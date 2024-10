Tin tối 31/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nơi nào rét nhất? Xót xa cặp bé trai song sinh tử vong trong sân nhà ngập nước

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 15 độ C

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc có nơi dưới 15 độ. Ảnh minh họa: TL

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều tối và đêm 1/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ thời tiết ít thay đổi. Từ đêm 1/11, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C, Thanh Hoá - Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, năm nay không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh từ tháng 12, gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Người dân cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ sẽ xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, giống như các năm trước.

Mây hình đĩa bay hiếm gặp xuất hiện ở 'nóc nhà' Đồng Nai

Hình ảnh được một người dân ghi lại. Ảnh: M.H

Theo VietnamNet, sáng 31/10, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đã thu hút sự chú ý của người dân Đồng Nai khi một đám mây hình nón khổng lồ bao phủ đỉnh núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc). Nhiều người dân thích thú, tranh thủ chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc độc đáo này.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, hiện tượng mây "thấu kính" thường xuất hiện khi không khí ẩm gặp điều kiện thuận lợi để tạo thành các khối mây có hình dạng đặc biệt.

Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này xuất hiện dọc theo các dãy núi cao và chỗ khuất gió bên sườn núi, nhất là khi có một dòng không khí ẩm ổn định bay ngang qua ngọn núi hay đồi.

Điểm đặc biệt của các đám mây thấu kính là luôn bất động, hiếm có cơn gió nào lay chuyển được.

Xót xa cặp bé trai song sinh tử vong trong sân nhà ngập nước

Khu vực 2 cháu bị ngã. Ảnh: CTV

Theo Báo Giao thông, UBND xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé trai song sinh tử vong.

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 31/10, khi nước lũ bắt đầu rút dần, người thân của hai cháu V.V.Q và V.V.T (SN 2022), trú thôn Vinh Quang (xã Sơn Thủy) đã dậy lau rửa bùn, dọn dẹp nhà cửa.

Sau khi dọn xong, những người này ra ngoài nhưng quên đóng cửa nhà. Hai cháu V.V.Q và V.V.T dậy đi theo ra sân còn ngập nước khoảng 40 cm và bị đuối nước.

Đến khoảng 5h, khi người thân phát hiện thì hai cháu nhỏ đã tử vong. Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh TP.HCM

Ảnh minh họa: TL

Theo VTC News, theo khung kế hoạch năm học của TP.HCM, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT dự kiến bắt đầu từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2, tổng cộng 9 ngày.

Các năm học trước, học sinh TP.HCM có thời gian nghỉ Tết kéo dài kéo dài 14-16 ngày, tính cả hai ngày cuối tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết. Như vậy, 2025 là năm học sinh TP.HCM có thời gian nghỉ Tết ngắn nhất.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh TP.HCM cũng trùng với đề xuất phương án nghỉ Tết kéo dài 9 ngày của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình lên Thủ tướng. Phương án này đề xuất thời gian nghỉ Tết kéo dài từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ (tức 25/1-2/2).

Trong văn bản góp ý gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đồng ý phương án cho học sinh, cán bộ, giáo viên nghỉ Tết Nguyên đán 2025 trong 9 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 4 ngày nghỉ cuối tuần).

Phương án này được 13/16 cơ quan, bộ ngành đồng ý, còn lại không cho ý kiến.

Bộ đội biên phòng cõng cụ ông 81 tuổi vượt lũ gần 2km đi cấp cứu trong đêm

Cán bộ, chiến sĩ cõng cụ ông chuyển viện cấp cứu trong đêm. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Bình

Trên VietnamNet, Thiếu tá Võ Doãn Dũng, Phó Trưởng Đồn biên phòng Ngư Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) xác nhận đơn vị vừa hỗ trợ đưa một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy vượt lũ đi cấp cứu trong đêm.

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 30/10, tổ công tác của Đồn biên phòng Ngư Thủy nhận được đề nghị của Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy về hỗ trợ đưa một bệnh nhân lên tuyến trên cấp cứu.

Bệnh nhân là ông Đỗ Trọng Lực (81 tuổi, trú thôn Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang). Vào thời điểm trên, các tuyến đường quanh bệnh viện vẫn còn ngập nước lũ nên tổ công tác đưa ca nô đến tiếp cận.

Tuy nhiên, do nước lũ trên đường rút xuống khá nhanh, ca nô phải dừng lại ở vị trí cách điểm đậu xe cấp cứu trên Quốc lộ 1 nên cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác biên phòng phải thay nhau cõng bệnh nhân, đi bộ khoảng 2km.

Sau đó, ông Lực đã được đưa lên xe chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới điều trị.

Ô tô mất lái đâm vào đoàn người khiến 4 người thương vong

Hiện trường vụ việc.

Theo Báo Lao động, khoảng 8h50, ngày 31/10, tại đường liên xã Hát Môn đi Vân Nam (thuộc thôn 6, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, xe ôtô Ford Everest biển kiểm soát 30L-220.xx đi từ đường nhánh ra đường liên xã bất ngờ mất lái lao thẳng đã hất văng nhiều người trên đường đi đưa tang về.

Người điều khiển xe ôtô là Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1960, trú tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội). Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng; xe ôtô bị hư hỏng; ngoài 4 người thương vong còn làm hư hỏng một xe máy để bên đường.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.