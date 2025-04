Tin sáng 7/4: Thông tin mới nhất vụ mẹ sát hại con trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam; phim ‘Địa đạo’ đạt doanh thu vượt xa 'Đào, Phở và Piano' sau 3 ngày công chiếu

Phim 'Địa đạo' cán mốc doanh thu 50 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu

Phim "Địa đạo" đạt doanh thu 50 tỷ sau 3 ngày công chiếu.

Sau 3 ngày ra rạp, phim "Địa đạo" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên áp đảo hoàn toàn các phim Việt và phim ngoại.

VTC News đưa tin, theo thống kê từ Box Office Việt Nam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tính đến sáng 6/4, phim "Địa đạo" thu về gần 50 tỉ đồng, dẫn đầu phòng vé. Doanh thu bao gồm ngày chiếu đầu tiên (4/4) và hai ngày suất chiếu sớm trước đó, với số suất hạn chế.

Trong gần 2 ngày cuối tuần (tính từ thứ Bảy 5/4 và sáng Chủ nhật 6/4), phim thu tổng cộng hơn 15 tỉ đồng. Riêng ngày 5/4, phim thu về hơn 10 tỉ đồng.

Phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên hiện đạt hơn 4.800 suất chiếu trên toàn quốc, bỏ xa các tác phẩm phát hành cùng dịp, như Minecraft (hơn 1.000 suất), Mật vụ phụ hồ - A Working Man (hơn 700 suất). Trước đó, chiều 2/4, đơn vị phát hành công bố bán được 60.000 vé, gấp khoảng ba lần 24 phim đang chiếu tại rạp cộng lại.

Ra mắt trong dịp nghỉ lễ, với số lượng suất chiếu dày đặc, "Địa đạo" có nhiều lợi thế để thu hút khán giả. Dự tính với tốc độ tăng trưởng doanh thu này, "Địa đạo" sẽ là bộ phim tiếp theo vào danh sách phim Việt trăm tỷ đồng trong năm nay.

Trong khi đó phim "Đào, phở và piano" - bộ phim sử dụng ngân sách Nhà nước cũng từng gây sốt tại các phòng vé, thu về gần 21 tỷ đồng và hòa vốn sau gần 3 tháng công chiếu.

Sau khi công chiếu, phim "Địa đạo" đã nhận được những phản hồi tích cực. Khán giả và giới chuyên môn đều bày tỏ sự xúc động khi xem một bộ phim chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Việt Nam chân thực và hấp dẫn đến vậy.

Vụ giết con để trục lợi bảo hiểm: Người mẹ vẫn ngoan cố chối tội

Tô Thị Ty Na bị khởi tố, bắt giam tối 5/4. Ảnh: C.A

Trên NLĐO, Đại tá Nguyễn Hà Lai (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, quá trình điều tra bị can Tô Thị Ty Na (SN 1981; trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) luôn ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi sát hại con ruột.

Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định Tô Thị Ty Na đã gây ra cái chết của con trai là cháu N.V.H (SN 2017) vào ngày 2/1/2023 để trục lợi bảo hiểm.

Theo đại tá Nguyễn Hà Lai, hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể về cái chết của người con trai út của bà Ty Na là cháu N.V.H (mất năm 2021).

Liên quan đến vụ việc này, đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết năm 2023, Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng tại thời điểm đó công an huyện không kết luận được. Vừa qua, qua quá trình rà soát, công an tỉnh đã rút các hồ sơ vụ việc lên để nghiên cứu, tiếp tục xử lý.

Được biết, năm 2001, Tô Thị Ty Na từng bị TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt 40 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành bỏ tuyển thẳng lớp 10

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành bỏ tuyển thẳng lớp 10. Ảnh: Hoàng Thanh

Theo VietnamNet, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành năm học 2025 – 2026.

Với lớp 10, trường tuyển 440 chỉ tiêu (tăng 40 chỉ tiêu so với năm ngoái). Học sinh dự tuyển phải đạt mức Khá trở lên về học tập và đạt mức Tốt về rèn luyện trong cả 4 năm cấp THCS; đạt điểm trung bình môn cả năm học lớp 9 của 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh từ 6,5 trở lên.

Năm nay, trường tuyển sinh lớp 10 qua phương thức duy nhất là thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, nội dung chủ yếu trong chương trình lớp 9; trong đó Ngữ Văn thi trong 120 phút (tự luận); Toán thi 90 phút (trắc nghiệm kết hợp tự luận); Tiếng Anh thi 60 phút (tự luận kết hợp trắc nghiệm). Lịch thi tuyển sinh lớp 10 ngày 14/6 và ngày 26/6 sẽ công bố điểm chuẩn.

So với năm 2024, năm nay nhà trường bỏ phương thức tuyển thẳng và xét tuyển kết quả thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Sở GD-ĐT Hà Nội mà chỉ còn hình thức thi tuyển theo đề riêng của trường. Thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh không được tuyển thẳng mà phải thi đề thi riêng của trường

Điểm thi tuyển = điểm Ngữ Văn + điểm Toán + điểm Tiếng Anh.

Điều chỉnh giao thông ở Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục khi phá dỡ "hàm cá mập"

Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

NLĐO đưa tin, Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản thông báo về việc thí điểm điều chỉnh, tổ chức giao thông khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Theo đó, Sở Xây dựng sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tổ chức rào chắn và hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực tuyến đường Lê Thái Tổ (phạm vi đối diện tòa nhà Hồng Vân - Long Vân (số nhà số 1- 3 Lê Thái Tổ) ra đến đài phun nước của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Các phương tiện có nhu cầu đi qua khu vực cấm lưu thông theo hướng từ phố Đinh Liệt, Cầu Gỗ đi Lê Thái Tổ đi theo hướng: Hàng Gai - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ; Các phương tiện từ phố Hàng Bông, Hàng Gai đi Lê Thái Tổ đi theo hướng: Hàng Bông - Hàng Gai - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ. Thời gian thực hiện thí điểm sẽ bắt đầu từ ngày 7-30/4.

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4-1/5 cao vút, nhiều chặng hết vé

Giá vé máy bay dịp 30/4-1/5 tiếp tục tăng nóng, một số chặng hết vé. Ảnh minh họa: TL

Theo VTC News, giá vé máy bay dịp 30/4-1/5 tiếp tục tăng nóng, một số chặng hết vé dù Cục hàng không chỉ đạo các hãng tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Một trong những chặng bay có giá vé tiếp tục tăng cao là Hà Nội - Phú Quốc. Giá vé khứ hồi Hà Nội – Phú Quốc (đi ngày 29/4, về ngày 3/5) của Vietnam Airlines là 9,06 triệu đồng, tăng 2,2 triệu đồng so với mua vé trước ngày 20/3. Giá vé của Vietjet Air là 7,9 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với mua vé trước ngày 20/3.

Mức giá của cả 2 hãng này cao hơn ngày thường từ 3,5 – 5 triệu đồng/vé khứ hồi. Trong khi đó, Pacific Airlines hết vé chặng Hà Nội – Phú Quốc.

Với đường bay "vàng" TP.HCM - Hà Nội và ngược lại, giá vé khứ hồi hạng phổ thông của Vietjet Air là 4,5 triệu đồng.

Tính đến 16h ngày 6/4, trên hệ thống bán vé trực tuyến của các hãng gồm Vietnam Airlines trong 4 ngày từ ngày 27-30/4 chặng Hà Nội – TP. HCM không tìm thấy thông tin do hết vé.

Theo thông tin từ Cục hàng không Việt Nam, trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5 (từ ngày 25/4 đến ngày 05/5/2025), trên các đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam (HKVN) dự kiến thực hiện 7.536 chuyến (trung bình 685 chuyến/ngày), tăng tương ứng 24% và 21%; cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, tăng tương ứng 20% so với khi chưa tăng chuyến và 22% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm tỷ trọng lớn là các đường bay đi/đến TP.HCM với 5.083 chuyến (trung bình 462 chuyến/ngày), tăng tương ứng 21% và 21%; cung ứng đạt 1,03 triệu ghế, tăng tương ứng 21% và 21,9%.

Riêng đường bay kết nối Hà Nội – TP.HCM, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác 1.261 chuyến, tăng tương ứng 8% và 16%; cung ứng 305 nghìn ghế, tăng tương ứng 7% và 11% so với lịch khi chưa tăng chuyến và cùng kỳ năm 2024.

Ba trường hợp người tham gia BHYT được hoàn trả tiền đã đóng BHYT

BHXH Việt Nam quy định về 3 trường hợp tham gia BHYT sẽ được hoàn tiền. Ảnh minh họa: TL

BHXH Việt Nam cho biết tại điều 20 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam quy định về 3 trường hợp tham gia BHYT sẽ được hoàn tiền. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó.

Điều kiện để được hoàn trả tiền BHYT là người dân sau đó được cấp thẻ BHYT theo một nhóm đối tượng khác.

Ví dụ: Khi người thuộc hộ gia đình tham gia BHYT hộ gia đình, sau đó được nhận vào làm tại một công ty và được cấp thẻ BHYT do công ty đóng. Trong trường hợp này, thẻ BHYT hộ gia đình đã đóng trước đó sẽ bị giảm giá trị sử dụng (do thẻ BHYT theo đối tượng mới có thứ tự ưu tiên cao hơn). Lúc này, người dân được hoàn lại số tiền đã đóng cho thời gian chưa sử dụng.

Trường hợp 2: Được ngân sách Nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT.

Trường hợp được hoàn tiền BHYT khi chính sách thay đổi và một nhóm đối tượng nào đó được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn so với trước đây.

Trường hợp 3: Người tham gia bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Trong trường hợp người mua thẻ BHYT nhưng qua đời trước khi thẻ có hiệu lực, gia đình người đã mất sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã đóng cho thẻ BHYT chưa sử dụng.

Nguyên tắc tính toán số tiền hoàn trả BHYT

Đối với 3 trường hợp trên, số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Cụ thể:

- Trường hợp 1: Thời gian chưa sử dụng thẻ tính từ thời điểm thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới có hiệu lực.

- Trường hợp 2: Thời gian chưa sử dụng thẻ tính từ thời điểm quyết định điều chỉnh tăng mức hỗ trợ có hiệu lực.

- Trường hợp 3: Thời gian chưa sử dụng thẻ tính từ thời điểm thẻ BHYT bắt đầu có giá trị sử dụng.

Theo Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi năm 2014, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự.