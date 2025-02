Tin sáng 5/2: Sinh vào 3 năm này phải nhanh chóng làm lại CCCD để không bị ngừng khi giao dịch ngân hàng; chi tiết 49 điểm có camera phạt nguội ở Hà Nội

Hàng chục bác sĩ cúi đầu tri ân 3 bệnh nhân

Giây phút các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cúi đầu tri ân người hiến tạng đã gieo mầm sự sống. Ảnh: BVCC

VietnamNet dẫn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, trong 3 ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 5 Tết Ất Tỵ, các cán bộ đã vận động hiến tạng thành công từ 3 người bệnh chết não.

Sự dũng cảm và nhân văn của các gia đình người hiến tạng đã giúp 4 quả thận, 2 trái tim và 1 lá gan được ghép, hồi sinh sự sống cho 7 bệnh nhân trong những ngày đầu năm mới.

Trước khi thực hiện lấy tạng từ người cho chết não, hàng chục y, bác sĩ, các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện đã cúi đầu tri ân người hiến tạng.

Ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện ca ghép tim thành công cho anh N.T.C (37 tuổi, Vĩnh Phúc).

Anh C là y sĩ, đã sống chung với căn bệnh cơ tim suốt 10 năm. Nhờ trái tim từ người chết não hiến tạng, anh C có thêm cơ hội để chăm sóc gia đình và cống hiến cho công việc.

Hai trong 4 người nhận thận từ 3 người chết não là V.T.P.L (20 tuổi, Phú Thọ); chị N.T.H (41 tuổi, Nghệ An). Cả hai đều bị suy thận giai đoạn cuối và phải lọc máu chu kỳ. Hai người còn lại được nhận thận là anh Đ.V.V và H.Đ.L đều được ghép thận vào ngày mùng 5 Tết.

Người được nhận gan là anh D.V.H; còn 2 người đàn ông nhận tim là Đ.V.H (ghép vào mùng 5) và N.T.C (ghép vào mùng 2).

Đến ngày mùng 7 Tết, sức khoẻ của 7 bệnh nhân được nhận tạng đều diễn biến tốt.

Những năm sinh nào phải làm lại CCCD để thực hiện giao dịch ngân hàng?

Từ ngày 1/1/2025, khách hàng phải cập nhật đầy đủ thông tin giấy tờ và xác thực sinh trắc học để có thể giao dịch tại ngân hàng. Ảnh minh họa: TL

Từ ngày 1/1/2025, hàng loạt ngân đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu khách hàng phải cập nhật đầy đủ thông tin giấy tờ và xác thực sinh trắc học để có thể tiếp tục giao dịch.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN thì thẻ chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử khi đã hoàn thành việc đối chiếu đảm bảo khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ.

Đồng thời, tạm dừng giao dịch thẻ với các trường hợp giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam của khách hàng hết hiệu lực (căn cứ tại Điểm q Khoản 1 Điều 17 Thông tư 18/2024/TT-NHNN).

Theo quy định nêu trên chủ tài khoản trong trường hợp giấy tờ tùy thân hết hiệu lực nhưng chưa được cập nhật, bổ sung với ngân hàng thì sẽ bị tạm dừng giao dịch.

Đồng thời Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước như sau:

Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại Khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Thẻ căn cước của công dân được xem là hết hiệu lực khi công dân đã được cấp thẻ căn cước nhưng đến độ tuổi phải thực hiện cấp đổi nhưng không thực hiện việc cấp đổi thì thẻ căn cước đó bị hết hiệu lực.

Độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước được quy định khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Trường hợp thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi tiếp theo.

Do đó, năm 2025 các đối tượng có độ tuổi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước gồm các đối tượng có năm sinh: 2011; 2000; 1985; 1965.

Bên cạnh đó, căn cứ tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 18/2024/TT-NHNN thì cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng bao gồm:

- Người từ đủ 15 tuổi trở lên không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định.

- Người chưa đủ 15 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện.

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

Như vậy, kể từ năm 2025 những năm sinh bao gồm: năm sinh 2000; 1985; 1965 có thể bị ngừng giao dịch ngân hàng nếu không làm lại thẻ căn cước công dân thuộc trường hợp phải cấp đổi thẻ căn cước do thuộc độ tuổi phải cấp đổi thẻ căn cước.

49 điểm có camera phạt nguội ở Hà Nội

Hiện có 49 điểm lắp camera phục vụ giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Báo ANTĐ chia sẻ thông tin từ UBND TP Hà Nội, hiện có 49 điểm lắp camera phục vụ giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Giảng Võ - Cát Linh; Giảng Võ - Láng Hạ; Điện Biên Phủ - Trần Phú; Phan Đình Phùng - Hùng Vương; Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt; Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế;

Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh; Ô Chợ Dừa; Đại Cồ Việt - Giải Phóng; Đường Giải Phóng đoạn qua Bệnh Viện Bạch Mai; Hàng Giấy - Hàng Đậu; Quán Thánh - Thanh Niên;

Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc; Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến; Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng; Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch; Âu Cơ - Lạc Long Quân;

Phạm Văn Đồng - Bộ Công An; Láng Hạ - Thái Hà; Láng Hạ - Đường Láng; Hoàng Cầu - La Thành; Phạm Hùng - Mễ Trì; Kim Mã - Núi Trúc;

Phố Huế - Hàng Bài; Phố Huế - Trần Khát Chân; Phan Đình Phùng - Hàng Cót; Thanh Niên - Yên Phụ; Giải Phóng - Kim Đồng;

Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển; Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng;

Tuyến đường Tây Sơn; Tuyến đường Bà Triệu; Tuyến đường Tràng Tiền; Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng; Tuyến đường Hai Bà Trưng; Tuyến đường Cầu Giấy;

Thăng Long - Nội Bài; Nhật Tân - Nội Bài mới; Lý Thường Kiệt - Hàng Bài; Tràng Thi - Cửa Nam; Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học; Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức;

Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn; Võ Chí Công - Xuân La; Km 263, Cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45; Đường Trần Hưng Đạo đoạn qua cổng Bệnh viện 108, Phường Bạch Đằng;

Cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45; Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi; Ngõ 9 Phạm Văn Bạch.

Thành phố Hà Nội sẽ triển khai hơn 40.000 camera giám sát từ giai đoạn 2025-2030 và sau 2030, trong đó 23.700 camera phục vụ giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm.

Xác minh quán ăn ở Nha Trang bán "chặt chém" du khách

Hóa đơn thanh toán của quán ăn được một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo VTC News, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin du khách Trung Quốc than phiền về món cơm trắng có giá 250.000 đồng, rau muống xào 500.000 đồng... tại một nhà hàng ở Nha Trang.

Lãnh đạo UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành làm rõ thông tin trên mạng xã hội về việc một nhà hàng ở thành phố này "chặt chém" du khách Trung Quốc.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện tài khoản M.H cho hay, khi người này lướt trên ứng dụng (app) Xiaohongshu của Trung Quốc thì bắt gặp bài đăng này của khách du lịch tại Nha Trang.

Theo tìm hiểu, quán này có tên A.B nằm ở đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang.

Người đăng tải nội dung trên mạng xã hội cho biết, khi lướt trên app Xiaohongshu của Trung Quốc thì bắt gặp bài đăng của khách du lịch tại Nha Trang.

"Xem trong bill (hoá đơn) quán tính tiền các món ăn rất mắc: cà tím nướng mỡ hành 1.250.000 đồng /phần, rau muống xào tỏi 1 dĩa là 500.000 đồng, tổng cộng cả 2 dĩa hết 1.000.000, phở bò/gà một to 325.000đ, cơm trắng 250.000đ một phần, tổng 500.000đ; Coca 2 lon hết 200.000đ, (bia) Tiger cũng 100.000đ/lon".

Tài khoản này viết thêm, còn nhiều món khác quán tính giá trên trời. Chưa dừng lại ở đó, tổng tiền ăn đã là 15.724.000, quán vẫn tiếp tục tính thêm tiền phụ thu ngày Tết 4.717.200 đồng, khách trả tổng cộng 20.441.200 đồng.

"Tại sao quán có thể tính thêm tiền cao đến vậy đối với khách du lịch ngay tại trung tâm thành phố Nha Trang?", bài viết nêu.

Còn một số món như mỳ xào hải sản, mực chiên mắm, cá mú, tôm sú hấp bia có giá dao động từ 248.000 đồng đến hơn 1,2 triệu đồng mỗi phần…

Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi quán ăn đã gây mất lòng du khách, một số khác yêu cầu làm rõ giá bán, phụ thu dịp Tết... để tránh làm ảnh hưởng du lịch địa phương.

Đi ngược chiều đường ra nút giao cao tốc, nữ tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Hình ảnh chiếc xe đi ngược chiều trên đường ra của nút giao cao tốc tại Quỳnh Lưu, Nghệ An (ảnh cắt từ clip).

Theo ATGT, khoảng 8h54 ngày 4/2, tại Km 405 (khu vực nút giao Quỳnh Lưu, Nghệ An) đường cao tốc QL45-Nghi Sơn- Diễn Châu-Bãi Vọt, người đi đường đã ghi lại cảnh xe ô tô BKS 37K-244.9x đi ngược chiều trên đoạn đường dẫn lối ra cao tốc.

Nhận thấy đây là hành vi nguy hiểm nên người dân đã đưa hình ảnh sự việc lên mạng xã hội để người liên quan rút kinh nghiệm.

Sự việc đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và cho rằng lực lượng chức năng nên vào cuộc xử lý nghiêm để làm bài học cảnh tỉnh những người tham gia giao thông khác.

Thông qua công tác nghiệp vụ, các cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đã phát hiện sự việc, xác minh đối với phương tiện và mời chủ phương tiện, người thực hiện hành vi vi phạm đến trụ sở làm việc.

Liên quan vụ việc trên, bà Võ Thị Thu H (SN 1983, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An) là người điều khiển ô tô BKS 37K-244.9x thực hiện hành vi vi phạm đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 để làm việc.

Quá trình làm việc bà H đã trình bày do không biết đường và đi theo bản đồ Google nên đã đi ngược chiều của đường một chiều tại đường dẫn lối ra cao tốc. Bà H công nhận hành vi vi phạm của mình.

Sau đó, cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Thu H về hành vi đi ngược chiều của đường một chiều với mức phạt là 19 triệu đồng. Ngoài ra, bà H bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Điều tra vụ 50 người dàn cảnh cướp, đánh 1 gia đình đi chùa đầu năm

Vụ việc xảy ra trước cổng chùa.

Theo NLĐO, lực lượng chức năng của thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang vào cuộc điều tra vụ một nhóm khoảng 50 người có hành vi cướp giật tài sản và gây thương tích đối với một gia đình đi chùa đầu năm mới.

Trước đó, vào sáng 3/2, Công an phường An Phú, thị xã Tịnh Biên tiếp nhận tin báo của ông N.P.C (SN 1962; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về việc bị cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra tại chùa Kim Tiên, phường An Phú.

Lập tức, Công an phường An Phú đến hiện trường kiểm tra, xác minh và làm việc với các nạn nhân.

Theo báo cáo của Công an phường An Phú, khoảng 9 giờ ngày 3/2, khi gia đình của ông C gồm 10 người đến cửa chính vị trí chánh điện của chùa Kim Tiên thì bất ngờ có một nhóm khoảng 50 người đeo khẩu trang, đè ông C xuống để giật dây chuyền.

Ông C la lớn thì nhóm người này bao vây đánh gia đình C rồi cướp sợi dây chuyền vàng trắng trị giá 3,6 triệu đồng và tiền mặt là 12 triệu đồng.

Sau vụ xô xát, ông C bị nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có một vết bầm tím lớn trên vai, một vết rách da sâu tại cánh tay trái và nhiều vết trầy xước. Năm người trong gia đình ông C cũng bị thương tích.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích mang tính chất rất nghiêm trọng. Nhóm đối tượng gây án là người ngoài địa bàn, không xác định được nhân thân và lai lịch nên Công an phường An Phú báo cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý đúng theo quy định pháp luật.