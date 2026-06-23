Tin sao 23/6: Mỹ Tâm là 'fan cứng' của Lionel Messi, Hồ Ngọc Hà tình tứ bên Kim Lý
GĐXH - Mỹ Tâm qua Mỹ để cổ vũ cho thần tượng Lionel Messi, trong khi Hồ Ngọc Hà gây chú ý với những khoảnh khắc đẹp cùng Kim Lý và các con.
Hồng Đăng gây chú ý khi đưa vợ con du lịch xuyên Việt 21 ngàyGiải trí - 49 phút trước
GĐXH - Hồng Đăng cùng gia đình khám phá Việt Nam trong 21 ngày với những điểm đến nổi tiếng. Từ Đồng Hới đến vịnh Vĩnh Hy hay Đà Lạt mỗi khoảnh khắc gia đình đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Hai nghệ sĩ Việt gây sốt khi sang Mỹ xem World CupGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh là hai nghệ sĩ Việt gây chú ý khi trực tiếp sang Mỹ xem World Cup 2026. Họ cùng trải nghiệm những trận cầu nảy lửa, cổ vũ cho thần tượng Messi và đội tuyển yêu thích.
Nữ BTV Thể thao VTV - ứng viên sáng giá Miss Grand Vietnam 2026 bất ngờ rút luiGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - BTV Ngọc Quỳnh "Nóng cùng World Cup" bất ngờ rút lui khỏi Miss Grand Vietnam 2026 do lịch trình bận rộn. Cô gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và hẹn gặp lại trong các chương trình trên VTV.
Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau khi sinh con thứ 2Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh xuất hiện giản dị khi gặp gỡ bạn bè nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ và sự cuốn hút sau khi sinh con thứ 2.
Phản ứng của Hoa hậu Bảo Ngọc khi bị tố 'phông bạt' thư mời học thạc sĩ trường top đầu thế giớiGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc đã lên tiếng về việc bị tố 'phông bạt' thư mời học thạc sĩ trường Đại học Columbia tại Mỹ. Cô khẳng định sẽ bắt đầu học vào tháng 5/2027.
Sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chồng là Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì anh luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn che chở và đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường.
'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' lên sóng tập đầu tiên ngày 27/6Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" chính thức bắt đầu từ tuần này với tập đầu tiên lên sóng ngày 27/6.
Diễn viên Quang Minh tuổi U70 phong độ bên vợ trẻGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Quang Minh trong một sự kiện thời trang đã xuất hiện cùng vợ trẻ. Điều khiến khán giả chú ý, ở tuổi U70 nam diễn viên vẫn phong độ.
Đôi bạn thân Khuê và Cương bất hòa vì 'chiêu trò' của Tuyết LanXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi biết Cương đến dự sinh nhật Tuyết Lan và làm thân với Thái, Khuê giận Cương đến mức nghỉ chơi.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ khoe vũ đạo như dancerGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe vũ đạo trong sự kiện ra mắt chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Để tham gia chương trình này, nam nhạc sĩ đã dày công luyện tập nhiều kỹ năng mới.
Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Công an ập vào phòng và chứng kiến cảnh Quý Hoàng đang ở trong tình trạng phê thuốc, hoàn toàn không biết gì.