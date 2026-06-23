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Tin sao 23/6: Mỹ Tâm là 'fan cứng' của Lionel Messi, Hồ Ngọc Hà tình tứ bên Kim Lý

Thứ ba, 17:58 23/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Mỹ Tâm qua Mỹ để cổ vũ cho thần tượng Lionel Messi, trong khi Hồ Ngọc Hà gây chú ý với những khoảnh khắc đẹp cùng Kim Lý và các con.

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Ngày 23/6, ca sĩ Mỹ Tâm đăng loạt ảnh cổ vũ thần tượng Lionel Messi trên khán đài nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Argentina và Áo tại World Cup 2026.

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Trong loạt ảnh, Mỹ Tâm diện áo số 10 mang tên Messi, hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên Argentina. Cô không giấu được sự phấn khích khi liên tục ghi lại những khoảnh khắc siêu sao người Argentina xuất hiện trên màn hình lớn.

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Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ những hình ảnh hậu trường cảnh quay có sự tham gia của cả gia đình. Những khoảnh khắc tình tứ bên ông xã Kim Lý nhận về vô số lời khen từ người hâm mộ.

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Hồ Ngọc Hà chia sẻ rằng, cô luôn muốn giữ những khoảnh khắc đáng yêu và đẹp đẽ cùng các thành viên trong gia đình.

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Thúy Diễm vừa đăng loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ ở khu du lịch biển nổi tiếng. Nữ diễn viên tiết lộ dù mang bầu nhưng vẫn được ông xã Lương Thế Thành đưa đi chơi.

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Thời gian gần đây, Thúy Diễm thường xuyên xuất hiện cùng chồng ở một số sự kiện, đi du lịch. Cặp đôi diễn viên đang cho thấy hôn nhân viên mãn và hạnh phúc khi sắp đón thêm thành viên mới trong gia đình.

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Diva Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh thư giãn chào ngày mới bằng việc vừa nghe nhạc, thưởng thức ly cafe và suy ngẫm về âm nhạc.

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Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển hồi năm 2009 nhân dịp sinh nhật chồng. Bắt đầu từ mối tình cô - trò, Khánh Thi và Phan Hiển hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

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Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh cách đây 10 năm và hiện tại kèm những dòng suy nghĩ về những gì đã qua. "Bất kể quá khứ đã từng trải qua sóng gió gì, miễn là bây giờ chúng ta cảm thấy bình an nghĩa là tất cả mọi việc xảy ra đều hợp lý", nam nhạc sĩ viết.

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 23/6: Mỹ Tâm là 'fan cứng' của Lionel Messi, Hồ Ngọc Hà tình tứ bên Kim Lý - Ảnh 10.Tin sao 22/6: Hari Won đón tuổi mới với nhan sắc 'gây sốt', Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn

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Tin sao 23/6: Mỹ Tâm là 'fan cứng' của Lionel Messi, Hồ Ngọc Hà tình tứ bên Kim Lý - Ảnh 11.'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' lên sóng tập đầu tiên ngày 27/6

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