Tin sao 25/6: Đỗ Mỹ Linh chuẩn nội trợ đảm đang; con gái H'Hen Niê lại khiến fan 'tan chảy'
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh đăng tải video nội trợ đảm đang sau thời gian 'ở ẩn' sinh con thứ 2. Trong khi đó, H'Hen Niê và Nhật Kim Anh cũng gây chú ý với những khoảnh khắc bên con.
Đỗ Mỹ Linh gần đây đã dần tái xuất mạng xã hội sau khi sinh con thứ 2. Không chỉ tập trung chăm con, cô mới chia sẻ video nội trợ đảm đang khi cắm hoa, rửa rau...
Bé Harley - con gái H'Hen Niê và Tuấn Khôi lại khiến người hâm mộ thích thú với lịch trình "bận rộn": Chạy bộ và ăn dặm. "Nhìn ẻm ăn cái tự thấy thèm Kiwi luôn", ông xã H'Hen Niê chia sẻ.
Bé Lindo - con trai Quang Hải sau khi được mẹ đưa đi gặp bố thì được "thưởng": "Đưa cậu cả đi ăn kem Ý". Cậu nhóc nhà Quang Hải được khen vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu.
Nhật Kim Anh tranh thủ kỳ nghỉ hè để đưa 2 con đi du lịch biển. "Hạnh phúc là khi được nhìn các con vui vẻ, bình an và lớn lên trong tình yêu thương. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy cuộc đời thật viên mãn rồi!", cô chia sẻ.
Trần Tiểu Vy thích thú khoe video, hình ảnh cùng hội bạn thân đi biển: "Mấy bà bạn, lâu lâu được đi biển kiểu...".
Diễn viên Thanh Hương đăng ảnh tay chân bị thương, mẩn ngứa khi đóng phim mới, kèm trạng thái: "Không có vai nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ thôi".
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