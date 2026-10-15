Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie, nhan sắc Trang Pháp gây chú ý

Thứ năm, 16:53 15/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm đăng tải loạt ảnh gia đình đầm ấm bên ông xã Lương Thế Thành và con gái nhỏ Rosie, trong khi đó ca sĩ Trang Pháp thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc xinh tươi, gợi cảm.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie , Trang Pháp gây chú ý - Ảnh 1.

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc bên ông xã Lương Thế Thành và con gái Rosie.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie , Trang Pháp gây chú ý - Ảnh 2.

Trước đó, vào ngày 10/10, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc báo tin đã đón con thứ hai chào đời, thu hút sự quan tâm của đồng nghiệp, khán giả cùng nhiều lời chúc mừng.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie , Trang Pháp gây chú ý - Ảnh 3.

Trang Pháp gây chú ý với loạt ảnh xinh tươi, quyến rũ và nổi bật với mái tóc hồng quen thuộc.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie , Trang Pháp gây chú ý - Ảnh 4.

Ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ niềm vui nhân dịp sinh nhật 50 tuổi. Minh Tuyết sinh năm 1976, là con gái út trong một gia đình có sáu anh chị em. Trong đó, hai chị gái của cô là Cẩm Ly và Hà Phương đều là ca sĩ nổi tiếng.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie , Trang Pháp gây chú ý - Ảnh 5.

Hà Anh chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng đưa hai con Myla, Luca tới vui chơi tại công viên DreamWorld tại Australia.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie , Trang Pháp gây chú ý - Ảnh 6.

Ca sĩ Thanh Thảo đăng lại bức ảnh kỷ niệm xúc động bên người bạn thân thiết Hồng Ngọc. Bức ảnh gợi nhớ lại ký ức thanh xuân của hai nữ ca sĩ - những người bạn thân thiết cả trên sân khấu lẫn ngoài đời thực.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie , Trang Pháp gây chú ý - Ảnh 7.

Diễn viên Hồng Đào chia sẻ hình ảnh trong căn nhà màu tím, đồng thời tiết lộ đảm nhận vai bà Tím trong bộ phim "Ngày con còn mẹ" dự kiến ra rạp ngày 11/11.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie , Trang Pháp gây chú ý - Ảnh 8.

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(Ảnh FB nhân vật)

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