, đã có hơn 74,3 triệu lượt người cao tuổi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí khám chữa bệnh khoảng trên 59,4 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, hiện toàn quốc còn 275.000 người cao tuổi đang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu trong thời gian tới.

Bộ LĐTBXH cũng đánh giá, hiện nay, đời sống người cao tuổi từng bước được cải thiện, song đa số họ không có tích lũy, thu nhập thấp, một bộ phận cuộc sống phải dựa vào con cháu; nhiều trường hợp sống độc thân, cô đơn không nơi nương tựa.

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh, tỷ trọng người cao tuổi xu hướng tăng, trong khi tỷ trọng người trong độ tuổi lao động giảm, kinh nghiệm của các nước thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hướng tới bảo phủ toàn dân cho thấy chính sách bảo hiểm xã hội cần được thiết kế theo hướng đa tầng, hỗ trợ và bổ sung cho nhau để đảm bảo an sinh cho mọi người dân.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trợ cấp hưu trí xã hội đang được quy định tại Luật Người cao tuổi; bảo hiểm xã hội cơ bản và bảo hiểm hưu trí bổ sung đang được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, và khả năng của ngân sách Nhà nước từng thời kỳ.

Với quy định sửa đổi lần này, Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, dự kiến có thêm khoảng 1,2 triệu người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng hướng tới mở rộng bao phủ an sinh xã hội.