Tin sao 23/6: Mỹ Tâm là 'fan cứng' của Lionel Messi, Hồ Ngọc Hà tình tứ bên Kim Lý

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh cách đây 10 năm và hiện tại kèm những dòng suy nghĩ về những gì đã qua. "Bất kể quá khứ đã từng trải qua sóng gió gì, miễn là bây giờ chúng ta cảm thấy bình an nghĩa là tất cả mọi việc xảy ra đều hợp lý", nam nhạc sĩ viết.