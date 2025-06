Tin sáng 8/6: Cảnh báo 2 đợt mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc; Tin vui cho người lao động ngoài 45 tuổi mới bắt đầu đóng BHXH

Tin sáng 7/6: Thanh niên trúng 14 tờ vé số độc đắc 28 tỷ, đại lý đến tận nhà đổi thưởng trong đêm; Công an trích xuất camera tìm manh mối lượng TPCN 'khủng' vứt ở vùng ven TPHCM GĐXH - Trúng độc đắc 28 tỉ đồng với 14 tờ vé số, nam thanh niên khiến đại lý phải xuyên đêm đến tận nhà xác minh, đổi thưởng; Công an đang trích xuất hình ảnh camera an ninh ở nhiều tuyến đường để xác định người và phương tiện đã chuyển số thuốc tây, thực phẩm chức năng đến vứt bỏ tại huyện Bình Chánh (TPHCM).

Cảnh báo 2 đợt mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc

Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ đêm 8 - 10/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Về xu thế nhiệt độ trong tháng 6, nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo về tình hình thời tiết trong tháng 6, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, miền núi, trung du phía Bắc và phía Tây Nghệ An sẽ đón 2 đợt mưa lớn trong thời gian tới. Đợt 1 từ tối 8/6 và ngày 9/6. Đợt 2 từ tối ngày 19/6 và sáng ngày 20/6. Lượng mưa có thể ở mức 130mm-150mm diện rộng và cá biệt có những điểm mưa ở vùng trung du lên đến 250mm trong vòng 6 tiếng. Tổng của 2 đợt mưa có thể lên tới 500mm.

Về nắng nóng, Bắc Trung Bộ từ Nghệ An tới Huế có đợt nắng nóng ngắn trong các ngày 8 và 9/6. Chiều tối 9/6 có mưa rào về Bắc Trung Bộ nên đợt nóng bị ngắt quãng. Giai đoạn từ 13-15/6 có thể có một đợt nắng nóng lên đến hơn 38C độ ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Thí sinh khối C00 thêm cơ hội vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển trở lại khối C00





Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2864/BGDĐT-GDĐH yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát, điều chỉnh phương án tuyển sinh nhằm đảm bảo công bằng và quyền lợi cho thí sinh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) – Đại học Quốc gia Hà Nội đã kịp thời cập nhật và bổ sung các tổ hợp xét tuyển theo hướng mở rộng cơ hội cho thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm 2025.

Theo đó, Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường đã họp, thống nhất chủ trương điều chỉnh Thông tin tuyển sinh, xin ý kiến Hội đồng Trường thông qua, báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội và chính thức quyết định bổ sung các tổ hợp xét tuyển cho phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (phương thức 100).

Cụ thể, Nhà trường bổ sung hai tổ hợp mới là C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) và C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý) cho 26 ngành đào tạo. Đồng thời, tổ hợp truyền thống C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) cũng được bổ sung cho 17 ngành đào tạo, bao gồm: Báo chí, Công tác xã hội, Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng, Đông phương học, Hàn Quốc học, Khoa học quản lý, Quan hệ công chúng, Quản lý thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Quốc tế học, Tâm lý học, Thông tin – Thư viện, Văn hóa học, Việt Nam học và Xã hội học.

Việc bổ sung các tổ hợp xét tuyển truyền thống, đặc biệt là các tổ hợp thiên về khối C, giúp thí sinh có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và thế mạnh của bản thân. Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chỉ cần đăng ký ngành học và trường học; hệ thống tuyển sinh sẽ tự động lựa chọn tổ hợp và phương thức có điểm cao nhất để xét tuyển.

Thông tin chi tiết về ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và các phương thức tuyển sinh năm 2025 đã được cập nhật đầy đủ trên website chính thức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trước đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo bỏ xét tuyển khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) với 17/28 ngành/chương trình đào tạo năm 2025, trong đó có nhiều ngành thuần tuý thuộc lĩnh vực xã hội như Báo chí, Quan hệ công chúng, Tâm lý học, Xã hội học, Việt Nam học, Quốc tế học, Văn hoá học…

Tương tự, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp C00. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bỏ xét khối C00 ở các ngành Luật, Tâm lý học, Quản lý giáo dục, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng…

Ở chiều ngược lại, năm 2025 là năm thứ 2 Trường Đại học Y Hà Nội xét tuyển khối C00 cho ngành Tâm lý học, ngành mới mở của trường từ năm 2024.

Tin vui cho người lao động ngoài 45 tuổi mới bắt đầu đóng BHXH

Chỉ còn chưa đến một tháng nữa (1/7/2025), Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực, mang lại nhiều thay đổi lớn cho người lao động.

Một trong những điểm mới quan trọng là giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa với nhóm lao động bắt đầu tham gia BHXH muộn, từ 45-47 tuổi, hoặc làm việc không liên tục, ngành nghề đặc thù có thời gian công tác ngắn.

Trên Vietnamnet, anh Đỗ Văn Khương (47 tuổi, ở Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, trước đây anh làm nhân viên kinh doanh tại một công ty xây lắp và đã đóng BHXH bắt buộc được 5 năm. Sau đó anh ra ngoài làm tự do nên không tham gia BHXH cho đến nay.

Sáu năm trước, nhiều lần anh tính tham gia BHXH tự nguyện sau đó lại thôi, vì cảm thấy thời gian đóng tối thiểu 20 năm là khá dài.

Tuy nhiên, khi chính sách bảo hiểm mới được áp dụng, anh Khương tính toán tiếp tục đóng BHXH. "Giờ tôi chỉ cần tham gia BHXH thêm 10 năm nữa là được 15 năm, đủ điều kiện nhận lương hưu".

Cũng theo anh Khương: "Dù thời gian đóng không dài, mức hưởng có thể không cao, nhưng đó vẫn là khoản thu nhập ổn định, giúp tôi yên tâm hơn khi về già. Chưa kể, tham gia BHXH còn giúp giảm bớt gánh nặng viện phí nếu không may đau ốm, nhờ có thẻ BHYT hỗ trợ chi trả".

Anh Vũ Văn Nam (41 tuổi, ở Nông Cống, Thanh Hóa), sau 12 năm làm sĩ quan chuyên nghiệp đã rút BHXH một lần vào năm 2020 do cuộc sống khó khăn và cần vốn làm ăn.

Đến nay, khi cuộc sống đã ổn định hơn, anh Nam mong muốn tham gia BHXH tự nguyện trở lại để có lương hưu khi về già. "Theo luật mới, tôi vẫn còn đủ thời gian tham gia BHXH cho tới khi đủ tuổi nghỉ hưu", anh Nam chia sẻ.

Một chuyên gia lao động tiền lương đánh giá, việc điều chỉnh giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm là một chính sách hợp lý, kịp thời nhằm thích ứng với thực tế. Người lao động có thêm động lực để tiếp tục tham gia hệ thống BHXH do mục tiêu hưởng lương hưu trở nên gần hơn, dễ đạt hơn.

Điều này không chỉ giúp giữ chân người lao động ở lại hệ thống, mà còn nâng cao khả năng bảo đảm an sinh xã hội trong tương lai, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và hạn chế nguy cơ nghèo đói khi người lao động bước vào tuổi già mà không có lương hưu.

Thống kê cho thấy, có khoảng 109.000 người đã rút BHXH một lần dù đã có thời gian đóng từ 15 năm trở lên. Nhiều người do khó khăn kinh tế, tâm lý muốn "rút cho chắc" hoặc thiếu niềm tin vào khả năng thụ hưởng lâu dài đã chọn cách này.

Đến nay, dù Luật BHXH 2024 chưa có hiệu lực, nhưng sau khi được Quốc hội thông qua, chính sách mới đã tác động tích cực đến tâm lý của người dân. Cụ thể, lũy kế đến hết tháng 3/2025, toàn quốc có hơn 267.000 người hưởng BHXH một lần, giảm gần 70.000 người, tương đương 26,17% so với cùng kỳ năm 2024.

Người dân Hà Nội không phải xếp hàng xin cấp phép xây dựng nhà ở từ 9/6

Từ ngày 9/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến và trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Cụ thể, Trung tâm sẽ triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến toàn trình đối với 5 thủ tục hành chính:

Thủ tục 1: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Thủ tục 2: Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

Thủ tục 3: Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

Thủ tục 4: Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

Thủ tục 5: Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

Triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với 7 thủ tục hành chính, gồm:

Thủ tục 1: Cấp giấy phép xây dựng mới công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Thủ tục 2: Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II.

Thủ tục 3: Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II.

Thủ tục 4: Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II.

Thủ tục 5: Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II.

Thủ tục 6: Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II.

Thủ tục 7: Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Thêm nhiều hộ kinh doanh tố cán bộ xã, thị trấn ở Đắk Nông trây ỳ trả nợ

Suốt 13 năm qua, hai cuốn sổ ghi nợ của chị T – chủ một cửa hàng văn phòng phẩm ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp vẫn được lưu giữ cẩn thận.

Thoạt nhìn bên ngoài, phần bìa của cuốn sổ ghi nợ đã nhàu nhĩ, rách nát, nhưng nội dung bên trong vẫn còn rất rõ ràng, rành mạch. Tất cả đều thể hiện số lượng hàng hóa mà UBND xã Kiến Thành và Đảng ủy, UBND thị trấn Kiến Đức đã mua nhưng chưa thanh toán.

Theo chị T, trong giai đoạn 2020–2021, các cán bộ ở Đảng ủy, UBND thị trấn Kiến Đức đã mua nhiều hàng hóa tại cửa hàng, trong đó, bao gồm cả văn phòng phẩm, bia, nước ngọt và quà tặng. Đến nay, tổng số nợ mà các cán bộ Đảng ủy, UBND thị trấn Kiến Đức phải thanh toán là hơn 90 triệu đồng.

Ngoài Đảng ủy, UBND thị trấn Kiến Đức, trong giai đoạn 2013–2021, UBND xã Kiến Thành cũng nợ hộ kinh doanh này hơn 80 triệu đồng. Các khoản nợ đã được cán bộ địa phương ký xác nhận, song đến nay chưa được thanh toán.

Cũng theo chị T, mặc dù chị đã nhiều lần đến UBND thị trấn Kiến Đức và UBND xã Kiến Thành đề nghị thanh toán, nhưng hai đơn vị này chưa giải quyết dứt điểm.

Mới đây, chị buộc phải làm đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Huyện ủy Đắk R'lấp, mong muốn huyện có chỉ đạo để hai địa phương trên thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Tương tự, chị L đang kinh doanh hoa tươi ở thị trấn Kiến Đức cũng là chủ nợ của một số cán bộ ở Đảng ủy, UBND thị trấn Kiến Đức. Theo chị L, từ năm 2023 đến nay, các cán bộ ở thị trấn Kiến Đức chưa thanh toán số tiền nợ khoảng 18 triệu đồng cho chị.

Chị L bức xúc: "Các sản phẩm hoa đều được giao từ năm 2023. Tôi đã nhiều lần liên hệ để yêu cầu thanh toán công nợ nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ địa phương. Sắp tới khi các xã sáp nhập, tôi lo ngại sẽ không đòi lại được tiền, nên mới đây phải gửi đơn lên huyện, mong được hỗ trợ".

Theo tìm hiểu, ngoài hai trường hợp nêu trên, một số hộ kinh doanh khác trên địa bàn huyện Đắk R'lấp cũng đã gửi đơn đến lãnh đạo huyện để đề nghị chỉ đạo các địa phương liên quan thanh toán khoản nợ nần.

Điều đáng nói, phần lớn số nợ này đã kéo dài nhiều năm và liên quan đến các cán bộ đã nghỉ hưu hoặc đã thuyên chuyển công tác.

Truy tìm danh tính người đàn ông 'thoát y', đuổi theo một cô gái trong đêm

Cơ quan chức năng địa phương đang truy tìm danh tính người đàn ông có hành vi "thoát y", đuổi theo một cô gái trong đêm xảy ra tại quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng một phút, ghi lại cảnh tượng gây sốc nói trên. Sự việc được cho là xảy ra vào tối 5/6 tại ngõ 515 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Đoạn clip cho thấy người đàn ông mặc áo phông trắng, quần đùi xanh, rượt đuổi cô gái đang đi xe máy. Không dừng lại ở đó, người này còn cởi bỏ toàn bộ quần áo giữa đường.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, người đàn ông bám theo cô gái đến tận đầu ngõ. Khi dừng lại, đối tượng bất ngờ lột sạch quần áo, tiến sát cô gái khoảng 10 mét, sau đó quay lưng lại, mặc lại quần áo và rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Toàn bộ hành vi nêu trên đã được camera ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Trao đổi với báo chí, bà Ngô Thị Thúy Lan, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc xác nhận vụ việc và cho biết công an phường đang truy tìm danh tính người đàn ông có hành vi phản cảm nêu trên.

Đăng ký học bóng rổ cho con, một phụ nữ bị lừa gần 3,9 tỉ đồng

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh vụ việc một phụ nữ bị lừa gần 3,9 tỉ đồng thông qua hình thức mạo danh tư vấn viên lớp học bóng rổ cho trẻ em.

Theo trình báo, sáng 3/6, chị G. (ngụ TP Hồ Chí Minh) tham gia một nhóm Facebook để tìm lớp học bóng rổ cho con. Tại đây, một đối tượng liên hệ, tự xưng là "tư vấn viên" và đề nghị chị G. tải ứng dụng mạng xã hội L. chat để trao đổi chi tiết.

Đối tượng giới thiệu với chị G. về chương trình "Thắp sáng ước mơ" dành cho phụ huynh và học sinh, đồng thời yêu cầu chị chuyển 639.000 đồng đến một tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty M.V., với lý do là "phí xét học bổng" và sẽ được hoàn lại ngay.

Tuy nhiên, sau lần chuyển đầu tiên, chị G. liên tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền với các lý do như "chuyển sai nội dung", "chưa đúng thao tác" hoặc "cần hoàn tất xét duyệt hồ sơ". Một tài khoản có tên "chuyên viên Lê Minh Tuấn" liên tục thúc giục, cảnh báo rằng nếu không chuyển tiền kịp sẽ bị "rớt xét duyệt", khiến chị G. mất cảnh giác và tiếp tục làm theo hướng dẫn.

Từ ngày 4 đến ngày 5/6, chị G. đã thực hiện tổng cộng 18 lần chuyển tiền đến hai tài khoản ngân hàng khác nhau, trong đó có tài khoản đứng tên cá nhân Nguyễn Ngọc Tài.

Sau khi không thể liên lạc được với các đối tượng, chị G. mới nhận ra mình bị lừa và lập tức đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền chị đã chuyển là gần 3,9 tỉ đồng.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng nhu cầu của các bậc phụ huynh muốn tìm các lớp học ngoại khoá cho con em nhân dịp nghỉ hè. Các đối tượng có thủ đoạn bài bản, đánh vào tâm lý phụ huynh vì con cái, thúc ép thời gian xử lý để người bị hại không kịp kiểm chứng.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân khi hoạt động trên không gian mạng cần đặc biệt lưu ý đến nguyên tắc 3 không, 3 có.

Cụ thể, 3 không là: không vội tin, không làm vội, không tiết lộ; 3 có gồm: có kiểm tra, có cảnh giác, có bảo mật. Người dân không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin lạ mà không xác minh rõ ràng.