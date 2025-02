Tin tối 4/2: Giá vàng hôm nay tăng vọt vượt 90 triệu đồng, vàng SJC và nhẫn bùng nổ; chủ nhân của 2 tờ vé số trúng độc đắc để tuột mất 4 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay tăng vọt vượt 90 triệu đồng, vàng SJC và nhẫn bùng nổ

Giá vàng hôm nay tăng kỷ lục. Ảnh: BTMC

Theo ghi nhận, đầu giờ chiều 4/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 88,1 triệu đồng/lượng, bán ra 90,6 triệu đồng/lượng (đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2024 đến nay).

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại cũng lên mức đỉnh quanh 88,1 triệu đồng/lượng mua vào, 90,1 triệu đồng/lượng bán ra. Còn vàng nhẫn do các công ty Phú Quý, DOJI, Bảo Tín minh Châu… có giá mua – bán 88,6 – 90,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, lúc 9h sáng nay (4/2), giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 88,5 - 90,55 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 88,1 - 90,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như: Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cũng điều chỉnh tăng mạnh giá bán vàng miếng SJC lên 90,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 88,4 - 90,4 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn 88,1 - 90,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ từ hôm qua đến nay, giá vàng nhẫn liên tục phá vỡ kỷ lục, tăng lên mức cao nhất trong lịch sử. Trong khi đó, vàng miếng SJC vẫn cách kỷ lục cũ gần 2 triệu đồng/lượng.

6 nhóm hành vi vi phạm giao thông CSGT sẽ tập trung xử lý

CSGT dừng xe người tham gia giao thông. Ảnh: Cục CSGT

NLĐO chia sẻ thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt. Kế hoạch được thực hiện xuyên suốt trong năm 2025 bắt đầu từ ngày 15/2 cho đến khi có kế hoạch khác thay thế.

Theo đó, 6 nhóm chuyên đề tập được CSGT toàn quốc tập trung xử lý gồm:Nhóm một là vi phạm nồng độ cồn, ma túy; nhóm hai, vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định; nhóm ba, vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; nhóm bốn là điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng… đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; nhóm năm, lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe; nhóm 6 là lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nghi án bố sát hại con trai 4 tuổi rồi bỏ trốn

Nghi phạm nghi sát hại con trai nhỏ 4 tuổi bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Báo Lao động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm trong vụ việc nghi người bố sát hại con trai 4 tuổi.

Trước đó, thông tin từ UBND xã Xuân Giang (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, nghi người bố sát hại con trai rồi bỏ trốn.

Vào khoảng 5h sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được thông tin N.P.Q (SN 1993, trú tại thôn 4, xã Xuân Giang) có hành vi sát hại con trai ruột là cháu N.P.Q.D (SN 2021) tại nhà riêng, sau đó bỏ trốn.

Sau khi nhận được thông tin, địa phương đã phối hợp với Công an xã Xuân Giang, Công an huyện Thọ Xuân tổ chức truy bắt N.P.Q. Đến 10 giờ 30 phút, cơ quan công an vẫn đang truy tìm tung tích Q.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Xuân Giang, N.P.Q có biểu hiện tâm thần, hiện hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi lại lạnh dưới 6 độ C

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi lại lạnh dưới 6 độ C. Ảnh minh họa: TL

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (4/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Dự báo trên đất liền, trong ngày 4/2, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển Trung và Nam Trung Bộ mạnh cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 4/2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa. Vùng núi cao có khả năng xảy ra rét hại.

Bé trai 8 tuổi suýt bị mất tai do bị chó nhà cắn

Sau hậu phẫu, bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, tình trạng toàn thân và vết mổ ổn định. Ảnh: BVCC

Theo VOV, Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận 1 trường hợp trẻ 8 tuổi bị chó cắn phải nhập viện. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa vết thương phần mềm tại tai phải, da đầu, cánh cẳng bàn tay phải và xây xát da nhiều vị trí do chó cắn.

Qua thăm khám thấy tổn thương đứt rời gần hoàn toàn vành tai phải, đứt rời sụn ống tai ngoài và sụn vành tai, còn cầu da 2.5 cm tại dái tai, nhiều vết cắn răng sâu và nhiều vết thương rách da sâu hết lớp dưới da tại vùng đầu và cánh tay phải, vết rách dài nhất khoảng 5 cm.

Theo lời kể của gia đình, trẻ đi chơi tại nhà bà nội và bị chó nhà nuôi cắn, ngay sau tai nạn trẻ được đưa đến Bệnh viện Chương Mỹ, trẻ đã được sơ cứu, băng bó vết thương và cầm máu tạm thời, liên hệ phối hợp và chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Theo bác sĩ Hùng Anh – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội, khi tiếp nhận ca bệnh, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng hoàn thiện xét nghiệm và phẫu thuật cấp cứu cho trẻ.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật đặt ra với 2 mục tiêu làm sạch tối đa, loại bỏ các mô tổn thương nhằm tránh nhiễm trùng và bảo tồn tối đa vành tai, đảm bảo hình thể tai, cấu trúc ống tai.

Ngay sau đó, trẻ được phẫu thuật cắt lọc phần dập nát, khâu lại sụn ống tai ngoài và sụn vành tai, nối lại tĩnh mạch tai bằng kĩ thuật vi phẫu. Sau mổ hình thể tai đạt yêu cầu, vành tai hồng ấm, màu sắc bình thường, không tím. Các vị trí vết thương khác được bơm rửa nhiều lần, cắt lọc và khâu da thừa.

Sau hậu phẫu, bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, tình trạng toàn thân và vết mổ ổn định. Trẻ được sử dụng kháng sinh, thay băng chăm sóc vết mổ, tiêm phòng vaccin dại và uốn ván.

2 tờ vé số trúng độc đắc, chủ nhân để tuột mất 4 tỷ đồng

Thông tin 2 tờ vé số trúng giải độc đắc 2 tỷ bị rách gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh: Đại lý vé số cung cấp)

Theo ĐSPL, mới đây trên MXH xuất hiện bài đăng, hình ảnh về 2 tờ vé số bị nhàu nát, rách quá nửa, một tờ không nhìn rõ dãy số, còn một tờ nhìn gần rõ dãy số là 916303. Hai tờ vé số do Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang phát hành.

Theo bài đăng, 2 tờ vé số này đã trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng/giải, kỳ quay thưởng ngày 1/2/2025. Tuy nhiên, vì làm rách 2 tờ vé số nên chủ nhân đã để tuột mất số tiền thưởng lên tới 4 tỷ đồng. Rất nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối cho thay cho khổ chủ.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh (TP Trà Vinh) cho biết, chủ nhân của 2 tờ vé số bị rách nói trên là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ở Trà Vinh, làm nghề bắt ba khía. Ông này có mua 10 tờ vé số để chia cho anh em trong nhà mỗi người 1-2 tờ. Bản thân ông giữ lại 2 tờ, cho vào túi quần rồi xuống đầm bắt ba khía khiến vé số bị ướt, nhàu nát.

Khi những người họ hàng biết tờ vé số đã trúng giải độc đắc, ông mới lấy ra và tiếc nuối vì vé số đã không còn nguyên vẹn, theo nguyên tắc sẽ không được nhận thưởng. Tổng cộng người thân của ông này trúng 6 vé độc đắc, trong đó có 2 người trúng 2 vé, 4 người trúng 1 vé.

Được biết, người đàn ông mua vé số ủng hộ người khuyết tật nên không để ý dò kết quả. Gia đình ông thuộc diện khó khăn, kiếm sống qua ngày bằng nghề bắt ba khía. Chủ đại lý vé số đã hướng dẫn người này làm đơn về việc trúng thưởng, gửi lên Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang xin giải quyết.