Tin tối 26/12: Một hoa hậu Việt đóng 4,7 tỷ đồng tiền thuế; Bắc Bộ dồn dập đón không khí lạnh, Hà Nội rét 12 độ C

Tin sáng 26/12: Bị yêu cầu giải trình, NSX 'Anh trai vượt ngàn chông gai' nói gì?; Nhiều lãnh đạo tỉnh bị cắt ghép ảnh vào video nhạy cảm để tống tiền GĐXH - Yeah1 cho biết các hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đang diễn ra bình thường; Công an các tỉnh ở miền Tây vừa đồng loạt đưa ra cảnh báo thủ đoạn cắt, ghép ảnh cá nhân vào hình ảnh, video clip nhạy cảm để lừa đảo. Trong đó, kẻ lừa đảo cũng nhắm đến các lãnh đạo tỉnh để gọi điện, nhắn tin;

Một hoa hậu nộp 4,7 tỷ đồng, một streamer nộp 1,9 tỷ đồng tiền thuế

Theo VTV.vn, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành thuế năm 2025, Cục Thuế TP.HCM cho biết cơ quan này đã thành lập tổ khai thác danh sách các cá nhân là người nổi tiếng, người sáng tạo nội dung (các YouTuber, TikToker, KOC, KOS, KOL) và các cá nhân bán hàng livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube... để thực hiện kiểm tra thuế.

Cụ thể, Cục Thuế TP.HCM sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có doanh thu từ các sàn thương mại điện tử kể từ năm 2025 để tính thuế.

Theo đó, trong giai đoạn đầu, Cục Thuế TP.HCM sẽ thực hiện kiểm tra thí điểm về thuế đối với 35 nghệ sĩ và người nổi tiếng.

Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện kiểm tra thí điểm về thuế đối với 35 nghệ sĩ và người nổi tiếng, nhiều người đã kê khai nộp và nộp thuế trên 1 tỷ đồng. Có một hoa hậu nộp 4,7 tỷ đồng, một streamer nộp 1,9 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ, các hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động thương mại điện tử ngày càng nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế.

Theo Cục Thuế TP.HCM, hiện cơ quan này đang quản lý 58.264 người nộp thuế hoạt động thương mại điện tử. Trong đó có 12.959 doanh nghiệp và 45.305 hộ, cá nhân kinh doanh, với tổng giá trị giao dịch thành công là 28.700 tỷ đồng.

Năm 2024, cơ quan thuế đã xử lý 14.581 tổ chức và cá nhân, với tổng số thuế truy thu và tiền phạt qua công tác kiểm tra lên đến hơn 286 tỷ đồng, tăng 31% so với số thuế truy thu và phạt năm 2023. Điển hình là một hộ kinh doanh do Chi cục Thuế Quận 1 quản lý đã tự kê khai và nộp 11,5 tỷ đồng (tổng số thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp) từ thu nhập từ dịch vụ số.

Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử cũng tự đến cơ quan thuế kê khai và nộp thuế trên 1 tỷ đồng (tiền thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp) trong năm 2024. Trong số đó, có thu thuế một người nổi tiếng nộp thuế lên tới 4,7 tỷ đồng và một trường hợp khác là streamer thu 1,9 tỷ đồng.

TP.HCM sẽ giảm từ 21 sở xuống còn 15 sở

Báo Lao động đưa tin TP.HCM sẽ giảm từ 21 sở xuống còn 15 sở, số cơ quan hành chính khác giảm từ 8 xuống 4 và đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ giảm từ 35 xuống 32.

Thông tin này được ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025, tổ chức sáng 26.12.

Theo ông Thuận, kết luận và định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông qua ngày 21.12.

TPHCM sáp nhập, tinh gọn bộ máy xuống còn 15 sở.

Số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM sẽ giảm từ 21 xuống còn 15 sở; số cơ quan hành chính khác giảm từ 8 xuống 4. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ giảm từ 35 xuống 32.

UBND TP Thủ Đức cũng sẽ tinh gọn từ 16 phòng xuống còn 14 phòng, trong khi các quận, huyện giảm từ 12 phòng xuống 10 phòng.

Sở Nội vụ đã trình các hồ sơ để UBND TPHCM phê duyệt, đồng thời phân công các phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan xây dựng đề án.

Lộ trình thực hiện như sau:

Từ 28.12 – 31.12: Các đơn vị xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, bao gồm dự thảo đề án, quyết định hoặc nghị quyết tổ chức lại, hợp nhất, sáp nhập cơ quan, và quy định chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Từ 1.1.2025 – 7.1.2025: Sở Nội vụ hoàn thiện và trình Ban cán sự đảng UBND TP để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Từ 8.1.2025 – 12.1.2025: Ban Thường vụ Thành ủy thông qua đề án sắp xếp tổ chức bộ máy.

Từ 13.1.2025 – 15.1.2025: UBND TP trình Hội đồng nhân dân TP hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt các quyết định và nghị quyết liên quan. Tương tự, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện cũng sẽ thực hiện các bước này.

Từ 16.1.2025 – 24.1.2025: Hội đồng nhân dân TP, TP Thủ Đức, và các huyện thông qua các quyết định tổ chức lại, hợp nhất các cơ quan, đơn vị.

Từ 25.1.2025 – 12.2.2025: Các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo thủ tục rút gọn. Đồng thời, thực hiện sắp xếp, bàn giao hồ sơ, đổi con dấu theo quy định.

Từ 13.2.2025 – 16.2.2025: Hoàn tất quá trình sắp xếp và báo cáo kết quả về UBND TP thông qua Sở Nội vụ.

Từ 17.2.2025 – 20.2.2025: Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND TP.

Từ 21.2.2025 – 28.2.2025: UBND TP báo cáo kết quả thực hiện lên Ban Thường vụ Thành ủy và Bộ Nội vụ.

Bắc Bộ dồn dập đón không khí lạnh, Hà Nội rét 12 độ C

VTCnews đưa tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng đêm 26 và ngày 27/12, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Từ đêm 27/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh tăng cường liên tiếp tràn về miền Bắc trong những ngày tới.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 15-18 độ C.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 12-15 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Thanh niên bám cửa taxi đang chạy trên đường cao tốc gây xôn xao mạng xã hội

Theo Người lao động đưa tin ngày 26/12, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã triệu tập Nguyễn Văn Hào (21 tuổi, tài xế taxi hãng Lado, ngụ TP Đà Lạt) để điều tra vụ 1 người bám cửa xe taxi và té bị thương xảy ra trên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn.

Vụ việc được một camera trên ô tô lưu thông trên cao tốc ghi lại vào lúc 17 giờ ngày 25-12, gây xôn xao mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu, Hào có hẹn giao dịch mua bán với anh Lương Trọng Vĩ (20 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) tại khu vực vòng xoay Liên Khương. Vĩ chở theo Nguyễn Cảnh Thanh (20 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa) đến điểm hẹn.

Tài xế Nguyễn Văn Hào tại cơ quan công an.

Lúc này Hào cũng đến nơi và ngồi ghế tài xế trong xe taxi, Thanh đi bộ đến giao dịch mua bán. Một lúc sau, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên tài xế Hào kéo kính lên và điều khiển chiếc taxi rời đi, hướng về TP Đà Lạt.

Lập tức, Thanh bám vào cửa xe taxi nhưng Hào vẫn điều khiển ô tô lên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn. Vĩ cũng điều khiển xe máy chạy lên cao tốc đuổi theo. Chiếc taxi chạy một đoạn khoảng 2 km trên tuyến cao tốc thì Thanh tuột tay ngã xuống đường và bị taxi cán qua người.

Chạy xe máy ngay bên cạnh, Vĩ không kịp xử lý nên xe máy tiếp tục tông vào Thanh và ngã xuống đường cao tốc. Thanh được chở đến Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cấp cứu trong tình trạng gãy 3 xương sườn, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều trị.

Thi thể trong quán karaoke An Phú là người nước ngoài, nghi vấn tự tử

VietNamNet đưa tin liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể trong quán karaoke An Phú ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 15/10 vừa qua, Công an tỉnh Bình Dương vừa có thông tin ban đầu.

Theo Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là người nước ngoài. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 chiếc điện thoại của nạn nhân trên sân thượng của quán karaoke An Phú.

Quán karaoke An Phú, nơi phát hiện thi thể người nước ngoài.

Các hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera an ninh xung quanh hiện trường cũng như thông tin người thân cung cấp, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân có dấu hiệu bất thường về tâm lý trước khi tử vong.

Về nguyên nhân, Đại tá Trần Văn Chính cho biết thêm, đến thời điểm này cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm, nhiều khả năng nạn nhân leo lên sân thượng rồi ngã xuống tử vong.

Như đã thông tin, trước đó, vào ngày 15/10, một thanh niên đi vào quán karaoke An Phú đang bỏ hoang để quay phim thì phát hiện một số bộ phận cơ thể người. Do hoảng sợ, thanh niên này lấy xe máy chạy về quê, đến sáng hôm sau mới gọi điện thoại cho cơ quan công an để trình báo.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra.

Quán karaoke An Phú nằm trên mặt tiền đường Bùi Thị Xuân (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Vào tối 6/9/2022, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại đây làm 32 người thiệt mạng.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã

Báo Lao động đưa tin tại dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cán bộ, công chức sửa đổi. Dự luật này do Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng.

Tại dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng luật, Bộ Nội vụ đã đề nghị chính sách thống nhất nền công vụ từ trung ương đến cơ sở.

Theo Bộ Nội vụ, hiện có nhiều bất cập liên quan công chức cấp xã.

Mục tiêu của chính sách này nhằm thực hiện liên thông, bình đẳng, nhất quán giữa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo nền công vụ thống nhất từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, nghiên cứu, bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và các quy định có liên quan tại Luật Cán bộ, công chức hiện hành.

Nghiên cứu, rà soát, bổ sung vị trí việc làm, chế độ chính sách (tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thang bảng lương...) đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm việc ở đơn vị hành chính cấp xã.

Về giải pháp thực hiện chính sách, Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan lập đề nghị đánh giá tác động 3 giải pháp và đề xuất lựa chọn giải pháp 1.

Ở giải pháp 1, đề xuất bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã. Thống nhất một cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

Cơ quan lập đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xác định vị trí việc làm ở các cơ quan, tổ chức của xã, phường, thị trấn.

Xác định mỗi vị trí việc làm, mỗi chức vụ, chức danh cán bộ hoặc công chức làm việc ở xã, phường, thị trấn phải căn cứ vào danh mục vị trí việc làm (gắn với chức vụ, chức danh) của xã, phường, thị trấn và khối lượng công việc, phạm vi quản lý, mức độ phức tạp trên địa bàn...

Xây dựng số lượng biên chế cần thiết để giới thiệu ứng cử, bầu cử hoặc để tuyển dụng phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

Đồng thời bổ sung quy định tại điều khoản chuyển tiếp đối với đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay đang làm việc ở xã, phường, thị trấn đã được tuyển dụng theo quy định của pháp luật nhưng còn thiếu tiêu chuẩn hoặc tiêu chuẩn chưa đạt mức quy định.

Việc lựa chọn giải pháp này là phương án tối ưu, bảo đảm phù hợp chủ trương "liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung" theo yêu cầu của các nghị quyết trung ương.

Cùng với đó, giải quyết triệt để vướng mắc về giao biên chế và việc điều chuyển giữa các đơn vị hành chính cấp xã đối với cán bộ, công chức cấp xã; tạo nên một nền công vụ thống nhất trong nền hành chính quốc gia.

Tại báo cáo đánh giá tác động, Bộ Nội vụ cho hay Luật Cán bộ, công chức hiện hành có một chương riêng quy định về cán bộ, công chức làm việc ở xã, phường, thị trấn với một số nội dung khác nhau trong công tác quản lý giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh.

Trong đó vẫn còn quy định việc tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã vào làm việc ở các cơ quan từ cấp huyện trở lên phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện (nhất là đủ 5 năm kinh nghiệm) và qua hội đồng kiểm tra, sát hạch mới được tiếp nhận vào công chức từ cấp huyện trở lên.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức từ cấp huyện được luân chuyển, điều động về làm việc tại các cơ quan thuộc tổ chức đảng hoặc chính quyền cấp xã, khi quay trở lại các cơ quan cấp huyện vẫn phải xem xét tiêu chuẩn, điều kiện… khi tiếp nhận.