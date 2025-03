Tin sáng 26/3: Gió mùa đông bắc tràn xuống, miền Bắc mưa to 2 ngày liên tiếp; khách hàng vụ vé số 2 tỉ đồng không được trả thưởng thắng kiện công ty xổ số

Tin sáng 25/3: 'Anh trai vượt ngàn chông gai' lập kỷ lục Guinness; hé lộ cát-sê không ngờ của các 'diễn viên làng' trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy GĐXH - Đêm concert 3 chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” diễn ra vào tối 23/3 tại TPHCM đã thiết lập nhiều kỷ lục đáng nhớ; tiết lộ những thông tin bất ngờ đầy thú vị về mức cát-sê của các “diễn viên làng” tham gia MV Bắc Bling của Hòa Minzy.

Gió mùa đông bắc tràn xuống, miền Bắc mưa to 2 ngày liên tiếp

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 28/3, miền Bắc duy trì thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất tại phía Tây Bắc Bộ lên đến 35 độ C.

Đến khoảng ngày 28/3 (thứ Sáu tuần này), sẽ có một khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc khiến nền nhiệt giảm nhanh chóng, gây mưa rào rải rác tại khu vực này trong 2 ngày liên tiếp. Từ khoảng đêm 28-29/3 có khả năng trời chuyển rét, nền nhiệt giảm hơn 10 độ C. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng giảm khoảng 9 - 14 độ C. Ngày 27/3, nhiệt độ cao nhất tại 2 tỉnh này là 33 độ C nhưng sang ngày 29/3 chỉ còn 20 độ, ngày 30/3 còn 19 độ C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 14 độ C.

Khu vực Hà Nội từ ngày 26 - 28/3, trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 32 độ C, sau giảm xuống 21 độ C; nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C. Các tỉnh Bắc Trung bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 21 - 22 độ C, thấp nhất khoảng 17 - 18 độ C.

Chuyên gia khí tượng đánh giá, đợt không khí lạnh cuối tháng 3 ảnh hưởng đến miền Bắc chưa phải bất thường, đây cũng chưa phải "rét nàng Bân". Trong tháng 4, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng yếu dần.

Từ nay đến giữa tháng 4, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ sau đó có xu hướng gia tăng dần. Trong thời gian này, nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng tại miền Đông Nam bộ và có xu hướng gia tăng ở Tây nguyên và Tây Nam bộ.

Khách hàng vụ vé số 2 tỉ đồng không được trả thưởng thắng kiện công ty xổ số

Bà Nguyễn Thị Ng được toà tuyên thắng kiện. Ảnh PĐ





Ngày 25/3, TAND thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) xét xử vụ kiện "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết".

Trước đó, ngày 13/10/2024, bà Nguyễn Thị Ng (trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế (gọi tắt là Công ty xổ số) gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F).

Trong kỳ quay mở thưởng vào ngày 14/10/2024, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, 2 tờ vé số bà Ng sau đó bị ướt, dù được sấy khô nhưng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách xước ở phần đuôi các dãy số trên vé, tờ còn lại bị co rúm.

Công ty xổ số sau đó chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, từ chối trả thưởng cho vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng vì lý do vé số bị rách rời, không nguyên hình nguyên khổ.

Bà Ng sau đó có đơn khởi kiện Công ty xổ số ra TAND thị xã Hương Thủy, yêu cầu trả thưởng 2 tỉ đồng.

Tại tòa, HĐXX tuyên án buộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế trả số tiền 2 tỉ đồng trúng vé số giải đặc biệt cho bà Ng. và Công ty này chịu án phí sơ thẩm là 72 triệu đồng.

CSGT xác minh clip người bố để con gái lái ô tô với tốc độ 50-60 km/giờ

Hình ảnh bé gái cầm lái ô tô. Ảnh chụp màn hình





Trên báo Người lao động, ngày 25/3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ một người đàn ông giao vô lăng cho con gái nhỏ cầm lái. Cùng với đó, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Trước đó, ngày 24/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông để con gái nhỏ cầm vô lăng lái xe ô tô.

Theo nội dung clip, bé gái được bố cho ngồi vào ghế lái, hai tay cầm vô lăng điều khiển xe ô tô chạy trên đường. Trên bảng đồng hồ của ô tô hiển thị tốc độ di chuyển dao động từ 50 - 60 km/giờ.

Người đàn ông còn nói: "B. lái ô tô đưa bố đi chơi đâu đấy? B. lái ô tô đưa bố đi chơi đâu nhở? Lái ghê thật đấy! Nét quá đi...".

Dù chưa xác định được biển kiểm soát của phương tiện cũng như tuyến đường xe chạy, song nhiều người bày tỏ bức xúc với hành động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông của người đàn ông trong clip. Đây là hành động cổ xúy cho việc gây mất an toàn giao thông đường bộ.

Thông tin ''dừng xe ở làn khẩn cấp đi vệ sinh vẫn bị phạt nguội'' là nội dung cắt ghép, bịa đặt

Trên VTV ngày 25/3, theo Bộ Công an, ngày 23/3, trên không gian mạng lan truyền hình ảnh của một cán bộ CSGT kèm nội dung: "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh: không phải tình huống bất khả kháng, CSGT vẫn phạt nguội".

Sau đó, nhiều tài khoản, trang, nhóm Facebook, Tiktok có đông người theo dõi đã chia sẻ thông tin, thu hút nhiều ý kiến trái chiều, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để công kích, xuyên tạc, gây ảnh hưởng tới uy tín lực lượng Công an và cá nhân cán bộ bị sử dụng hình ảnh trái phép.

Cục CSGT và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khẳng định đây là nội dung cắt ghép, bịa đặt về phát ngôn của lực lượng Công an.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo cộng đồng mạng không tiếp tay chia sẻ, tán phát thông tin sai sự thật, gây bức xúc dư luận. Đồng thời người dân, đặc biệt là KOL, quản trị các trang, kênh, nhóm mạng xã hội không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật.

Liên quan đến sự việc trên, trong ngày 23 và 24/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với một số chủ sở hữu hệ thống trang, kênh, nhóm với hàng triệu thành viên, người theo dõi để làm rõ hành vi tán phát thông tin sai sự thật về phát ngôn của lãnh đạo Cục CSGT. Hiện đơn vị đang tiếp tục mở rộng xác minh, xử lý các trường hợp tương tự.

Vụ chồng dùng chổi inox đánh tới tấp vợ con: Người vợ ra quyết định bất ngờ

Sáng 25/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, liên quan đến sự việc người đàn ông dùng cán chổi inox đánh tới tấp vào người vợ và các con, đơn vị đã triệu tập người chồng lên trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Hoàng (SN 1986, trú thôn Sơn Thành, xã Hậu Thành) đã khai nhận về việc dùng cán chổi inox đánh vợ và các con.

"Sáng nay, công an xã đã triệu tập người chồng lên trụ sở làm việc. Người này khai do say rượu nên đã đánh và chửi mắng vợ con. Trước đó, hai vợ chồng không phát sinh mâu thuẫn", lãnh đạo Công an xã Hậu Thành nói.

Cũng theo lãnh đạo Công an xã, Hoàng đã nhận lỗi và xin giảm nhẹ hình phạt.

"Người vợ không yêu cầu giám định thương tật để khởi tố vụ án. Đơn vị đang xin ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an xã Hậu Thành cho hay.

Trước đó, vào ngày 23/3, sau khi đi uống rượu về, thấy vợ con đang ngồi ăn cơm, Nguyễn Thế Hoàng dùng cán chổi inox đánh tới tấp vào người con đang ngồi trước mâm cơm. Thấy chồng đánh con, chị H. lao vào căn ngăn cũng bị Hoàng đánh liên tục vào vùng đầu. Chưa dừng lại đó, người đàn ông này dùng chân đạp mạnh một đứa con khác ngã vào cửa.

"Sau sự việc, chị H. tâm sự với em gái và trích xuất camera gửi cho người này - đang sinh sống ở nước ngoài. Quá bức xúc về hành vi của anh rể, em vợ của Hoàng đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội", Công an xã Hậu Thành thông tin.

Được biết, gia đình anh Hoàng có 4 người con, cháu nhỏ nhất mới sinh được gần 1 tuổi. Hằng ngày, Hoàng làm nghề cắt thuê keo tràm, còn người vợ ở nhà chăm sóc các con.

Xác minh vụ việc 1 giáo viên ở TP HCM bỗng đứng tên giám đốc công ty nợ thuế tại Đà Nẵng

Ngày 25-3, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh phản ánh của một giáo viên tại TP HCM về việc bất ngờ bị đứng tên giám đốc 1 công ty đang nợ thuế ở Đà Nẵng.

Theo đó, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính TP Đà Nẵng - trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) - đã có văn bản gửi công an đề nghị xác minh hồ sơ giả mạo. "Cơ quan công an đang thụ lý vụ việc" - Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng nói.

Trước đó, bà N.T.T. (ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) có đơn gửi báo chí về việc bỗng dưng nợ thuế, bị cấm xuất cảnh. Theo đơn, ngày 23-1, bà T. đến sân bay Tân Sơn Nhất để xuất cảnh đi Lệ Giang - Trung Quốc.

Lúc này, bà T. tá hỏa khi mình bị tạm hoãn xuất cảnh. Lý do, bà T. đang đứng tên Giám đốc Công ty TNHH HALLE ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Công ty này nợ 64 triệu đồng tiền thuế nên bà T. bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh.

"Tôi liên hệ Cục Thuế TP Đà Nẵng thì kiểm tra đúng là thông tin cá nhân tôi đứng tên giám đốc Công ty HALLE và đang nợ thuế" - bà T. cho hay.

Tuy nhiên, bà T. khẳng định hồ sơ công ty nói trên là giả, vì bà là giáo viên, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, không hề liên quan công ty này.

"Tôi rất hoang mang và lo lắng, vì thông tin cá nhân của mình bị đánh cắp và làm giả mạo giấy tờ hồ sơ mở công ty, nợ thuế, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và ảnh hưởng đến công việc của tôi" - bà T trình bày.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT Đà Nẵng (nay là Sở Tài chính) cho biết Công ty TNHH HALLE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0402086624, đăng ký lần đầu ngày 15-3-2021. Ngày 21-12-2023, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HALLE.

Trên cơ sở hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Nghị định 01/2021, đơn vị đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 1 ngày 25-12-2023 cho Công ty TNHH HALLE.

Phòng Đăng ký kinh doanh đã có công văn gửi Công an TP Đà Nẵng đề nghị phối hợp xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo theo đúng quy định tại Nghị định 01/2021.

Khi có kết luận của cơ quan công an, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật và phản hồi cho bà T. biết kết quả.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH HALLE thể hiện trụ sở chính đặt tại 85 Trung Lương 18, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Nhưng thực tế, ghi nhận tại số nhà này, PV không thấy bảng hiệu công ty nào có nội dung như trên.