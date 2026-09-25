'Tan chảy' với khoảnh khắc đáng yêu của con gái Ngô Thanh Vân ở Na Uy

Chuyến đi Na Uy đầu tiên của con gái Ngô Thanh Vân GĐXH - Vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi Na Uy đầu tiên với con gái - bé Gạo. Những khoảnh khắc hài hước và sự chuẩn bị chu đáo của vợ chồng Ngô Thanh Vân khiến fan thích thú.

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình đưa con gái đầu lòng – bé Gạo về thăm quê ngoại tại Na Uy. Đây là nơi mẹ và người thân của nữ diễn viên đang sinh sống, đồng thời cũng là nơi cô từng gắn bó suốt thời thanh xuân trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Theo bà mẹ một con, hai vợ chồng cô chờ Gạo tròn một tuổi, chập chững biết đi và ăn thô thật tốt, rồi mới bắt đầu hành trình giới thiệu thế giới này với con. Và dù mới lần đầu xuất ngoại, nhóc tì 13 tháng tuổi nhà "đả nữ" đã khiến đông đảo khán giả thả tim vì biểu cảm vô cùng dạn dĩ và đáng yêu.

Không cầu kỳ, những bức ảnh chỉ ghi lại vài giây cả gia đình ở giữa khung cảnh thiên nhiên Na Uy nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận được niềm hạnh phúc, ấm áp của chuyến đi.

Bé Gạo được ba Huy hết sức cưng chiều.

Trong một video, cô bé tỏ ra khá dạn dĩ khi gặp những người thân và hàng xóm tại quê ngoại, chủ động chào hỏi mọi người. Ngô Thanh Vân vì thế còn vui vẻ gọi con gái là "Hoa hậu thân thiện".

Ngoài ra, chuyến đi lần này cũng giúp bé Gạo lần đầu làm quen với một không gian sống rất khác so với Việt Nam. Gia đình lưu lại Na Uy đúng thời điểm mùa thu, khi thời tiết se lạnh hơn, vì vậy hành trang của cô bé cũng được mẹ chuẩn bị kỹ càng để thích nghi với chuyến đi dài và môi trường mới.

"Gần hai tuần qua, cả nhà đi từ Oslo, băng qua những vùng núi rồi men theo miền Tây Na Uy. Gạo đã được nhìn thấy hồ, sông, suối, thác nước, biển, núi và những cánh rừng thông cao lớn. Em đã đi qua những ngày mưa, những ngày nắng, thấy cả cầu vồng và cảm nhận cái lạnh trên má. Với một em bé một tuổi, mọi thứ đều thật to lớn và mới mẻ", nữ diễn viên 8X tâm sự.

Ngô Thanh Vân đăng hình ảnh hai mẹ con cùng hướng mắt về phía cầu vồng và viết: “Magical moment. We found the rainbow … daddy” (tạm dịch: Khoảnh khắc diệu kỳ. Bố ơi, chúng ta tìm thấy cầu vồng rồi…).



Trong khi đó, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần được ví như "bố mẹ siêu nhân" nhờ sức khỏe dẻo dai và chuẩn bị mọi thứ chu đáo. "Với ba mẹ, điều đẹp nhất trong chuyến đi là được nhìn thấy ánh mắt tò mò của Gạo trước những điều đầu tiên ấy và nhận ra em đang lớn lên từng ngày", Ngô Thanh Vân chia sẻ thêm.

Ngô Thanh Vân cử hành hôn lễ với Huy Trần tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Đầu tháng 5/2025, dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô thông báo mang thai sau thời gian nỗ lực làm IVF. Đến đầu 8/2025, con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời. Lần đầu làm cha mẹ ở tuổi U50, cặp đôi luôn dành trọn sự chăm sóc tỉ mỉ cho ái nữ.

Những ngày ở Na Uy được Ngô Thanh Vân ghi lại chủ yếu bằng các khoảnh khắc rất đời thường của bé Gạo.

Và dù mới lần đầu xuất ngoại, nhóc tì 13 tháng tuổi nhà "đả nữ" đã khiến đông đảo khán giả thả tim vì biểu cảm vô cùng dạn dĩ và đáng yêu.

Bé Gạo và mẹ Vân.