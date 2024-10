Tin sáng 12/10: Những thay đổi về chính sách tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu tác động tới nhiều người lao động; Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2025

Tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu của nam, nữ mới nhất

Theo Điều 169, Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi lao động nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và lao động nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam; đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, năm 2025, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau: lao động nam 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ 56 tuổi 8 tháng.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, từ 1/7/2025, khi Luật BHXH 2024 có hiệu lực, người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm (luật hiện hành quy định 20 năm) trở lên thì được hưởng lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 65 Luật BHXH như: Đủ tuổi nghỉ hưu, có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định và có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ; bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao…

Mặc dù theo Luật BHXH 2024, người lao động được giảm thời gian tham gia BHXH để được hưởng chế độ hưu trí nhưng tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất vẫn ở mức cũ là 75%.

Theo Điều 66 của Luật BHXH 2024 về mức lương hưu hằng tháng, mức hưởng hằng tháng của người đủ điều kiện nghỉ hưu được tính như sau:

Đối với lao động nữ, tỷ lệ hưởng lương hưu của 15 năm đóng BHXH tương ứng 45% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%. Trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định bị giảm 2%.

Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%.

EVN chính thức tăng giá điện từ 11/10

Chiều ngày 11/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp báo thông tin về điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Ban Kinh doanh EVN, thông tin EVN ban hành Quyết định số 1046 ngày 11/10/2024 điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ 11-10-2024.

Cùng ngày, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2699 quy định giá bán điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng từ ngày 11-10.

Như vậy, giá điện tăng thêm 4,8%, đây là mức điều chỉnh tăng thuộc thẩm quyền của EVN.

Trước đó, trong năm 2023, EVN đã điều chỉnh tăng giá điện 2 lần, một lần 3%, một lần 4,5% đưa giá bán lẻ điện bình quân lên 2.006,79 đồng/kWh.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết năm 2023, tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2023 và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của EVN lỗ 21.821 tỉ đồng.

Trước đó, năm 2022, EVN lỗ 26.235 tỉ đồng. Như vậy, tổng số lỗ 2 năm liên tiếp 2022 - 2023 lên tới hơn 48.000 tỉ đồng, chưa bao gồm khoản chênh lệch tỉ giá hơn 18.000 tỉ đồng theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện phần còn lại năm 2019 và khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện các năm từ 2020 - 2023.

Thông tin trên Người lao động về số lỗ của EVN trong năm 2023, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) Nguyễn Thế Hữu cho biết quá trình và kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của EVN đảm bảo quá trình tính khách quan, minh bạch.

Theo báo cáo của EVN và trong quá trình kiểm tra của đoàn kiểm tra, năm vừa qua, giá nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện gồm giá than, dầu, khí, tỉ giá ngoại tệ đều tăng cao do biến động của tình hình chính trị xã hội toàn thế giới cùng với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến cơ cấu nguồn điện biến động theo hướng bất lợi.

Dẫn tới, nguồn cho điện giá rẻ như thủy điện giảm trong khi nguồn có giá đắt như điện than, điện dầu tăng cao.

Cùng với đó, nhu cầu điện của Việt Nam tăng cao, xấp xỉ 10-11%, như vậy, ngoài các nguồn điện rẻ đã sử dụng hết, ngành điện tiếp tục sử dụng nguồn tăng thêm có giá cao hơn. Tất cả những yếu tố đó dẫn tới chi phí phát điện tăng cao.

Tết Dương lịch 2025 người lao động được nghỉ 1 ngày

Tết Dương lịch 2025 rơi vào thứ Tư nên công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 1 ngày, hưởng nguyên lương.

Theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động đi làm thêm giờ vào ngày Tết Dương lịch, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu:

Phải được sự đồng ý của người lao động;

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.

Khi người lao động đi làm thêm ngày Tết Dương lịch, sẽ được tính lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Như vậy, lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2025 của cán bộ, công chức, người lao động là 1 ngày (ngày 1/1/2025). Khi người lao động đi làm thêm vào ban ngày của Tết Dương lịch sẽ được trả ít nhất 300% lương. Khi người lao động làm thêm buổi đêm ngày Tết Dương lịch năm 2025 thì được trả thêm 390% tiền lương.

Bị phạt nặng vì sử dụng thiết bị bay chụp ảnh trụ sở UBND tỉnh

Chủ tịch UBND TP Hải Dương vừa quyết định xử phạt anh T.X.D. 15 triệu đồng do điều khiển thiết bị bay và chụp ảnh trụ sở UBND tỉnh Hải Dương khi không được phép

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 24/9, anh T.X.D. (trú xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dươn) đã sử dụng thiết bị bay chưa đăng ký cấp phép bay, tổ chức bay khi chưa có giấy phép.

Anh D. điều khiển thiết bị bay và chụp ảnh trụ sở UBND tỉnh Hải Dương, là khu vực cấm quay phim và chụp ảnh, khi không được phép.

Ngoài bị phạt tiền, anh D. còn bị tịch thu tang vật vi phạm.

Được biết, anh T.X.D. làm nghề nhiếp ảnh, ở thôn Phú Xá, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Giải cứu 58 cô gái trong quán karaoke

Thông tin trên Lao Động, ngày 11/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phá thành công chuyên án, giải cứu nhiều cô gái trẻ tại quán karaoke G7 ở huyện Hoằng Hóa.

Lực lượng công an phát hiện, giải cứu nhiều cô gái trẻ tại quán karaoke G7. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, rạng sáng 3/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh thành công chuyên án 924D, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke G7 (ở thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa).

Cơ sở này do Nguyễn Văn Đức (29 tuổi, trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đứng tên điều hành hoạt động.

Tại quán karaoke G7, lực lượng công an đã giải cứu 58 nạn nhân nữ (trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi).

Quán karaoke G7 là tổ hợp các hình thức kinh doanh karaoke, massage có tên pháp nhân là Công ty TNHH Phát triển Mạnh Đức, do Nguyễn Văn Đức là người đứng tên và điều hành hoạt động.

Để thu hút khách đến hát, chủ cơ sở này đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tuyển nhiều nhân viên nữ có độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi. Hằng ngày, nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách.

Làm việc tại quán karaoke G7, các nhân viên nữ bị đưa vào khu nhà biệt lập để quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại, sinh hoạt; mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi chặt chẽ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 8/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức (29 tuổi), Nguyễn Văn Tưởng (24 tuổi), đều trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Lê Viết Cường (34 tuổi) thường trú tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi"; Lê Quang Thái (26 tuổi) ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi "giữ người trái pháp luật"; Vũ Đoàn Duy Khánh (18 tuổi, trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

