Tin tối 22/1: Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2025 tại Hà Nội; Ca sĩ Hồng Nhung thông báo bị ung thư với người hâm mộ

Tin sáng 22/1: Hôm nay thời tiết miền Bắc có còn rét?; 'Mực nhồi sắt tại chợ Bình Điền' là tin giả, câu view GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo về xu thế thời tiết từ nay tới ngày 23/1; Liên quan tới thông tin lan truyền về mực nhồi sắt tại chợ Bình Điền, lãnh đạo UBND Phường 7 (Quận 8) cho hay, đây là thông tin sai sự thật...

Ca sĩ Hồng Nhung thông báo mắc bệnh ung thư

Chiều 22/1, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung đã đăng tải clip thông báo tình trạng bệnh ung thư của mình. Chị đã kết thúc một đợt điều trị. Cụ thể, Hồng Nhung đã viết trên trang cá nhân về tình trạng bệnh tật của mình. Chị viết: "Xin chào. Khi bạn đọc được những dòng chia sẻ này, Hồng Nhung đã hoàn thành xong một đợt điều trị và sẵn sàng đối mặt với căn bệnh ung thư vú, cũng như cố gắng vượt qua nó".

Hồng Nhung đã trải qua một đợt điều trị bệnh ung thư vú.

Ngoài thông báo về tình trạng bệnh của mình, chị "Bống" còn cho biết sức khỏe đã ổn. "Hồng Nhung vẫn ổn, vẫn có thể hát và cống hiến hết sức mình. Mong bạn đừng xem những dòng chia sẻ này với góc nhìn tiêu cực, bởi Bống đang sống cùng với tất cả tình yêu thương và hy vọng rằng mọi thử thách sẽ qua đi và những điều tích cực nhất sẽ đến nếu chúng ta tin vào bản thân mình.

Năm hết Tết đến, chúng ta hãy cùng khép lại những điều không may và chờ đón những điều tích cực nhất! Bước sang 2025, cùng với nhận biết về căn bệnh này có thể đến với bất kì ai, Hồng Nhung mong rằng chúng ta, nhất là các chị em phụ nữ hãy sớm tầm soát ung thư bản lĩnh và trao yêu thương để cùng nhau vượt qua nó. Cảm ơn bạn đã đọc và nghe những dòng chia sẻ này", nữ ca sĩ viết.

Thời gian qua, "Bống" Hồng Nhung khá kín tiếng và ít nhận show ca nhạc hơn mọi năm. Tuy nhiên trên trang cá nhân, chị vẫn chia sẻ cuộc sống riêng của mình một cách tích cực. Nữ diva nhạc Việt vẫn luôn cố gắng trong công việc và tập trung thời gian cho cặp song sinh.

Mức phạt nồng độ cồn đối với người đi xe đạp mới nhất năm 2025

VOV đưa tin theo Nghị định 168, mức phạt cao nhất đối với người đi xe đạp có nồng độ cồn là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Cụ thể, theo điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt nồng độ cồn đối với người đi xe đạp từ năm 2025 như sau:

Ảnh minh họa

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe đạp máy điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe đạp máy điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe đạp máy điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Nam shipper bị đánh đến tử vong chỉ vì tranh cãi tiền giao hàng

Báo Người lao động đưa tin ngày 22-1, ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thay mặt chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên người nhà anh Trần Thành (SN 1994, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Hai bên con đường nhỏ dẫn vào căn nhà cấp 4 xập xệ - nơi hai vợ chồng anh Thành đang ở nhờ, ai cũng đau xót trước cái chết đột ngột của nạn nhân. Anh Trần Thành là nạn nhân của vụ hành hung tập thể dẫn đến tử vong, xảy ra vào tối 17-1 vừa qua. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ tranh cãi trong quá trình giao hàng.

Căn nhà cấp 4 nơi gia đình anh Thành đang ở nhờ.

Con gái anh Thành mới 5 tuổi, chốc chốc lại hỏi "ông ơi, ba đâu rồi?" khiến ai cũng nghẹn lòng. Nắm chặt tay cháu gái, ông Trần Viết Thông (SN 1970, cha ruột anh Thành), nghẹn ngào cho hay con trai là đứa chịu thương chịu khó, trước kia làm phụ hồ. Hai năm qua, anh Thành làm nghề giao hàng để nuôi vợ và con gái nhỏ.

Khuya xảy ra sự việc, khoảng 23 giờ, Thành từ thôn Giáng Nam 2 (xã Hòa Phước) trở về nhà. Bộ dạng mệt mỏi, quần áo xộc xệch. Lúc này, anh chỉ kịp nói với vợ "anh đi đòi tiền giao hàng mà người ta đánh anh", sau đó thì nằm luôn xuống giường.

Một lúc sau, thấy chồng lịm dần, người vợ mới tá hỏa phát hiện trên thân thể nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Lúc này, nạn nhân đã tử vong, không kịp cấp cứu.

Ông Thông cho hay người nhà sau đó được Công an huyện Hòa Vang hướng dẫn khám nghiệm tử thi thì mới được biết nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não.

Lỗi phần mềm, Hà Tĩnh tạm dừng cấp đổi giấy phép lái xe theo luật mới

VietNamNet đưa tin ngày 22/1, đại diện Sở GTVT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT, UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (luật mới) và đề nghị dừng tiếp nhận.

Theo Sở GTVT, đơn vị nhiều lần liên hệ Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật các phiên bản mới nhưng các phần mềm cấp đổi GPLX trực tiếp và trực tuyến vẫn có nhiều lỗi không khắc phục được, cá biệt có một số phần mềm phiên bản mới lại bị lỗi nhiều hơn phiên bản cũ.

Hà Tĩnh dừng cấp đổi GPLX từ ngày 22/1.

Sở đã cử cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trực tiếp xử lý nhưng vẫn không được. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều Sở GTVT trên cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, giảm áp lực cho đơn vị, Sở GTVT Hà Tĩnh đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương bổ sung, chỉnh sửa các phần mềm cấp đổi GPLX trực tiếp và trực tuyến, đồng thời phối hợp các Sở GTVT tìm biện pháp sớm khắc phục, xử lý các GPLX đã tiếp nhận bị lỗi, bị thất lạc trên môi trường số.

Ngoài ra, đề nghị Bộ GTVT, UBND tỉnh cho phép dừng cấp đổi GPLX từ ngày 22/1 cho đến khi các phần mềm được hoàn thiện.

Đối với các GPLX đến hạn trong thời gian dừng cấp đổi sẽ được tự động gia hạn cho đến khi phần mềm được hoàn chỉnh.

Đối với các GPLX đã tiếp nhận, bị lỗi không in ra đúng chuẩn thì kiến nghị Bộ Công an cho phép người dân được sử dụng giấy hẹn để sử dụng giống như GPLX cho đến khi khắc phục được phần mềm, in ra được GPLX.

Được biết, từ ngày 2/1, Sở GTVT Hà Tĩnh đã tổ chức nhận hồ sơ cấp đổi GPLX theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trong thời gian từ ngày 2 - 20/1, Sở GTVT Hà Tĩnh đã tiếp nhận 1.085 hồ sơ trực tiếp và 341 hồ sơ trực tuyến toàn phần (cấp độ 4) nhưng đến nay, mới trả được 701 GPLX đổi trực tiếp và 83 GPLX đổi trực tuyến, có 95 hồ sơ đổi trực tuyến đã nhận nhưng thất lạc trên môi trường số. Vì vậy, hiện nay có 105 hồ sơ đã thanh toán xong trên hệ thống dịch vụ công quốc gia nhưng không dám tiếp nhận về phần mềm quản lý GPLX.

Công nhân xúc động nhận vé tàu miễn phí về quê đón Tết

Báo Lao động đưa tin sáng 22.1, tại ga Dĩ An, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức tiễn công nhân lên tàu về quê ăn Tết.

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Thanh Nhân - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương, ông Phạm Trọng Nhân - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đại diện các sở ngành, lãnh đạo thành phố Dĩ An và khoảng 200 công nhân lao động được trao tặng vé tàu 0 đồng.

Ông Phạm Trọng Nhân - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao quà Tết cho công nhân lao động.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ trao tặng 450 vé tàu khứ hồi, LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao tặng 1.000 vé tàu 0 đồng cho đoàn viên, công nhân lao động.

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, những công nhân lao động được trao tặng vé tàu đều thuộc diện khó khăn, 2 năm liền chưa về quê. Công đoàn cơ sở đã rà soát, kiến nghị để LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng vé tàu.

Năm nay, bên cạnh việc tặng vé tàu, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ thêm 103 vé máy bay 0 đồng cho công nhân lao động ở Bình Dương. Các cấp công đoàn ở Bình Dương cũng trao tặng khoảng gần 2.000 vé xe để đưa công nhân lao động khó khăn về quê ăn Tết.

Đối với công nhân lao động không về quê, các cấp công đoàn tặng quà là nhu yếu phẩm và tiền hỗ trợ. Tổng kinh phí chăm lo cho công nhân lao động khó khăn năm nay tại Bình Dương hơn 272 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá các hoạt động của công đoàn Bình Dương rất thiết thực. "Các hoạt động này đã thể hiện rõ tính nhân văn sâu sắc, giúp cho người lao động có được mùa Xuân vui tươi, ấm áp và nghĩa tình bên gia đình" - ông Bùi Thanh Nhân phát biểu.

Theo ông Bùi Thanh Nhân, về lâu dài, tỉnh sẽ tập trung cải thiện các chính sách, vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng thêm nhiều khu nhà ở xã hội. Tăng cường đầu tư xây dựng các công trình về y tế, giáo dục đảm bảo điều kiện tốt nhất, chất lượng nhất cho công nhân lao động.

Ông Bùi Thanh Nhân mong muốn công nhân về quê đón Tết an vui, hạnh phúc với gia đình. Sau Tết trở lại Bình Dương tiếp tục tham gia sản xuất phát triển doanh nghiệp và kinh tế của tỉnh.

Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2025 tại Hà Nội

VietNamNet đưa tin theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tất cả 30 quận, huyện trên địa bàn Thủ đô đều tổ chức bắn pháo hoa.

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 29/1 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ).

Ảnh minh họa

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao

Trong 10 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, quận Hoàn Kiếm có 2 trận địa là trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.

Trận địa số 3 tại quận Tây Hồ (Vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận).

Trận địa số 4 tại quận Nam Từ Liêm (khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô).

Trận địa số 5 tại quận Hai Bà Trưng (Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Lê Đại Hành).

Trận địa số 6 tại quận Hà Đông (hồ Văn Quán, phường Văn Quán).

Trận địa số 7 tại thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Trận địa số 8 tại huyện Thanh Trì (khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Tam Hiệp).

Trận địa số 9 tại huyện Đông Anh (Trung tâm thể dục thể thao huyện Đông Anh).

Trận địa số 10 tại quận Bắc Từ Liêm (Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh).

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp

Các quận, huyện của Hà Nội tổ chức bắn 21 trận địa pháo hoa tầm thấp. Trong đó, trận địa số 11 tại quận Ba Đình (khu vực đông nam hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh).

Trận địa số 12 tại quận Hoàng Mai (Công viên hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ).

Trận địa số 13 tại quận Long Biên (Công viên 2, phường Việt Hưng).

Trận địa số 14 tại quận Đống Đa (hồ Xã Đàn, phường Nam Đồng).

Trận địa số 15 tại quận Cầu Giấy (Công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng).

Trận địa số 16 tại quận Thanh Xuân (Công viên Thanh Xuân, phường Nhân chính).

Trận địa số 17 tại huyện Gia Lâm (số 1 Thuận An, thị trấn Trâu Quỳ).

Trận địa số 18 tại huyện Mê Linh (sân thượng tầng 5 hội trường UBND huyện).

Trận địa số 19 tại huyện Ba Vì (sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng).

Trận địa số 20 tại huyện Đan Phượng (khán đài B, sân vận động huyện, thị trấn Phùng).

Trận địa số 21 tại huyện Thạch Thất (sân vận động, thị trấn Liên Quan).

Trận địa số 22 tại huyện Chương Mỹ (sân vận động huyện, thị trấn Chúc Sơn).

Trận địa số 23 tại huyện Thường Tín (sân vận động huyện Thường Tín).

Trận địa số 24 tại huyện Quốc Oai (nóc nhà 6 tầng Ban Chỉ huy quân sự huyện).

Trận địa số 25 tại huyện Phú Xuyên (Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên).

Trận địa số 26 tại huyện Mỹ Đức (Công viên hồ sinh thái, thị trấn Đại Nghĩa).

Trận địa số 27 tại huyện Ứng Hòa (sân vận động huyện, thị trấn Vân Đình).

Trận địa số 28 tại huyện Sóc Sơn (sân vận động huyện, thị trấn Sóc Sơn).

Trận địa số 29 tại huyện Phúc Thọ (sân vận động huyện, thị trấn Phúc Thọ).

Trận địa số 30 tại huyện Thanh Oai (Công viên cây xanh, thị trấn Kim Bài).

Trận địa số 31 tại huyện Hoài Đức (Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã An Khánh).

Số lượng pháo hoa tầm cao gồm 6.000 quả (10 trận địa, mỗi trận địa gồm 600 quả); pháo hoa tầm thấp gồm tổng số 3.420 giàn (mỗi trận địa 120 giàn; 10 trận địa tầm cao, mỗi trận địa 90 giàn).