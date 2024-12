Tin sáng 26/12: Bị yêu cầu giải trình, NSX 'Anh trai vượt ngàn chông gai' nói gì?; Nhiều lãnh đạo tỉnh bị cắt ghép ảnh vào video nhạy cảm để tống tiền

Tin sáng 25/12: Từ hôm nay, người dân phải thực hiện điều này khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội; Rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án là ai? GĐXH - Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP, từ 25/12, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải thực hiện xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam; Trịnh Thành Đức là một nam rapper nổi tiếng với nghệ danh Lil Ken bị bắt vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị yêu cầu giải trình, nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" nói gì?

Doanh thu của show Anh trai vượt ngàn chông gai có thể đạt 340 tỷ đồng.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG), nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai", công bố thông tin.

Theo HoSE, qua giám sát giao dịch, HoSE nhận thấy từ ngày 17 đến 23-12, cổ phiếu YEG đã tăng trần 5 phiên liên tiếp, thuộc trường hợp phải giải trình.

Cụ thể, trong 5 phiên liên tục, cổ phiếu này đã nhảy vọt từ 14.600 đồng lên 20.300 đồng, tăng gần 90% sau 1 tháng và 125% sau 1 quý trở lại đây.

Giải trình về vấn đề này, Yeah1 cho biết là do diễn biến khách quan cung cầu của thị trường chứng khoán. Giá giao dịch cổ phiếu do thị trường quyết định và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Các hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đang diễn ra bình thường, theo kế hoạch đã đề ra và không có bất kỳ sự biến động bất thường nào trong hoạt động của công ty.

Trong thời gian vừa qua, công ty đã tích cực tái cấu trúc toàn diện hoạt động, tối ưu hóa bộ máy quản lý, vận hành cũng như tập trung phát triển các mảng kinh doanh chủ lực.

Trong đó, mảng sản xuất và phát sóng các chương trình trên nền tảng kỹ thuật số, các chương trình truyền hình chất lượng cao và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả chương trình và tạo được hiệu ứng truyền thông xã hội to lớn, sự thành công của các chương trình và các mảng kinh doanh khác đã góp phần vào việc cải thiện kết quả kinh doanh của công ty so với thời điểm trước.

"Công ty cam kết không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu YEG trên thị trường chứng khoán"- Yeah1 cho biết.

Yeah1 gần đây nổi tiếng với vai trò là nhà sản xuất chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Mới đây, doanh nghiệp này đã tổ chức 2 concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại TP HCM, Hưng Yên và nhanh chóng "cháy vé" sau khi công bố mở bán.

Tại hội nghị trực tuyến về ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024, "Anh trai vượt ngàn chông gai" của Yeah1 được nhiều lần nhắc tới. Đây là chương trình đủ tầm, đủ sự thông minh, sáng tạo để phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí tại Việt Nam.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" là chương trình truyền hình thực tế do Yeah1 sản xuất, được Việt hóa từ phiên bản gốc "Call Me By Fire" do MangoTV sở hữu. Chương trình đã gây sự chú ý và tạo nhiều tiếng vang. Tại Việt Nam, Yeah1 là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền sản xuất chương trình này.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu quý III/2024 của Yeah1 đạt hơn 345 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và là doanh thu cao nhất kể từ quý IV/2020. Trừ các chi phí liên quan, Yeah1 báo lãi quý III gấp 10 lần cùng kỳ, đạt hơn 34 tỉ đồng.

Nhiều lãnh đạo tỉnh bị cắt ghép ảnh vào video nhạy cảm để tống tiền

Công an tỉnh Bến Tre cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh phát hiện một số đối tượng sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của lãnh đạo vào các hình ảnh nhạy cảm, clip sex thông qua gmail, dịch vụ chuyển phát, tin nhắn... gửi trực tiếp đến cá nhân những nạn nhân này uy hiếp, đe dọa tung clip nhạy cảm để tống tiền.

Công an Bến Tre cho biết, có hai lãnh đạo của tỉnh phản ánh nhận được tin nhắn với nội dung tương tự nhau: "Tôi là thám tử tư được người khác ủy thác để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của bạn, hiện tại đang nắm giữ một số tài liệu liên quan đến bạn… Nhưng chúng ta không có thù gì, cũng không muốn đem những tài liệu này giao cho người ủy thác. Tôi cũng chỉ là người kiếm tiền…".

Còn Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa qua phát hiện các đối tượng tìm kiếm thông tin, hình ảnh, số điện thoại của những người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, kể cả lãnh đạo tỉnh, sau đó cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của những người này vào các hình ảnh "nhạy cảm" trong nhà nghỉ, khách sạn...

Đối tượng lừa đảo gọi điện thoại thông báo cho nạn nhân về việc phát hiện họ có mối quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác. Đồng thời, bọn chúng gửi những hình ảnh "nhạy cảm" đã được chỉnh sửa, cắt ghép và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền cho đối tượng, nếu không sẽ đăng tải hình ảnh, video lên mạng xã hội, hoặc gửi tới các nơi làm việc nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín

Công an tỉnh Bến Tre chỉ ra thủ đoạn của các đối tượng là tìm kiếm thông tin, số điện thoại, hình ảnh, các mối quan hệ của nạn nhân, tập trung vào người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, đặc biệt là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… từ nhiều nguồn khác nhau, phổ biến nhất là thông qua mạng xã hội.

Sau đó, bọn chúng sử dụng phần mềm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo cắt ghép khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh từ các clip trên mạng có nội dung nhạy cảm.

Để tạo sự tin tưởng của nạn nhân, bọn chúng còn giả chụp ảnh từ clip quay được tại hiện trường bằng cách dán biểu tượng nút play vào giữa ảnh hoặc dùng điện thoại quay lại ảnh đã cắt ghép.

"Trước đây, trên các ứng dụng mạng xã hội xuất hiện trào lưu ghép mặt vào các video, hình ảnh có sẵn của các ứng dụng như Faceplay, Reface… để trở thành các người mẫu, hoa hậu, các nhân vật cổ trang của Trung Quốc... các ứng dụng này yêu cầu người dùng phải cấp những quyền nhất định như quyền truy cập vào album ảnh hay vị trí.

Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu cá nhân có thể bị lộ khi tải ảnh lên máy chủ của nhà cung cấp hoặc bị sử dụng để cắt ghép giả mạo người thân, người quen, cơ quan chức năng gọi điện thoại có hình ảnh để lừa đảo", Công an tỉnh Bến Tre cho biết.

Công an cảnh báo người dân không chia sẻ thông tin, hình ảnh cá nhân, người thân trong gia đình, cơ quan lên mạng xã hội, đặc biệt là những hình ảnh nhạy cảm, có thể bị lợi dụng để cắt ghép.

Đồng thời, không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì, đồng thời luôn kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin trước khi chia sẻ hoặc tương tác và không truy cập vào các đường dẫn lạ.

Tuyệt đối không chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng, không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể chứa mã độc chiếm toàn quyền điều khiển và thực hiện các hành vi như ăn cắp tiền trong tài khoản của người dùng.

Người dân cần bình tĩnh khi nhận được tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi đe dọa của kẻ xấu, đồng thời báo ngay tới cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi này.

Không có vùng cấm trong việc xử lý vụ cán bộ công an gây tai nạn làm bé gái 17 tháng tuổi tử vong ở Tuyên Quang

Nơi xảy ra vụ việc





Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang thụ lý.

Về thông tin tài xế là một cán bộ công an, vị lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của ngành, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

"Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật", vị lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc và triệu tập những người liên quan, người đàn ông đã thừa nhận bản thân là người điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn (không như thông tin ban đầu cho rằng người phụ nữ điều khiển) khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong tại phường Nông Tiến.

Cơ quan chức năng cũng xác định danh tính nam tài xế là Nguyễn Khương D. (30 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Ông D. là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Yên Sơn. Về kết quả kiểm tra nồng độ cồn với nam tài xế, cơ quan công an đang gửi mẫu đi và chưa có kết quả.

"Bước đầum tại cơ quan công an, tài xế D. khẳng định bản thân không uống rượu và không có nồng độ cồn. Tuy nhiên chúng tôi đã lấy mẫu máu người này để mang đi xét nghiệm, hiện chưa có kết quả", lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang thông tin.

Về người phụ nữ, thời điểm xảy ra sự việc, chị này là vợ của anh D. Tại cơ quan công an, chị này khai nhận do khi đó quá hoảng hốt và chồng chị đang đưa nạn nhân đi cấp cứu nên chị này đã tự nhận là người điều khiển phương tiện.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

TP.HCM sẽ kiểm tra thuế 35 nghệ sĩ, người nổi tiếng

Cá nhân giao dịch tại Cục Thuế TP HCM

Thông tin trên được ông Nguyễn Hoa Bắc, Trưởng Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (Cục Thuế TP HCM), cung cấp tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Cụ thể, Cục Thuế TP HCM sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có doanh thu từ các sàn thương mại điện tử kể từ năm 2025 để tính thuế.

Đặc biệt, cơ quan thuế có kế hoạch kiểm tra thuế đối với các cá nhân nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên nền tảng số hoặc những người có thu nhập phát sinh từ thương mại điện tử. Theo đó, trong giai đoạn đầu, Cục Thuế TP HCM sẽ thực hiện kiểm tra thí điểm về thuế đối với 35 nghệ sĩ và người nổi tiếng.

Ông Nguyễn Hoa Bắc cho biết trong năm 2024, Cục Thuế TP HCM đã thành lập tổ công tác để rà soát danh sách các cá nhân nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung (như YouTuber, TikToker, KOC, KOL), và các cá nhân bán hàng qua hình thức livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube... nhằm kiểm tra việc tuân thủ pháp luật thuế.

Kết quả, cơ quan thuế đã xử lý 14.581 tổ chức và cá nhân, với tổng số thuế truy thu và tiền phạt qua công tác kiểm tra lên đến hơn 286 tỉ đồng, tăng 31% so với số thuế truy thu và phạt năm 2023.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ, các hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động thương mại điện tử ngày càng nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế. Điển hình là một hộ kinh doanh đã tự kê khai và nộp 11,5 tỉ đồng (bao gồm tiền thuế, tiền phạt vi phạm hành chính, và tiền từ thu nhập dịch vụ phát sinh).

Nhiều hộ kinh doanh khác cũng tự giác đến cơ quan thuế để kê khai và nộp trên 1 tỉ đồng, bao gồm tiền thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp trong năm 2024. Một số trường hợp điển hình khác bao gồm việc thu thuế từ một người nổi tiếng với số tiền 4,7 tỉ đồng và một streamer với số tiền 1 tỉ đồng.

Những quy định mới về miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.





Theo quy chế mới thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh là người nước ngoài có chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (đạt từ bậc 3 trở lên) được miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đối với người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngữ văn nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngữ văn để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Cũng theo quy chế mới, quy định về miễn thi môn Ngoại ngữ cũng thay đổi so với trước đây. Theo đó, thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ không được quy đổi sang điểm 10. Công thức tính điểm xét tốt nghiệp của thí sinh đó sẽ không có điểm Ngoại ngữ.

Các đối tượng được miễn bài thi môn Ngoại ngữ cơ bản vẫn giữ nguyên, gồm: thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ, người có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định. Người có đủ điều kiện miễn thi Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn này trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi đó để tính điểm xét tốt nghiệp.

Cũng theo quy chế mới, các trường hợp sau đây sẽ được miễn thi tất cả các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; Kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt, kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt mức từ khá trở lên; Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT.

Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; Kết quả rèn luyện và học tập cả năm lớp 12 đạt mức từ đạt trở lên; Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Quy chế này; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Quy chế này; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, có 20 chứng chỉ giúp thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT. Trong đó, 12 chứng chỉ môn Tiếng Anh, còn lại ở các môn Tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật. Yêu cầu tối thiểu mà thí sinh cần đạt là tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Riêng môn tiếng Hàn, không có chứng chỉ nào nằm trong danh sách.

Những năm trước, ngoài miễn thi, thí sinh được tính điểm 10 môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu. Tuy nhiên, từ năm 2025, công thức tính điểm xét tốt nghiệp sẽ loại trừ môn này với những em được miễn.

Bộ GD&ĐT lý giải thay đổi này nhằm tiếp tục khuyến khích việc học ngoại ngữ, nhưng hướng tới công bằng hơn trong xét thí sinh đỗ tốt nghiệp. Bởi như quy định cũ, học sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 cũng quy đổi thành điểm 10 như học sinh đạt điểm IETLS 8.5.

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh việc miễn thi chỉ áp dụng khi xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu muốn dùng điểm thi tốt nghiệp môn Ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh vẫn cần thi môn này.

Vì sao xe máy trên 5 'tuổi' phải kiểm định khí thải?

Xe máy cũ có lượng khí thải ra môi trường rất lớn, gây ô nhiễm.





Liên quan đến chu kỳ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy thu hút sự quan tâm của người dân thời gian qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết nội dung này đã được xây dựng dựa trên sự nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng từ thực tế và học hỏi kinh nghiệm một số nước trong khu vực.

Theo đó, Thông tư 47/2024 quy định, chu kỳ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đầu tiên là 5 năm tính từ năm sản xuất xe. Với chu kỳ này, Cục Đăng kiểm sẽ tự động thực hiện cấp chứng nhận kiểm định khí thải trên cơ sở kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu lấy từ cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam kết hợp với cơ sở dữ liệu về đăng ký, quản lý xe cơ giới của Bộ Công an.

Như vậy, với trường hợp trên thì chủ xe không phải nộp hồ sơ kiểm định khí thải và không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm định khí thải.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất trên 5 năm đến 12 năm, chu kỳ kiểm định khí thải là 24 tháng/1 lần và xe sản xuất trên 12 năm, chu kỳ kiểm định khí thải là 12 tháng/1 lần.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết, quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Cục đã phối hợp cùng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ GTVT nghiên cứu, rà soát kỹ từ kinh nghiệm một số nước trong khu vực; kế thừa kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Công nghệ (KHCN) GTVT và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), để đưa ra chu kỳ kiểm định.

Đối với kiểm định lần đầu, Viện KHCN GTVT đã thực hiện nghiên cứu khảo sát thực tế kiểm tra khí thải cho khoảng 20.000 xe mô tô, xe gắn máy tại 3 thành phố (Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng).

Kết quả kiểm tra cho thấy, đối với các xe mô tô, xe gắn máy có thời gian sử dụng dưới 5 năm (tính theo năm sản xuất, đến thời điểm thực hiện kiểm tra khí thải), mức phát thải chất gây ô nhiễm (HC, CO) hầu như không có thay đổi lớn và vẫn có thể đáp ứng các mức tiêu chuẩn khí thải tại TCVN 6438:2018 về giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải của phương tiện giao thông đường bộ.

Đối với các xe có thời gian sử dụng trên 5 năm, phát thải chất gây ô nhiễm có sự gia tăng đáng kể, phụ thuộc vào chế độ bảo dưỡng và tần suất sử dụng phương tiện của chủ xe. Theo kết quả khảo sát về số km trung bình 1 ngày, tần suất sử dụng trung bình, nhóm nghiên cứu của Viện KHCN GTVT đề xuất chu kỳ kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy trên 5 năm là 24 tháng. Đề xuất này cũng phù hợp với kết quả kiểm tra thực tế tại 3 thành phố.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy quá cũ (thời gian sử dụng trên 12 năm), kết quả kiểm tra thực tế cho thấy tỷ lệ phát thải chất gây ô nhiễm tăng cao.

"Để phòng ngừa việc phát thải chất gây ô nhiễm, cần thực hiện việc kiểm tra khí thải hàng năm (chu kỳ kiểm định 12 tháng) nhằm nâng cao ý thức bảo dưỡng phương tiện.

Mặt khác, việc quy định chu kỳ kiểm định ngắn hơn đối với xe có thời gian sử dụng cao, tạo động lực chuyển đổi phương tiện, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường không khí, đặc biệt là tại các đô thị", đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh.

Được biết, đối với xe mô tô, xe gắn máy có thời gian tính từ năm sản xuất trên 5 năm thì chủ xe phải mang xe đến cở sở đăng kiểm để kiểm định khí thải.

Tại đây, chủ xe xuất trình một trong các giấy tờ: Bản chính chứng nhận đăng ký xe; bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính chứng nhận đăng ký xe; bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, để được cơ sở đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ kiểm định.

Cơ sở đăng kiểm sau đó thực hiện tra cứu thông tin của xe mô tô, xe gắn máy trên phần mềm quản lý kiểm định và đối chiếu chứng nhận đăng ký xe với xe mô tô, xe gắn máy thực tế. Nếu không trùng khớp thông tin sẽ bị từ chối kiểm định, trường hợp không bị từ chối kiểm định, cơ sở đăng kiểm lập phiếu kiểm soát kiểm định và kiểm định khí thải cho phương tiện.

Đạt kiểm định khí thải, xe mô tô, xe gắn máy được cấp chứng nhận kiểm định khí thải cấp bản điện tử được tích hợp dữ liệu với tài khoản định danh điện tử của chủ xe.