Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả khi tập múa

Mẹ ruột Khánh Thi ở tuổi U80 vẫn tươi trẻ, dùng mạng xã hội sành điệu GĐXH - Khánh Thi hài hước chia sẻ rằng, mẹ cô dù đã ở tuổi U80 vẫn sử dụng Facebook và cập nhật thông tin trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là ở tuổi xế chiều, mẹ của nữ kiện tướng vẫn rất trẻ đẹp.

Ở tuổi lên 3, Lisa – con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển gây chú ý với vẻ ngoài bụ bẫm, những biểu cảm đáng yêu và tính cách tinh nghịch. Sinh ra trong gia đình có truyền thống khiêu vũ thể thao, cô bé sớm được tiếp xúc với nghệ thuật nhưng vẫn được bố mẹ để phát triển theo cách riêng của mình.

Khoảnh khắc tập múa đáng yêu của Lisa.

Lisa tên thật Thùy Linh, sinh tháng 9/2023, là con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển. Ngày 9/9 vừa qua, cô bé đón sinh nhật tuổi lên 3. Trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ những hình ảnh của con gái và gọi Lisa bằng biệt danh thân mật "em bé bánh bao".

Ở tuổi lên 3, Lisa sở hữu gương mặt tròn, đôi má phúng phính cùng vẻ ngoài hồn nhiên. Trong những khoảnh khắc được bố mẹ chia sẻ, cô bé thường xuất hiện với những biểu cảm tự nhiên, khi nhõng nhẽo, lúc lại cười đùa đầy tinh nghịch.

Là con út trong gia đình có ba người con, Lisa nhận được nhiều sự quan tâm của bố mẹ và hai anh chị Kubi, Anna. Nếu Kubi đã sớm bộc lộ niềm đam mê với dancesport, Anna cũng được làm quen với các hoạt động nghệ thuật, thì Lisa vẫn đang trong giai đoạn khám phá thế giới xung quanh.

Nét ngây thơ của bé Lisa.

Những hình ảnh đời thường của gia đình Khánh Thi cho thấy các con có nhiều thời gian bên nhau. Lisa thường xuất hiện trong những khoảnh khắc vui chơi cùng anh chị, tạo nên không khí gần gũi của một gia đình đông con. Sự xuất hiện của cô bé cũng mang đến nhiều màu sắc mới cho cuộc sống của vợ chồng nữ kiện tướng.

Có bố mẹ đều là những gương mặt nổi bật của làng khiêu vũ thể thao, Lisa sớm được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật. Tuy nhiên, Khánh Thi và Phan Hiển không vội vàng định hướng tương lai cho con gái mà tạo điều kiện để bé trải nghiệm những bộ môn phù hợp với lứa tuổi.

Từ năm 2026, Lisa bắt đầu làm quen với một số hoạt động như ballet, hiphop, dancesport và catwalk tại trung tâm nghệ thuật của gia đình. Những hình ảnh cô bé trong trang phục ballet, tập làm quen với các động tác cơ bản nhận được sự quan tâm của người theo dõi.

Ở tuổi này, việc học múa cũng là cơ hội để Lisa vận động, cảm nhận âm nhạc và rèn luyện sự linh hoạt. Cô bé chưa phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe về thành tích mà chủ yếu làm quen với lớp học và các hoạt động mới.

Bé Lisa có năng khiếu nhảy múa thừa hưởng gen từ gia đình.

Với Khánh Thi và Phan Hiển, việc các con tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm không đồng nghĩa với chuyện phải nối nghiệp bố mẹ. Cả hai có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nên hiểu rằng để theo đuổi dancesport cần sự kiên trì, kỷ luật và niềm đam mê thực sự.

Bởi vậy, Lisa được tạo điều kiện thử sức nhưng không bị đặt trước những kỳ vọng quá lớn. Khi con còn nhỏ, điều quan trọng là bé cảm thấy vui vẻ, thoải mái trong quá trình học tập và vui chơi.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

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