Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là 'thần đồng' dancersport

Thứ tư, 15:30 14/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Kubi - con trai nhà Khánh Thi và Phan Hiển được khán giả khen có tố chất chuẩn "con nhà người ta" nhờ chiều cao lẫn tài năng vượt trội.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là thần đồng dancersport - Ảnh 1.Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả khi tập múa

GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi gây chú ý khi tập múa ở tuổi lên 3. Cô bé ngày càng thông minh, lanh lợi và thể hiện tố chất nghệ thuật thừa hưởng từ gia đình.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là thần đồng dancersport - Ảnh 1.

Khánh Thi mới đây đã hãnh diện khoe con trai có chiều cao hơn bố. Ở tuổi 11, Kubi có chiều cao 1m63. Cậu bé khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vóc dáng ngày càng phổng phao, điển trai. 

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là thần đồng dancersport - Ảnh 2.

Kubi không chỉ điển trai mà còn thừa hưởng gen nghệ thuật nhảy múa từ bố mẹ. Mới 11 tuổi nhưng cậu đã thi đấu ở nhiều giải dancesport từ trong nước đến quốc tế. 

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là thần đồng dancersport - Ảnh 3.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống dancesport, cậu bé từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển. 

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là thần đồng dancersport - Ảnh 4.

Kubi sinh năm 2015, là con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Được tiếp xúc với dancesport từ khi mới 2-3 tuổi, cậu bé sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu đặc biệt với bộ môn này. 

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là thần đồng dancersport - Ảnh 5.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bố mẹ, Kubi liên tục tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế, gặt hái nhiều thành tích đáng nể.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là thần đồng dancersport - Ảnh 6.

Năm 2023, Kubi cùng bạn nhảy Linh San đã xuất sắc giành huy chương vàng tại giải Syllabus World Championship tổ chức ở Italy. Thành tích này giúp cậu bé trở thành một trong những vận động viên dancesport nhỏ tuổi nhất của Việt Nam đạt được danh hiệu quốc tế. 

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là thần đồng dancersport - Ảnh 7.

Không dừng lại ở đó, năm 2024, Kubi tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới ở lứa tuổi thiếu nhi tại giải Syllabus World Championship. Thành tích ấn tượng này khiến nhiều người ngưỡng mộ và gọi cậu bé là "thần đồng dancesport" của Việt Nam.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là thần đồng dancersport - Ảnh 8.

Dù còn nhỏ tuổi, Kubi đã sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước cùng nền tảng vững chắc từ gia đình nổi tiếng trong làng dancesport. Với niềm đam mê và sự đầu tư bài bản, cậu bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và nối bước thành công của bố mẹ trong tương lai.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi cao hơn bố mẹ, được gọi là thần đồng dancersport - Ảnh 10.Mẹ ruột Khánh Thi ở tuổi U80 vẫn tươi trẻ, dùng mạng xã hội sành điệu

GĐXH - Khánh Thi hài hước chia sẻ rằng, mẹ cô dù đã ở tuổi U80 vẫn sử dụng Facebook và cập nhật thông tin trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là ở tuổi xế chiều, mẹ của nữ kiện tướng vẫn rất trẻ đẹp.

 

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