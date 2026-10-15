Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc bên con gái Rosie, nhan sắc Trang Pháp gây chú ý
GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm đăng tải loạt ảnh gia đình đầm ấm bên ông xã Lương Thế Thành và con gái nhỏ Rosie, trong khi đó ca sĩ Trang Pháp thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc xinh tươi, gợi cảm.
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