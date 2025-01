Tin sáng 7/1: Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại; Ngân hàng ACB phát đơn đến cơ quan chức năng vụ tin đồn lãnh đạo đánh bạc triệu đô

Tin sáng 6/1: Vì sao bé trai lớp 7 ở Bình Định bị người đàn ông đánh dã man gây phẫn nộ dư luận? cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng khi giao xe máy cho con chưa đủ tuổi điều khiển GĐXH - Theo mẹ bé trai lớp 7 ở Bình Định bị người đàn ông đánh, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn đơn thuần giữa con trẻ của 2 gia đình nên dẫn đến sự việc; Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, giao xe máy cho con chưa đủ tuổi điều khiển cha mẹ có thể bị phạt đến 10 triệu đồng.

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại

Miền Bắc sắp chuyển rét đậm.





Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 8-9/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong đêm 8/1 và ngày 9/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rải rác, khu vực đồng bằng có mưa vài nơi, trời chuyển nhiều mây, âm u, chấm dứt nắng hanh kéo dài.

Ngày 8/1, nền nhiệt giảm 2-3 độ so với ngày trước. Ngày 9-10/1, nền nhiệt giảm sâu, khu vực đồng bằng trời rét cả ngày lẫn đêm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất khoảng 18-20 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hai ngày 9-10/1 có rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14-16 độ.

Thủ đô Hà Nội hai ngày 8-9/1 trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày từ 16-22 độ. Ngày 10/1, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ chỉ còn 14-19 độ.

Trước khi đón không khí lạnh, ngày 7/1, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, từ khoảng 9-12/1 sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 10-12/1, khu vực này chuyển rét.

Trước khi đón không khí lạnh, trong hai ngày 7-8/1, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trời nắng, không mưa, riêng Thanh Hoá đến Huế rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Ngân hàng ACB phát đơn đến cơ quan chức năng vụ tin đồn lãnh đạo đánh bạc triệu đô

Hiện Ngân hàng ACB đã thu thập bằng chứng để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật.





Sáng 6/1, trao đổi với PV Sức khỏe & Đời sống, truyền thông của Ngân hàng ACB xác nhận việc phát đơn đến cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc xử lý việc phát tán tin đồn lãnh đạo ngân hàng đánh bạc.

Do thời điểm xảy ra sự việc vào ngày nghỉ cuối tuần, nên ACB mới đăng tải trên trang web và Page Facebook chính thức. Đến nay, ACB đã phát đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc xử lý sự việc.

Theo Luật sư Trần Tuấn Anh, Công ty Luật Minh Bạch - Đoàn Luật sư Hà Nội, các tình huống liên quan đến vụ tung tin lãnh đạo Ngân hàng ACB đánh bạc tương đối phức tạp, các bên cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết sự việc.

Về quy định, khi tổ chức, cá nhân phát hiện các thông tin sai phạm của tổ chức, cá nhân khác cần phải liên hệ đến cơ quan chức năng để tố giác hoặc được hướng dẫn về trình tự, thủ tục tố giác theo Bộ Luật tố tụng hình sự.

Theo ông Trần Tuấn Anh, một Tiktoker tung tin lãnh đạo Ngân hàng ACB đánh bạc với số tiền hàng chục triệu USD có các tình huống tương đối phức tạp.

Trường hợp bên tung tin đồn có quốc tịch nước ngoài hoặc đang ở nước ngoài và tin đó được cơ quan chức năng xác định là gây thiệt hại cho bị hại ở Việt Nam đến mức phải khởi tố hình sự. Lúc này, cơ quan chức năng có thể khởi tố vụ án để điều tra. Đến đây có 2 khả năng.

Thứ nhất là người tung tin đồn phối hợp với cơ quan chức năng và cung cấp đầy đủ bằng chứng để chứng minh cho lời tố cáo của mình. Nếu bằng chứng thuyết phục, có cơ sở thì người tung tin có thể không bị khởi tố bị can và cơ quan điều tra sẽ tập trung hướng điều tra theo các tài liệu mà bên tố cáo cung cấp. Nếu bằng chứng bên tố cáo đưa ra không có cơ sở thì cơ quan chức năng có thể khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với người đăng tải thông tin thất thiệt.

Thứ hai là bên tố cáo không hợp tác với cơ quan điều tra. Lúc này, cơ quan điều tra sẽ căn cứ trên thiệt hại về vật chất, tinh thần (nếu có) để khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với người tung tin thất thiệt. Nếu người tung tin ở nước ngoài thì cơ quan chức năng có thể yêu cầu hoặc phối hợp để đưa người đó về Việt Nam xét xử.

Trường hợp người tung tin đồn ở Việt Nam và gây ra các thiệt hại (nếu có) trong lãnh thổ Việt Nam thì cơ quan chức năng có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra về tội lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân...

Theo Luật sư Trần Tuấn Anh, phía ACB có thể gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng theo quy định để điều tra về hành vi lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...

Hiện Ngân hàng ACB đã thu thập bằng chứng để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật.

Nội dung thông báo nêu: Hiện nay, ACB nhận được thông tin về một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để livestream đưa thông tin bịa đặt, thất thiệt về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu đô... Các thông tin bịa đặt này đã xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của lãnh đạo và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của ACB. Đặc biệt, các thông tin sai sự thật này còn có nguy cơ gây xáo trộn, hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, tiền tệ của ngành tài chính, ngân hàng tại Việt Nam.

ACB đã thực hiện thu thập toàn bộ những nội dung đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo đúng trình tự pháp luật để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật.

Là một ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro, ACB luôn khẳng định sự minh bạch, an toàn và trách nhiệm cao trong mọi hoạt động để đảm bảo quyền lợi khách hàng, cổ đông và đối tác".

Trước đó, một tài khoản TikTok khá nổi tiếng trên mạng đã livestream với nội dung liên quan đến việc lãnh đạo ACB đánh bạc với số tiền lên đến hàng chục triệu USD. Mặc dù vậy, tài khoản Tiktok kể trên không đưa ra bằng chứng.

Thông tin trên lập tức khiến dư luận, đặc biệt là người gửi tiền và giới đầu tư cổ phiếu quan tâm.

Cùng ngày 4/1, trang Facebook cá nhân Trần Hùng Huy (có tích xanh) cũng dẫn lại thông báo từ Page Ngân hàng Á Châu ACB với nội dung bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Đến ngày 5/1, trang web chính thức của Ngân hàng ACB cũng đăng "thông báo quan trọng" dẫn lại các nội dung giống trên Page chính thức.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu ACB ngày 3/1 giảm 0.50 điểm - tương đương 1,95% so với giá mở cửa. Kết phiên, cổ phiếu ACB dừng ở giá 25.100 đồng/ cổ phiếu.

Những đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 73/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1-7-2024) quy định như sau:

Chế độ tiền thưởng

1. Thực hiện chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này.

Đối chiếu với quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, các đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng gồm:

(1) Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).

(2) Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).

(3) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).

(4) Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

(5) Người làm việc trong chi tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ- CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2012/NĐ-CP).

(6) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

(7) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

(8) Người hưởng lương làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Mẹ "nam sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung" tiết lộ thông tin bất ngờ, sức khỏe nạn nhân hiện chưa ổn

Camera ghi lại hình ảnh ông V. đánh đập cháu K. giữa đường.





Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 7 bị một người đàn ông hành hung giữa đường xảy ra ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tối 4/1 khiến dư luận phẫn nộ, nạn nhân trong vụ việc là cháu Đ.N.A.K. (học sinh lớp 7), còn người đã đánh đập cháu là ông N.Đ.V. (42 tuổi), cùng trú ở xã Nhơn Hội, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, chị N.H. (mẹ của cháu K.) cho biết ngay đêm 4/1 đã đưa con vào bệnh viện cấp cứu và kiểm tra. Hiện tâm lý và sức khỏe của cháu vẫn chưa ổn định, trên mặt còn nhiều vết thương và đau đầu, chưa thể giám định được. Gia đình sẽ chờ kết quả giám định của bệnh viện vào thứ 2 tới.

Chị H. tiết lộ thêm, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đơn thuần. Trên đường đi chơi về, K. cùng bạn gặp bé lớp 1 (con của ông V.) bị ngã xe đạp. Lúc này, K. cùng bạn cười bé lớp 1 và sau đó xảy ra cãi vã. Bà nội của bé lớp 1 thấy vậy chạy ra chửi, cho rằng K. đánh cháu của bà.

Theo gia đình bé K. và người dân trong khu vực, đoạn clip ông V. đánh K. chỉ ghi lại được ở một góc đường. Sau khi cháu bé van xin bỏ chạy, ông V. đuổi theo, bắt được K. và ép cháu bé vào hàng rào thép gai để hành hung tiếp.

Công an xã Nhơn Hội đã yêu cầu ông V. lên làm việc, lấy lời khai.

Trước đó, dư luận phẫn nộ trước đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cháu K. đang ngồi ăn uống cùng bạn bè ở một quán ăn ven đường thì ông V. đi xe máy đến, xuống xe và tát cháu bé túi bụi.

Sau 2 cú tát mạnh khiến K. ngã xuống đất, ông này xách cháu bé ném ra đường, tiếp tục tát, đá vào người cháu. Tại thời điểm đó, có nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn, hỗ trợ K.

Người xem clip rất bức xúc với hành động dã man của ông V. khi ra tay không thương tiếc với một đứa trẻ mới học lớp 7.

Người đàn ông dũng cảm cứu 2 cháu bé trong căn nhà khoá cửa bốc cháy

Trưa 6/1, ông Phạm Văn Thái, Chủ tịch UBND phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, 2 cháu nhỏ ở địa phương vừa được một cán bộ công tác tại UBND TP Buôn Ma Thuột cùng người dân giải cứu khỏi căn nhà đang bốc cháy.

Theo Chủ tịch UBND phường Tân Lợi khoảng 17h ngày 5/1, căn nhà ở tổ dân phố 10, phường Tân Lợi bốc cháy. Trong nhà có 2 cháu nhỏ đang ngủ ở tầng trên, không có cha mẹ hay người thân ở nhà.

Lúc này, anh Nguyễn Thành Đạt (34 tuổi), cán bộ Văn phòng HĐND và UBND TP Buôn Ma Thuột đi ngang qua, phát hiện sự việc nên nhanh chóng chạy vào cùng người dân phá cửa kính, khống chế đám cháy, đưa 2 cháu nhỏ ra ngoài an toàn. "Hai cháu nhỏ an toàn, còn anh Đạt bị thương", ông Thái nói.

Anh Nguyễn Thành Đạt kể lại, khi đang đi trên đường thì phát hiện vụ cháy nên đã cùng người dân hô hoán và kiểm tra người bên trong căn nhà. Tuy nhiên kêu mãi không thấy ai trả lời.

Do đám cháy ngày càng lớn và đang bốc lên ở khu vực nhà bếp, anh Đạt cùng một người dân dùng búa đập vỡ cửa kính, trèo vào trong nhà để dập lửa.

"Sau khi dập lửa, chúng tôi chạy lên tầng trên kiểm tra và phát hiện có 2 cháu nhỏ đang nằm ngủ trong phòng nên nhanh chóng bế các cháu ra ngoài an toàn", anh Đạt thông tin.

Nói về nguyên nhân vụ cháy, ông Phạm Văn Thái cho biết, do bố mẹ đi vắng nên cháu K. (SN 2018) bật bếp ga để nấu ăn rồi quên tắt.

"Hành động dũng cảm, bất chấp nguy hiểm để cứu người của anh Đạt rất đáng biểu dương. Tới đây, địa phương sẽ đề xuất UBND TP Buôn Ma Thuột khen thưởng hành động dũng cảm", ông Thái chia sẻ.

Thực hư vụ Cảnh sát giao thông cho một số người "thụt dầu" trên đường

Ngày 6-1, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại một số thanh niên "thụt dầu" trên đường, bên cạnh là lực lượng Cảnh sát giao thông. Thụt dầu là động tác dùng hai tay bắt chéo qua ngực nắm vào hai dái tai bên đối diện, đứng lên ngồi xuống...

Cộng đồng mạng cho biết clip trên được ghi lại sau khi số thanh niên có hành vi vi phạm giao thông đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại, xử phạt bằng cách "thụt dầu".

Cộng động mạng cũng ủng hộ bởi "hình phạt quá dễ thương, thân thiện", một mặt răn đe hành vi vi phạm, song còn đó tình người, không phá đi niềm vui của đội nhà.

Qua xác minh, sự việc được ghi lại tại ngã tư đường Hậu Giang - Minh Phụng, quận 6, TP HCM. Thời gian được xác định là sau khi tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup. Người dân sau đó đổ ra đường mừng.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận 6 cho biết bước đầu xác định trước đó lực lượng đơn vị có đứng chốt tại địa điểm trên. Sau đó có một số thanh niên đến "thụt dầu" để tạo sự chú ý chứ lực lượng cảnh sát không có yêu cầu.