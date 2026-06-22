Tuyết Lan bày tỏ tình cảm với Cương bằng nụ hôn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Phía bên kia thành phố", sau khi nói cho Cương biết sự thật về anh trai của Tuyết Lan, Khuê cho rằng nếu đã không thú nhận được với Tuyết Lan thì nên nghỉ chơi với cô.

Cương dù không thích đề xuất này nhưng phải miễn cưỡng đồng ý. Cương hứa sẽ không còn gặp hay chơi với Tuyết Lan nữa.

Khuê đã nói sự thật về anh trai của Tuyết Lan cho Cương biết. Ảnh VTV

Tuy nhiên, việc giấu Tuyết Lan khiến Khuê luôn căng thẳng và bị ảnh hưởng sức khỏe. Bà Phúc thấy vậy trách mắng Cương vì cho rằng con trai thường xuyên đưa Khuê ra bãi sông chơi giữa trưa nắng nóng, khiến Khuê bị ốm.

Thấy Cương bị mắng, Khuê nhận lỗi do mình. Bà Xuân thắc mắc vì sao Khuê ngủ mơ mà vẫn luôn miệng nói "tàu đến".

Khuê bị căng thẳng sau khi biết được chuyện bí mật của Tuyết Lan. Ảnh VTV

Thực hiện lời hứa với Khuê, Cương cố tình tránh mặt Tuyết Lan và cô bạn không khó khăn để nhận ra điều này. Tuy vậy, Cương phủ nhận và bất ngờ khi cô bạn mời đến sinh nhật. "Cậu là bạn thân nhất của tớ nên cậu đến nhé", Tuyết Lan nói.

Cương không thể chối từ, đáp lại Tuyết Lan hôn lên má Cương để bày tỏ tình cảm.

Tuyết Lan bày tỏ tình cảm với Cương. Ảnh VTV

Khi Cương đang chuẩn bị đến tiệc sinh nhật thì nhận được tin nhắn của Khuê. Khuê nói cần phải kể cho Tuyết Lan biết sự thật vì không thể giấu mãi. Cương nhắn Khuê chờ mình nhưng kết quả lại nhận được hình ảnh Cương thân thiết với Tuyết Lan.

Khuê nhận được hình ảnh Tuyết Lan thân mật với Cương. Ảnh VTV

Tập 17 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng 21h ngày 22/6 trên VTV1.



Diệu (Quỳnh Châu) ghê sợ khi đối diện với người chồng ngoại tình GĐXH - Diệu trở về nhà lấy quần áo để bỏ đi hẳn, mọi lời nói của chồng đều khiến cô liên tưởng đến chuyện anh ta ngoại tình.