Chuyến đi Na Uy đầu tiên của con gái Ngô Thanh Vân

Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân: 'Tôi từng nửa chữ tiếng Việt cũng không biết, dùng GPT đọc kịch bản' GĐXH - "Chị Ngô Thanh Vân nhắc tôi khi thực hiện cảnh hành động phải chú ý diễn bằng mắt... Chị cũng dặn phải biết dừng lại một nhịp đúng lúc để ống kính camera có thể bắt trọn các góc máy đặc tả người hùng", Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân lần đầu cho con gái - bé Gạo về quê ngoại Na Uy. Trước giờ lên máy bay, bà mẹ một con khiến fan thích thú khi đăng một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chồng tay xách nách mang kèm dòng trạng thái hài hước: "Làm sao để đi du lịch thật là tinh gọn ạ. Là phải đem theo một ông bố thật khỏe… Huy Trần".

Trong đoạn clip, Ngô Thanh Vân đeo địu bé Gạo, còn Huy Trần mang vác từ vali, túi xách đến đủ thứ vật dụng lỉnh kỉnh cho chuyến đi. Không chỉ thế, Ngô Thanh Vân còn tự hào: "Mọi thứ đã có ba lo… Cám ơn ba vì một chuyến bay quá dài".

Dưới phần bình luận, Huy Trần còn trêu bà xã: "Còn thêm 5 vali đã kí gửi nữa trời ơi", trong khi Ngô Thanh Vân chỉ đáp lại bằng một câu đầy vẻ vô tội: "Huy Trần, mẹ không biết gì hết".

Ngô Thanh Vân khiến fan thích thú khi chia sẻ hình ảnh trái ngược của 2 mẹ con và ba Huy trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của bé Gạo.

Chuyến bay 16 tiếng sang Na Uy của gia đình Ngô Thanh Vân với nhiều vali đồ. Ngô Thanh Vân cùng mẹ ruột sang Na Uy định cư từ năm 15 tuổi. Cô sống tại đây khoảng 10 năm, trước khi về Việt Nam. Hiện gia đình và mẹ của cô vẫn sống ở đất nước Bắc Âu này.

Trước đó, Ngô Thanh Vân cũng khiến nhiều mẹ bỉm trầm trồ khi chia sẻ màn chuẩn bị hành lý kỹ lưỡng cho chuyến xuất ngoại đầu đời của bé Gạo. Nữ diễn viên cho biết cô cho con gái về thăm quê ngoại Na Uy hai tuần, đúng dịp mùa thu se lạnh. Cô đã chuẩn bị rất kỹ đồ đạc cho ái nữ từ quần áo, bỉm sữa, thuốc men, địu, bồn tắm di động, ghế địu,... rất đầy đủ. Cả chiếc vali to đều dùng để đựng đồ đạc của bé Gạo trong 2 tuần.

Vì thế, "bí quyết" mà Ngô Thanh Vân tiết lộ để đi máy bay nhẹ nhàng nhất khiến nhiều người bật cười. "Mặt ba Huy ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều 2 mẹ con Bao Gạo"; "Không cần mang gì cả. Chỉ cần dẫn theo quả chồng là đủ!"; "Yêu và cưới đúng người nên lúc nào cũng vui vẻ. Chúc mừng Vân luôn hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình"; "Mẹ Vân chọn đúng người nên cuộc đời nhẹ tênh"; "Gạo nhìn ba Huy ngơ ngác, cưng xỉu ấy";... một số bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng của vợ chồng Ngô Thanh Vân.

Sau 16 tiếng bay, Ngô Thanh Vân đã cập nhật: "Một con chim cánh cụt đã đáp máy bay an toàn ở Nauy ạ".