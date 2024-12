Tin tối 25/12: Rapper Lil Ken (Trịnh Thành Đức) vừa bị bắt là ai?; Miền Bắc đón mưa rải rác từ đêm nay

Tin tối 24/12: Nữ giáo viên bị lăng mạ, làm nhục giữa trường; học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán 2025 bao nhiêu ngày? GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo về việc Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cho học sinh; Một nữ giáo viên tiểu học ở TP Nha Trang có đơn trình báo về việc bị 2 người đàn ông xông vào trường lăng mạ, làm nhục.

Rapper Lil Ken (Trịnh Thành Đức) vừa bị bắt là ai?

Lil Ken trước khi bị bắt.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Thành Đức (sinh năm 1996) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Trịnh Thành Đức và vợ cũ đưa ra thông tin gian dối là có quan hệ rộng, quen biết với nhiều người chức vụ cao, có thể giúp cho Tạ Nguyễn Hồng Ân (sinh năm 1998) liên hệ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an nộp tiền khắc phục thay cho Ân, do Ân đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhận được 1,8 tỷ đồng của Ân và gia đình, Trịnh Thành Đức cùng vợ cũ tiêu hết.

Trịnh Thành Đức tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Đại học Hoa Sen TPHCM. Đức hoạt động trong làng rap từ năm 2016 với nghệ danh Lil Ken, sở hữu kênh TikTok và Facebook có hơn 300.000 lượt theo dõi.

Năm 2016, Lil Ken sản xuất MV Việt Nam racing boy có nhiều cảnh đua xe, lạng lách phản cảm trên đường phố. Sau vài năm làm MV về chủ đề đua xe, Lil Ken chuyển sang sáng tác ca khúc về tình yêu như Hết thương thì thôi, Hôm nay em theo chồng, Thương sao nói hai lời, Có lẽ bên nhau là sai, Tự khúc sầu... Các nghệ sĩ Long nón lá, Yến Thanh, Cẩm Tiên từng hợp tác với Lil Ken.

Năm 2023, rapper Lil Ken đăng ký tham gia Rap Việt mùa 3 nhưng không lọt vào vòng trong. Fanpage Rap Việt mùa 4 cũng đăng tải hình ảnh Lil Ken trong buổi casting tại Hà Nội.

Trên trang cá nhân, Lil Ken thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang chảnh, check-in cùng hàng hiệu, ô tô đắt tiền. Nhân vật này cũng đăng tải nhiều bí quyết làm giàu, triết lý sống.

Miền Bắc đón mưa rải rác từ đêm nay

Miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác từ đêm nay.





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/12, các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng nhẹ. Nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc phổ biến từ 10-13 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 14-16 độ; ban ngày nhiệt độ từ 20-23 độ. Đêm 25/12, khu vực này có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, các tỉnh Tây Nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to. Khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Khu vực Nam Bộ mưa rào và giông tập trung ở các tỉnh miền Đông.

Riêng thời tiết Hà Nội, trong ngày 25/12 duy trì nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ từ 15-22 độ.

Về mưa lớn ở Trung Bộ, đêm qua (24/12), ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/12 đến 03h ngày 25/12 có nơi trên 20mm như: Núi Thành (Quảng Nam) 23.4mm, Bình An (Quảng Ngãi) 41.2, An Toàn (Bình Định) 22mm, Vạn Phước (Khánh Hòa) 28.2mm,..

Ngày và đêm 25/12, ở khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 25/12, khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Về diễn biễn bão số 10, hồi 4 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h. Chiều nay, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Ngày 24/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 về Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025, để có hành lang pháp lý cho việc tổ chức kỳ thi với mục đích xét tốt nghiệp, đánh giá việc dạy và học diện rộng trong cả nước, cũng như phục vụ mục đích tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Bên cạnh việc kế thừa nội dung của các Quy chế đã được triển khai thực hiện thuận lợi, ổn định các năm qua, nhất là năm 2023 và 2024, Quy chế vừa ban hành có một số điểm mới đáng chú ý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ được tổ chức thành 3 buổi thi, gồm: 1 buổi thi môn Ngữ Văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi. Như vậy, so với những năm trước, kỳ thi từ năm 2025 giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi, qua đó giảm áp lực, giảm chi phí xã hội nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

Để xét công nhận tốt nghiệp, Quy chế quy định sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi theo tỷ lệ 50-50. Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số. Việc tăng tỷ lệ sử dụng điểm đánh giá quá trình (học bạ) từ 30% lên 50% nhằm đánh giá sát hơn về năng lực người học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gồm nhiều năng lực khác mà bài thi tốt nghiệp không đánh giá hết). Bên cạnh đó, điểm học bạ các năm lớp 10, lớp 11 cũng được sử dụng (với trọng số nhỏ hơn của lớp 12) thay vì chỉ của lớp 12 như trước đây. Điểm thay đổi này có tác dụng thúc đẩy việc dạy và học ngay từ khi học sinh bước vào bậc học Trung học Phổ thông.

Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được tiếp tục sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây; công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này. Cách thức này tiếp tục khuyến khích việc học ngoại ngữ nhưng hướng tới công bằng hơn trong xét đỗ tốt nghiệp. Ví dụ, trước đây, học sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 cũng quy đổi thành điểm 10 như học sinh đạt điểm IETLS 8.5.

Về điểm khuyến khích, Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh giáo dục thường xuyên. Nội dung này nhằm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tạo sự bình đẳng bởi học sinh tốt nghiệp hệ giáo dục chính quy và thường xuyên đều được cấp chung một loại bằng tốt nghiệp.

Quy chế mới cho phép thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Nội dung này nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc xét công nhận tốt nghiệp cho người nước ngoài học chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam nhưng vẫn bảo đảm được học vấn cơ bản của môn Ngữ văn thông qua việc học môn Ngữ văn trên lớp và việc thi để lấy chứng chỉ tiếng Việt.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông có thêm phương thức vận chuyển đề thi từ địa điểm Hội đồng ra đề thi tới điểm in sao đề thi của 63 tỉnh, thành phố qua hệ thống đường truyền mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào các khâu trọng yếu của quy trình tổ chức kỳ thi. Phương thức vận chuyển đề thi mới này giúp chuyển đề thi gốc nhanh, kịp thời, giảm bớt được thời gian và nhân sự vận chuyển đề thi như phương pháp truyền thống đang áp dụng. Đây cũng là bước chuẩn bị từ sớm, từ xa và quan trọng trong việc thực hiện phương án thi theo lộ trình chuyển đổi hình thức từ thi trên giấy sang thi trên máy tính đã công bố.

Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với điểm khác biệt là thiên về đánh giá năng lực người học thay vì đánh giá kiến thức và kỹ năng như những kỳ thi trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực chuẩn bị từ sớm, từ xa và kỹ lưỡng. Phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025 được công bố ngay từ cuối năm 2023; đã ban hành định dạng cấu trúc đề thi, đề thi tham khảo tất cả các môn thi tốt nghiệp theo hướng phù hợp với đánh giá năng lực học sinh. Bên cạnh đó, Bộ tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn quốc về ra câu hỏi thi, tổ chức thi, tập huấn kỹ thuật cho các địa phương; tăng cường thử nghiệm trên phạm vi rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của Kỳ thi.

Kịp thời giúp bé trai đi lạc tìm lại gia đình

Công an TP Châu Đốc bàn giao lại cháu bé đi lạc cho gia đình ngay trong ngày 24/12.





Vào khoảng 9h ngày 24/12/2024, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của người dân, về việc có một bé trai khoảng 3 tuổi đi lạc tại khu vực đường Trưng Nữ Vương, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B. Tuy nhiên, cháu bé chưa biết nói nên không ai xác định được địa chỉ gia đình và người thân để hỗ trợ, giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban lãnh đạo Công an thành phố kịp thời chỉ đạo, yêu cầu Trưởng Công an phường, xã trên địa bàn nhanh chóng xác minh, rà soát để tìm cách liên với gia đình, người thân cháu bé. Mặt khác, lực lượng Công an cũng chăm sóc, ổn định tâm lý cháu bé. Đến khoảng 9h20' cùng ngày, Công an thành phố đã liên hệ được với người thân của bé và hỗ trợ, trao trả lại cháu bé trước sự vui mừng và xúc động của gia đình.

Được biết, bé đi lạc tên Huỳnh Nhật Th., sinh năm 2021, là con của anh Huỳnh Thanh H. và chị Phan Thị Nh., cư trú xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, trong lúc anh Th. và chị Nh. đang làm thủ tục tại Chi cục thuế Châu Đốc - Châu Phú thì bé Th. chạy đi chơi và bị lạc sau đó. Gia đình đã rất hoảng loạn đi tìm nhưng không gặp cháu, đến khi được thông báo của Công an thành phố Châu Đốc về việc đang giữ cháu Th. tại trụ sở thì gia đình mới yên tâm. Tại đây, cha mẹ cháu Th. đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Châu Đốc đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình tìm lại được con.

Đây là bài học cảnh báo với các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, không nên để con rong chơi một mình ở những khu vực công cộng mà không có sự quan sát của người thân, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Nhiều tài khoản mạng xã hội chưa xác thực số điện thoại vẫn được đăng bài

Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng (Nghị định 147), hiệu lực từ ngày 25-12-2024, chỉ khi tài khoản mạng xã hội đã xác thực bằng số điện thoại, số định danh cá nhân mới được đăng bài, bình luận, livestream.

Cụ thể, Nghị định này nêu rõ: những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam có sử dụng dịch vụ cho thuê lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam hoặc có tổng số lượt truy cập từ Việt Nam thường xuyên trong 1 tháng (số liệu thống kê trung bình trong thời gian 6 tháng liên tục) từ 100.000 lượt trở lên, sẽ phải chịu một số trách nhiệm, như: chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Trong trường hợp người sử dụng không có số điện thoại di động tại Việt Nam, phải xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng 25-12, nhiều người sở hữu tài khoản Facebook dù chưa xác thực số điện thoại nhưng vẫn đăng tải thông tin, bình luận, livestream bình thường.

Cụ thể, anh Đình Nam, nhân viên văn phòng tại TP HCM, cho biết đã thử dùng tài khoản phụ (chỉ đăng ký bằng email) nhưng vẫn có thể đăng tải trên Facebook. "Tôi thử các tính năng khác như bình luận, livestream thì không bị vấn đề gì"- anh Nam nói.

Tương tự, chị Thu Thủy, ngụ TP HCM, cho hay nền tảng Facebook, Instagram hay TikTok không có thông báo hay ngăn chặn các tính năng viết bài, bình luận, livestream dù các tài khoản mạng xã hội của tôi đều chưa xác thực bằng số điện thoại.

Lý giải về điều này, một số chuyên gia công nghệ cho biết Nghị định 147/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25-12 nhưng cũng lưu ý là trong vòng 90 ngày, kể từ ngày nghị định có hiệu lực, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam và tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong nước phải thực hiện xác thực những tài khoản đang hoạt động của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Điều đó có nghĩa, trong khoản thời gian này, người dùng vẫn có thể sử dụng các tính năng trên nền tảng mạng xã hội một cách bình thường. Sau thời hạn trên, tài khoản mạng xã hội sẽ bị giới hạn theo quy định.

Bị đe dọa, người phụ nữ cầm cố sổ đỏ lấy 1,7 tỷ chuyển cho kẻ giả danh công an

Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ một phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng và phát cảnh báo đến người dân về các cuộc gọi của kẻ lừa đảo mạo danh công an.

Theo cơ quan công an, trưa 4/12, bà B.T.M. (55 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận được thông báo bằng tin nhắn với nội dung sim điện thoại của bà sẽ bị khóa.

Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì bà M. nhận được cuộc gọi, người đầu dây bên kia tự xưng là "Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Công an TP Đà Nẵng" thông báo số điện thoại của bà M. có liên quan đến việc làm ăn phi pháp.

Người gọi điện yêu cầu bà M. đưa sổ đỏ đi thế chấp rồi chuyển tiền vào tài khoản của "cơ quan chức năng" để chứng minh không vi phạm pháp luật.

Quá lo sợ, bà M. đến ngân hàng cầm sổ đỏ được 1,7 tỷ đồng rồi chuyển hết vào tài khoản người tự xưng công an cung cấp.

Đến ngày 7/12, "cán bộ Hải" tiếp tục gọi điện yêu cầu chuyển thêm 300 triệu đồng nên bà M. phải vay mượn và chuyển số tiền trên cho đối tượng, bị chiếm đoạt.

Trước đó, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời một người dân chuyển tiền cho kẻ lừa đảo với hình thức tương tự.Cụ thể, lúc 16h ngày 5/12, Công an phường Mỹ An nhận tin báo của Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank (địa chỉ số 153 đường Ngũ Hành Sơn) với nội dung có một phụ nữ đến chi nhánh chuyển tiền cho người lạ nhưng có nhiều biểu hiện bất thường.

Công an phường Mỹ An khẩn trương cử lực lượng đến chi nhánh ngân hàng và xác định bà Mai Thị Huyền (52 tuổi, trú tổ 13, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đang làm thủ tục chuyển tiền cho một người lạ có Zalo mang tên Nguyễn Hữu Trung.

Bà Mai Thị Huyền cho biết, trước đó, người này liên hệ với bà, xưng là cán bộ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng và cho biết bà Huyền liên quan đến tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu bà chuyển 230 triệu đồng để điều tra, nếu không sẽ bị bắt giam.

Sợ hãi, bà Huyền liền đến Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank để chuyển số tiền nói trên cho người này.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần báo cho cơ quan công an.