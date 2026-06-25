Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tin sao 25/6: Đỗ Mỹ Linh chuẩn nội trợ đảm đang; con gái H'Hen Niê lại khiến fan 'tan chảy'

Thứ năm, 18:59 25/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh đăng tải video nội trợ đảm đang sau thời gian 'ở ẩn' sinh con thứ 2. Trong khi đó, H'Hen Niê và Nhật Kim Anh cũng gây chú ý với những khoảnh khắc bên con.

Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 1.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 2.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 3.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 4.

Đỗ Mỹ Linh gần đây đã dần tái xuất mạng xã hội sau khi sinh con thứ 2. Không chỉ tập trung chăm con, cô mới chia sẻ video nội trợ đảm đang khi cắm hoa, rửa rau...

Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 5.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 6.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 7.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 8.

Bé Harley - con gái H'Hen Niê và Tuấn Khôi lại khiến người hâm mộ thích thú với lịch trình "bận rộn": Chạy bộ và ăn dặm. "Nhìn ẻm ăn cái tự thấy thèm Kiwi luôn", ông xã H'Hen Niê chia sẻ.

Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 9.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 10.

Bé Lindo - con trai Quang Hải sau khi được mẹ đưa đi gặp bố thì được "thưởng": "Đưa cậu cả đi ăn kem Ý". Cậu nhóc nhà Quang Hải được khen vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu.

Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 11.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 12.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 13.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 14.

Nhật Kim Anh tranh thủ kỳ nghỉ hè để đưa 2 con đi du lịch biển. "Hạnh phúc là khi được nhìn các con vui vẻ, bình an và lớn lên trong tình yêu thương. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy cuộc đời thật viên mãn rồi!", cô chia sẻ.

Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 15.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 16.

Trần Tiểu Vy thích thú khoe video, hình ảnh cùng hội bạn thân đi biển: "Mấy bà bạn, lâu lâu được đi biển kiểu...".

Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 17.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 18.
Đỗ Mỹ Linh trở lại với video nội trợ ; H ' Hen Niê khoe con gái đáng yêu 2026 - Ảnh 19.

Diễn viên Thanh Hương đăng ảnh tay chân bị thương, mẩn ngứa khi đóng phim mới, kèm trạng thái: "Không có vai nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ thôi".

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ

Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ

Tin sao 23/6: Mỹ Tâm là 'fan cứng' của Lionel Messi, Hồ Ngọc Hà tình tứ bên Kim Lý

Tin sao 23/6: Mỹ Tâm là 'fan cứng' của Lionel Messi, Hồ Ngọc Hà tình tứ bên Kim Lý

Tin sao 22/6: Hari Won đón tuổi mới với nhan sắc 'gây sốt', Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn

Tin sao 22/6: Hari Won đón tuổi mới với nhan sắc 'gây sốt', Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn

Tin sao 21/6: Động thái mới của Nam Anh, Á hậu Ngô Thùy Linh gợi cảm ở tuổi 42

Tin sao 21/6: Động thái mới của Nam Anh, Á hậu Ngô Thùy Linh gợi cảm ở tuổi 42

Cùng chuyên mục

Diễn viên Lan Thy: 'Đời cha mặc vest được 2 lần'

Diễn viên Lan Thy: 'Đời cha mặc vest được 2 lần'

Giải trí - 11 phút trước

GĐXH - “Đời cha mặc vest được 2 lần: Một lần ở đám cưới mẹ con, một lần là đám cưới con”, Lan Thy "Em và Trịnh" chia sẻ trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý Bình

Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý Bình

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý Bình trong buổi họp lớp 20 năm ra trường. Cô chia sẻ kỷ niệm với các bạn cũ và thầy giáo Đức Hải.

Nữ diễn viên sinh năm 1999 từng bị khán giả "ghét lây" vì đóng tiểu tam, nay trở thành "ẩn số" của phim chống ma túy

Nữ diễn viên sinh năm 1999 từng bị khán giả "ghét lây" vì đóng tiểu tam, nay trở thành "ẩn số" của phim chống ma túy

Giải trí - 3 giờ trước

Từ "tiểu tam đáng ghét nhất màn ảnh" trong "Chúng ta của 8 năm sau", cô đang thu hút sự chú ý với vai diễn nhiều bí ẩn ở "Lửa trắng".

Mai Phương Thúy: 'Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0'

Mai Phương Thúy: 'Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mai Phương Thúy khẳng định không cần danh hiệu Hoa hậu để thành công: "Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng".

Thưởng thức kiệt tác ballet thế giới Eugene Onegin tại Hà Nội và TP.HCM

Thưởng thức kiệt tác ballet thế giới Eugene Onegin tại Hà Nội và TP.HCM

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của Anna Karenina năm 2025, đoàn ballet danh tiếng nước Nga Eifman Ballet sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10/2026 với Eugene Onegin - một kiệt tác ballet của biên đạo Boris Eifman.

'Ả đào Hưng Yên' gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

'Ả đào Hưng Yên' gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đinh Kim Chi là 1 trong 31 thí sinh đã vượt qua vòng sơ khảo để vào vòng trong Miss Grand Vietnam 2026. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng người đẹp Hưng Yên gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười duyên.

Tình hình bất thường của Phạm Quỳnh Anh và chồng doanh nhân

Tình hình bất thường của Phạm Quỳnh Anh và chồng doanh nhân

Giải trí - 5 giờ trước

Cư dân mạng phát hiện ra nhiều dấu hiệu lạ của Phạm Quỳnh Anh và chồng.

Sau thành công của 'Thám tử Kiên', đạo diễn Victor Vũ làm phim kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam Sơn

Sau thành công của 'Thám tử Kiên', đạo diễn Victor Vũ làm phim kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam Sơn

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Phim điện ảnh "Chiến bào" do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, được lấy cảm hứng từ sự kiện kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam Sơn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy tài sản lớn thế nào mà tặng em gái biệt thự trên không 120 tỷ?

Hoa hậu Mai Phương Thúy tài sản lớn thế nào mà tặng em gái biệt thự trên không 120 tỷ?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Mai Phương Thúy gây sốc khi tặng em gái biệt thự trên không giá 120 tỷ. Nhiều người tò mò bí quyết thành công và khối tài sản "khủng" của Hoa hậu Việt Nam 2006.

Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cố

Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cố

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc các con.

Xem nhiều

Cảnh 'mặc ít' của Đinh Ngọc Anh bên cạnh 'ông trùm' NSƯT Hồ Phong gây chú ý

Cảnh 'mặc ít' của Đinh Ngọc Anh bên cạnh 'ông trùm' NSƯT Hồ Phong gây chú ý

Giải trí

GĐXH - Phân cảnh của Đinh Ngọc Anh và 'ông trùm' NSƯT Hồ Phong trong phim "Lửa trắng" đã thu hút được nhiều fan nam. Nhiều người còn hài hước muốn đóng thay NSƯT Hồ Phong ở phân cảnh này.

Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ

Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ

Giải trí
Nam NSƯT 46 tuổi sắp kết hôn lần 3, vợ sắp cưới là đồng nghiệp kém 7 tuổi, cũng từng ly hôn

Nam NSƯT 46 tuổi sắp kết hôn lần 3, vợ sắp cưới là đồng nghiệp kém 7 tuổi, cũng từng ly hôn

Giải trí
Hoa hậu Mai Phương Thúy tài sản lớn thế nào mà tặng em gái biệt thự trên không 120 tỷ?

Hoa hậu Mai Phương Thúy tài sản lớn thế nào mà tặng em gái biệt thự trên không 120 tỷ?

Giải trí
Không ai nhận ra mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz sau khi giải nghệ cưới thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ

Không ai nhận ra mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz sau khi giải nghệ cưới thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.