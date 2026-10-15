Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie, nhan sắc Trang Pháp gây chú ý

Ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ niềm vui nhân dịp sinh nhật 50 tuổi. Minh Tuyết sinh năm 1976, là con gái út trong một gia đình có sáu anh chị em. Trong đó, hai chị gái của cô là Cẩm Ly và Hà Phương đều là ca sĩ nổi tiếng.