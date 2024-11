Tin tối 5/11: Mẹ cô gái bị nhóm 'quái xế' tông tử vong khóc nghẹn kể về con; Tin bão Yinxing mới nhất

Tin sáng 5/11: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét; Tài xế chở 28 học sinh đến trường nhưng không có bằng lái GĐXH - Từ 5/11/2024, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, vùng núi có nơi dưới 15 độ; điều khiển xe chở 28 học sinh đến trường nhưng tài xế không có giấy phép lái xe...

Mẹ cô gái bị nhóm 'quái xế' tông tử vong khóc nghẹn kể về con



Báo Tiền phong đưa tin, sáng 5/11, nhiều người thân, hàng xóm tới nhà Q. (27 tuổi, trú tại Hà Nội) - cô gái bị nhóm 'quái xế' tông tử vong vào rạng sáng 3/11, để thắp nén nhang và chia buồn, động viên gia đình.

Ngồi trong góc cuối nhà, cô Nguyễn Thị Phượng ( mẹ Q.) hiện rõ sự buồn bã, đau đớn.

Kể về lần cuối nói chuyện với con vào ngày 2/11, cô Phượng cho biết, tối hôm đó, hai mẹ con nói chuyện qua điện thoại, Q. nói mẹ yên tâm con về ngay bây giờ đây.

Cô Phượng bật khóc khi kể về con.

"Đến 24h, tôi lo lắng gọi điện cho con nhưng không được. Chưa bao giờ tôi gọi điện con không nghe máy. Nhưng hôm đó, gọi mấy cuộc con cũng không nghe... tôi xuống nhà ngồi ở cửa chờ, nhưng không thấy con về"- cô Phượng bật khóc.

Tâm trạng bất an, cô gọi điện cho bạn hỏi là Q. về lúc mấy giờ, đi đường nào, rồi tôi lấy xe ra đi lang thang tìm con.

Lúc đến đường Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cô Phượng nhận được cuộc gọi của bạn Q. hỏi biển số xe, nên đã nhận ra và vội đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. "Tôi ra đến nơi thì con đã nằm ở đó rồi...", người mẹ nghẹn ngào nói.

Theo cô Phượng, Q. là cô con gái hiền lành, ngoan ngoãn, không biết đòi hỏi bố mẹ bất cứ thứ gì. Hiện Q. làm công việc chụp ảnh và được mọi người rất quý mến.

Cô Phượng kể, thời gian gần đây Q. có bạn trai, hai gia đình cũng đến nói chuyện cho các cháu qua lại.

Cô Nguyễn Minh Thúy - dì ruột Q. chia sẻ, Q. từ bé đến lớn là người con ngoan hiền, không biết đòi hỏi. Khi nghe tin cháu mất, tôi bị sốc, không thể chịu nổi.

Theo cô Thúy, gia đình mong muốn cơ quan chức năng xử lý vụ việc công tâm, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

TP.HCM: Đề xuất đề án di dời gần 46.500 căn nhà trên và ven sông, rạch

Báo Người lao động đưa tin, Sở Xây dựng vừa đề xuất UBND TP HCM chấp thuận chủ trương giao Sở Xây dựng phối hợp cùng các sở, ngành, Viện Nghiên cứu phát triển TP và các địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND TP HCM đề án để thực hiện mục tiêu di dời toàn bộ nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn.

Tại quận Bình Thạnh có 864/2.077 trường hợp (chiếm 41,6%) trong diện giải tỏa tại khu vực rạch Xuyên Tâm có nhu cầu nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng, thành phố hiện có trên 48.140 căn nhà nằm trên và ven sông, kênh, rạch. Trong đó, 9 dự án đã và đang triển khai di dời, giải tỏa để chỉnh trang đô thị với 1.149 căn nhà đã giải phóng mặt bằng và 243 căn khác đang trong quá trình bồi thường, giải tỏa.

Ngoài ra, thành phố còn 46.453 căn nhà chưa triển khai thực hiện di dời, chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tin bão Yinxing mới nhất: JMA dự báo bão vào Biển Đông

VietNamNet cập nhật từ cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông tin, lúc 6h sáng 5/11, tâm bão Yinxing đang ở vùng biển ngoài khơi phía đông Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (30m/s), giật cấp 14 (45m/s).

Cơ quan khí tượng này dự báo hôm nay bão Yinxing di chuyển khá nhanh theo hướng tây tây bắc, hướng về vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines).

Sau khi đi qua ven biển phía bắc đảo Luzon, bão Yinxing có khả năng đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 8/11.

Nếu đi vào Biển Đông theo dự báo trên thì bão Yinxing sẽ trở thành cơn bão số 7 năm 2024.

JMA dự báo cường độ bão Yinxing còn mạnh thêm trong những ngày tới, cường độ mạnh nhất có thể đạt cấp 13 (40m/s), giật cấp 16 (55m/s).

Còn Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, ở trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác.

Ngoài ra, ngày và đêm 5/11, Vịnh Bắc Bộ, khu vực Giữa và Nam Biển Đông; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2024 là ai?

Báo Tiền phong cập nhật theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư (HĐGS) Nhà nước, năm 2024, có 803 ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại 111 HĐGS cơ sở, trong đó có 77 ứng viên GS, 726 ứng viên PGS.

Tại phiên họp lần thứ II, HĐGS Nhà nước đã thảo luận công khai từng hồ sơ ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 45 ứng viên GS, 570 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ đăng ký ban đầu tại các HĐGS cơ sở cho đến thời điểm này là 76,59% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 58,44%, ứng viên PGS là 78,51%).

Trong danh sách được HĐGS Nhà nước công bố ngày 4/11, không gồm ứng viên hai ngành Quân sự và An ninh. Trong đó, 43 người đạt chuẩn giáo sư, 524 phó giáo sư.

Theo đó, ông Hoàng Lê Trường, 40 tuổi, là người trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư. Ông Trường là nhà toán học, hiện công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Còn phó giáo sư trẻ nhất 33 tuổi, là giảng viên Học viện Ngân hàng.

Thụ lý điều tra vụ thi thể bé trai nổi dưới ao ở Long An gây xôn xao mạng xã hội

Báo Người lao động cập nhật, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi vấn về việc một bé trai khoảng 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi nên đã tử vong dưới ao thuộc ấp Xuân Khánh 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sáng 5-11, một lãnh đạo của Công an huyện Đức Hòa xác nhận bé trai té xuống ao tử vong. Còn về việc nghi vấn mẹ của bé trai này bỏ rơi con đến 2 lần, vị lãnh đạo này từ chối trả lời vì không phải là người phát ngôn.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 31-10, người dân khu vực gần Mái ấm tình thương Tâm Đức (đã dừng hoạt động), ấp Xuân Khánh 1, xã Hòa Khánh Nam phát hiện thi thể bé trai nổi lên mặt ao nên báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đức Hòa đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và đưa thi thể bé trai lên bờ. Mặt khác, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra nguyên nhân tử vong.

Người dân ở gần hiện trường cũng đã đến nhận dạng nhưng bước đầu xác định thi thể bé trai không phải người ở khu vực này.