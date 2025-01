Tin sáng 6/1: Vì sao bé trai lớp 7 ở Bình Định bị người đàn ông đánh dã man gây phẫn nộ dư luận? cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng khi giao xe máy cho con chưa đủ tuổi điều khiển

Việt Nam vô địch AFF Cup 2024

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan vô địch AFF Cup 2024. Ảnh: TTXVN

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa Thái Lan và Việt Nam đã diễn ra tại sân Rajamangala (Bangkok), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tranh cúp vô địch Đông Nam Á năm nay.

Ở trận chung kết AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 5-3 sau 2 lượt trận: thắng 2-1 trận lượt đi và thắng 3-2 trận lượt về. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử "Những chiến binh sao vàng" nâng cao chiếc cúp vô địch của giải đấu danh giá nhất Đông Nam Á dành cho đội tuyển quốc gia, sau các năm 2008 và 2018. Ấn tượng hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước lên bục cao nhất của giải năm nay với thành tích bất bại: 7 thắng, 1 hòa.

Theo ghi nhận, với chiến tích tuyệt vời trên, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ nhận tổng cộng hơn 18,3 tỉ đồng. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam nhận 300.000 USD (7,6 tỉ đồng) từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Đồng thời, theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi VĐV Việt Nam giành HCV giải đấu khu vực Đông Nam Á sẽ được thưởng thêm 40 triệu đồng. Đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2024 có 26 cầu thủ nên tổng mức thưởng này là hơn 1 tỉ đồng.

TP Hà Nội cũng đã quyết định dành tặng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, chúc mừng đội tuyển giành ngôi vô địch ASEAN Cup 2024.

Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân trong nước cũng dành sự khích lệ đặc biệt cho hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

CSGT kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 4 tuổi đi cấp cứu, thoát khỏi cơn nguy kịch

CSGT đưa cháu bé 4 tuổi bị sốt cao, co giật đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: ANTĐ

Theo TTXVN, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sáng sớm 5/1, Tổ công tác số 1 Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 4 tuổi đi cấp cứu, thoát khỏi cơn nguy kịch.

Hồi 4 giờ 47 phút ngày 5/1, Tổ công tác số 1 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại tuyến đường tránh thành phố Vinh thì anh Phạm Hồng Nguyên (SN 1983 tại xóm 5, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bế con nhỏ trên tay chạy bộ trên đường trong thời tiết lạnh giá, đến cầu cứu tổ công tác giúp đỡ đưa cháu bé đi cấp cứu.

Thời điểm đó, cháu Phạm Hồng Vũ (SN 2020 - con anh Phạm Hồng Nguyên) sốt rất cao và lên cơn co giật, tím tái. Xác định đây là tình huống rất nguy hiểm đến sức khỏe cháu bé, Tổ công tác đã dùng xe ô tô chuyên dùng của CSGT, khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Bước đầu bác sỹ chẩn đoán cháu Vũ bị viêm phổi và thiếu máu.

Do được phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời, tình trạng sức khỏe cháu bé đã ổn định và sớm bình phục. Gia đình anh Phạm Hồng Nguyên rất cảm kích và biết ơn trước sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu.

Vì sao bé trai lớp 7 ở Bình Định bị người đàn ông đánh dã man?

Đoạn clip ghi lại cảnh bé trai lớp 7 bị đánh dã man ở Bình Định.

Trên VTC News, chị N.H (mẹ bé Đ.N.A.K - học sinh lớp 7) bị người đàn ông đánh dã man giữa đường trên địa bàn xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định thông tin nguyên nhân vụ việc.

Theo chị H, nguyên nhân ban đầu chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn đơn thuần giữa con trẻ của 2 gia đình nên dẫn đến sự việc.

Hiện tại tâm lý và sức khỏe của bé Đ.N.A.K vẫn chưa ổn định. Trên mặt vẫn còn nhiều vết thương và đau đầu chưa thể giám định được.

Theo gia đình bé K và người dân khu vực, clip bé K bị đánh chỉ ghi lại được ở một góc đường. Sau khi bé van xin và bỏ chạy, người đàn ông vẫn còn đuổi theo và bắt được K, ép vào hàng rào thép gai để hành hung.

Lãnh đạo xã Nhơn Hội thông tin, người đàn ông hành hung bé K là N.Đ.V (42 tuổi) trú trên địa bàn.

"Hiện lực lượng chức năng đã tiếp nhận đơn thư tố cáo của gia đình bé K và đã mời người đàn ông này lên làm việc, lấy lời khai. Khi có kết quả điều tra, xác minh chúng tôi sẽ thông tin", vị lãnh đạo cho hay.

Trước đó, sáng 5/1 mạng xã hội lan truyền đoạn video 24 giây ghi lại hình ảnh một người đàn ông đánh đập bé trai ngay giữa đường khiến nhiều người phẫn nộ, bức xúc.

Theo đoạn video, khoảng 20h30 ngày 4/1, khi bé trai đang ngồi chơi với bạn tại một quán ăn trên địa bàn thì một người đàn ông đi xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm lao tới, dùng tay đánh tới tấp khiến bé trai không kịp phản ứng.

Sau đó, bé trai bị người đàn ông lôi ra giữa đường và liên tục đánh. Nạn nhân liên tục nói "con có làm gì đâu chú" và sau đó bỏ chạy, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đuổi theo hành hung.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt người đàn ông cướp 102 tờ vé số của bé trai 6 tuổi ở Long An

Đối tượng Quí cướp 102 tờ vé số của bé trai 6 tuổi. Ảnh: MĐ

Chia sẻ trên VietnamNet, Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Quí (52 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Khoảng 6h40 sáng cùng ngày, bé Huỳnh Gia Hưng (6 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng bà ngoại đi bán vé số tại Khu dân cư Mai Thị Non (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức). Tại đây, bà ngoại đi vào nhà vệ sinh nên giao 102 tờ vé số cho bé Hưng đi bán.

Thời điểm này, đối tượng Quí điều khiển xe máy chạy đến đường số 10, phát hiện bé Hưng đi một mình nên nảy sinh ý định cướp số vé số trên.

Để thực hiện hành vi, đối tượng chạy xe máy đến chỗ bé Hưng hỏi mua vé số. Đối tượng vờ lựa rồi đưa 100.000 đồng và kêu cháu bé đi đổi tiền lẻ. Ngay khi bé trai 6 tuổi quay đi, Quí tăng ga bỏ chạy.

Dọc đường, Quí giữ lại 11 tờ, bán 91 tờ với giá 8.000 đồng/vé cho một người bán vé số để lấy 728.000 đồng rồi chạy xe máy về TP Tân An.

Công an thị trấn Bến Lức tuần tra ngang qua phát hiện vụ việc, trích xuất camera xung quanh, xác định đối tượng Quí cùng biển số xe nên tổ chức truy xét.

Sau 3h truy tìm, Công an thị trấn Bến Lức phối hợp với Công an TP Tân An bắt giữ được Quí ngay tại nhà riêng, thu hồi vé số trao trả cho bé Hưng.

Cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng khi giao xe máy cho con chưa đủ tuổi điều khiển

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi điều khiển cha mẹ có thể bị phạt đến 10 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định người điều khiển xe mô tô từ 50 cm3 trở lên phải đủ 18 tuổi và có giấy phép lái xe phù hợp. Đối với xe mô tô dưới 50 cm3, độ tuổi tối thiểu là 16.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe phân khối lớn, một phần xuất phát từ việc phụ huynh giao xe cho con mà không kiểm soát hoặc do các em tự ý sử dụng xe khi chưa có sự cho phép.

Căn cứ tại Khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ như sau:

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vi phạm giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng).

Theo đó, từ 1/1/2025, giao xe máy cho người không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 điều khiển xe tham gia giao thông có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Như vậy, giao xe máy cho con chưa đủ tuổi điều khiển cha mẹ có thể bị phạt đến 10 triệu đồng.

Người phụ nữ hôn mê sâu sau khi uống bột hạt mã tiền chữa viêm dạ dày

Người phụ nữ nguy kịch vì uống thuốc nam có chứa chất độc. Ảnh: BVCC

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ (67 tuổi, ở Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống một loại bột chế từ hạt mã tiền để chữa viêm dạ dày.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, bà này có tiền sử viêm dạ dày và đã tự xin thuốc bột từ một xưởng chế biến trong thôn. Loại bột này được cho là bào chế từ hạt sang vốn được dân gian sử dụng để điều trị các bệnh về dạ dày và đại tràng.

Sau khi bệnh nhân uống hai thìa bột đã xuất hiện các triệu chứng co giật toàn thân, ngừng thở và bất tỉnh khi đang ăn cơm. Dù được cấp cứu khẩn cấp tại cơ sở y tế gần nhà và có tuần hoàn trở lại, bệnh nhân vẫn bị nhiều cơn co giật, được chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê.

Trên TTXVN, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: "Qua kết quả xét nghiệm nước tiểu, các bác sĩ đã phát hiện có chất độc Strychnin trong mẫu bệnh phẩm của người bệnh. Chất độc này cũng được tìm thấy trong gói bột thuốc người bệnh sử dụng. Kết quả chụp MRI sọ não đã có những tổn thương nặng, tiên lượng khó cải thiện, di chứng do ngừng thở, ngừng tim. Ngoài ra bệnh nhân còn bị viêm phổi, tiêu cơ vân cấp".

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc Strychnin - chất có trong hạt mã tiền, do sử dụng nguyên liệu thuốc nam không đảm bảo. Ngay lập tức, Trung tâm Chống độc đã chia sẻ thông tin với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa để cơ quan này vào cuộc thanh kiểm tra, tìm nguyên nhân và ngăn chặn.

Do hình thức hạt sang trông giống hạt mã tiền, nên dễ nhầm lẫn, thậm chí có thể có hiện tượng cố tình dùng hạt mã tiền để thay thế vì giá rẻ hơn hạt sang, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cho nhiều người.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cảnh báo: Strychnin là chất độc có trong hạt mã tiền. Chất độc này nếu uống vào dễ gây ngộ độc dẫn đến tử vong. Nguy hiểm ở chỗ, người mua nghĩ hạt sang, không độc hoặc ít độc, nên dùng liều lượng thoải mái, nhưng không may lại dùng phải hạt mã tiền. Đáng lo ngại là người bệnh có thể bị ngộ độc nhưng không biết hoặc nghĩ do mắc bệnh khác nên đến bệnh viện muộn. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cũng ít kinh nghiệm có thể chẩn đoán nhầm, điều trị không đúng, dẫn đến nguy cơ tử vong.