Tin sao 25/6: Đỗ Mỹ Linh chuẩn nội trợ đảm đang; con gái H'Hen Niê lại khiến fan 'tan chảy'

3 giờ trước

GĐXH - Mai Phương Thúy khẳng định không cần danh hiệu Hoa hậu để thành công: "Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng".