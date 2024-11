Tin tối 1/11: Xác minh vụ bé 13 tuổi bị đánh hội đồng, lột hết quần áo giữa đường; lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh

Tin tối 31/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nơi nào rét nhất? Xót xa cặp bé trai song sinh tử vong trong sân nhà ngập nước GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường, từ đêm 1/1 nhiều nơi trời trở rét, có nơi dưới 15 độ; Hai bé trai song sinh ở Quảng Bình ngã xuống sân ngập nước, tử vong thương tâm.

Xác minh vụ thiếu nữ bị đánh hội đồng, lột hết quần áo giữa đường

Theo Vietnamnet, sáng nay (1/11), lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, công an huyện cùng phòng GD-ĐT đang phối hợp làm rõ, xử lý nghiêm vụ thiếu nữ bị nhóm bạn đánh hội đồng, lột quần áo.

"Theo thông tin ban đầu, nạn nhân và nhóm người trong clip đã nghỉ học. Chỉ có 1 em mặc đồng phục, chúng tôi đang xác minh xem học ở trường nào", lãnh đạo huyện thông tin.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 4 phút ghi lại cảnh thiếu nữ bị nhóm bạn đánh hội đồng tại một khu đất trống.

Qua clip cho thấy, nạn nhân ngồi bệt trên nền đất, nhóm bạn 5-7 người đứng xung quanh reo hò, nói tục. Một trong số đó đã túm tóc, dùng mũ bảo hiểm, cây gỗ đánh vào đầu thiếu nữ trên. "Đánh phải đánh mạnh lên xíu", một bạn nữ trong clip nói.

Sự việc chưa dừng lại, 3 bạn nữ đã đè nạn nhân xuống đất, sau đó lột quần. Ngay khi thoát khỏi sự khống chế, nạn nhân đứng lên thì bị nhóm bạn tiếp tục xé áo, lột sạch đồ trên người.

Dù xung quanh có nhiều nam giới nhưng không ai ngăn cản, thậm chí còn dùng điện thoại quay lại.

Sau đó, đoạn clip đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ bị phát tán trên mạng xã hội Facebook.

Theo xác minh của PV VietNamNet, vụ việc xảy ra tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới. Các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin cũng đã gỡ bài viết.

Có thể phục dựng được 90% bảo vật quốc gia chùa Phổ Quang vừa bị cháy rụi

Toàn bộ phần gỗ, mái ngói âm đều bị hư hỏng.





Theo đánh giá sơ bộ về thiệt hại của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (tại văn bản số 917/SVHTTDL-QLDSVH ngày 24/10), sau vụ cháy , toàn bộ phần mái bị cháy, ngói bị rơi vỡ, hệ thống cột chịu lực và cửa bị cháy toàn bộ. Các pho tượng bằng đất và bằng gỗ trong ngôi Tam Bảo bị nhiệt tác động hư hại, tổng giá trị vật chất thiệt hại sơ bộ khoảng 25 tỷ đồng.

Trao đổi với Tiền Phong , ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Thọ - cho biết sau khi chùa Phổ Quang bị cháy, sở đã có văn bản báo cáo lên Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về thiệt hại cũng như phương án bảo tồn bảo vật quốc gia.

Cũng theo ông Thủy, đây là công trình di tích lịch sử quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hiện tại vẫn phải niêm phong để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời Ban quản lý di tích chùa Phổ Quang phải kê khai các hạng mục bị thiệt hại. Bên cạnh đó, sở đang tiến hành lên phương án tu bổ, tôn tạo lại chùa trình lên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Theo ông Nguyễn Đình Chính - Phó trưởng Ban Quản lý di tích chùa Phổ Quang - Ban quản lý chùa đang tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an toàn cho di tích và các hệ thống các di vật, cổ vật, đặc biệt là bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá trong ngôi chùa.

''Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá hiện đã được dựng khung cứng bảo quản, che chắn cẩn thận, tránh tác động của mưa gió, ngói, dui hoành và cấu kiện gỗ khác rơi xuống. Với các pho tượng, từ thiệt hại hiện tại, có thể phục dựng lại khoảng 90% so với ban đầu. Chúng tôi mong muốn sớm được tu bổ, tôn tạo lại chùa", ông Chính cho biết thêm.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh: Nơi nghỉ hơn nửa tháng, nơi chỉ một tuần

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Sở GD&ĐT TP.HCM mới đây cho biết, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh TP.HCM kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 25/1 đến hết 2/2/2025 (tức 26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) giảm 3 - 7 ngày so với các năm trước. Các năm trước, TP.HCM thường cho học sinh nghỉ Tết 12 - 16 ngày.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết lý do là thành phố không kết hợp các ngày nghỉ cuối tuần: "Năm nay, ngày bắt đầu nghỉ vào thứ bảy, mùng 6 Tết rơi vào thứ hai. Nếu cho nghỉ thêm một tuần sẽ không đủ thời gian cho kế hoạch còn lại của năm học".

Kon Tum tạm thời là địa phương cho học sinh nghỉ dài nhất, thời gian từ ngày 24/1 đến ngày 7/2/2025. Do 7/2 là thứ sáu, học sinh ở tỉnh này sẽ được nghỉ tiếp hai ngày cuối tuần, nâng tổng số ngày nghỉ Tết Nguyên đán lên 17.

Các địa phương cho học sinh nghỉ Tết 14 ngày là: Bình Phước và Trà Vinh, từ ngày 20/1, trở lại trường ngày 2/2/2025; Tây Ninh và Yên Bái, học sinh nghỉ Tết từ ngày 22/1-4/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng): Lào Cai từ 24/1-6/2/2025; kỳ nghỉ của học sinh Quảng Ninh và Sóc Trăng lại bắt đầu từ 27/1 và kết thúc ngày 9/2.

Học sinh Cần Thơ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 22/1/2025 (23 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2/2/2025 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các đơn vị trường học nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 25/1/2025 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 6/2/2025 (mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tại Long An, thời gian nghỉ Tết Ất Tỵ của học sinh, giáo viên là 10 ngày, từ ngày 24/1/2025 (25 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2/2/2025 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Đăk Nông và Gia Lai cho học sinh nghỉ 12 ngày từ 25/1-5/2/2025.

Học sinh Hà Tĩnh nghỉ 11 ngày từ 25/1-4/2/2025.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của Hà Nội, các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm học thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Tết Nguyên đán 2024, học sinh Hà Nội từ mầm non, tiểu học, THCS tới THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025, các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học của học sinh, giáo viên Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Thông tin "một học sinh lớp 3 ở Bình Dương đâm chết bạn" là sai sự thật

Theo Tiền phong, ngày 1-11, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với P.V.Đ (SN 1998, ngụ tỉnh Kiên Giang, hiện tạm trú ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi "Cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân".

Trước đó, Đ. đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội với nội dung một học sinh lớp 3 ở phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đâm chết bạn học, sự việc khiến nhiều người hoang mang, lo lắng...

Đ. sau đó đã bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh, Công an TP Thủ Dầu Một mời làm việc.

Qua làm việc, Đ. cho biết đã nghe tin từ một người khác nói chuyện, sau đó đăng tải lên facebook cá nhân để "câu like" nhưng không kiểm chứng, xác thực thông tin.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, Đ. đã nhận thức được hành vi của mình là sai và cam kết không tái phạm.

Đ. đã bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật, vi phạm pháp luật.

Trả lại 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản

Thiếu tá Văn Đình Thăng - Trưởng Công an xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa nhận được trình báo của chị Phạm Thị Thái (SN 1976, trú thôn Kiều Văn) về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Ngày 30/10, chị Thái bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn gửi vào tài khoản cá nhân của mình. Do không xác định được tài khoản nguồn để hoàn trả và cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm, chị Thái đã nhanh chóng trình báo với công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Phổ đã tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, cư trú tại TP Hà Tĩnh.

Lực lượng công an đã hỗ trợ chị Thái hoàn tất các thủ tục để hoàn trả số tiền trên cho chị Huyền.

Trước hành động đẹp của chị Thái, Công an xã Xuân Phổ đã biểu dương tinh thần trung thực và mong muốn lan tỏa hành động tích cực này đến cộng đồng dân cư.

Chất lượng không khí tại một số điểm của Hà Nội và các tỉnh lân cận ở mức xấu

Ảnh chụp từ đường Nguyễn Trãi hướng ra Ngã Tư Sở. Ảnh tư liệu: Hoàng Hiếu/TTXVN





Cụ thể, tại Trạm đo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (số 556 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội), chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 169; cổng Trường Đại học Bách Khoa (đường Giải Phóng) là 190; Công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến) là 174.

Kết quả quan trắc được đăng tải trên Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND thành phố Hà Nội tại địa chỉ moitruongthudo.vn cho thấy tại điểm đo Chi cục Bảo vệ môi trường (số 17 Trung Yên 3, Trung Hòa, Cầu Giấy) chỉ số AQI là 159; tại Trường Mầm non Khương Trung (quận Thanh Xuân) là 152; UBND xã An Khánh (huyện Hoài Đức) là 167; Trụ sở Công an xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) là 158.

Chất lượng không khí tại một số tỉnh khu vực Bắc Bộ cũng ở mức tương tự. Cụ thể, đường Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) chỉ số AQI là 175; Công viên Nam Cao (phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) là 171; Sân vận động Gang Thép (phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là 160; cầu Thái Bình (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là 181.

Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo, khi chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu (AQI từ 150 đến 200) người dân hạn chế hoạt động ngoài trời hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức; nếu phải làm việc, hoạt động ngoài trời nên bố trí, lựa chọn thời điểm ít bị ô nhiễm trong ngày, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, thực hiện các hoạt động với cường độ vừa phải.

Người dân tránh hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao; nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm. Đồng thời, hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực bị ô nhiễm không khí.

Đối với những người nhạy cảm (người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh về đường hô hấp…), nên tránh các hoạt động ngoài trời hoặc các hoạt động vận động cần gắng sức; vận động, tập thể dục trong nhà; hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng; vệ sinh mũi, súc họng sáng, tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường; tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ; theo dõi sức khoẻ. Nếu xuất hiện các triệu chứng cấp tính như khó thở, ho, sốt cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và được tư vấn, điều trị.

Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau là "mùa" ô nhiễm không khí tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Nguyên nhân chủ yếu do chênh lệch ngày, đêm về nhiệt độ, độ ẩm, hướng và tốc độ gió, bức xạ nhiệt… trong không khí lớn, ảnh hưởng khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm, đặc biệt là bụi PM10 và bụi mịn PM2.5. Tình trạng đốt rác thải, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp ngoài cánh đồng (đốt mở và phân tán) vẫn diễn ra. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường nhận định, tại thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận, cùng với các nguyên nhân như trên, bụi thải từ hoạt động giao thông chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Để bảo vệ sức khỏe trước những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo người dân theo dõi diễn biến chất lượng không khí qua app VN AIR (cài đặt trên hệ điều hành Android, IOS) và trang web:https://cem.gov.vn và https://enviinfo.cem.gov.vn. Trong Công văn số 2796/KSONMT-CLMT gửi 63 Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 1/8/2024, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ; vận hành các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục đảm bảo số liệu truyền, kết nối theo quy định; công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, thành phố và phương tiện truyền thông. Kết quả quan trắc cần được chia sẻ với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tấn, báo chí theo dõi, tiếp cận và đưa tin; khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với các nhóm đối tượng có hoạt động ngoài trời vào 5-7 giờ và 14-19 giờ.

Đặc biệt đối với Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thành phố cần ưu tiên bố trí, lắp đặt bổ sung các trạm quan trắc môi trường; quan trắc thường xuyên, liên tục, định kỳ, tăng tần suất trong các thời điểm giao mùa; từ đó cung cấp các nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống cho cộng đồng thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thông tin dự báo xu thế, diễn biến chất lượng không khí cùng dự báo khí tượng, thời tiết định kỳ.