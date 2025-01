Tin tối 18/1: Nghi phạm giết người đến bệnh viện điều trị vết thương thì bị bắt; giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bất ngờ đồng loạt giảm mạnh

Tin tối 17/1: Hé lộ nội dung chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2025; tin mới nhất kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội GĐXH - Chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2025 tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn, đáng chờ đợi đối với khán giả truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán; Hà Nội chưa "chốt" môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bất ngờ đồng loạt giảm mạnh

Theo NLĐ, sáng 18/1, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 84,9 triệu đồng/lượng, bán ra 86,9 triệu đồng/lượng - giảm đến 400.000 đồng so với hôm qua.

Công ty PNJ bán ra vàng miếng SJC bằng giá với Công ty SJC, trong khi giá bán tại Mi Hồng giảm còn 86,5 triệu đồng//lượng. Các ngân hàng Sacombank, ACB niêm yết bán vàng miếng SJC khoảng 86,5 - 86,8 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Biên độ chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp, cao nhất lên tới 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng giảm mạnh. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn trơn mua vào 84,6 triệu đồng/lượng, bán ra 86,4 triệu đồng/lượng - giảm 300.000 đồng. Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn trơn 99,99 quanh 86,9 triệu đồng, trong khi Mi Hồng bán ra 86,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục biến động mạnh những ngày qua do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý đóng cửa tuần giao dịch ở mức 2.703 USD/ounce - giảm hơn chục USD so với phiên trước. Giá vàng hôm nay giảm mạnh do các nhà đầu tư bán chốt lời, sau khi kim loại quý này tăng giá trong nhiều ngày liên tiếp. Đồng thời, chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế cũng tăng vọt lên 109,2 điểm - vùng cao nhất trong hơn 2 năm qua, gây sức ép giảm giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 83,1 triệu đồng/lượng.

Hà Nội: Cháy nhà trong đêm 2 mẹ con tử vong thương tâm

Đêm 18/1, xảy ra vụ cháy nhà tại địa bàn xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, hậu quả 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, vụ cháy xảy ra vào lúc khoảng 1h30 sáng cùng ngày, tại ngôi nhà 1 tầng thuộc xã Đại Xuyên.

Lực lượng chức năng có mặt tai hiện trường

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong gia đình có một số người, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường cứu được 2 người ra bên ngoài làm công tác hô hấp tại chỗ, tuy nhiên sau đó 2 nạn nhân đã tử vong.

Trao đổi với PV, đại diện UBND huyện Phú Xuyên xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ cháy nhà, hai người tử vong là mẹ và con gái. Hiện tại, chính quyền huyện Phú Xuyên đang có mặt phối hợp với địa phương thăm hỏi, động viện gia đình gặp nạn và hỗ trợ công tác lo hậu sự theo phong tục

Đại diện UBND huyện Phú Xuyên cho biết thêm, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Dừng chờ đèn đỏ, 3 người bị xe tang tông thương vong

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra khoảng 10 giờ ngày 18-1, tại ngã tư thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn xe tang tông 3 người thương vong. Ảnh: P. Huy

Lúc này, khi 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị xe tang mang BKS 14C - 379.xx chạy từ hướng Bến xe Đô Lương đến tông trúng.

Vụ tai nạn khiến anh N.T.Đ. (18 tuổi, trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương), người cầm lái chiếc xe máy, tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến người phụ nữ ngồi sau xe anh Đ. và người đi xe đạp điện bị thương.

Tại hiện trường, đầu xe tang bị hư hỏng, xe máy nằm ngay trước đầu xe tang.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Hiện, vụ tai nạn xe tang tông 3 người thương vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ 4 người trong một gia đình tử vong, con trai là nghi phạm

Báo Giao đông đưa tin, ngày 18/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vũ Văn Vương, là nghi phạm trong vụ 4 người tử vong trong cùng 1 gia đình ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh : VOV

Vũ Văn Vương được xác định là con trai bà Nh., một trong bốn nạn nhân tử vong trong vụ án. Trước đó vào chiều 17/1, con gái bà Nh. sang thăm mẹ thì phát hiện bà Nh. đã tử vong. Sau đó, người này hốt hoảng phát hiện thêm 3 thi thể nữa trong gầm giường.

Những người phát hiện tử vong đều là người trong cùng gia đình. Còn bản thân Vũ Văn Vương đã không xuất hiện tại hiện trường khi vụ việc được người dân phát giác.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo công an xã Hoàng Long phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy cùng các Đội nghiệp vụ khẩn trương khoanh vùng hiện trường, xác minh nguyên nhân tử vong.

Nghi phạm giết người đến bệnh viện điều trị vết thương thì bị bắt

SKĐS đưa tin, ngày 18/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ Đặng Minh Hiền (SN 2004, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi giết người.

Đặng Minh Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu khoảng 16 giờ, ngày 17/1 trên địa bàn ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là anh L.M.K (sinh năm 1988, ngụ ấp Tân Bắc, xã Tân Phú) với nhiều vết thương vùng đùi và lưng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cùng Công an huyện Châu Thành nhanh chóng đến hiện trường, khẩn trương xác minh điều tra truy bắt thủ phạm gây án.

Kết quả đến 19 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và Công an tỉnh Long An đã làm rõ nghi phạm trong vụ án chính là Đặng Minh Hiền đang có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An để điều trị vết thương trong quá trình gây án.

Qua làm việc ban đầu, Đặng Minh Hiền khai nhận dùng dao đâm chết anh L.M.K để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Công an TPHCM điều tra người mặc đồ GrabBike chỉnh đèn giao thông ở Thủ Đức

VNN đưa tin, chiều 17/1, Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng CSGT cùng một số phòng nghiệp vụ phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc khẩn trương điều tra, làm rõ clip người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ GrabBike điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông ở TP Thủ Đức.

Clip thể hiện người đàn ông mặc đồ GrabBike có hành động như điều khiển tín hiệu đèn giao thông tại giao lộ. Ảnh: Cắt từ clip

Công an TPHCM nhận định nội dung clip đang lan truyền trên mạng xã hội gây tranh cãi với nhiều luồng ý kiến của dư luận, đặc biệt trong tình hình thực hiện Nghị định 168 tăng nặng mức phạt với hành vi không chấp hành đèn tín hiệu khi tham gia giao thông.

Được biết, trong chiều tối cùng ngày, tổ công tác của Công an TPHCM đã đến giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long A, TP Thủ Đức) kiểm tra hiện trường, trích xuất camera an ninh xung quanh để điều tra.

Công an sẽ làm rõ danh tính của người đàn ông mặc áo, đội nón bảo hiểm xe ôm công nghệ và động cơ, mục đích của người này khi có hành vi như điều khiển đèn tín hiệu giao thông.

Phòng CSGT cũng yêu cầu Đội CSGT Rạch Chiếc báo cáo về vụ việc.

Công an TPHCM cho rằng nếu người đàn ông trên tự ý can thiệp vào hệ thống đèn giao thông mà không có nhiệm vụ thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, người này sẽ bị xử lý hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự.