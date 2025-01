Tin tối 20/1: Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải sau tai nạn trên cao tốc; Hà Nội lắp 40 nghìn camera giám sát an ninh, quản lý giao thông

Tin tối 19/1: Trường hợp từ chối nhận hồ sơ cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất ai cũng nên biết; những thay đổi về tiền lương đóng BHXH trong doanh nghiệp từ 1/7/2025 GĐXH - Thông tin về những trường hợp từ chối nhận hồ sơ cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất sẽ hữu ích với nhiều người. Đây là một trong những phần tin quan trọng trong bản tin tối nay (19/1).

Ngôi nhà 5 tầng ở TP.HCM cháy đỏ rực trong đêm

Ngôi nhà 5 tầng nằm trên đường Trần Bình Trọng (phường 5, quận Bình Thạnh) bốc cháy đỏ rực khiến người dân hoảng loạn.

Người dân hô hào nhau dập lửa nhưng bất thành, đám cháy đỏ rực cả một khu.

Theo người dân sống quanh hiện trường, khoảng 21h15 ngày 19/1, họ phát hiện lửa bùng phát dữ dội trong ngôi nhà rộng khoảng 100 m2 nên hô hào nhau dập lửa. Do nhà bị khóa cửa nên các hộ dân xung quanh đã gọi nhau kéo vòi nước, xịt vào bên trong. Người dân cũng dùng nhiều bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành. Lửa bùng phát đỏ rực một góc đường.

Ông Hoàng, ngụ trên đường Trần Bình Trọng chia sẻ, trong đám cháy phát ra nhiều tiếng nổ. Lửa cháy mạnh nên nhiều người phải chạy ra xa để đảm bảo an toàn.

Theo ông Hoàng, bình thường, ngôi nhà có nhiều người ở. Tuy nhiên, hôm nay cả nhà đi vắng thì ngôi nhà lại cháy.

Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng chiến sĩ PCCC đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Lực lượng chức năng đã phá cửa cuốn, xịt nước vào bên trong và kiểm tra các tầng của ngôi nhà, phòng trường hợp có người mắc kẹt. Đám cháy được dập tắt sau 30 phút.

Vụ cháy đã khiến nhiều tài sản của ngôi nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải sau tai nạn trên cao tốc

Sáng 20/1, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) vừa giải cứu tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ va chạm giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, kịp thời đưa nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào lúc 5h30, ngày 20/1, xe tải BS 43H-049.60 do tài xế L.B.A (SN 1997, trú xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) điều khiển lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km 4+300, cách trạm thu phí Túy Loan khoảng 150 m về phía nam (địa phận thôn Thạch Bồ, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) va chạm với xe tải BS 78H-007.76 do tài xế H.V.Ph (SN 1989, trú xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển di chuyển cùng chiều.

Sau va chạm mạnh, đầu xe tải bị biến dạng, tài xế A. bị thương, mắc kẹt trong cabin.

Nhận được tin báo, đơn vị đã điều động 1 xe CNCH, 1 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức CNCH.

Sau 30 phút cứu nạn, đơn vị đã đưa được tài xế L.B.A bị mắc kẹt trong xe ô tô tải BKS 43H-049.60, bàn giao lực lượng y tế cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xử lý thiếu niên 16 tuổi tự ý điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông ở TPHCM

VNN đưa tin, ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan củng cố xử lý đối với P.V.H. (16 tuổi, quê An Giang) về hành vi tự ý điều khiển đèn tín hiệu giao thông.

Hình ảnh thể hiện người mặc đồ GrabBike có hành vi điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, tối 16/1, tổ công tác của Đội CSGT Phú Lâm khi làm nhiệm vụ phát hiện hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Kinh Dương Vương – Tên Lửa, phường An Lạc A, quận Bình Tân không hoạt động. Lực lượng CSGT đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan khắc phục sự cố.

Ngay sau khi nắm thông tin này, Ban chỉ huy Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT Phú Lâm phối hợp với công an địa phương tìm hiểu sự việc.

Cơ quan chức năng xác định, 23h09 tối 16/1 có một người can thiệp, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực trên.

Sáng 18/1, công an đã phát hiện một thiếu niên có nhân dạng như camera ghi lại sự việc điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Lúc này, thiếu niên đang ngồi trên vỉa hè tại địa bàn quận 6 nên cơ quan công an đưa về làm việc.

Thiếu niên khai tên là P.V.H. và thừa nhận đã tự ý điều khiển đèn tín hiệu giao thông tối 16/1. Qua kiểm tra nhanh, H. âm tính với ma tuý.

Được biết, gần đây, tại một số giao lộ ở TPHCM xảy ra tình trạng tín hiệu đèn giao thông “nhảy múa”. Trong một số vụ việc, người dân đã phát hiện, ghi nhận bằng clip về những người không có nhiệm vụ nhưng tự ý điều khiển tín hiệu đèn.

Công an TPHCM cho rằng, những clip chia sẻ trên mạng xã hội gây tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện Nghị định 168 tăng nặng mức phạt với hành vi không chấp hành đèn tín hiệu khi tham gia giao thông. Do đó, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi kể trên.

Hà Nội lắp 40 nghìn camera giám sát an ninh, quản lý giao thông

TP Hà Nội sẽ lắp đặt 40 nghìn camera giám sát, trong đó có hơn 23.700 camera đảm bảo an ninh và gần 16.250 camera phục vụ quản lý an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký quyết định phê duyệt "Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hà Nội dự kiến lắp đặt thêm 40.000 camera giám sát. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đề án được triển khai trong giai đoạn 2025-2030, nhằm hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu của đề án là hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực, đồng thời giám sát và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Theo đề án, trong hơn 40.000 camera giám sát được lắp mới, có 12.000 chiếc PTZ (camera quan sát an ninh có thể điều hướng, phóng to và thu nhỏ hình ảnh) và khoảng 28.000 chiếc cố định (camera có góc quay cố định, không thể điều chỉnh được sau khi đã lắp đặt).

Trong số camera lắp mới, có hơn 23.700 camera giám sát đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý vi phạm; gần 16.250 camera phục vụ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, hạ tầng giao thông, môi trường, trật tự đô thị; khoảng 230 camera phục vụ quốc phòng.

Kinh phí lắp đặt camera được huy động từ ngân sách, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. Thành phố khuyến khích việc sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để triển khai hệ thống camera giám sát trên địa bàn.

Hà Nội hiện có khoảng 19.400 camera đang hoạt động, trong đó gần 4.000 camera PTZ và 16.000 camera cố định với 33 chủng loại khác nhau. Ngoài ra trên địa bàn có khoảng 100 vị trí lắp đặt camera giám sát tại các cửa ngõ, các tuyến đường trục chính phục vụ công tác giám sát tình hình giao thông, trật tự trên địa bàn.