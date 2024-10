Tin tối 16/10: Tắt sóng thuê bao 2G từ 0 giờ ngày hôm nay; bắt giám đốc công ty 'mượn' tài sản nhưng không trả

Tin tối 15/10: Thiếu niên 17 tuổi giao dịch hơn 3 tỉ đồng trong tài khoản 'nhờ' lừa đảo; tài xế ném tiền qua cửa kính ô tô khi đổ xăng gây bất bình GĐXH - Khi khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền vé máy bay, H.T.L (SN 2007) đã chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền; Lái ô tô vào cây xăng ở Long An để tiếp nhiên liệu, tài xế đã có hành động phản cảm khi ném tiền qua cửa kính xe để thanh toán cho nhân viên phục vụ.

Tắm biển khi sóng lớn, 1 người tử vong, 1 người mất tích

Ngày 16/10, TTXVN đưa tin, lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn, Bình Định xác nhận thông tin, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 15/10, anh Phùng Đức K. (24 tuổi) và Trịnh Thế S. (28 tuổi), Nguyễn Hữu Th. (22 tuổi) rủ nhau đến bãi biển thuộc khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh để tắm biển.

Khi đang tắm thì bất ngờ xuất hiện sóng lớn, nên anh K. gọi anh S. và Th. quay vào bờ nhưng cả hai không đồng ý. Chỉ trong chốc lát, S. và Th. bị sóng cuốn ra xa.

Thấy bạn mình gặp nạn, anh K. tức tốc chạy đi tìm người tới ứng cứu rồi tự mình bơi ra hỗ trợ, kéo được S. vào bờ để hô hấp nhưng S. không qua khỏi, tử vong sau đó. Còn Th. bị sóng cuốn mất tích.

Thi thể anh Trịnh Thế S. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đến thời điểm hiện tại, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, dù đã triển khai nhiều phương án tìm kiếm nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân Nguyễn Hữu Th.

Phát hiện nhiều phần thi thể trong quán karaoke An Phú

Ngày 16/10, SKĐS đưa tin, công an Bình Dương đang tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt trước quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An để khám nghiệm hiện trường sau khi phát hiện nhiều bộ phận thi thể người ở đây.

Cơ quan công an đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NDCC.

Được biết, người báo tin đến Công an Bình Dương là anh N.V.T (quê An Giang) làm nghề Youtuber, đi quay phim khám phá. Vào khoảng 11h ngày 15/10, anh T. điều khiển xe mô tô chở người cháu tên C. từ quê An Giang lên cơ sở Karaoke An Phú để quay phim.

Anh T. trong khi quay phim phát hiện một phần thi thể nên hoảng sợ và ra về. Sau đó, anh T. nhận thức cần phải trình báo cơ quan công an nên đã gọi điện đến công an phường sở tại nơi có cơ sở karaoke để trình báo.

Bước đầu xác định, thi thể mới phát hiện này không liên quan đến vụ cháy karaoke trước đây.

Trước đó, quán karaoke An Phú đã xảy ra cháy vào tháng 9/2022, làm 32 người chết. Sau đó, quán này đóng cửa, bị bỏ hoang và nhiều người sáng tạo nội dung đã tìm đến đây quay phim, chụp ảnh.

Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo thông qua việc xin học

SKĐS đưa tin, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác có nội dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc xin học.

Đối tượng Cao Văn Tuấn. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đơn trình báo, chị H (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) tố giác N.T.H.V (SN 1976, HKTT tại Thanh Xuân, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc xin học.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, V khai báo có quen biết đối tượng Cao Văn Tuấn (SN 1980, HKTT tại Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội) và được Tuấn giới thiệu rằng có khả năng xin học một trường ở Bắc Ninh.

Sau đó, V đã chuyển cho Tuấn số tiền 500 triệu đồng từ số tiền 650 triệu đồng nhận từ gia đình chị H. Qua xác minh, hiện Tuấn không có mặt tại địa phương cư trú.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên. Đề nghị ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0966668729), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Bắt giám đốc công ty 'mượn' tài sản nhưng không trả

Theo SKĐS, công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quan Nhựt (45 tuổi, ngụ An Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhựt là giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy ở An Giang.

Đối tượng Nguyễn Quan Nhựt tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, Nhựt đã thuê sà lan và các thiết bị cơ giới khác của ông N.V.T. để khai thác mỏ than bùn tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Tin tưởng Nhựt là giám đốc công ty, ông T. cho mượn thêm tiền và vàng. Tổng giá trị tài sản mà Nhựt giữ của ông T. lên đến 48 tỷ đồng.

Sau khi có được tài sản, Nhựt đã cố tình không trả nợ và chiếm đoạt tài sản của ông T. Sau nhiều lần đòi tài sản nhưng Nhựt không trả nên ông T. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Khám xét nơi ở và trụ sở Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi nói trên.

Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tắt sóng thuê bao 2G từ 0 giờ ngày hôm nay

Báo Tin tức đưa tin, đại diện Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông - TTTT) khẳng định, từ 0 giờ ngày 16/10/2024, các nhà mạng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao 2G Only.

Sau ngày 16/10/2024, điện thoại cục gạch công nghệ 2G sẽ không còn sử dụng được tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, việc dừng công nghệ 2G chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn từ 0 giờ ngày 16/10/2024 dừng cung cấp dịch vụ đầu cuối thuê bao 2G.

Đến tháng 9/2026, dừng toàn bộ cung cấp mạng lưới 2G để dành tài nguyên cho mạng mới hơn 4G, 5G.

Đại diện của 3 nhà mạng lớn khẳng định, những thuê bao 2G chưa kịp chuyển đổi sau thời điểm ngày 15/10/2024 sẽ bị chặn thiết bị, nhưng vẫn được giữ lại tài khoản thuê bao.

Hiện tại, các nhà mạng ước tính chỉ còn khoảng 400.000 thuê bao 2G Only đang hoạt động. Như vậy, con số thuê bao 2G Only tại thời điểm tắt sóng chỉ chiếm dưới 1% tổng số thuê bao hòa mạng, thấp hơn con số 5% Bộ TTTT đưa ra trước đó.

Nhặt được 300 triệu đồng, nam thanh niên vội mang đến trình báo công an

VNN đưa tin, trong lúc đi bộ tập thể dục, anh Phùng Văn Hiểu đã nhặt được 300 triệu đồng. Ngay lập tức, anh đã mang số tiền này đến công an để trình báo và trả lại cho người đánh rơi.

Anh Hiểu (áo phông xanh) báo công an để trả lại số tiền cho người đánh rơi. Ảnh: VNN

Khoảng 17h30 ngày 15/10, trong lúc đi bộ tập thể dục, anh Phùng Văn Hiểu (38 tuổi, trú tại tổ 6, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã nhặt được một túi xách màu đỏ, bên trong có một số giấy tờ tùy thân và 300 triệu đồng. Giấy tờ trong túi xách có tên bà Lục Thị Dung (60 tuổi, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng).

Ngay lập tức, anh Hiểu đã đến trình báo tại Công an phường Duyên Hải. Sau khi tiếp nhận thông tin và tài sản, Công an phường Duyên Hải tiến hành kiểm tra, xác minh và liên hệ với chủ sở hữu của số tài sản trên.

Qua làm việc, ông Trương Quốc Minh (chồng bà Dung) cho biết vào khoảng thời gian này, trong quá trình di chuyển bằng xe mô tô từ nhà đến khu vực Cửa khẩu Kim Thành (thuộc phường Duyên Hải), ông đã đánh rơi chiếc túi của vợ, bên trong có giấy tờ tùy thân và 300 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an phường Duyên Hải đã phối hợp với đại diện chính quyền địa phương và anh Phùng Văn Hiểu để trả lại tài sản cho vợ chồng ông Minh, bà Dung.

