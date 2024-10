Tin sáng 13/10: Làm rõ việc xuyên tạc về đoàn mô tô cảnh sát tập luyện ở Đà Lạt; miền Bắc bao giờ rét đậm, rét hại?

Tin sáng 12/10: Những thay đổi về chính sách tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu tác động tới nhiều người lao động; Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2025 GĐXH - Những điều chỉnh về chính sách tuổi nghỉ hưu, tỷ lệ hưởng lương hưu trong năm 2025 sẽ tác động tới quyền lợi của nhiều người lao động; Tết Dương lịch năm 2025, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày, hưởng nguyên lương...

Tìm tung tích, lai lịch thi thể bé gái được phát hiện tại nghĩa trang ở Đắk Nông

Theo VietNamNet đưa tin ngày 12/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phát thông báo truy tìm tung tích, lai lịch thi thể được phát hiện tại nghĩa trang thuộc xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức).

Thông báo ghi rõ, thi thể có giới tính là nữ, khoảng từ 2 - 5 tuổi. Do đã phân hủy, không còn đầy đủ các bộ phận nên không xác định được chiều cao. Tóc màu đen, màu da và dáng vóc người không xác định được.

Hình ảnh hiện trường vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng xác định có một áo bông (dạng áo lông) màu trắng dài tay, kích thước dài từ cổ áo đến lai dưới áo là 31cm, chiều rộng ngang thân áo 30cm, áo có phần mũ áo dài 23cm; Một quần bông (dạng quần lông) màu trắng dài ống 50cm, chiều rộng lưng quần 34cm; Một áo vải dài ống tay, màu hồng, trắng, kích thước dài 36cm, chiều rộng thân áo 27cm, mặt trước áo có họa tiết hình thú và dòng chữ "Sleep".

Ngoài ra, có một quần vải dài ống màu hồng, lai ống quần màu trắng dài 42cm, lưng quần rộng 20cm.

Đáng chú ý, quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện 1 vòng kim loại hình tròn (dạng khuyên tai) đường kính 1,2cm ở gần thi thể.

Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các xã, phường, thị trấn, Công an các huyện, thành phố trong tỉnh Đắk Nông phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy thông tin, lai lịch, đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. SĐT: 0968.61.48.48 (gặp ông Phạm Lê Ngọc Chinh).

Bộ Nội vụ nói về trợ cấp một lần của công chức xã

Theo báo Lao động đưa tin ông Trần Văn Thế công tác tại xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông từ ngày 1/3/2012 với chức danh là công chức văn phòng – thống kê xã.

Căn cứ Quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc, Buôn K62, xã Đắk Drô nơi ông đang công tác không còn là thôn đặc biệt khó khăn. Tổng thời gian công tác của ông tại thôn đặc biệt khó khăn là 9 năm 3 tháng 17 ngày.

Ngày 16/9/2021, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021. Tính theo quyết định này, tổng thời gian công tác của ông tại thôn đặc biệt khó khăn là 9 năm 6 tháng 15 ngày.

Căn cứ Điểm b Điều 13 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp trên 6 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Công chức xã được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng khó khăn nếu đáp ứng đủ điều kiện.

"Vậy tôi có được hưởng trợ cấp một lần hay không khi nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?", ông Thế thắc mắc.

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của ông Trần Văn Thế, Bộ Nội vụ cho biết: Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu được quy định tại Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.



Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Nông (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Miền Bắc rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện ở tháng nào?

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia chia sẻ với VietNamNet, trong 1 tháng tới (11/10-10/11 ), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, lốc và sét có nguy cơ xuất hiện nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Về diễn biến không khí lạnh, trong thời kỳ dự báo tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

Trước mắt, theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng ngày 13 và 19-20/10, không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 14-16/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng có mưa rào và giông rải rác.

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ tháng 11-12, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng giảm nhiệt độ nhẹ, thấp hơn khoảng 0,5 độ.

Từ cuối tháng 12, Bắc Bộ có thể đối mặt với các đợt rét đậm kéo dài, tương tự các năm trước. Không khí lạnh sẽ tiếp tục gia tăng tần suất trong tháng 1-2/2025, gây rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc và xuất hiện băng giá, sương muối và thậm chí mưa tuyết ở vùng núi.

Tổng Công ty Đường sắt chịu trách nhiệm nếu tàu hỏa tiếp tục trật bánh tại Huế

Theo VietNamNet đưa tin sau 6 vụ tàu tỏa trật bánh liên tiếp ở Huế, Bộ GTVT yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu tiếp tục xảy ra sự cố ở đoạn đi qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy vừa ký văn bản yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, đầu máy, toa xe để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố trật bánh tàu thời gian qua trên tuyến Bắc – Nam, đặc biệt qua địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ GTVT yêu cầu khắc phục triệt để các sự cố tàu trật bánh tại Huế.

Sau khi xác định được nguyên nhân, hai đơn vị nêu trên được giao triển khai phương án xử lý, khắc phục triệt để nhằm đảm bảo an toàn, báo cáo Bộ GTVT các nội dung bất cập để được xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu VNR tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn chạy tàu, thực hiện công tác bảo trì để duy trì trạng thái kỹ thuật công trình đường sắt hoạt động bình thường nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu.

VNR chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng GTVT trong trường hợp tiếp tục xảy ra sự cố trật bánh tàu tại khu vực đường sắt đi qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Làm rõ việc xuyên tạc về đoàn mô tô cảnh sát tập luyện ở Đà Lạt

Theo báo Người lao động đưa tin, Ngày 12/10, cơ quan chức năng TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã mời các ông N.Đ.T (53 tuổi, ngụ phường 2), B.V.T. (39 tuổi, ngụ phường 9) và ông V.M.N. (40 tuổi, ngụ phường 12, TP Đà Lạt) lên làm việc.

Ba người này là chủ các tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin xuyên tạc, sai sự thật, cho rằng các hoạt động tập luyện của Đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) là "ỷ quyền, ỷ thế chạy xe thả hai tay lạng lách đánh võng, không coi pháp luật ra gì…".

Hình ảnh bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Hai trường hợp khác là quản trị viên fanpage trên mạng xã hội, có lượng người theo dõi lớn tại Lâm Đồng là bà T.H. (42 tuổi, ngụ phường 6) và ông M.Đ. (33 tuổi, ngụ phường 4), cũng bị triệu tập. Trên các trang do hai người này quản lý có đăng tải thông tin xuyên tạc hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh là "dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương…".

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện một số trang mạng xã hội lớn tại TP.Đà Lạt không kiểm duyệt nội dung, phê duyệt cho người theo dõi đăng tải các tin, bài, bình luận có nội dung sai sự thật, vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 11 đến 18/10, Bộ Công an tổ chức Đại hội khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI khu vực 3 diễn ra tại TP Đà Lạt. Những hoạt động này được người dân quan tâm, nhất là sự xuất hiện của Trung đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh Công an nhân dân và Đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375.

Tất cả chương trình, kế hoạch, các hoạt động đều đã được cơ quan chức năng phê duyệt, cấp phép. Trong đó có nội dung biểu diễn kỵ binh và biểu diễn mô phỏng các tình huống thực tế trong công tác cảnh vệ. Do vậy, những thông tin sai sự thật, xuyên tạc nêu trên là vi phạm pháp luật, trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của đại hội và hội thi.

